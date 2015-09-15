Обзор комплекта оперативной памяти HyperX Savage DDR3-2400 объёмом в 16 ГБ

Несмотря на то, что память типа DDR4 на рынке доступна уже почти год, память DDR3 нисколько не убавила в актуальности. Даже анонс новой платформы в лице Skylake и набора системной логики на базе микросхем Intel 100-ой серии вряд ли приблизит эпоху DDR4 в ближайшее время. К тому же, бюджетные материнские платы также могут поддерживать память типа DDR3.

Сегодня в нашем обзоре двухканальный комплект памяти HyperX Savage. Линейка Savage в модельном ряде HyperX нацелена на геймеров-энтузиастов, и имеет в своем ассортименте решения объёмом от 4 до 32 ГБ с диапазоном тактовых частот от 1600 до 2400 МГц. Наш образец памяти HyperX Savage работает на тактовой частоте 2400 МГц и имеет общий объём в 16 Гигабайт, что, на наш взгляд, является наиболее оптимальным решением для современных игровых платформ.

Внешний вид и комплектация

HyperX Savage пришла на тестирование в обычной упаковке из блистера.

Комплектация тоже вполне обычна для оперативной памяти: буклетик с условиями гарантии, наклейка и два модуля памяти.

HyperX Savage используют текстолит черного цвета, а микросхемы памяти покрывает ярко-красный радиатор. Радиатор не имеет высокой гребенки, что уменьшает шанс возникновения проблем установки оперативной памяти в сочетании с массивным супер-кулером на процессоре. На лицевой стороне модулей имеется логотип HyperX Savage.

С обратной стороны модулей можно найти их маркировку: HX324C11SRK2/16. Детальной информации о таймингах нет, но известно, что номинальным напряжением для HyperX Savage является вполне стандартное значение для памяти такого класса 1.65 Вольт.

Как и в случае с модулями памяти HyperX Fury, дизайн радиаторов семейства Savage удостоен всяческих похвал. Их красный цвет отлично сочетается с игровыми материнскими платами, которые в большинстве случаев также используют черно-красную цветовую гамму. Яркий примером таких плат могут стать решения ASUS ROG и MSI GAMING. Да и наличие небольшой «гребенки» на радиаторе придает планкам особенный и оригинальный вид.

Стендовая конфигурация и разгон

Традиционно для нашего ресурса, память тестировалась в двух режимах: в разгоне и с использованием профиля XMP.

Конфигурация стенда:

Процессор: Intel Core i7-4790K @ 4.4 GHz (4.2 GHz Cache)

Материнская плата: ASUS Maximus VII Gene

Видеокарта: ASUS GTX 580 Matrix Platinum

Накопитель: Kingston SSDNow 120 GB

Блок питания: Corsair AX1200i

Охлаждение на ЦП: Scythe Yasya

Операционная система: Windows 7 x64 SP1

При загруженном XMP-профиле, оперативная память HyperX Savage для частоты 2400 МГц имеет формулу первичных таймингов 11-13-14-32 и CR 2T.

Что касается разгона, то без серьезного занижения основных таймингов память смогла покорить частоту в 2600 МГц, при этом, пришлось поднять tRCD до 14, а напряжение потребовалось завысить до 1.85 Вольт. При дальнейшем разгоне по частоте HyperX Savage не смогли продемонстрировать стабильную работу при тех же 1.85В даже после завышения основных таймингов, поэтому полученные 2600 МГц остается признать наиболее оптимальными.

Результаты тестов

Первый тест, с которого открывается большинство обзоров оперативной памяти – это тест AIDA64 Cache & Memory Benchmark. Этот тест позволяет определить скорость чтения/записи и копирования в памяти, а также задержку отклика памяти.

По результатам этого теста можно сделать следующий вывод. Разгон памяти до частоты DDR3-2600 MHz не пошел HyperX Savage на пользу, показатели скорости копирования, чтения и записи оказались ниже, чем аналогичные показатели заводского профиля XMP. При этом стоит отметить, что задержки памяти таки сократились. Скорее всего, это объясняется тем, что XMP-профиль имеет очень хорошие настройки вторичных и третичных таймингов, которые также влияют на показатели скорости чтения/записи.

Следующий – многопоточный тест рендера CineBench версии 11.5.

В этом тесте разгон памяти HyperX Savage до частоты DDR3-2600 демонстрирует незначительное преимущество в сравнении со стандартными 2400 МГц.

CineBench R15 – аналогичный предыдущему тест рендера, но более современный. В нем мы наблюдаем паритет двух режимов памяти.

Следующий бенчмарк – GeekBench3. Эта утилита замеряет вычислительную мощность процессора и имеет огромное количество субтестов, которые включат в себя шифрование AES, SHA1, SHA2, компрессию и декомпрессию BZip,JPEG, PNG и так далее.

Разгон памяти не дает ощутимого прироста в этом тесте, а режим XMP на частоте DDR3-2400 даже оказывается немного, но быстрее.

Следующий бенчмарк, HWBot x265 Benchmark, замеряет производительность системы при кодировании видео в формате x265 при разрешении 1080p.

По результатам этого теста очевидно, что влияние разгона памяти до частоты в 2600 МГц также остается незначительным: разгон памяти позволил нарастить всего лишь 0.04 кадра в секунду, что можно считать погрешностью.

Последний тест: небезызвестный архиватор WinRar 5.20, который имеет встроенный бенчмарк, позволяющий замерить скорость архивирования.

Согласно результатом теста, разгон памяти оказывает положительный эффект. При частоте памяти в 2600 МГц система с архивированием справляется быстрее, но все-таки не значительно.



Заключение

Подразделение Kingston очень четко смогло обозначить целевую аудиторию своего продукта – память HyperX Savage нацелена на геймеров. И точка. Ожидать серьезного разгонного потенциала от этой памяти не требуется, а результаты разгона показывают, что производительность памяти на штатных 2400 МГц при загруженном XMP-профиле остается на достойном уровне. Иными словами, разгонять HyperX Savage лишено всякого смысла – память и без того работает достаточно быстро. Собственно, это геймерам и нужно: подавляющее большинство любителей компьютерных игр имеет очень плохое представление о том, что такое разгон, им важно, чтобы все работало стабильно и быстро. В этом ключе оперативная память HyperX Savage DDR3-2400 подходит как нельзя кстати.

Что касается доступности и цен, то этот набор уже доступен на казахстанском рынке и очень выгодно отличается по ценам от своих конкурентов.