Обзор карты захвата AverMedia Live Gamer HD Lite

Компания AverMedia уже хорошо известна на рынке своими решениями и не нуждается в отдельном представлении. Сегодня мы поговорим об еще одном устройстве, вышедшем из-под крыла этой кампании – AverMedia Live Gamer HD Lite. Обзор подобного устройства уже был на нашем сайте, однако в чем же отличия «облегченной» версии (Lite) от своего старшего брата-близнеца?

В первую очередь я задался вопросом, что такое аппаратное кодирование и чем оно отличается от программного кодирования. Грубо говоря, кодирование — это процесс преобразования видео и аудио информации из формы удобной для непосредственного использования в удобный для передачи и хранения. Соответственно, аппаратное кодирование отличается использованием специализированных блоков, устройств, разработанных специально для подобных задач – явный пример Intel Quick Sync Video. Программная же кодировка представляет собой алгоритм, выполняемый на универсальном процессоре (т.е. центральном). Еще недавно многие любители фильмов самостоятельно перекодировали фильмы в удобные им форматы, однако бывало, что речь шла о десятках часов работы компьютера и это при достаточно мощных процессорах в то время (например, Intel Q6600).

Отсюда вытекает самое главное преимущество аппаратных кодировщиков – высвобождение ресурсов системы.

Теперь поговорим о другой популярной нынче технологии - вещании в реальном режиме. Людей, которые занимаются подобным в игровом сообществе называют стримерами. Wiki приводит определение стримера, как журналиста, без помощи оператора самостоятельно ведущего телетрансляцию (и иногда комментирующего ее). Таким образом, стример — это человек, группа людей, ведущих трансляцию и комментирующих процесс.

Тут и происходит слияние аппаратного кодировщика с модным явлением трансляции, стримеру крайне важно «вести», комментировать игровой процесс и для этого требуется качественная работа оборудования. Снятие нагрузки с центрального процессора и перенос ее на аппаратный кодировщик значительно улучшает эргономику процесса трансляции. Согласитесь, что работать с отзывчивой ненагруженной системой гораздо комфортнее, чем ждать загрузок, отклика. Вот как раз ля комфорта и создана карта аппаратного захвата и трансляции - AverMedia Live Gamer HD Lite.

Упаковка и комплектация

Как водится, начнем обзор с внешнего осмотра упаковки. Карта поставляется в небольшой коробке выполненной в темной гамме с красивой графикой на фронтальной стороне.

Обратная сторона хвастается описанием продукта, графиками нагрузки в различных режимах и краткой информацией на английском, русском, финском и других языка.

Основные возможности платы AverMedia LIVE GAMER HD LITE:

- захват с разрешением 1080p 60к/с (это ошибка, при 1080p максимальная частота кадров составляет 30 к/с )

- низкая нагрузка на CPU

- онлайн трансляция

- запись комментариев Gameplay

Внутри коробки расположен пластиковый контейнер с платой, обеспечивающий механическую целостность платы:

Плата надежно закреплена, а в нише под упаковкой располагается комплект поставки, так же видно желтую наклейку, извещающую о необходимости скачивания программного обеспечения c сайта www.gamerzone.avermedia.com:

Комплект поставки Live Gamer HD Lite соответствует «облегченному» названию: руководство да кабель HDMI - вот и все что есть в коробке. Для сравнения в версии Live Gamer HD без индекса LITE в комплекте поставки было два переходника с DVI на HDMI и наоборот, аппаратная кнопка включения записи, а также подарочный сертификат на ПО для трансляций – XSplit.

Кроме того, и сама плата отличается, отсутствует декоративный щит, прикрывающий микросхемы и другие элементы:

Рассмотрим Live Gamer HD Lite поближе:

Перед нами ряд микросхем с маркировкой, их назначение не составляет найти труда:

микросхема памяти LPDDR объемом 512 Мб производства Nanya (NT6DM16M32BC-T1)

микросхема ITE IT6604E приемник HDMI версии 1.4a

микросхема IT6613 передатчик сигнала HDMI версии 1.4а

программируемая логическая схема (ПЛИС) компании ALTERA 5M40ZE – процессор платы

LVC244A и тп буферы ПЛИС

неизвестная микросхема с маркировкой AH 1437, предположительно ПЛИС разработки AVerMedia

Для подключения к ПК плата Live Gamer HD использует интерфейс PCI-e x1, что гарантирует совместимость на многие годы эксплуатации.

Для подключения источников видео и аудио используется два разъёма HDMI работающих в транзите и дополнительные вход и выход аудио сигнала, для подключения отдельного от HDMI источника звука.

