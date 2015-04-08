Хищник в действии: обзор оперативной памяти HyperX Predator 16GB DDR4 3000MHz

Несмотря на то, что анонс платформы Intel X99 и процессоров Haswell-E состоялся в конце августа 2014 года, эта платформа до сих является в некотором смысле эксклюзивом на рынке СНГ. Это и не удивительно – эта платформа относится к высшему ценовому сегменту и доступна далеко не каждому.

Любая флагманская платформа не может обойтись без высокопроизводительной оперативной памяти, которая с лёгкостью может составить значительную часть от стоимости всей системы. Сегодня в нашем обзоре представлен четырёхканальный комплект памяти типа DDR4 Kington HyperX Predator. Он состоит из 4 планок памяти объёмом в 4 ГБ и имеющий тактовую частоту 3000 МГц.

Этот набор является старшим среди комплектов памяти объёмом по 4 ГБ, но не старшим в линейке HyperX Predator – производитель также предлагает набор DDR4-3000 МГц, состоящий из четырёх планок памяти объёмом по 8 ГБ каждая.

Упаковка, комплектация и внешний вид

Оперативная память Kingston HyperX Predator DDR4-3000 поставляется в обычной картонной упаковке. Строго и без пафоса.

Сами модули памяти упакованы в блистер между двумя слоями поролона, чтобы уберечь память от повреждения во время транспортировки.

По части комплектации HyperX Predator ничем не удивляет: в коробке обнаружены сами модули, гарантийный талон и наклейка HyperX. Такая комплектация характерна большинству производителей памяти. Правда, во многих случаях наклейка отсутствует.

Данный образец памяти DDR4 от HyperX имеет маркировку HX430C15PBK4/16, а напряжение по XMP установлено в 1.5 Вольт. Это намного больше стандартных для DDR4 1.2 Вольт.

Кроме того, на сайте Kingston не найти память DDR4 с такой маркировкой. Дело в том, что мы получили эту память от Kingston еще в октябре прошлого года в рамках мероприятия Intel Techno Night. На тот момент HyperX Predator DDR4 с частотой в 3000 МГц еще не были официально представлены производителем. Иными словами, перед нами инженерный образец, а серийная память этой модели имеет маркировку HX430C15PB2K4/16 и напряжение 1.35 Вольт.

HyperX Predator с приходом эры DDR4 сменили свой окрас. Вместо синего цвета, что использовался на памяти HyperX Predator типа DDR3, память DDR4 окрашена в темно-серый и черный цвета. Новая цветовая гамма, на мой взгляд, выглядит очень свежо и по-современному.

Такой стиль придает памяти строгий и агрессивный вид, что, в общем-то, идеально подходит к названию линейки. Predator – это «хищник», а хищник должен выглядеть внушительно и угрожающе. Конструктивно, сам радиатор памяти не особо изменился со времен памяти предыдущего поколения. Он по-прежнему имеет высокий подъем и ребристость, что теоретически может помешать установке массивных воздушных систем охлаждения. В то же время стоит отметить, что платформа на чипсете Intel X99 и LGA 2011-3 как правило имеет достаточно неплохое расстояние слотов памяти от процессорного гнезда, да и использование воздушных кулеров для процессоров Haswell-E… Платформа создана для энтузиастов, а энтузиасты, как правило, используют СВО ну или еще чего похлеще.

Тестирование DDR4-3000 HyperX Predator 4x4 GB

Для тестирования оперативной памяти HyperX Predator DDR4-3000 я выбрал несколько режимов. Первый из них эмулирует стандарт JEDEC - DDR4-2133. После выяснилось, что HyperX Predator имеет два профиля XMP. Один XMP-2666, другой - XMP-3000. Разумным было бы добавить в результаты сравнение и этих двух профилей. Это позволит дать нам понимание того, насколько сильно изменяется производительность платформы Haswell-E в зависимости от частоты памяти. Последний режим представляет из себя всё те же 3000 МГц по частоте, однако при этом задержки (тайминги) памяти отстроены таким образом, чтобы получить максимальную производительность. В определенном смысле, этот режим можно назвать режимом в разгоне, поэтому в диаграммах производительности этот режим будет помечаться как OC.

Сама стендовая конфигурация выглядит следующим образом:

Процессор: Intel Core i7-5930K

Материнская плата: ASUS Rampage V Extreme

Оперативная память: Kingston HyperX Predator DDR4-3000 4x4 GB

Накопитель: SSD Kingston SSDNow V300 120 GB

Видеокарта: ASUS ROG GTX 580 Matrix Platinum

Блок питания: Corsair AX1200i

Операционная система: Windows 7 x64 SP1

Помимо этого, процессор был разогнан до частоты 4.5 ГГц (125х36), частота кэша была поднята до 4 ГГц (125х32). Охлаждалось это все при помощи системы фазового перехода ("фреонки").

Ниже приведена таблица с конфигурацией частот и таймингов для каждого режима.

Каждый из режимов тестировался в восьми тестовых пакетах, два из которых представляют собою классические графические бенчмарки компании Futuremark, а остальные – преимущественно процессорные тесты. Набор тестовых приложений абсолютно по-разному реагирует на изменение частот и таймингов памяти, что в целом и происходит при работе с повседневными задачами: какие-то приложения охотно используют потенциал оперативной памяти, а какие-то нет.

Результаты тестов

Первый тест, который должен быть обязательным в любом обзоре оперативной памяти – это «Тест Кэша и Памяти» утилиты AIDA 64. Примечательно, что некоторые тематические издания используют данный пакет как единственный аргумент в сравнении оперативной памяти. Результаты этого теста состоят из двух диаграмм. В первой из них отображены показатели скорости чтения/копирования и записи, а во второй – задержка памяти.

