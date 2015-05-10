Обзор и тестирование GIGABYTE X99 SOC Force

В этом обзоре мы поговорим о материнской плате компании GIGABYTE, предназначенной для процессоров Haswell-E, использующих процессорный сокет LGA 2011-3 – GIGABYTE X99 SOC Force. Эта плата построена на наборе системной логики Intel X99, который ориентирован на компьютерных энтузиастов, и относится к семейству SuperOverclock, но, в данном случае, с некоторыми оговорками.

Эта плата является третьей по счету из серии SOC Force, что побывала в моих руках на тестировании, за что компании GIGABYTE остается сказать только спасибо. Предыдущие платы этой линейки, Z97 SOC Force и Z87X-OС, что прошли через мои руки, показали весьма неплохие результаты по части разгона, в том числе и с использованием жидкого азота.

В отличие от своих «сородичей» для сокета LGA 1150, материнская плата GIGABYTE X99 SOC Force на самом деле очень спорный, но в то же время интересный с точки зрения размышлений, продукт. Я бы даже сказал, что эта материнская плата очень смелое решение. Давайте выясним почему.

Упаковка и комплектация

Упаковка – это то, что мы видим в первую очередь при покупке любого устройства, в связи с чем рассказ о GIGABYTE X99 SOC Force логично начать именно с неё.

Дизайн упаковки не сильно отличается от того, что мы видели раньше в обзоре GIGABYTE Z97 SOC Force. Та же темно-оранжевая цветовая гамма, тот же шрифт и тот же гоночный болид, который теперь почему-то стал черно-белым и потерял логотип GOOC. С обратной стороны упаковки расписаны базовые характеристики платы, а также все ее особенности. О многих из них я расскажу по ходу обзора, а перечислять их сейчас не имеет смысла.

По габаритам коробка не малая, но и не самая большая, из тех, что доводилось встречать. Для удобства ее переноса предусмотрена ручка.

Комплектацию GIGABYTE X99 SOC Force нельзя назвать маленькой, но сказать, что в коробке нашлось что-то сверхинтересное тоже нельзя. Диск с драйверами и ПО, документация, заглушки, провода для замера напряжений, заглушка для задней панели и крепление для видеокарт OC Brace, которое используется для открытых стендов. Отдельно можно сказать, что плата имеет хороший набор мостов SLI для мульти-GPU конфигураций. Например, помимо стандартного гибкого мостика 2-way SLI, в комплект производителем заботливо положены мост на 4-way SLI, и два моста 3-Way SLI, позволяющих использовать разные слоты PCIe.

Также стоит отметить кабели SATA 3.0, так как они выполнены в оплетке черного цвета. На моей памяти, это первая плата, с которой такое можно встретить в комплекте. Была бы оплётка оранжевого цвета в стиле самой материнской платы, цены бы этим кабелям не было. С другой стороны, и без того приятно и необычно.

Внешний вид и спецификации

Внешний вид GIGABYTE GA-X99-SOC Force полностью выдержан в уже хорошо знакомом нам стиле SOC. Черно-оранжевая цветовая гамма закрепилась за оверклокерскими материнскими платами GIGABYTE еще с 2011 года и менять ее, на наш взгляд, нет необходимости – смотрится такое сочетание эффектно и по сей день.

GIGABYTE X99 SOC Force имеет форм-фактор EATX и имеет размеры 305х264 мм. Стало быть, нужно внимательно подходить к выбору корпуса. В целом, установка платы в более-менее приличный корпус типоразмера middle-tower не вызовет проблем.

Система охлаждения материнской платы состоит из трех радиаторов, соединённых одной тепловой трубкой.

Один из радиаторов отвечает за охлаждение системы питания. Само питание построено по восьмифазной схеме, использует твердотельные конденсаторы и дроссели производства Cooper Bussman.

