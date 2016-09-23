Наш сегодняшний материал посвящен очередной материнской плате на флагманском чипсете Intel Z170 для систем на базе процессоров Skylake – GIGABYTE Z170X GAMING 3. Эта материнская плата относится к среднему ценовому сегменту и оснащена всеми необходимыми новомодными фишками для «геймеров» и не только. Но обо всем этом несколько позже, а пока давайте взглянем, что нам предлагает производитель за 120 Евро (согласно ценнику в ComputerUniverse).