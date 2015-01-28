Обзор Wexler.Tab 8q: недорогой помощник с 3G

Российская компания Wexler далеко не новичок на рынке СНГ. В последнее время, этот отечественный производитель активно борется и за рынок Казахстана – планшеты Wexler доступны во многих магазинах, а ценовая политика компании позволяет планшетам быть конкурентными и доступными по цене для многих. Сегодня в нашем обзоре предстоит знакомство с восьмидюймовым планшетом Wexler Tab 8q, основанным на процессоре MT8382.

Упаковка и комплект поставки

Планшет поставляется в небольшой коробке с приятным матовым покрытием, глянцевыми иллюстрациями и надписями. На верхней части упаковки помимо логотипа компании, изображения планшета и его имени, больше ничего нет.

Нижняя часть коробки выполнена в бордовом цвете с такой же матовой отделкой и так же очень лаконична в плане описания продукта.

Техническая информация, описание поставки продублированы на трех языках: английский, русский и украинский. Цветом выделена информация о конкретной модификации планшета – версии с 8Гб памяти и поддержкой 3G. Лично мне импонирует подобный лаконичный дизайн упаковки

Под верхней крышкой в мягкой пенопластовой рамке расположен сам планшет. К его более тщательному осмотру мы еще вернемся.

Под планшетом в отдельной картонной коробке располагаются инструкция на двух языках (русский и украинский) с гарантийным стикером, зарядное устройство и кабель USB.

Зарядное устройство судя по маркировке способно работать в сети переменного напряжения от 100В до 220В и выдает ток в 2А при напряжении 5В.

Внешний вид

Внешность планшета Wexler.Tab 8q типична для этого класса устройств- прямоугольный корпус с скругленными углами. Серебристая рамка, опоясывающая корпус, сделана, к сожалению, из пластика. Тем не менее, она немного «разгоняет» стандартный дизайн.

Покрытие передней части планшета выполнено из стекла и накрывает не только область ЖК-панели. Присутствуют небольшие черные рамки вокруг дисплей.

Стекло глянцевое и очень маркое – похоже на то, что олеофобное покрытие отсутствует. Так же неизвестно по какой оно технологии сделано, но заявлена защита от царапин. В верхней части экрана видно отверстие фронтальной 0,3 Мп камеры.

Будущим владельцам сразу стоит обеспокоится покупкой чехла и защитной пленки. На мой взгляд это серьезное упущение компанией Wexler – отсутствие в комплекте нормальной защитной пленки.

Задняя часть планшета покрыта матовым пластиком с «пиксельной» фактурой и логотипом компании Wexler по центру. Верхняя часть задней панели сделана съёмной.

Под ней скрываются два посадочных места для micro-SIM и стандартной mini-SIM карты. Рядом расположен слот для карты памяти стандарта microSDHC и выход для наушников 3,5 jack. Там же под крышкой скрывается основная 5Мп камера с светодиодной вспышкой.

В нижней части планшета расположились два интерфейсных разъема – micro-USB и mini-HDMI.

Кнопка блокировки и по совместительству включения-выключения планшета располагается отдельно на одной из боковин планшета.

На противоположной стороне располагается «качелька» управления громкостью звука в планшете.

На мой взгляд подобное размещение кнопок управления будет мешать эксплуатации планшета в альбомной ориентации, всегда будет присутствовать риск нажатия кнопок громкости или блокировки экрана.

Технические характеристики

Для удобства сведем характеристики Wexler.Tab 8q в единую табличку и приступим к более подробному тестированию:

Программное обеспечение

Планшет Wexler.Tab 8q поставляется с предустановленной ОС Android 4.2.2 Jelly Bean, что конечно не сильно радует ввиду выхода Android 4.4 KitKat еще в 2013 году и, самое главное, доступности устройств других производителей на основе Android 5.0 Lollipop в конце 2014.

Компания Wexler снабдила свой планшет большим количество предустановленных приложений, из них я бы отметил встроенную утилиту обновления:

А также программу аналогичную магазину Google Play – Wexler Play с русифицированными бесплатными играми и приложениями:

В принципе, подобного набора рекомендуемого ПО вполне достаточно для начинающего пользователя. Так же не забыто, что самыми большими любителями планшетов являются дети – предлагается для установки несколько игр из серии Angry Birds.

Работа с двумя SIM-картами организована стандартно для ОС Android, выбираем карту по умолчанию для интернета, настраиваем точку доступа мобильного интернета и пользуемся.

Что интересно вместо имени сети Altel планшет выводит ее номер 40107, на SIM-картах остальных операторов такого замечено не было.

Wexler так же добавила несколько обоев рабочих столов, для любителей «украшательств». Кстати, стандартные «живые обои» работают на планшете без каких-либо задержек.

Дисплей Wexler.Tab 8q выполнен по технологии IPS, диагональю 7,85 дюймов и разрешением 1024x768 пикселей, сенсор ёмкостный с поддержкой мультитач.

