Обзор и тестирование материнской платы ASUS Maximus VII Gene на чипсете Intel Z97

Материнские платы ASUS ROG семейства Gene всегда были продукцией особого класса. Эти материнские платы линейки Republic of Gamers всегда имели исполнение в форм-факторе mATX, но, при этом, они практически никогда ни в чем не уступали по возможностям и качеству своим старшим собратьям. Gene – это эдакий компромисс между ценой и функционалом. При этом, эти материнские платы всегда могли удовлетворить требования, как геймеров, так и заядлых оверклокеров.

В эпоху расцвета процессоров Ivy Bridge и чипсета Intel Z77 через мои руки прошло не менее 5 материнских для этой платформы, но основным «коньком» для азотных бенчей стала материнская плата ASUS Maximus V Gene.

Наиболее интересным является тот факт, что на этой плате за год мною был подан 31 результат разгона с жидким азотом. После чего, плата была продана и служит верой и правдой у нового владельца до сих пор. Более более скромную карьеру прошла ASUS Maximus IV Gene на чипсете P67 – она побывала под азотом в моих руках всего 21 раз. Maximus VI Gene как то прошла без моего внимания, так как была в наличии Maximus VI Extreme. Сегодня мы поговорим о «седьмой» «Генке» - ASUS Maximus VII Gene, предназначенной для процессоров Haswell (LGA 1150) на базе чипсета Intel Z97.

Упаковка и комплектация

ASUS Maximus VII Gene, как и другие продукты ASUS семейства ROG, упакована в коробку, дизайн которой выполнен в темно-красных цветах.

По габаритам упаковка не большая, что не удивительно – ведь перед нами плата, выполненная в форм-факторе mATX.

Коробка не имеет каких-либо ручек для переноса, но зато имеет разворот, на котором в деталях описаны все технические особенности материнской платы. Так, например, на лицевой стороне мы можем получить информацию о поддерживаемых операционных системах, поддержке CrossFire или SLI и о чипсете. На развороте подробно описаны звуковое решение Supreme FX, технология защиты сетевой карты LAN Guard и другие фирменные технологии ASUS, в том числе и KeyBot. На обратной стороне упаковки подробно расписаны технические характеристики платы.

Говорить о бедности комплектации Maximus VII Gene не приходится. С другой стороны, на самом деле она и не такая уж и богатая. Скорее, в коробке ровно то, что положено, а положено в нее было следующее:

- шесть кабелей SATA 3.0;

- заглушка задней панели;

- коннекторы для подключения фронтальной панели корпуса Q-Connectors;

- мостик SLI;

- драйвера;

- руководство пользователя;

- наклейки для SATA-кабелей;

- ярлык для ручки двери;

- звуковая карта SupremeFX Impact II.

Лично для меня является заметным отсутствие кабеля ROG Connect, который всегда был в комплекте с платами ASUS Maximus семейства Gene. Maximus VII Gene поддерживает эту технологию дистанционного разгона, но кабеля все-таки в комплекте нет.

Отдельного разговора заслуживает модуль SupremeFX Impact II. Казалось бы, то что в коробке лежит отдельная звуковая плата – это круто и комплектация смотрится богаче. Но на самом деле, сама ASUS Maximus VII Gene лишена какого-либо звука в принципе, поэтому, если вам нужна звуковая карта – будьте добры поставить SupremeFX Impact II или другую звуковую карту, воспользовавшись слотом PCIe.

С одной стороны, мы видим, что SupremeFX имеет неплохую обвязку в области звука, расположить которую, видимо, в форм-факторе mATX не представлялось возможным. К тому же, несмотря на то, что используется хорошо знакомый восьмиканальный аудио-кодек Realtek 1150, такая ситуация должна положительно сказаться на качестве звучания.

Как уже было сказано, SupremeFX Impact II использует 8 каналов. Но мы видим три разъёма для аудио, причем, без новомодной позолоты. И как быть, если у вас есть акустическая система 5.1 и желание играть периодически с гарнитурой или вообще, акустика 7.1? Ответ прост – используйте переднюю панель корпуса. В целом, большинство геймеров именно так и используют свои гарнитуры – через переднюю панель. Помимо этого, SupremeFX Impact II обладает предусилителем для наушников с высоким импедансом и, по некоторым данным, этот предусилитель как раз-таки и работает на переднюю панель.

