23.09.2016 | Категория: Обзоры | Разместил: admin
Наш сегодняшний материал посвящен очередной материнской плате на флагманском чипсете Intel Z170 для систем на базе процессоров Skylake – GIGABYTE Z170X GAMING 3. Эта материнская плата относится к среднему ценовому сегменту и оснащена всеми необходимыми новомодными фишками для «геймеров» и не только. Но обо всем этом несколько позже, а пока давайте взглянем, что нам предлагает производитель за 120 Евро (согласно ценнику в ComputerUniverse).
05.06.2016 | Категория: Обзоры | Разместил: admin
Компания Kingston продолжает расширять ассортимент своих SSD-накопителей, стремясь представить решения во всех сегментах рынка. На этот раз «красноголовые» представили накопители серии KC400, которые по факту охватывают сразу два сегмента – они хорошо подходят как для домашнего использования, так и для корпоративного. Так вышло благодаря тому, что накопитель имеет высокую производительность, повышенную надежность и вполне приемлемую стоимость.
10.04.2016 | Категория: Обзоры | Разместил: admin
В данном материале нет ничего нового для постоянных читателей сайта, посколько он является частью обзора материнской платы ASUS Maximus VII Gene на чипсете Intel Z97.
07.04.2016 | Категория: Обзоры | Разместил: admin
В рамках прошедшей в январе этого года выставке CES 2016 компания Kingston представила новый USB накопитель DataTraveler 2000 (DT2000). Этот USB-накопитель поддерживает современный стандарт USB 3.1, но его главной особенностью является защита данных при помощи PIN-кода и аппаратного 256-битного шифрования информации класса XTS-AES.
17.03.2016 | Категория: Обзоры | Разместил: admin
Вот и приходит весна, а вместе с весной у людей наступает период авитаминоза и гормональных всплесков. Все это непременно сказывается и на безопасности движения на дороге. Решил озадачиться покупкой видеорегистратора для своего авто, чтобы быть хоть как-то подстрахованным на всякий случай.
29.01.2016 | Категория: Обзоры | Разместил: admin
Наш сегодняшний обзор посвящен материнской плате ASUS Z170 PRO GAMING. Эта материнская плата является «золотой серединой» в линейке материнских плат от компании ASUS на новом чипсете Intel Z170.
29.12.2015 | Категория: Обзоры | Разместил: TerraRaptor
Давным-давно, в далекой-далекой галактике, а точнее, в начале 2000-х сначала на азиатском рынке, а потом уже и повсеместно, появились первые ПК в нестандартном для одноликих персональных компьютеров коробочки под названием barebone – это были мультимедийные ПК, заточенные под воспроизведение контента и, следовательно, ориентированные на то, чтобы гармонично смотреться среди другой аудио- и видеоаппаратуры в стойке.
08.11.2015 | Категория: Обзоры | Разместил: admin
Сегодня наш обзор будет посвящен новой игровой гарнитуре от компании Kingston – HyperX Cloud Core. Гарнитуру на самом деле очень сложно назвать новой, особенно после рассмотренной ранее HyperX Cloud, так как гарнитуры практически полностью идентичны. Но это, на самом деле, является плюсом.
25.10.2015 | Категория: Обзоры | Разместил: admin
В этом обзоре мы поговорим об SSD-накопителе HyperX Savage объёмом в 240 ГБ. Вообще, линейка Savage – это «золотая середина» между продукцией серии Fury и Predator. Накопители серии HyperX Savage были представлены еще весной 2015 года, и, в некотором смысле, эти SSD вышли на смену небезызвестной модели HyperX 3K, но при этом предлагая новый уровень производительности и цен.
21.10.2015 | Категория: Обзоры | Разместил: admin
Компания AverMedia уже хорошо известна на рынке своими решениями и не нуждается в отдельном представлении. Сегодня мы поговорим об еще одном устройстве, вышедшем из-под крыла этой кампании – AverMedia Live Gamer HD Lite. Обзор подобного устройства уже был на нашем сайте, однако в чем же отличия «облегченной» версии (Lite) от своего старшего брата-близнеца?
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