Компания GIGABYTE уже не первый год сотрудничает с компанией International Rectifier, по крайней мере при производстве оверклокерских плат. Этот производитель микросхем уже давно себя зарекомендовал на рынке, поэтому и в этот раз за питание процессора отвечает ШИМ-контроллер от компании International Rectifier - IR3580, а в качестве мосфетов используются микросхемы PowIRstage IR3556M. Питание на процессор подается через восьмиконтактный разъём EPS.

Второй радиатор расположен слева от слотов памяти DDR4. Он не охлаждает какие-либо микросхемы, а используется лишь для лучшего отвода тепла. Ну и, конечно же, никто не списывает со счетов его декоративную роль.

Третий радиатор отвечает за охлаждение чипсета Intel X99. Выглядит он массивно, к тому же имеет подсветку, что придает материнской плате более эффектный вид во время ее работы. Кстати, плата имеет возможность управлять интенсивностью подсветки посредством программного обеспечения, что имеется в комплекте.

GIGABYTE GA-X99-SOC Force имеет восемь слотов памяти с официальной поддержкой четверного канала DDR4-2800 МГц, а максимальный поддерживаемый объём при этом составляет 64 ГБ. Возле слотов памяти, что расположены справа от процессорного гнезда находится группа кнопок OC Buttons.

Впервые OC Buttons мы увидели на материнской плате GA-Z87X-OC и по части функционала тут не произошло значительных изменений.

Полный список всех копок и индикаторов с пояснениями изложен ниже:

Индикатор POST – полезен для диагностики и выявления проблем с запуском платы; Кнопка OC Ignition – оставляет включенными вентиляторы системы охлаждения, даже если система выключена. Эта функция полезна для предотвращения возникновения конденсата во время экстремального разгона. Кнопка OC TAG – загружает и применяет «кастомный» профиль разгона, который называется OC TAG и сохраняется в меню UEFI BIOS «Save & Exit»; Кнопка OC Gear – определяет шаг изменения опорной частоты BCLK: 0.1 МГц или 1 МГц; Первая пара кнопок «+» и «-» - изменяют опорную частоту BLCK с шагом, обозначенным при помощи OC Gear; Вторая пара кнопок «+» и «-» - изменяют множитель процессора в большую и меньшую сторону соответственно; Кнопка Power – включает/выключает систему; Группа переключателей PCIe Switch – позволяет включать/отключать 1/2/3/4 порты PCIe соответственно; Переключатель Single BIOS Mode – не описана в документации, но, вероятно, она отключает возможность автоматического переключения материнской платой между микросхемами BIOS; Кнопка Clear CMOS – обнуляет настройки BIOS; Переключатель OC Trigger – сбрасывает множитель процессора на минимальный; Переключатель BIOS Switch – изменяет активную в настоящий момент микросхему BIOS; Кнопка Settings Lock – автоматически запоминает ваши текущие настройки. Позволяет загружать их, даже если вы обнулили BIOS; Кнопка DTB (Direct To Bios) – позволяет войти в BIOS после перезагрузки без нажатия кнопки Del. Кнопка Reset – с ней все и так понятно: она перезагружает систему.

Разумеется, помимо кнопок имеются и точки для замера напряжений основных элементов системы.

GIGABYTE GA-X99-SOC Force имеет 10 портов SATA 3.0, два из которых могут быть выделены под нужды SATA Express. Помимо этого, в области SATA портов можно обнаружить разъём дополнительного питания OC_PEG, который необходим для питания слотов PCIe в случае использования четырех мощных видеокарт. Там же можно обнаружить два разъёма для подключения термопар высокой точности типа K-Type, которые подписаны SUBZ.

На первый взгляд, мне, как оверклокеру-экстремалу со стажем, эта идея понравилась. Казалось бы, что не нужно иметь дорогостоящие градусники, такие как Fluke, можно купить лишь термопары долларов за 15, да разгонять себе на здоровье под жидким азотом. Но вот на практике получилось так, что использовать эти разъёмы практически не имеет смысла. Дело в том, что мониторинг температуры с разъёмов K-Type осуществляется лишь посредством BIOS (по крайней мере, так указано в руководстве пользователя), что недопустимо в большинстве случаев во время экстремального разгона. Например, если ваша система проходит полноэкранный графический тест 3DMark, то поддерживать необходимую температуру на видеокарте и процессоре не представляется возможным, так как температур просто-напросто не видно. Зачем тогда нужны эти разъёмы K-Type?

