Обзор игровой гарнитуры Kingston HyperX Cloud Core

Сегодня наш обзор будет посвящен новой игровой гарнитуре от компании Kingston – HyperX Cloud Core. Гарнитуру на самом деле очень сложно назвать новой, особенно после рассмотренной ранее HyperX Cloud, так как гарнитуры практически полностью идентичны. Но это, на самом деле, является плюсом.

HyperX Cloud Core является самой простой и доступной гарнитурой в модельном ряде HyperX, но это не делает ее худшей. Об этом мы расскажем несколько позднее, а начнем знакомство с новым детищем HyperX с традиционного осмотра упаковки и комплектации.

Упаковка и комплектация

Гарнитура Cloud Core поставляется в сравнительно небольшой по отношению к оригинальной версии HyperX Cloud упаковке.

На лицевой стороне упаковки имеется изображение гарнитуры, а в оформлении преобладают черно-красные цвета. В обзоре посвященному SSD-накопителю HyperX Savage я уже говорил о том, что такая цветовая гамма де-факто является отличительным знаком игровой продукции, который используют многие производители.

С обратной стороны упаковки расписаны основные характеристики гарнитуры, в том числе и на русском языке.

Коробка сама по себе очень добротная по жесткости, а её содержимое не болтается. Гарнитура, микрофон и провода уложены в пенополиуретановую вставку с соответствующими прорезями.

Комплектация гарнитуры очень простая. В коробке имеются наушники, микрофон, удлинитель и небольшой буклет с информацией.

Для сравнения, ниже в приведены фотографии комплектации оригинальной версии HyperX Cloud.

Совершенно очевидно, что HyperX Cloud Core значительно «отощала» по части комплектации по сравнению со оригинальной HyperX Cloud. Лично для меня, наиболее существенной потерей стал пульт, который позволял отключать микрофон и регулировать уровень громкости. В остальном потери не велики.

Дизайн и конструкция HyperX Cloud Core не отличается от других представителей этой линейки. Кроме того, Cloud Core ничем не отличается от HyperX Cloud и по характеристикам. Иными словами, Cloud Core – это первый HyperX Cloud с упрощенным комплектом, благодаря чему и стоимость гарнитуры тоже ниже.

Как и в случае с оригинальной версией, HyperX Cloud Core использует алюминиевый каркас, который делает наушники достаточно гибкими и прочными.

Оголовье наушников обшито кожзаменителем и очень мягкое, поэтому по части комфорта эксплуатации HyperX Cloud Core повторяют успех предыдущих моделей. Наушники достаточно массивны, но при этом в них можно с легкостью просидеть несколько часов подряд, не почувствовав усталости.

HyperX Cloud Core имеют в комплекте только кожаные амбушюры, в то время как с первой версией Cloud поставлялись еще и сменные амбушюры из велюра. Кожаные обладают отличной изоляцией от внешнего мира, за счет чего улучшается восприятие звука как таковое. Но, как и было замечено еще в обзоре первой HyperX Cloud, в кожаных амбушюрах очень тепло. В дни, когда коммунальщики зимой недобросовестно отапливают ваш дом, Cloud Core помогут сохранить ваши уши в тепле, а вот в летние дни в них может быть жарковато. Такова цена хорошей изоляции от внешнего мира.

Все провода гарнитуры имеют оплетку, а сами коннекторы имеют золотое напыление. Основной штекер гарнитуры имеет четыре контакта, благодаря чему, гарнитура становится совместима не только с ПК, но и с планшетами, смартфонами, консолями Xbox и PS4.

Основные характеристики гарнитуры HyperX Cloud Core выглядят точно также, как и у оригинальной версии HyperX Cloud:

Тип датчика: динамический, 53 мм;

Принцип работы: закрытый;

Частотный диапазон: 15–25 000 Гц;

Номинальное сопротивление: 60 Ом;

Номинальный уровень звукового давления: 98±3 дБ;

Коэффициент нелинейных искажений: < 2 %;

Максимальная мощность: 150 мВт;

Тип наушника: охватывающий;

Подавление внешних шумов: примерно 20 дБа;

Общий вес с микрофоном и кабелем: 320 г;

Длина и тип кабеля: 1 м + удлинитель 2 м;

Длина микрофона: 150 мм (включая стойку);

Тип датчика микрофона: конденсаторный электретный (обратный тип).

Частотная характеристика микрофона: 50-18000 Гц

Единственное отличие – это частотные характеристики микрофона. Микрофон Cloud работает в частотах от 100 до 12000 Гц, у Cloud Core микрофон работает в частотах от 50 до 18000 Гц.

Стоит еще раз отметить, что HyperX Cloud Core, как и первая версия Cloud, имеет высокий импеданс в 60 Ом. Поэтому, чтобы гарнитура смогла раскрыть свой потенциал, потребуется хорошая звуковая карта, либо встроенная звуковая, но с предусилителем. В целом, большинство материнских плат, особенно геймерских, имеют предусилитель для интегрированных звуковых карт.

Опыт эксплуатации и выводы

Опыт эксплуатации HyperX Cloud Core вызывает эдакое ощущение дежавю. Гарнитура использовалась в сочетании с двумя звуковыми картами. Первая ASUS Xonar DX, вторая – интегрированный контроллер Realtek ALC1150 на борту материнской платы GIGABYTE X99-SOC Force, который имеет в обвязке аудиофильские конденсаторы.

Однако, несмотря на то, что интегрированный звуковой кодек получил неплохую обвязку от GIGABYTE, HyperX Cloud Core на нем звучат не так хорошо, как на ASUS Xonar DX. Отсюда вывод – чтобы «прокачать» гарнитуру, нужно использовать хотя бы средненькую, но дискретную звуковую карту.

Что касается самих наушников, то их звучание радует ровно также, как и раньше. HyperX Cloud Core хорошо сбалансированы по частотам: они не уходят сильно в низкие частоты, средние и высокие частоты тоже не задраны. Благодаря чему, музыка, например, становится очень насыщенной, а звук становится сочным – некоторые детали становятся более яркими и становятся слышны различные эффекты, которые при использовании обычной гарнитуры едва заметны. По мне так, если не трогать эквалайзер, то низкие частоты уж слишком мягкие, поэтому если слушать дабстеп при «ровном» эквалайзере, то ничего особенного не заметить. Но стоит только подкрутить эквалайзер, звук становится просто отличным - мягкий, глубокий бас и чистота звучания.

В играх HyperX Cloud себя тоже показывает очень и очень хорошо. Еще бы, ведь это игровая гарнитура. Несколько часов игры в Counter-Strike: GO даже вызвали у меня некоторое расстройство: сидишь себе в укрытии в коридорчике на Dust 2, отчетливо слышишь, что справа кто-то идет. Приготовился. И вот, появляется соперник именно там, откуда ты его ждал, но получаешь при этом хэдшот. Не знаю, как они так играют, что раздают хэдшоты направо и налево. Но суть в том, что я знаю и слышу, откуда двигаются соперники.

Что касается работы микрофона – то микрофон на HyperX Cloud Core работает просто отлично. В целом, дабы не лить воду, то прилагаю запись нашей последней трансляции Heroes Of The Storm:

Еще очень весомым аргументом HyperX Cloud Core является цена этой гарнитуры. HyperX Cloud Core обойдется значительно дешевле, чем первый вариант HyperX Cloud и единственное что вы потеряете – это некоторые элементы комплектации. А вот получите отличное качество звучания. Иными словами, Cloud Core – это те же HyperX Cloud, но только за меньшие деньги.