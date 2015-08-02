Мы с вами живем в эпоху процветания мобильных устройств, и уже сейчас гаджеты стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Они стали серьезными помощниками как в работе, так и в досуге.

Компания Kingston представила на рынке весьма необычное устройство - Mobile Lite G2, которое может стать весьма серьезным дополнением к вашему смартфону или даже планшету. Оно является достаточно уникальным на рынке, так как сочетает в себе кардридер, повербанк и, что совершенно неожиданно, Wi-Fi-роутер. Конечно, Wi-Fi нужен Mobile Lite G2 не только для раздачи интернета, однако карманный роутер – это уже как минимум необычно.

Упаковка и комплектация

Поставляется это необычное устройство в небольшой картонной упаковке, оформление которой выполнено преимущественно в светлых тонах.

Смотрится достаточно простенько, но стильно. С обратной стороны упаковки информация предложена на нескольких языках, однако ее не так много. Расписаны основные возможности устройства, которые я процитирую ниже:

- Расширьте возможности хранения для данных;

- Перемещайте данные на USB-накопители и карты памяти;

- Воспроизводите мультимедийные файлы в потоковом режиме на нескольких мобильных устройствах и делитесь ими в социальных сетях;

- Вы можете два раза заряжать смартфон от полного аккумулятора;

- Предусмотрен порт Ethernet для работы в качестве портативного маршрутизатора;

Также указаны устройства, которые полностью поддерживают функционал Mobile Lite G2. К ним относится продукция Apple на базе iOS 7+, устройства на базе Google Android 4.0+ и Amazon Kindle Fire и Kindle Fire HD.

Комплектация столь необычного устройства также необычно проста: устройство, адаптер для карт памяти MicroSD, а также кабель microUSB, который может использоваться как для зарядки устройства, так и для зарядки смартфонов и планшетов. Что неожиданно, так это то, что в комплекте не оказалось инструкции. Лишь на дне упаковки нанесено следующее изображение:

Зажатие кнопки Power на секунду позволяет проверить заряд устройства и использовать его только качестве Power Bank, а для управления устройством при помощи мобильного приложения потребуется полностью включить устройство, зажав кнопку питания на три секунды. После этого, появляется доступ к устройству по Wi-Fi и становятся доступными все описанные выше функции.

Нижняя и верхняя крышки устройства покрыты черным софт-тач пластиком. Приятно на ощупь, но такому покрытию свойственна маркость – отпечатки пальцев остаются на нем будь здоров. В центре устройства расположен логотип Kingston, с обратной стороны наклейка, на которой нанесены серийный номер, MAC-адрес и т.п.

С одной из торцевых сторон расположены порт USB 2.0 и слот для карт MicroSD. Порт USB 2.0 может использоваться для подключения флешки, внешнего жесткого диска и даже USB модема. Карта памяти, установленная в слот MicroSD, заходит в устройство полностью и не торчит, что позволяет использовать эти карты памяти в качестве постоянно хранилища данных. Извлекается карта небольшим нажатием на нее, после чего она выскакивает.

Порт USB 2.0 может использоваться не только для заряда смартфонов/планшетов при помощи комплектного кабеля MicroUSB, но и для подключения к нему других USB устройств, таких как флешка, USB HDD.

С лицевой стороны имеются три LED-индикатора, благодаря которым можно определить текущее состояние устройства, кнопка Power, порт MicroUSB для зарядки аккумулятора, и, видимо, отверстие для перезагрузки устройства. К слову, если подключить устройство к компьютеру посредством MicroUSB, то оно успешно определяется как кардридер.





С обратной стороны устройства имеется порт Ethernet (RJ-45), благодаря которому одним движением руки Mobile Lite G2 с легкостью превращается в Wi-Fi-роутер. Главное, чтобы DHCP в сети был настроен. Честно говоря, мне сложно сейчас себе представить те же гостиницы, в которых интернет раздавался не при помощи беспроводной сети, а именно сетевым кабелем. Так или иначе, если хорошо подумать, то найти применение сетевому порту можно.