В основе Wexler.Tab 8q система на кристалле (SoC) MediaTek MT8382 с четырьмя ядрами ARM Cortex-A7 и двухъядерным видеоускорителем Mali-400 MP2 с одним геометрическим и двумя пиксельными блоками. Рабочая частота MediaTek MT8382 составляет 1,3 ГГц. В простое процессор может останавливать два ядра и сбрасывать частоту до 533МГц.

Объем оперативной памяти составляет 1 Гб, по современным меркам это стандарт для нормальной производительности системы. Встроенный накопитель объёмом всего в 8Гб, дополнительное место можно получить установив карту памяти в слот microSDHC.

Меню приложений вызывается по нажатию на экранную клавишу «Домой», в нем представлены все установленные приложения и доступ к настройкам.

Для удобства доступа к настройкам и быстрого управления беспроводными интерфейсами реализовано удобное вертикальное меню, вызываемое с верхней правой части дисплея вне зависимости от ориентации дисплея.

Настройка сети WiFi происходит стандартно, поиск сети –> подключение -> ввод пароля. Скорость соединения в моем случае составила 135 Мбит/сек.

На практике, скорость при копировании файлов по беспроводной сети составила 4,9 Мб/сек.

Для звонка по мобильной сети используются стандартные средства мобильной ОС Android 4.0:

Так же доступна возможность отправки и получения SMS сообщений, любителям общения в «текстовом» придется по душе огромная экранная клавиатура:

Для работы в сети Интернет используется стандартный «Браузер», внешне напоминающий Google Chrome с некоторыми упрощениями. Так же используется система вкладок и поиск в строке адреса.

В целом устройство в плане программного обеспечения представляет собой почти «чистый» Android версии 4.2 с некоторым количеством предустановленных программ от компании Wexler. В планах со слов тех. поддержки компании выпуск обновления с переходом на Android 5.0.

Фото и видео

Планшет оснащается двумя камерами – фронтальной для видеозвонков с сенсором в 0.3Мп и тыловой 5Мп. Для активации режима фото/видеокамеры не предусмотрено отдельной кнопки, запуск приложения происходит по нажатию на пиктограмму либо из общего меню приложений.

Интерфейс «камеры» как и принцип работы стандартный для Android – наводим на цель, ждем фокусировку и делаем снимок нажатием на кнопку изображающую шторку затвора.

По нажатию на «Шестеренку» открывается меню настроек, в которых можно настроить наложение даты на снимок-видео, записи информации о местоположении где производится сьемка и различных дополнительных функций.

Качество получаемых снимков оставляет желать лучшего, тем не менее его вполне хватает для сьемки предметов, страниц с текстом. Как и у всех камер на мобильных устройствах на качество снимка остро влияет недостаток освещения. Для некоторой компенсации этого используется мощная светодиодная вспышка, управляемая как вручную, так и в авторежиме.

Снимок тыловой камерой, разрешение 2560х1920 пикселя, глубина цвета 24 бита, выдержка 1/100, диафрагма f/2.8, ISO-453

Снимки фронтальной камерой, разрешение 640х480 пикселя, диафрагма f/2.8

Пример сьемки «панорамы» фронтальной камерой, разрешение 1840х480 пикселей, выдержка 1/100, диафрагма f/2.8, ISO-453

Пример сьемки видео с разрешением 1280 на 720 пикселей, 29к/с, поток 9056 кбит/с .

В режиме видеосъёмки доступно цифровое увеличение картинки x4 и подсветка светодлиодной вспышкой.

Тестирование Wexler.Tab 8q

MultiTouch Tester

MultiTouch Tester (ссылка на market), бенчмарк определяющий число распознаваемых одновременных нажатий на сенсор планшета. Результат – планшет может распознать пять одновременных касаний.

Многие топовые устройства других производителей могут распознать до 10, а то и 15 одновременных касаний. Критично подобное может быть в играх и в случае использования управления жестами.

NenaMark2

Следующий тест – NenaMark2 2.4, комплексный бенчмарк, проверяющий в основном производительность графического адаптера.

Результат Wexler.Tab 8q – средняя частота кадров- 51к/с. Результат хороший, но стоит учесть, что разрешение дисплея всего 1024*768 пикселей.

3DMARK

3DMARK для планшетов, тест Ice Storm Extreme проверяет производительность трехмерной графики в стандартном сценарии.

Результат составил 1882 попугая. Данный тест довольно-таки сильно тормозил, особенно в сценах с массовой битвой космических кораблей.

Нюанс в том, что, как и 3DMARK для PC, версия для планшетов показывает почти максимально возможное качество графики и эффектов, не всегда достижимую в обычных приложениях.

Antutu Benchmark

Один из самых популярных комплексных тестов, проверяет как производительность процессора, графического адаптера, их многозадачность, производительность работы браузера, а также и дисковой подсистемы. Графический тест использует симулятор физики, основанный на движке Havok.

По производительности Wexler.Tab 8q не может тягаться с современными смартфонами и планшетами, но не стоит забывать, что перед нами бюджетное решение с относительно неплохой производительностью.

