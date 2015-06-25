Обзор обслуживаемой системы водяного охлаждения Fractal Design Kelvin S36

В конце прошлого года шведская компания Fractal Design впервые представила собственный модельный ряд систем водяного охлаждения Kelvin. В настоящий момент серия Kelvin состоит из трех моделей: самая простая - Kelvin T12, несколько серьезнее – Kelvin S24, и, наконец, флагман – Kelvin S36.

Очень часто бывает так, что «готовые СВО» могут очень сильно уступать по эффективности и функциональности так называемым «самосборным водянкам». Те люди, кто серьезно задумывался над охлаждением своего «железного друга», зачастую отдают предпочтение если не супер-кулерам, то системам водяного охлаждения, элементы которой подбираются тщательно и скрупулёзно. Профессиональный «водянщик» уделяет особое внимание выбору водоблоков для процессора и видеокарты, шлангам и радиатору, который априори должен быть медным. Конечно же, нельзя забывать про резервуар, фитинги, жидкость и ее цвет. Все это позволяет придать определенный эстетический вид интерьеру вашего системного блока. Большинство «готовых» систем водяного охлаждения не предлагает такое больше количество опций и вариантов исполнения – их приходится воспринимать такими, какие они есть, потому как они являются необслуживаемыми.

В этом обзоре мы расскажем о готовой системе охлаждения Kelvin S36, которая является флагманским решением компании Fractal Design. Кто-то может сказать, что это очередной обзор «недо-водянки» на базе Asetek, коих полно на рынке. Но, это не так.

Во-первых, вся линейка СВО Kelvin от Fractal Design – обслуживаемая. А это значит, что при желании вы можете самостоятельно «поиграть в конструктор», подключив к ней водоблок для своей любимой видеокарты (а то и несколько) и другие компоненты. Во-вторых, Fractal Design использует полностью медный радиатор, что крайне редко встречается на рынке готовых СВО, где предпочтение отдается более дешевому по себестоимости алюминию.

Упаковка и комплектация

Fractal Design Kelvin S36 поставляется в огромной обтянутой полиэтиленом коробке. Если полиэтилена нет – значит упаковка вскрывалась.

Дизайн упаковки достаточно скромный, но стильный. Людям, владеющим английским языком, станет ясно, что перед нами предварительно-заполненная система водяного охлаждения, которая характеризуется производителем как мощная, тихая и расширяемая.

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С обратной стороны коробки имеется описание, но также на английском языке. Лично меня это нисколько не смущает.

Если говорить вкратце, то в описании говорится, что СВО проста монтаже, поддерживает все современные процессоры и состоит из первоклассных компонентов серии «do-it-yourself» (сделай сам) для энтузиастов, но при этом СВО не нуждается в обслуживании. Если этого вы не пожелаете сами.

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Все содержимое упаковки аккуратно сложено по своим секциям, ничего не болтается и все надёжно зафиксировано. Надежность упаковки не вызывает сомнений – эта система водяного охлаждения способна преодолевать дальние расстояния, оставаясь в целости и невредимости.

В комплектации СВО можно найти все необходимое для успешной установки СВО, даже тюбик с фирменной термопастой имеется.

Fractal Design Kelvin S36 поставляется с тремя 120 мм вентиляторами Silent Series HP с белыми лопастями. Вентиляторы имеют ШИМ-управление, поэтому их обороты регулируются от 800 до 1700 об/мин при максимальном уровне шума в 26.9 дБА.

Эта СВО поддерживает все современные процессоры как Intel и AMD, а для того, чтобы не создавать путаницу, производитель разложил крепления по пакетикам, не забыв подписать их.

Полный перечень комплектации и поддерживаемых платформ выглядит следующим образом:

· СВО

· Три ШИМ-управляемых вентилятора Fractal Design серии Dynamic GP-12

· Принадлежности для монтажа на сокеты Intel 775,1150,1155,1156,1366 (включая заднюю пластину)

· Принадлежности для монтажа на сокет Intel 2011, 2011-v3

· Принадлежности для монтажа на сокеты AMD AM2,AM2+,AM3,AM3+,FM1,FM2,FM2+

· ШИМ-сплиттер

· Термопаста Fractal Design Zero Thermal Paste, 1 шприц

· Длинные и коротки винты для крепления радиатора

· Инструкция

Верхняя часть водоблока имеет глянцевое покрытие, поэтому транспортируется он с наклеенной плёнкой, дабы не было царапин. Очень часто бывает так, что производили систем СВО снабжают этот элемент различными подсветками, которые даже могут менять свой цвет при помощи программного обеспечения. Такие СВО, как правило, используют для питания USB-интерфейс, максимальное напряжение которого составляет 5 Вольт, что ограничивает мощность помпы.