В нижней части материнской платы расположены разъёмы USB 2.0 и один USB 3.0, коннекторы для подключения фронтальной панели корпуса и фронтального аудио, два четырехконтактных коннектора для вентиляторов. Не забыт и старый добрый COM. Можно отметить, что плата поддерживает интерфейс Thunderbolt посредством подключения карты расширения к коннектору THB_C. Неизвестным остался коннектор OC_PAN, который можно расшифровать как OC Panel, но в документации нет описания этого разъёма и в комплекте какой-либо OC Panel не имеется. Возможно, в самом GIGABYTE и приближенные к компании оверклокеры знают, для чего предназначен разъём OC_PAN и активно его используют, но нам лишь остается теряться в догадках.

Звуковая подсистема материнской платы GIGABYTE GA-X99-SOC Force основана на базе семиканального звукового кодека Realtek ALC1150. Звуковой тракт отделен от участков материнской платы зазором с подсветкой оранжевого цвета, а сам чип накрыт металлическим экраном. Все это способствует снижению уровня электромагнитных помех. Также, с целью улучшения качества звучания левый и правый каналы разнесены на различные слои печатной платы, используются электролитические конденсаторы аудио-класса, а для любителей высокоомных наушников, коими являются большинство игровых гарнитур, предусмотрен усилитель Texas Instruments N5532.

которые подписаны как PCIE_1 и PCIE_2 имеют 16 линий PCI Express, а два других, PCIE_3 и PCIE_4 – восемь. В силу того, что процессоры на базе архитектуры Haswell-E имеют различное количество линий PCI Express, то их распределение по слотам x16 выглядит по следующим схемам:

Для процессоров Intel Core i7-5960X и Core i7-5930K (40 линий PCIe), согласно положению слотов на материнской плате:

Одна видеокарта: x16 (PCIE_1) + x0 (PCIE_4) + x0 (PCIE_2) + x0 (PCIE_3)

Две видеокарты: x16 (PCIE_1) + x0 (PCIE_4) + x16 (PCIE_2) + x0 (PCIE_3)

Три видеокарты: x16 (PCIE_1) + x0 (PCIE_4) + x16 (PCIE_2) + x8 (PCIE_3)

Четыре видеокарты: x16 (PCIE_1) + x8 (PCIE_4) + x16 (PCIE_2) + x8 (PCIE_3)

Для процессора Intel Core i7-5820K (28 линий PCIe), согласно положению слотов на материнской плате:

Одна видеокарта: x16 (PCIE_1) + x0 (PCIE_4) + x0 (PCIE_2) + x0 (PCIE_3)

Две видеокарты: x16 (PCIE_1) + x0 (PCIE_4) + x16 (PCIE_2) + x0 (PCIE_3)

Три видеокарты: x16 (PCIE_1) + x8 (PCIE_4) + x16 (PCIE_2) + x0 (PCIE_3)

Четыре видеокарты: не поддерживается

Между двумя слотами PCIe x16 расположен слот SATA M.2 с поддержкой соответствующих SSD-накопителей. Стоит отметить, что при использовании M.2 подключение SATA Express становится невозможным. Правда, при этом порты SATA3 3/4, которые выделены для SATA Express, не отключаются.

За сетевые возможности отвечает новый Гигабитный контроллер Intel WGI218V.

На интерфейсной панели мы имеем:

- комбинированный разъём PS/2;

- четыре порта USB 2.0;

- восемь портов USB 3.0, один из которых белого цвета и предназначен для восстановления BIOS с флеш-накопителя;

- кнопку O.C., предназначенную для автоматического разгона процессора;

- кнопку переключения микросхем BIOS;

- кнопку сброса BIOS;

- разъём RJ 45;

- 5 аудиопортов;

- 1 оптический S/PDIF Out;

На задней панели особенно выделяется большое количество портов USB, хотя говорить о том, что другие производители материнских плат на чипсете Intel X99 имеют их в значительно меньшем количестве, не приходится.