Технические характеристики

Входы для накопителей: USB и SD — чтение SD, SDHC, SDXC и MicroSD/microSDHC/microSDXC (с помощью переходника в комплекте) Поддерживаемые файловые системы : FAT, FAT32, NTFS, exFAT Размер: 129.14mm x 79.09mm x 19.28mm Вес: 171г Интерфейс беспроводной сети: Wi-Fi 802.11g/n с поддержкой шифрования беспроводного соединения (WPA2) Ethernet-порт WLAN: для использования в качестве мобильного маршрутизатора Перезаряжаемый аккумулятор: до 13 часов непрерывного использования; встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 4640 мАч (3,8В) Локальное хранение данных: беспроводной обмен файлами с приложением MobileLite Wireless и оборудованием MobileLite Wireless Поддержка альбома "Фотопленка" (Camera Roll) позволяет пользователям перемещать фотографии из мобильного устройства в MobileLite Wireless, чтобы освободить пространство Поддержка файлов:

MobileLite Wireless может хранить файлы любого типа. Возможность воспроизведения и просмотра зависит от поддержки файлов мобильным устройством Поддержка общих форматов файлов6: Аудио: MP3, WAV

Видео 2 : m4V, mp4 (видеокодек H. 264)

: m4V, mp4 (видеокодек H. 264) Изображения: jpg, tif

Документы: pdf Совместимые мобильные устройства: iPad2, iPad (третьего поколения), iPad (четвертого поколения), iPad mini, iPad Air, iPhone 4/4S/53, iPod touch, Kindle Fire, Kindle Fire HD, Android (4.0+)

Согласно техническим характеристикам, Mobile Lite G2 поддерживает все распространённые форматы карт памяти, файловые системы, форматы файлов и стандарты беспроводных систем. Ёмкости аккумулятора в 4600 мАч действительно достаточно, чтобы с легкостью полностью зарядить несколько раз среднестатический смартфон.

Что касается поддержки мобильных операционных систем, то тут все просто: поддерживаются только устройства на базе iOS, Android 4.0+ и Amazon Kindle Fire/HD. Мобильная операционная система от Microsoft в лице Windows Phone 8/8.1/10, к моему большому сожалению, не поддерживается.

Программное обеспечение

Тестирование Kingston Mobile Lite G2 проводилась в среде ОС Andrid 4.0. Для того, чтобы начать работать с этим устройством, необходимо установить официальное приложение с Play Market.

При первом же запуске приложение предлагает настроить SSID беспроводной сети и установить на эту сеть пароль. Правда, как оказалось, пароль не сохраняется после выключения Mobile Lite G2, что несколько странно.

Если ваш смартфон достаточно стар и его разрешение меньше, чем 1280x720, то работать с приложением Kingston MobileLite удобнее всего будет в горизонтальном положении.





Интерфейс программы достаточно прост и общей сложности имеется три вкладки. Вкладка USB-накопитель позволяет просматривать файлы на подключенном к Mobile Lite G2 посредством USB накопителе. Вкладка «Карта памяти SD» позволяет смотреть файлы на карте памяти SD, а «Автономно» позволяет просматривать файлы на смартфоне.

Устройство поддерживает потоковую передачу данных на несколько устройств одновременно посредством беспроводного соединения. Иными словами, несколько человек смогут одновременно смотреть фильмы, скопированные на USB-накопитель, но при этом, каждый будет использовать свое устройство.

Мне кажется это удобным, например, для семейных путешествий в каком-нибудь поезде или самолете, когда любимое чадо хочет посмотреть пару-тройку серий «Маши и Медведя» на своем планшете (личный планшет у ребенка нынче не роскошь, чего кривить душой), а вам, например, хочется посмотреть свежий боевичок или комедию. Ну или пару серий «Южного парка» :-).