В случае с Fractal Design ситуация иная. Да, водоблок системы Kelvin S36 не имеет какой-либо подсветки, зато питание помпы подключается к разъёму 3-pin, который на материнских платах используется для подключения вентиляторов, таких как CPU Fan. Это позволяет использовать более мощную помпу, для которой требуется уже 12 Вольт, да и настраивать скорость вращения подшипника помпы уже можно через Fan Control материнской платы.

Согласно данным на официальном сайте, помпа, помимо поддержки ШИМ, использует керамический подшипник, максимальное количество оборотов ротора при этом составляет 2400 об/мин. Максимальный уровень шума достигает отметки 25 дБ(А) при расходе воды в 72 л/час, что весьма неплохо на фоне других заводских СВО.

Так как Kelvin S36 является обсуживаемой СВО, с одного из краев водоблока есть крышка, через которую можно осуществить дозаправку жидкости в случае необходимости. Да, это не так удобно, как резервуар, тем не менее эта возможность у Kelvin S36 имеется.

Основание также покрыто защитной плёнкой, которую следует удалить перед тем, как начать использовать СВО. Само основание водоблока сделано из чистой меди. Разбирать водоблок чтобы разглядеть структуру каналов я не стал, так как не хотелось, чтобы это повлияло на результаты тестирования СВО.

Еще один плюс Fractal Design Kelvin S36 заключается в использовании скандинавами стандартных фитингов с резьбой G ¼, что открывает богатые возможности для любителей «конструкторов»: можно подключить дополнительный водоблок для видеокарты, дополнительный резервуар и так далее.

Как уже было сказано ранее, радиатор системы водяного охлаждения Fractal Design Kelvin S36 сделан полностью из меди. Он достаточно большой, но в это же время, его габариты вполне стандартны для радиаторов такого типа. Для установки такого радиатора зачастую может потребоваться корпус в форм-факторе Full Tower.

Использование производителем вентиляторов Silent Series HP PWM с вентиляторами белого определенно положительно сказывается на внешнем виде всей системы. Белый цвет задает хороший контраст, что позволяет хорошо вписаться СВО в интерьер вашего корпуса. Сборка конструкции не занимает много времени, учитывая то, что производитель все необходимые винты рассортировал по разным пакетам. Единственное, что показалось несколько необычным – это использование болтов для крепления вентиляторов, требующих восьмигранный ключ, а не обычную фигурную отвертку. Однако стоит отметить, что ключ также имеется в комплекте.

Так уж сложилось, что большинство людей обращаются к руководству пользователя лишь в тот момент, когда что-то не получается. Так или иначе, руководство от Fractal Design заслуживает внимания.

Конечно, в нем имеются некоторые трудности перевода на русский язык, но в целом, перевод достаточно неплохой.

Так, например, считаю, что информация о том, что нужно проверять уровень жидкости и при необходимости доливать ее раз в два года, очень полезной. Не менее полезны и рекомендации по расположению радиатора СВО и направлению вентиляторов в корпусе, а также советы по расширению системы:

ТЕСТИРОВАНИЕ

Тестирование системы водяного охлаждения Fractal Design Kelvin S36 проводилось на самой горячей на данный момент платформе – Intel X99 и Haswell-E. Стендовый процессор Intel Core i7-5930K имеет уровень тепловыделения в 140 Вт, а в разгоне он становится еще жарче.

Тесты были проведены в нескольких режимах работы вентиляторов, логика управления которыми была возложена на плечи материнской платы с использованием профилей Silent, Normal и Full Speed, при этом процессор работал на номинальных тактовых частотах. В разгоне процессор был протестирован в режиме Full Speed, т.е. все вентиляторы и помпа работали на максимально возможных оборотах.

Для нагрузки процессора использовалась утилита Intel XTU, которая славится отличным умением прогревать процессор. Данные о температурах также были взяты с этой утилиты, так в результатах теста она показывает пиковую температуру.

В качестве оппонента тестируемой СВО выступает система воздушного охлаждения Scythe Ninja 3 Rev. B (SCNJ-3000). Несмотря на то, что это далеко не самая последняя модель от японского производителя Scythe, Ninja 3, благодаря своему массивному радиатору, до сих пор остается пусть не самым лучшим, но одним из лучших систем воздушного охлаждения. Штатный реостат Scythe Ninja 3 выкручен на максимум.

Стендовая конфигурация:

Процессор: Intel Core i7-5930K @ 3.5 GHz

Материнская плата: GIGABYTE GA-X99-SOC Force

Оперативная память: Corsair Vengeance LGPX DDR4-2800 MHz 4x4 GB

Видеокарта: MSI R9 290X Lightning

SSD: ADATA XPG SX 300

Блок питания: Corsair AX1200i

Операционная система: Windows 7 SP1 x64

Термопаста: Arctic MX-2

Результаты

Температуры процессора в режиме простоя очень близка у обеих систем охлаждения – разница всего 1 градус Цельсия в пользу СВО во всех трех режимах соответственно.