Программное обеспечение

Для эксплуатации платы LIVE GAMER HD LITE необходимо, как уже говорилось ранее скачать с сайта www.gamerzone.avermedia.com:

- программу AVerMedia RECentral

- драйвер устройства

По драйверу думаю проблем быть не должно, а вот на программе RECentral остановимся поподробнее.

При запуске программы открывается окно с активной кнопкой «Новости», как не трудно догадаться тут компания AVerMedia делится новостями о новых продуктах и вышедших обновлениях.

Из трех оставшихся кнопок две предназначены для включения конкретных режимов, а третья для быстрого доступа к папке где хранятся записанные видео.

Режим «Запись»

Кнопка «Запись», активирует одноименный режим, который позволяет настроить и запустить видеозахват экрана.

Настройка «Записи» может осуществляться несколькими способами: автоматически, с помощью мастера и вручную. При нажатии на «Мастер», появляется новое диалоговое окно с активной вкладкой «Конфигурация» с тремя доступными предустановками. Для удобства при нажатии на кнопки с режимами в правой части окна выводится схема подключения.

а) «Этот ПК» - захват видео с компьютера в котором установлена карта захвата.

б) «Другой ПК» - запись видео с другого компьютера

в) «Игровая консоль» - захват видео с игровой приставки

Следующая вкладка «Источник видео» позволяет выбрать источник сигнала. В данном случае, для режима «Этот ПК» доступно два источника, что равно количеству видеовыходов видеокарты.

Третья вкладка «Источник аудио, позволяет настроить источник звука.

Четвертая вкладка «Видео поток» позволяет настроить качество видео и аудио, его формат, частоту кадров и битрейт.

В этой вкладке с помощью изображения справа можно наглядно оценить потери в качестве при снижении битрейта видео, а также узнать сколько доступно места на жестком диске. По умолчанию, видео будет сохраняться в папку «Мои видеозаписи», которая обычно располагается на диске «C:» в папке пользователя.

Последняя вкладка «Горячие клавиши» позволяет настроить комбинации для быстрой активации нужного действия.

После нажатия кнопки будет предложено перезаписать профиль, либо создать новый, на основе измененных параметров. Активация режима происходит по нажатию «Готово», программа сворачивается в область уведомлений панели задач.

После активации записи, клавишей F7 открывается новые окно, которое позволяет контролировать процесс записи, сохранять отдельные кадры как изображения и т.д.:

Примеры записанного видео можно посмотреть на сервисе YouTube. (Оценить качество подобным способом достаточно сложно, так как сервис производит сжатие видео согласно каким-то своим внутренним правилам).

Для наглядности с помощью RivaTuner StatisticServer было выведено OSD меню с загрузкой процессора по ядрам в процентах. Нагрузка на процессор со стороны платы AVerMedia Live Gamer HD Lite не превышает 1-2% с учетом того что процессор в тестовом стенде один из самых мощных, что имеется в продаже. По факту, ни в одной игре (World of Tanks, World of Warcraft, Heroes of the Storm, World of Warships) какой-либо дополнительной нагрузки на систему замечено не было.

Режим «Трансляция»

Данный режим предназначен для трансляции видеопотока в сеть, как в режиме «Запись» для упрощения настройки доступен мастер-настройки:

Главным же отличием является появление всплывающего окошка с предложением настроить сервис трансляции:

После заполнения полей с именем пользователя и паролем от нужного сервиса, нажимается кнопка «ГОТОВО».

Активация процесса трансляции происходит по нажатию клавиши F7 (можно изменить по аналогии с режимом «Запись»).

Вывод

Демонстрировать запись онлайн-трансляции не имеет особого смысла, так не устройство влияет на качество изображения, а ваш канал интернета и используемые вами настройки. Основная задача устройства – комфортный трансляции игрового процесса без лишней нагрузки на центральный процессор, а стало быть – уменьшение различных лагов в играх, цена которым может стать победа в очередном матче. Очевидно, с этой задачей устройство справляется на «Ура». В этом плане, Live Gamer HD Lite ничем не хуже, чем «старший брат» Live Gamer HD. Да, «облегченная» версия имеет не такую богатую комплектацию, у нее нет кнопки, позволяющей запускать процесс записи или трансляции, но ведь Lite «похудела» не только в комплектации, но и в цене, а это значит, что комфортные трансляции стали доступнее.

AverMedia Live Gamer HD Lite получает награду

«Рекомендовано» за хорошее сочетание цены и возможностей

Автор: Ярослав "Deep1984" Карпинский

Благодарности: Компании AverMedia за предоставленный для тестирования образец и лично Ирине Радченко.