Antutu Benchmark X

Этот бенчмарк позиционируется разработчиками как наиболее полный, он тестирует: производительность памяти, производительность процессора при операциях с целыми числами и числами с плавающей точкой, производительность 2D/3D – графики, скорость чтения/записи SD-карты, производительность при работе с базами данных и т.д.

Результат в 17205 соответствует ценовой категории и сопоставим по производительности с LG Nexus 4.

Quadrant Standart

Один из самых известных бенчмарков для Android платформы, позволяет оценить и сравнить производительность устройств в удобном и наглядном виде.

Производительность Wexler.Tab 8q в несколько раз выше устройств бывших топовыми продуктами в 2010-2012 годах. Что в очередной раз показывает стремительность научно-технического прогресса на практике.

Vellamo Mobile Web Benchmark

Компания Qualcomm подготовила свой бенчмарк нацеленный на реальное применение устройств, показать производительность вашего смартфона или планшета при работе с интернет контентом. Тесты включают такие категории как рендеринг, JavaScript, удобство для пользователей, и пропускную способность сети и т.д.

Wexler.Tab 8q обладает почти сравнимой производительностью с недорогими современными телефонами при гораздо большем удобстве за счет экрана. В целом производительность должна заметно вырасти после перехода на свежие сборки OS Android 4.4-5.0.

OOKLA Speedtest

Целью этого теста было показать возможность мобильного модема в режиме 3G. Для теста использовался казахстанский оператор Beeline с действующей сотовой сетью поколения 3G.

Скорость скачивания составила 0.39 Мб/сек, а закачки 0,08 Мб/сек. Нормальные показатели для загруженной сети, но результат в большинстве случаев зависит от возможностей сотовой сети.

AndroiTS GPS Test

Одним из наиболее частых применений планшетов является использование функции навигатора и тут важна чувствительность приемника GPS. Существует возможность получать координаты местоположения по вышкам сотовой сети A-GPS, но гораздо важнее возможность определения местоположения по спутникам.

На открытой местности Wexler.Tab 8q находит до 9 спутников и способен в моем случае определить местоположение с точностью до 4 метров.

World of Tanks BLITZ

Для реальной оценки производительности эффективнее использовать реальные приложения, максимальные требования к аппаратной начинке предъявляют игры. Оценивать производительность можно по нескольким критериям: скорость загрузки и частота кадров. Для теста я сделал захват видео с устройства с помощью AverMedia Live Gamer HD и кабеля mini HDMI – HDMI.

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Частота кадров колебалась в пределах от 18 до 35, а уровни загружались достаточно быстро. Если не принимать во внимание мои навыки игры, в целом игра работает вполне комфортно, нужно лишь привыкнуть к управлению.

Carmageddon

Классическая кровавая гонка 90х в стиле «Безумного Макса» перенесенная на Android и iOS.

В игре нет счетчика кадров, но примитивная графика позволяет выдавать Wexler.Tab 8q плавную картинку, уровни загружаются буквально за несколько секунд. В общем играть одно «кровавое» удовольствие.

Antutu Tester

Для тестирования возможностей автономной работы планшета пригодилась программа Antutu Tester. Тест включает в себя различные сценарии: серфинг в сети Интернет, 3D-игры и т.д. Перед тестированием была проведена 100% зарядка.

Продолжительность теста составила 3 часа 52 минуты, аккумулятор разрядился до 11%. Этого времени хватит на два среднестатистических фильма, либо на два часа тишины для родителей).

Для устройства снабженного большим дисплеем и достаточно мощной начинкой, продолжительность работы более чем достаточная. И кстати в описании планшета на официальном сайте информация о продолжительности работы отсутствует.

Вывод:

Получив в свои руки планшет Wexler.Tab 8q, первоначальное скептическом мнение об «отечественных» планшетах изменилось, причем в лучшую сторону. Пусть производительность процессоров Mediatek, ниже чем у Qualcomm Snapdragon или подобных им Samsung Exynos, но они и стоят дешевле и позволяют гораздо гибче в денежном плане конфигурировать начинку планшетов. Так же и с дисплеем – не-Retina, тем не менее это полноценный IPS с хорошими углами и нормальной цветопередачей. Прибавьте к этому две активных SIM-карты и невысокую стоимость самого планшета. А если вспомнить про нормальную официальную гарантию и адекватную тех. поддержку, то в лице Wexler.Tab 8q мы получаем нормальный планшет за адекватные деньги, ведь рекомендуемая стоимость планшета всего 26000 тг .

Планшет Wexler.Tab 8q заслуживает награду «Разумный выбор".

Автор: Ярослав «Deep1984» Карпинский

Благодарности:

- компании Wexler за предоставленный на тестирование образец.

P.S. Я поинтересовался доступными аксессуарами для Wexler.Tab 8q. Выбор не такой большой как хотелось, доступна одна обложка в форме книжки в трех цветах.