Однако при этом существенно различаются показатели скорости вращения вентиляторов. Так, например, вентиляторы Fractal Design Kelvin S36 на профиле Silent имеют 901 об.мин, а Scythe Ninja 3 - 1442 об. в минуту. Несмотря на то, что помпа подключается при помощи коннектора 3-pin, скорость вращения ротора также управляется материнской платой. Минимальная скорость его вращения составила 1103 об/мин, максимальная – 2538 об/м, что практически никак не влияет на общий уровень шума.

При нагруженном процессоре максимальная температура процессора во время теста Intel XTU также оказалась очень близка у обеих систем охлаждения, преимущество Kelvins S36 над Scythe Ninja 3 во всех режимах составляет лишь один градус соответственно.

Для того, чтобы справиться со своей задачей, Scythe Ninja 3 пришлось работать на повышенных оборотах, что заметно прибавило к общему уровню шума. В режиме Silent скорость вращения его вентиляторов составила 1520 об/мин, для Normal – 1660, а в режиме Full Speed – 1979 оборотов в минуту. Вентиляторы Kelvin S36 при этом продемонстрировали в этих режимах 1066, 1278 и 1722 об/мин соответственно.

В режиме Full Speed обе системы охлаждения становятся достаточно шумными, но Kelvin S36 заметно тише в режимах Silent и Normal, чем решение Scythe. Отдельно стоит отметить, что разница в температурах между «тихим» и «Full Speed» режимами не столь существенна – всего два градуса для решения Fractal Design. Это позволяет использовать ее в режиме Silent на достаточно низких оборотах вентилятора, сохраняя при этом низкий уровень шума и эффективность охлаждения.

Казалось бы, что напрашивается следующее заключение: Fractal Design Kelvin S36 охлаждает процессор не многим эффективнее, чем хороший воздушный кулер, такой как Scythe Ninja 3, а разница в 1 градус в соответствующих режимах сомнительное преимущество. Однако Kelvin S36 способна работать тише, предлагая те же самые температуры на минимальных оборотах, режим Full Speed для Kelvin S36 является избыточным. Но это верно, если не разгонять процессор. А что будет, если его разогнать? Будут ли Kelvin S36 и Ninja 3 так близки по эффективности?

Для того, чтобы узнать ответ на этот вопрос, процессор был разогнан до частоты 4.5 ГГц при напряжении 1.325 Вольт. Обе системы охлаждения таким же образом были протестированы в Intel XTU, но только в режиме Full Speed.

Вот и проявилось явное преимущество Fractal Design Kelvin S36 над своим соперником Scythe Ninja 3. При разгоне Haswell-E режим Full Speed уже не является «избыточным» для Fractal Design, что и проявляется на диаграмме. СВО справляется с охлаждением процессора на 8 градусов эффективнее своего «воздушного собрата», при этом продолжает оставаться тише.

Заключение

Fractal Design Kelvin S36 является уникальной в своём роде системой водяного охлаждения среди «готовых водянок». В отличие от остальных, она является обслуживаемой и использует медный радиатор, что позволяет не только своевременно ухаживать за СВО, но и добавлять в контур дополнительные элементы, такие как водоблоки для видеокарт.

Kelvin S36 действительно обладает хорошей эффективностью и эта СВО способна охлаждать такие горячие процессоры как Haswell-E при минимальном уровне шума, а весь потенциал системы становится заметным, когда дело касается разгона этих и без того горячих процессоров.

Кстати, на прошедшей в июне выставке Computex 2015 на Тайване компания Fractal Design заявила об обновлении систем водяного охлаждения семейства Kelvin. В новых версиях будут использоваться вентиляторы Dynamic GP-12, скорость вращения которых изменяется от 500 до 2000 об.мин, что позволяет сделать эти СВО тише и эффективнее. Помимо этого, новая версия использует усовершенствованный порт долива жидкости, в комплекте имеется адаптер скорости 9В для контроля уровня шума и скорости помпы, а для крепления вентиляторов к радиатору больше не нужен шестигранный ключ.

В целом, если у вас нет средств, чтобы начать самостоятельную сборку СВО - Fractal Design Kelvin S36 с учетом всех своих особенностей, пожалуй, лучший вариант. Самостоятельно собранные СВО, как правило, обходятся в разы дороже. Порою, одна только помпа для таких систем может стоить более 100 долларов, если говорить о высокой эффективности. Fractal Design же предлагает свое решение по рекомендованной цене всего в ~140 долларов США.

Плюсы:

- полностью обслуживаемая система;

- используется медный радиатор;

- высокая эффективность;

- доступная цена;

Минусы:

- в настоящий момент имеются проблемы с доступностью на рынке СНГ

За свои уникальные качества на рынке готовых СВО

Fractal Design Kelvin S36 получает награду «Выбор редакции»

Автор: Евгений "John_White" Вологодский

Благодарности:

- Компании Fractal Design за предоставленный для тестирования образец