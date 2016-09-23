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Обзор GIGABYTE Z170X GAMING 3 - мечта танкиста!

23.09.2016 | Категория: Обзоры | Разместил: admin

Наш сегодняшний материал посвящен очередной материнской плате на флагманском чипсете Intel Z170 для систем на базе процессоров Skylake – GIGABYTE Z170X GAMING 3. Эта материнская плата относится к среднему ценовому сегменту и оснащена всеми необходимыми новомодными фишками для «геймеров» и не только. Но обо всем этом несколько позже, а пока давайте взглянем, что нам предлагает производитель за 120 Евро (согласно ценнику в ComputerUniverse).

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Kingston KC400: обзор и тестирование

05.06.2016 | Категория: Обзоры | Разместил: admin

Компания Kingston продолжает расширять ассортимент своих SSD-накопителей, стремясь представить решения во всех сегментах рынка. На этот раз «красноголовые» представили накопители серии KC400, которые по факту охватывают сразу два сегмента – они хорошо подходят как для домашнего использования, так и для корпоративного. Так вышло благодаря тому, что накопитель имеет высокую производительность, повышенную надежность и вполне приемлемую стоимость.

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Как разгонять процессоры Core i7 4770K и Core i7 4790K на материнских платах ASUS

10.04.2016 | Категория: Обзоры | Разместил: admin

В данном материале нет ничего нового для постоянных читателей сайта, посколько он является частью обзора материнской платы ASUS Maximus VII Gene на чипсете Intel Z97.

Разгон процессоров Haswell

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Обзор защищённого флеш-накопителя Kingston Data Traveler 2000

07.04.2016 | Категория: Обзоры | Разместил: admin

В рамках прошедшей в январе этого года выставке CES 2016 компания Kingston представила новый USB накопитель DataTraveler 2000 (DT2000). Этот USB-накопитель поддерживает современный стандарт USB 3.1, но его главной особенностью является защита данных при помощи PIN-кода и аппаратного 256-битного шифрования информации класса XTS-AES.

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Экспресс обзор видеорегистратора Prestigio RoadRunner 560

17.03.2016 | Категория: Обзоры | Разместил: admin

Вот и приходит весна, а вместе с весной у людей наступает период авитаминоза и гормональных всплесков. Все это непременно сказывается и на безопасности движения на дороге. Решил озадачиться покупкой видеорегистратора для своего авто, чтобы быть хоть как-то подстрахованным на всякий случай. 

RoadRunner 560

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Обзор материнской платы ASUS Z170 PRO GAMING

29.01.2016 | Категория: Обзоры | Разместил: admin

Наш сегодняшний обзор посвящен материнской плате ASUS Z170 PRO GAMING. Эта материнская плата является «золотой серединой» в линейке материнских плат от компании ASUS на новом чипсете Intel Z170.

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Компьютер размером с ладонь - обзор младшего компактного компьютера GIGABYTE BRIX

29.12.2015 | Категория: Обзоры | Разместил: TerraRaptor

Давным-давно, в далекой-далекой галактике, а точнее, в начале 2000-х сначала на азиатском рынке, а потом уже и повсеместно, появились первые ПК в нестандартном для одноликих персональных компьютеров коробочки под названием barebone – это были мультимедийные ПК, заточенные под воспроизведение контента и, следовательно, ориентированные на то, чтобы гармонично смотреться среди другой аудио- и видеоаппаратуры в стойке. 

 

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Обзор игровой гарнитуры Kingston HyperX Cloud Core

08.11.2015 | Категория: Обзоры | Разместил: admin

Сегодня наш обзор будет посвящен новой игровой гарнитуре от компании Kingston – HyperX Cloud Core.  Гарнитуру на самом деле очень сложно назвать новой, особенно после рассмотренной ранее HyperX Cloud, так как гарнитуры практически полностью идентичны. Но это, на самом деле, является плюсом.

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Обзор SSD-накопителя HyperX Savage 240GB

25.10.2015 | Категория: Обзоры | Разместил: admin

В этом обзоре мы поговорим об SSD-накопителе HyperX Savage объёмом в 240 ГБ. Вообще, линейка Savage – это «золотая середина» между продукцией серии Fury и Predator. Накопители серии HyperX Savage были представлены еще весной 2015 года, и, в некотором смысле, эти SSD вышли на смену небезызвестной модели HyperX 3K, но при этом предлагая новый уровень производительности и цен.

SSD накопитель HyperX Savage

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Обзор карты захвата AverMedia Live Gamer HD Lite

21.10.2015 | Категория: Обзоры | Разместил: admin

Компания AverMedia уже хорошо известна на рынке своими решениями и не нуждается в отдельном представлении. Сегодня мы поговорим об еще одном устройстве, вышедшем из-под крыла этой кампании – AverMedia Live Gamer HD Lite. Обзор подобного устройства уже был на нашем сайте, однако в чем же отличия «облегченной» версии (Lite) от своего старшего брата-близнеца?

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