SupremeFX Impact II устанавливается над первым слотом PCIe. По идее, это не должно никаким образом мешать ни установке крупных процессорных кулеров, ни установке видеокарт.

Внешний вид

Материнская плата ASUS Maximus VII Gene имеет характерный дизайн для плат ASUS ROG.

Плата выполнена черно-красных цветах. С обратной стороны имеются бэкплейты для крепления радиатора, предотвращающие изгибы платы в области процессорного сокета, заодно отводящие тепло от тех элементов питания, что расположены с обратной стороны платы.

Система питания материнской платы имеет Г-образную конструкцию радиатора, состоящую из двух секций, соединенных между собой одной теплотрубкой. Само питание процессора построено по классической для ASUS схеме – восемь фаз. Любителям «цифр» такое количество фаз может показаться недостаточным, но на практике 8 фаз ASUS Extreme Engine Digi+ III достаточно даже для экстремального разгона с жидким азотом. Также, можно заметить, что цвет текстолита в области системы питания отличается – он красный. Этот дизайнерский подход выглядит, по крайней мере, необычно.

Для питания процессора используется восьмиконтактный разъём. Справа от процессорного гнезда расположено 4 слота памяти DDR3.

Согласно спецификациям, материнская плата ASUS Maximus VII Gene имеет двойной канал памяти DDR3 с частотами вплоть до 3300 МГц. Очень внушительная частота – ведь таких модулей памяти типа DDR3 на моей памяти не выпускали. Для памяти предусмотрены отдельные две фазы питания, что тоже нужно расценивать положительно.

Правый верхний угол материнской платы снабжен определенным функционалом, но при этом не перегружен. Тут имеется: кнопка MemOK, индикатор POST, переключатель LN2_Mode, активирующий дополнительные профили в BIOS и расширяющий диапазоны разгона, и точки замера напряжений. Очень порадовало отсутствие кнопок POWER и RESET в этой части материнской платы – они были перенесены вниз, что удобно для стенда.

Справа от разъема питания ATX 24-pin расположен коннектор USB 3.0 для подключения к фронтальной панели. Под разъемом питания имеется ряд LED-индикаторов, которые помогают определить на каком этапе находится запуск материнской платы. Так, например, если горит индикатор DRAM_LED – значит сейчас инициализация оперативной памяти. Если этот индикатор не затух, то это значит, что проблема в ней.

ASUS Maximus VII Gene имеет восемь портов SATA 3.0, шесть из которых управляются чипсетом Intel Z97, а два дополнительных управляются контроллером ASMedia ASM1061. Обычно от форм-фактора mATX ожидаешь меньше. Поддержка SATA Express отсутствует.

Чипсет Intel Z97 охлаждается при помощи небольшого радиатора, который имеет логотип ASUS ROG с подсветкой. Смотрится все это дело достаточно стильно.

Так как ASUS Maximus VII Gene лишена поддержки SATA Express, производитель предлагает другой характерный для Intel Z97 интерфейс для скоростных накопителей – SATA M.2.

ASUS Maximus VII Gene имеет два слота PCe x16, и, разумеется, поддержку SLI и CrossFire в режиме x8+x8. Но обольщаться не стоит – видеокартам даже с двухслотовой системой охлаждения может быть несколько тесновато, так как слоты расположены близко. Но не стоит забывать и о форм-факторе материнской платы – mATX. С другой стороны, если обе видеокарты имеют однослотовый дизайн или завязаны в контур СВО, то это не вызовет каких-либо неудобств, в том числе и с перегревом видеокарт. Помимо PCe x16, плата снабжена одним слотом PCIe x4.

В нижней части материнской платы помимо хэдеров для подключения фронтальной панели корпуса, USB и прочего, имеются кнопки Start и Reset, кнопки KeyBot и SoundStage, а также ROG_EXT, необходимый для подключения ASUS OC Panel. OC Panel в комплектации с Maximus VII Gene не идет, но «панелька» от плат предыдущего поколения работает, например от Maximus VI Extreme. Единственное, что требуется – обновить прошивку панели. ASUS Maximus VII Gene лишена микросхем для прошивки памяти OC Panel, поэтому перешивать панель нужно на ASUS Maximus VI Extreme или Rampage V Extreme. После обновления OC Panel работает на всех материнских платах.