(больше -> лучше)

Согласно полученным результатам, рост тактовых частот оперативной памяти приносит свои плоды – скорости копирования/чтения/записи увеличиваются. Ручная настройка задержек (таймингов) также дает существенный прирост в производительности памяти.

(меньше -> лучше)

Аналогичная картина наблюдается и с задержками. Рост тактовой частоты памяти приводит к уменьшению времени отклика памяти (что логично), но минимальный (лучший) отклик в 47,1 нс удается получить при помощи ручной настройки таймингов. В этом отрыв от стандарта JEDEC DDR4-2133 в пользу режима DDR4-3000 OC составляет внушительные 19,1 нс.

Следующий на очереди многопоточный тест рендера CineBench R11.5, который является оверклокерской дисциплиной на HWBot.org, как, в общем-то, и все последующие.

(больше -> лучше)

При использовании памяти DDR3 результат в этом тесте имел некую зависимость от производительности памяти. Очевидно, в случае с DDR4 эта зависимость выражена не явно. В итоге, режим DDR4-2133 и DDR4-2666 оказываются одинаковыми по производительности. Заводской профиль XMP DDR4-3000 уходит в аутсайдеры, а самым быстрым режимом оказывается DDR4-3000 с ручной настройкой задержек.

(больше -> лучше)

CineBench версии R15, как более свежий бенчмарк, напротив, очень хорошо реагирует, как на изменение частот памяти, так и на изменение её задержек. Мы видим закономерный график с вполне логичными результатами.

(Скорость архивирования, КБ/с, больше->лучше)

Архиватор WinRar не нуждается в дополнительном представлении. Встроенный бенчмарк также хорошо реагирует как на частоты памяти, так и на настройки таймингов.

(скорость вычисления, секунды, меньше -> лучше)

wPrime 1.55 – очередная дисциплина HWBot.org, многопоточный тест вычислений. С приходом архитектуры Intel Haswell влияние оперативной памяти на производительность вычислений в данном бенчмарке измеряется на уровне погрешности. В итоге, все четыре режима показали 106 секунд, с небольшим разбросом в миллисекундах.

(больше -> лучше)

Тестовый пакет Intel Xtreme Tuning Utility основан на тех же алгоритмах Prime. Однако, на платформе Haswell для сокета LGA 1150 влияние оперативной памяти на показатели производительности в этом тесте были линейными. Судя по всему, влияние частот и таймингов памяти DDR4 в купе с процессором Haswell-E на этот тест нельзя назвать однозначным.

(больше -> лучше)

Графический тест 3DMark 2011, напротив, демонстрирует зависимость выбитых «попугаев» от частот памяти. Особенно хорошо заметен прирост от частот и таймингов по тесту Physics Score (тест просчета игровой физики). Соответственно, наблюдается и рост и общего балла (3DMark11 Performance Score).

3DMark FireStrike также демонстрирует рост производительности в зависимости от частоты и таймингов. Однако, отдельным стоит отметить режим DDR4-2666, который оказался быстрее режима DDR4-3000 (XMP-профиль). Вероятно, причина тому более низкие задержки памяти на частоте 2666 МГц.

Заключение

После всех проведенных тестов пришло время сделать вывод. Первое, что хотелось бы отметить, так это зависимость производительности платформы Intel X99 и Haswell-E от частоты памяти. В большинстве случаев мы наблюдаем прирост производительности с ростом частоты, а стандартные 2133 МГц для памяти DDR4 этой платформе недостаточны. Поэтому покупать память с высокими частотами для процессоров Haswell-E вполне резонно.

Что касается самой HyperX Predator DDR4-3000, то необходимо помнить, что протестированная нами модель является флагманским решением, рассчитанным на энтузиастов. Впрочем, чипсет Intel X99 и Haswell-E – это тоже удел энтузиастов. Но суть в том, что даже с заводскими настройками XMP профиля в большинстве случаев вы получаете очень производительную связку «процессор-память». А знание тонкостей разгона позволяет выжать из памяти еще больше. К тому же, память очень хорошо подходит и для любителей экстремального разгона.

Чтобы не быть голословным, приведу несколько результатов с рейтинга HWBot.org, которые были получены мною с использованием данных модулей памяти HyperX Predator. Отмечу, что процессор охлаждался не жидким азотом, а все той же «фреонкой» - жидкий азот позволил бы получить еще более высокие результаты.

Результат в CineBench R15, полученный на тактовой частоте процессора в 5 ГГц, восьмое место в мире среди процессоров Core i7-5930K.

Результат в CineBecn R11.5 – 9-ое место в мире среди процессоров Intel Core i7-5930K.

Результат в Intel Xtreme Tuning Utility – 13 место в мире среди процессоров Intel Core i7-5930K и 33-е место в мире среди всех шестиядерных процессоров.

Полагаю, совершенно очевидно, что это весьма неплохие результаты, даже несмотря на то, что они актуальны лишь на момент написания статьи и могут быть кем-то перебиты, в том числе и мной. Не будем забывать, что они были получены без использования жидкого азота, а какие позиции в мире в данных дисциплинах можно занять с этой памятью, если устроить оверклокерскую сессию с жидким азотом?

Оперативная память Kingston HyperX Predator DDR4-3000 16GB

получает награды «Выбор редакции» и «Выбор оверклокера»

Автор: Евгений "John_White" Вологодский

Благодарности: компании Kingston, за предоставленный на тестирование образец