Программа позволяет полностью управлять файлами. Их моно удалять, копировать с карты памяти на USB-накопитель или телефон и обратно: с телефона на usb накопитель или карту памяти.

Помимо копирования, приложение позволяет отправить файл по электронной почте, опубликовать в FaceBook и Twitter прямо с USB-устройства или SD-карты. Впрочем, если этих способов поделиться файлом или фотографией для вас окажется недостаточно, ничто не мешает скопировать файл на смартфон/планшет и поделиться им удобным для вас способом. В целом, копирование фотографий напрямую с карты SD на телефон могут оценить любители активного отдыха и хорошего качества фотографий. Фотографируем на «зеркалку» и «расшариваем» в социальные сети свежую фоточку с курортными пейзажами в отличном качестве на зависть всем.

В настройках программы можно получить информацию о текущем уровне заряда и версии прошивки, заставить устройство перезагрузиться, настроить сети Wi-Fi и даже настроить подключение посредством 3G-модема. К сожалению, на сайте Kingston не удалось найти информацию о совместимых с устройством 3G-модемах.





Kingston Mobile Lite G2 способен самостоятельно подключаться к сетям Wi-Fi, после чего он может служить в роли ретранслятора. Это очень удобно для тех ситуаций, когда гостиничный номер имеет плохое покрытие Wi-Fi: если в одном углу комнаты беспроводная сеть ловит хоть как-то, а в другом – нет, то Mobile Lite G2 решит эту проблему.

Интернет в режиме ретранслятора работает без каких-либо проблем, показатели скорости при подключении напрямую и посредством Mobile Lite G2 практически идентичны. Результаты SpeedTest представлены ниже:





(Результат прямого подключения к сети Wi-Fi)

(Результат подключения через Mobile Lite G2)

Что касается устройств, для которых не было создано официального приложения, то тут все не так уж и страшно на самом деле. С Mobile Lite G2 можно работать и без приложения. Об этой возможности почему-то не сказано на официальном сайте, а узнал я о ней при просмотре свойств беспроводной сети на своей Lumia 925 на базе Windows Phone 8.1.

Рассмотрев эти данные, можно сделать вывод, что наш Mobile Lite G2 имеет в беспроводной сети ip-адрес 192.168.201.254, так как именно этот адрес указан в качестве основного шлюза. Также устройство передает и DNS-суффикс. Стало быть, можно попробовать набрать в браузере телефона либо этот ip-адрес, либо DNS-суффикс mobilelite.com. В итоге, мы получаем Web-интерфейс, предлагающий определенный функционал.

В частности, благодаря Web-интерфейсу с таким же успехом можно просматривать файлы на SD карте и USB-накопителях, скачивать файлы на телефон. К сожалению, обратная процедура невозможна: отправить файл с телефона на ту же USB-флеш через web-интерфейс не получится.





Просматривать видео посредством браузера тоже можно. Кроме того, можно даже настроить Kingston Mobile Lite G2:

В общем, отсутствие официально поддержки Windows Phone 8.1 устройством в этом плане не становится чрезвычайно критичным.

Заключение

Kingston Mobile Lite G2 – достаточно уникальное и интересное решение на рынке. С одной стороны перед нами достаточно неплохой Power Bank, с приемлемым запасом мощности. С другой стороны, если это устройство относить к «повербанкам», то это весьма «навороченный» Power Bank - уж больно много функционала для «дополнительной батарейки». В этом плане, решение от «красноголовых» выгодно отличается и другие «батарейки» на фоне выглядят откровенно скучно. Если Mobile Lite G2 рассматривать как кардридер…. Эм, а вы видели когда-нибудь кардридеры, которые способны раздавать интернет и заряжать телефоны? По сему вердикт очевиден: устройство из разряда must have и определенно заслуживает внимания.

Kingston Mobile Lite G2 получает награду "Рекомендовано"

за свою уникальность и функционал

Автор: Евгений "John_White" Вологодский

Благодарности:

- Компании Kingston за предоставленный на тестирование образец