На задней панели имеются:

1 x комбинированный порт PS/2

1 x HDMI

1 x порт LAN (RJ45)

4 x порта USB 3.0

4 x порта USB 2.0 (один из которых используется для ROG Connect)

1 x оптический S/PDIF out

3 x аудио (при установленной SupremeFX Impact II)

1 x кнопка сброса BIOS

1 x кнопка включения/отключения ROG Connect

Помимо этого, в области задней панели имеется слот MPCIE, который может использоваться для установки, например, беспроводных сетей в данном форм факторе.

Возможности BIOS и разгон

Для демонстрации возможностей BIOS материнской платы ASUS Maximus VII Gene по части разгона было подготовлено следующее видео.

Несмотря на то, что в этом видео используется юбилейный Pentium G3258, алгоритм разгона справедлив для всех процессоров Haswell с разблокированным множителем, таким как Core i7-4770K, Core i7-4790K или Core i5-4670K. По своей сути, это видео является руководством по разгону для всех материнских плат ASUS на базе чипсета Intel Z97/Z87, так они имеют аналогичный BIOS. Кое-где меньше параметров, кое-где может быть больше – но суть остается неизменной.

Результаты тестов в разгоне

Как и было озвучено выше, для разгона использовался процессор Intel Pentium G3258. Этот процессор был выбран потому как сам по себе представляет интерес. Мне было весьма любопытно посмотреть, на что он способен при использовании в качестве охлаждения системы фазового перехода или же «фреонки».

Полностью стендовая конфигурация выглядит следующим образом:

Процессор: Intel Pentium G3258 @ 3.2 GHz

Материнская плата: ASUS Maximus VII Gene

Оперативная память: G.Skill Flare 2x2 GB DDR3-2000 CL7

SSD: Kingtston SSDNow V300

Блок питания: Corsair AX1200i

Операционные системы: Windows 7 x64 SP1, Windows XP SP3

Стоит отметить, что для всех тестов оперативная память была разогнана со своих родных 2000 МГц до 2600 МГц, а тайминги были установлены по схеме CL8-12-8-28 или CL8-13-8-28 в зависимости от теста.

Первый результат – изучение максимальной тактовой частоты, которую можно было бы зафиксировать при использовании такой системы охлаждения. Так как процессор охлаждался «фреонкой», то температура на испарителе «фреонки» достигала отметки до -40 градусов, в зависимости от нагрузки. В качестве операционной системы была выбрана Windows XP SP3, так как она, в отличие от Windows 7 x64, более дружелюбна к тактовым частотам.



http://valid.canardpc.com/p6l3gw

В итоге, мне удалось получить результат в 5498 МГц, что почти 5.5 ГГц. Для получения этого результата мне пришлось поднять напряжение на процессор до 1.56 Вольт. При этом, процессор был крайне нестабилен, поэтому пришлось активно использовать OC Panel от ASUS Maximus VI Extreme с переключением на Slow Mode. Иными словами, я выставил все необходимое напряжение и множители, но при этом система и CPU-Z были запущены в режиме Slow Mode, т.е. тактовая частота процессора в этот момент составляла всего 800 МГц. После чего, я отключал Slow Mode, тактовая частота вырастала до 5.5. ГГц, а мне нужно было успеть сохранить файл валидации и скриншот. Среди процессоров на базе микроархитектуре Haswell это не лучший покзатель, так как в тех же условиях и на той же ASUS Maximus VII Gene имеющийся у меня в наличии Core i7-4790K мог сохранить валидацию на частоте 5.7 ГГц. Но стоит отметить, что изначальная тактовая частота Pentium G3258 составляет 3200 МГц, а полученные 5498 МГц – это прирост на 71% от номинальной частоты.