О том, как Intel в сокет «свинью подложила»

В начале статьи я отметил, что материнскую плату GIGABYTE GA-X99-SOC Force нельзя относить к оверклокерской серии материнских плат GIGABYTE в полном смысле этого слова. И дело тут не в самой компании GIGABYTE, а сколько в компании Intel.

Дело в том, что мы все привыкли к тому, что название сокета означает количество контактов. Так, например, от LGA 2011-3 следует ожидать, что у процессоров и процессорного гнезда должен быть 2011 контакт. На самом деле, в данном случае это совсем не так. Референсный дизайн этого процессорного гнезда действительно имеет 2011 контактов, в то время как сами процессоры имеют примерно на 70 контактов больше.

(ASUS OC Socket и сокет с референсным дизайном Intel)

В GIGABYTE, видимо, спешили представить свою оверклокерскую модель на рынок, в то время как конкурент в лице ASUS заметил несоответствие контактных площадок процессора с контактами процессорного гнезда и реализовал в своих решениях так называемый OC Socket, имеющий всю недостающую контактную группу. Попутно запатентовав свое решение, «перекрыв кислород» всем своим конкурентам.

Как уже выяснилось на практике, процессорное гнездо, которое выполнено согласно стандартам Intel, не позволяет добиться высоких результатов по части разгона процессоров. В частности, процессору требуется больше напряжения, частота кэша, который также влияет на производительность системы, зачастую не может быть выше 4 ГГц, да и с разгоном памяти имеются некоторые проблемы.

Сообщество оверклокеров, конечно же, нашло способ обойти все эти препятствия на сокете дизайна Intel, соединив определенную контактную группу на процессоре, после чего разгон, в частности экстремальный, становится на должном уровне. Честно говоря, «рисовать» паяльником «дорожки» на процессоре за $1000 (Core i7-5960X) станет только тот, кому это действительно нужно.

Когда производители материнских плат поняли, что именно сокет является основным препятствием к серьезному разгону, компания ASUS пригрозила патентной войной. Конечно, со временем все производители уладили этот конфликтный вопрос, в том числе и GIGABYTE, которая представила материнскую плату GIGABYTE X99 SOC Champion, но на это потребовалось время. Что касается тестируемой платы GA-X99-SOC Force, то производителю ничего не оставалась делать, как повесить лейбл «Intel Certified Socket» на официальном сайте.

Тестирование GIGABYTE GA-X99-SOC Force

Честно говоря, вся эта история с процессорным сокетом имеет значение только для тех, кто серьёзно занимается оверклокингом и использует экстремальные системы охлаждения, такие как жидкий азот или системы фазового перехода. В большинстве своем, рядовой пользователь если и занимается разгоном, то сравнительно небольшим и весьма безопасным. Так давайте выясним возможности, что предлагает нам GIGABYTE с материнской платой GA-X99-SOC Force по части «бытового разгона» с использованием жидкостной системы охлаждения.

Стендовая конфигурация:

Процессор: Intel Core i7-5930K @ 3.5 GHz

Материнская плата: GIGABYTE GA-X99-SOC Force

Оперативная память: Corsair Vengeance LGPX DDR4-2800 MHz 4x4 GB

Видеокарта: ASUS R9 290X Direct CU II TOP

SSD: ADATA XPG SX 300

Система охлаждения: СВО Fractal Design Kelvin S36

Блок питания: Corsair AX1200i

Операционная система: Windows 7 SP1 x64

Процессоры Haswell-E являются самыми горячими из тех, что когда-либо выпускала компания Intel. По крайней мере, за последнее десятилетие. Уровень тепловыделения новых процессоров для набора системной логики Intel X99 составляет 140 Вт. Для разгона таких процессоров необходимо очень хорошее воздушное охлаждение или хорошая СВО. Однако даже если это все имеется, получить запредельные частоты без использования жидкого азота у вас не получится – уж слишком эти процессоры горячи.

