Обзор SSD-накопителя HyperX Savage 240GB

HyperX, подразделение компании Kingston, активно набирает «обороты», предлагая рынку все новые и новые решения, расширяя свой ассортимент продукции. Как известно, HyperX концентрируется на mainstream и performance/high-end решениях, ориентированных на геймеров и энтузиастов, выпуская новые модели памяти, накопителей, игровых гарнитур и даже ковриков для мышки.

В этом обзоре мы поговорим об SSD-накопителе HyperX Savage объёмом в 240 ГБ. Вообще, линейка Savage – это «золотая середина» между продукцией серии Fury и Predator. Накопители серии HyperX Savage были представлены еще весной 2015 года, и, в некотором смысле, эти SSD вышли на смену небезызвестной модели HyperX 3K, но при этом предлагая новый уровень производительности и цен.

Упаковка и комплектация

HyperX Savage поставляется в плотной и достаточно большой для SSD-накопителя коробке, в цветовом оформлении которой используются красно-черные тона, что, в общем-то, соответствует общей тенденции. Так уж вышло, что оттенки красного и черного – это символ игровой продукции.

На лицевой стороне коробки имеется фотографичное изображение накопителя, название и логотипы HyperX. Также, что немаловажно, информация о скорости этого накопителя, которая была измерена в тесте ATTO Disk Benchmark – 560 МБ/с для чтения и 530 МБ/с для записи. Также HyperX может похвалиться трехлетней гарантией и бесплатной технической поддержкой.

С обратной стороны упаковки имеется небольшое описание накопителя на большом количестве языков, а также описание комплектации на трех языках. К слову, описание накопителя на русском языке звучит не иначе как «Повышенная скорость работы и увеличенная скорость загрузки для комфортной игры». Это в очередной раз подтверждает игровую направленность продукции HyperX как таковой.

В том, что накопитель упакован очень надежно и ему ничего не угрожает при транспортировке сомневаться не приходится. Накопитель лежит в центре очень плотной поролоновой вставки, которая разделяет содержимое «заветного ящика» на две секции.

В свою очередь, полное содержимое коробки выглядит следующим образом:

Для SSD-накопителя такую комплектацию можно назвать богатейшей. Что входит в комплект:

- наклейка HyperX

- серийный номер для Acronis True Image

- кабель SATA 3.0

- крепление для 3.5-дюймового отсека (и болтики)

- кейc для использования SSD-накопителя в качестве внешнего диска с использованием интерфейса USB 3.0

- кабель USB 3.0

- замечательный набор отверток

- накопитель

- подложка для накопителя (сам он тонкий, всего 7мм)

Сам накопитель HyperX Savage имеет темный корпус, который украшен красной металлической вставкой с логотипом «HyperX» по центру и надписью «Savage». К слову, яркий красный цвет является своего рода визитной карточкой продукции серии Savage.

Такое оформление очень сильно отличает HyperX Savage от SSD-накопителей других производителей, которые предпочитают использовать обычную наклейку на лицевой стороне.

Сам накопитель имеет толщину всего в 7-мм, что позволяет использовать его в тонких ноутбуках, в которых как раз-таки и используются диски такой толщины.

С обратной стороны, в принципе, нет ничего ценного для пользователя. Единственное, что можно отметить, так это то, что HyperX используют очень маленькие болты-шестигранники, и чтобы вскрыть этот накопитель придется изрядно побегать по магазинам в поисках шестигранника нужного размера.

Согласно официальным спецификациям, HyperX Savage использует современный контроллер Phison PS3110-S10, имеющий четыре ядра и поддерживающий 8-канальный режим. Контроллер работает в паре с 19-нм памятью Toshiba типа MLC, что и позволяет добиваться практически пиковой пропускной способности интерфейса SATA 3.0: скорость чтения и записи, по заявлению производителя, может достигать 560Мб/с и 530 МБ/с соответственно. Правда этот показатель меняется в зависимости от бенчмарков, а все результаты внутренних тестов опубликованы на сайте HyperX http://www.hyperxgaming.com/ru/ssd/shss3.