Переходя к другим тестам, которые обеспечивают настоящую нагрузку, я начал искать тактовую частоту, на которой процессор мог обеспечить стабильное прохождение всех тестов во всех операционных системах. И тут я столкнулся с одним интересным моментом. Процессор оказался стабильным на тактовой частоте всего в 5 ГГц во всех операционных системах при напряжении 1.45 Вольт. Так как «фреонка» позволяет использовать и более серьезное напряжение, вплоть до 1.56 Вольт, я рассчитывал на дальнейший рост тактовой частоты. Но не тут-то было. В Window XP повышение напряжение действительно способствовало повышению стабильной частоты, вплоть до 5.3 ГГц процессор мог проходить все задуманные тесты. Но вот в Windows 7 X64 SP1 процессор отказался работать на частоте свыше 5 ГГц даже при напряжении 1.56 вольт. Поэтому я решил остановиться на тактовой частоте 5 ГГц при напряжении 1.45 Вольт, а частота Кэша была равна 4 Ггц.

Результат SuperPi 32M на тактовой частоте 5004 МГц был получен за 6 минут 05.828 секунд.

Результат в PiFast на этой же частоте получился равным 13с 49мс.

wPrime 32M – короткий многопоточный тест, который я делал в Windows XP. Так как это последний тест в этой операционной системе, я решил поднять тактовую частоту практически до 5.3 ГГц. В итоге, получилось 10,843 секунды.

Следующие тесты проходили в Windows 7 x64 SP1 и все они были многопоточными. Первый из них кроссплатформенный бенчмарк написанный на Java - HWBot Prime.

Полученный результат – 4477 баллов.

Следующий тест – многопоточный тест рендера CineBech R11.5.

Полученный результат равен 4.31 баллу. Еще один тест рендера – CineBench R15.

В итоге, удалось получить 379 баллов.

Заключение

Комментируя полученные результаты мне хочется выделить следующее. ASUS Maximus VII Gene проработала под отрицательными из-за «фреонки» температурами беспрерывно около восьми часов. Все это время было потрачено на установку и настройку операционных систем, драйверов, тестовых утилит, настройку разгона оперативной памяти и подбор таймингов, на поиск оптимальной тактовой частоты для тестов и, конечно же, на сами тесты. Восемь часов беспрерывной работы в абсолютно ненормальных стрессовых условиях не привели материнскую плату к каким-либо сбоям, не было ни намека на «усталость» железа – создалось ощущение, что плата может работать сутками в таком режиме. При этом, температура самой платы по датчикам не превышала 32 градуса.

Честно говоря, ASUS Maximus VII Gene меня ничем не удивляет, в хорошем смысле. Стабильный разгон, полный функционал, высокая надежность – я к этому эталону уже достаточно сильно привык и, если бы плата не обладала всеми этими чертами, тогда бы я по-настоящему удивился. К счастью, удивляться не пришлось. Из недостатков я бы хотел отметить звуковое решение, но не отмечу. Если подойти к этому вопросу объективно, то использование акустических систем 7.1 очень редкое явление. А если и используются такие системы, то предпочтительнее использовать оптику, которая имеется на плате. Поэтому, самый типичный сценарий – акустика на 5.1 каналов, плюс гарнитура. В этом плане ASUS полностью отвечает требованием. Учитывая то, что Maximus VII Gene относится к Republic of Gamers, а стало быть, ориентирована на геймеров, то давайте представим типичного геймера: он проводит много времени в игровой гарнитуре, общается и играет с друзьями по Skype, дабы не мешать соседям по жилплощади всякими “Fire in the hole!”. И, как правило, наушники подключены именно к передней панели. Все это не позволяет считать SupremeFX Impact II с тремя аудио-разъёмами недостатком.

Цена ASUS Maximus VII Gene несколько выше, чем у полноразмерной Maximus VII Ranger. Впрочем, уж больно Ranger упрощена в сравнении с Gene. В казахстанской рознице Maximus VII Gene стоит даже дороже, чем оверклокерское решение от GIGABYTE – речь идет о плате GIGABYTE GA-Z97X-SOC. Но «коньком» ASUS Maximus VII Gene является тот факт, что она, будучи имея исполнение в форм-факторе mATX, вобрала в себе практически все функции, как и её старшие собратья семейства ASUS ROG. Для примера можно привести ASUS Maximus VII Formula, которая стоит значительно дороже. Лично мне импонируют малый форм-фактор и полный функционал, так как плата занимает не так много места, но при этом, ничем не «обделена».



ASUS Maximus VII Gene получает

награду «Выбор редакции»

Благодарности:

- Компании ASUS за предоставленный для тестирования образец

Автор: Евгений "John_White" Вологодский