Максимально возможная тактовая частота процессора в условиях стенда составила 4625 МГц, что на 1125 МГц выше, чем частота по умолчанию. При этом, удалось сохранить и вполне разумное напряжение на ядро процессора, которое составило 1.325 Вольт. Частота кэша при этом составила всего 3626 МГц, но причина этому является использование материнской платой стандартного сокета LGA2011-3 с дизайном от Intel. Частота памяти DDR4 составила 2750 МГц.

Для быстрой проверки работоспособности системы я привык использовать многопоточные тесты рендера CineBench R15 и CineBench R11.5.

В CineBench R15 прошел тест на этой тактовой частоте вполне успешно, и результат равен 1371-му баллу.

CineBench R11.5 также оказался по зубам системе, итоговый результат 15pts.

А вот с тестом Intel XTU система не справилась. Это тоже многопоточный тест, который славится своим горячим нравом – процессоры очень сильно в нем нагреваются.

В итоге, пройти его удалось только на частоте 4.5 ГГц, результат 1785 баллов, при этом максимальная температура составила 80 градусов. В целом, это также не плохо, даже несмотря на то, что используется СВО.

В силу того, что полученные 4625 МГц при 1.325 Вольт на ядре процессора теперь уже нельзя называть стабильными, дальнейшие тесты также проходили на частоте 4500 МГц.

Графический тест 3DMark 2011 успешно пройден с результатом в 15514 баллов в пресете Performance.

Тестирование в 3DMark FireStrike Extreme также прошло успешно на частоте 4500 МГц, результат 5131 Балл.

Заключение

Полученные результаты разгона на материнской плате GIGABYTE GA-X99-SOC Force позволяют мне говорить о том, что использование эталонного процессорного сокета если и помешало разгону, то незначительно. Но это утверждение верно лишь тогда, когда речь идет о «бытовом разгоне», в котором, как правило, для охлаждения процессора используется либо воздушная система охлаждения, либо СВО. Возможностей материнской платы достаточно, чтобы серьезно озадачить любую систему охлаждения из указанных выше типов, ведь процессоры на базе микроархитектуры Haswell-E очень горячи.

Профессиональные оверклокеры, те, что используют экстремальное охлаждение, способное обеспечить отрицательные температуры, останутся недовольными низким разгонным потенциалом по частоте кэша, памяти и, возможно, процессорного ядра. Но таких оверклокеров среди пользователей, а тем более и среди наших читателей – ничтожно мал.

В целом, GIGABYTE GA-X99-SOC Force хорошо подходит для использования дома. Она имеет большое количество портов USB, поддерживает 4-Way SLI и 4-Way Crossfire, имеет неплохую обвязку звукового тракта. Но плату нельзя назвать идеальной для покупки. Если говорить о геймерах и компьютерных энтузиастов, то хоть плата и способна удовлетворить их требования, но она имеет ненужный любителям компьютерных игр функционал. Геймерам, например, совсем не нужна группа кнопок OC Touch, так как их компьютеры как правило находятся в собранном виде, в корпусах. Поэтому, тут лучше посмотреть G1. GAMING-серию этого же производителя.

Профессиональным оверклокерам эту плату тоже рекомендовать не стоит. Разъёмы SUBZ для подключения термопар K-Type – неплохая задумка со стороны GIGABYTE, но она лишена какого-либо практического смысла, при этом, увеличивает стоимость платы. Использование референсного сокета Intel не создаст проблем только отчаянным энтузиастам, которые будут не прочь доработать свой дорогущий процессор паяльником. Но винить GIGABYTE в этом не стоит: честно говоря, я не понимаю, всей этой «чехарды» с сокетами, которую допустила Intel. Поэтому, оверклокерам-приверженцам продукции GIGABYTE стоит смотреть в сторону платы GIGABYTE GA-X99-SOC Champion.

Автор: Евгений «John_White» Вологодский

Благодарности:

- Казахстанскому представительству GIGABYTE