Тестирование

Для тестирования производительности SSD HyperX Savage были выбраны три утилиты: ATTO, CrystalDisk Benchmark и AS SSD Benchmark. На мой взгляд результатов этих трех утилит более чем достаточно, чтобы получить полное представление о производительности диска.

Стендовая конфигурация выглядела следующим образом:

Процессор: Intel Core i7-4790K

Материнская плата: ASUS Maximus VII GENE

Оперативная память: Kingston HyperX Predator 2x4 GB DDR3-2666 (XMP)

Видеокарта: интегрированная

Основной диск: ADATA XPG SX300

Блок питания: Corsair AX1200i

Охлаждение CPU: Scythe Yasya

Операционная система: Windows 7 x64 SP1

Операционная система была установлена на отдельный SSD накопитель, в то время как HyperX Savage был подключен в качестве второго диска в системе.

Результаты тестов AS SSD

AS SSD используется версии 1.8.5, конфигурация бенчмарка стандартная, общая длина данных равна 1 ГБ.

По результатам этого теста HyperX Savage набирает в общей сложности внушительные 1203 балла. При этом, скорость последовательного чтения/записи равна 501.44 МБ/с и 491.26 МБ/с. Достаточно неплохо справляется он и с короткими файлами длиной в 4Кб.

Результаты тестов CrystalDiskMark

Настройки CrystalDiskMark также являются стандартными.

Скорость последовательного чтения/записи с глубиной очереди 32 в этом бенчмарке достигают заявленных производителем показателей: 562.1 МБ/с и 542.5 МБ/с соответственно. Также неплохо показывает и тест производительности с длиной блоков 4КБ и глубиной очереди 32: 345.8 МБ/с для чтения и 369 МБ/с для записи. Обычное последовательное чтение демонстрирует показатели 534.6 МБ/с и 516 МБ/с для чтения/записи соответственно. В тесте чтения блоков размером 4 КБ CrystalDiskMark демонстрирует немного отличные от результатов AS SSD: 30.61 МБ/с для чтения и 126 МБ/с для записи.

Результаты ATTO

Настройки ATTO остаются по умолчанию, длина данных 256 МБ.

По результатам этого теста, можно сделать вывод, что HyperX Savage достаточно быстро «набирает обороты». Уже при длине блоков в 32 КБ его скорость для чтения составляет 533 МБ/с, а записи 506 МБ/с. Пиковая производительность, по сути, достигается уже при длине файлов равной в 256 КБ/с.

Заключение

SSD-накопитель HyperX Savage оставил после себя целый ряд положительных эмоций. Первое, что бросается в глаза – это богатая комплектация. Рассмотрим для примера следующую ситуацию. При помощи лицензии на Acronis True Image HD, которая имеется в комплекте, вы сможете «клонировать» содержимое своего ноутбучного «харда» на этот SSD-накопитель. Далее, при помощи отвертки, которая опять же идет в комплекте с HyperX Savage, мы можем выкрутить жесткий диск из ноутбука и установить вместо него наш SSD. После того, как ноутбук «прокачался» и начал «летать», возникает вопрос: а что делать с жестким диском, который мы только что вытащили? Ответ напрашивается сам собой. Опять же, в том же комплекте с HyperX есть кейс, который позволяет ваш старый диск превратить в USB-диск. Ну не красота ли? Конечно, это не говорит о том, что USB-кейс нужен только для такого сценария – таким образом можно использовать и сам SSD. В любом случае, наличие таких бонусов в довесок к накопителю является очень приятным.

Второе – это производительность накопителя. Произведенные тесты подтверждают, что HyperX Savage действительно быстрый накопитель и он способен создать хорошую конкуренцию, точнее даже уже создает её, таким хорошо зарекомендовавшими себя накопителями Samsung серии Pro.



Мы можем рекомендовать SSD-накопитель HyperX Savage к покупке

за отличные показатели скорости и богатую комплектацию

Автор: Евгений "John_White" Вологодский

Благодарности:

- Компании Kingston за предоставленный для тестирования образец.