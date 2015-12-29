Компьютер размером с ладонь - обзор младшего компактного компьютера GIGABYTE BRIX

Начиная этот обзор, в голове все крутилась мысль про какого-то советского ученого, сказавшего, что в XXI веке человечество уж наверняка найдет способ упаковать вычислительную машину в один шкаф вместо вычислительного зала. Ха-ха, знал бы этот человек из мифа, сколько вычислительной мощи можно будет натолкать в коробочку размером в 4 пачки «Беломора».

Про Gigabyte Brix, ультракомпактное решение от тайваньского производителя Gigabyte, я слышал давно и все время задавался вопросом о том, кому такая «бесполезная вещь» может понадобиться – очевидно, что на пути к такому форм-фактору пришлось бы пожертвовать очень многим и, в первую очередь, производительностью. Поэтому за обзор я брался с изрядной долей скепсиса.

Концепция BriX, исторический экскурс

Давным-давно, в далекой-далекой галактике, а точнее, в начале 2000-х сначала на азиатском рынке, а потом уже и повсеместно, появились первые ПК в нестандартном для одноликих персональных компьютеров коробочки под названием barebone – это были мультимедийные ПК, заточенные под воспроизведение контента и, следовательно, ориентированные на то, чтобы гармонично смотреться среди другой аудио- и видеоаппаратуры в стойке. Это были решения, кардинально отличавшиеся от ATX-монстров в форматах midi/full tower, зачастую обладавшие врожденной возможностью приема телевидения и управления с пульта дистанционного управления. Но, в силу того, что железо тех времен компактным само по себе не было – чипсеты из нескольких микросхем, сокетные процессоры, низкая распространенность so-dimm – баребоны тех времен не отличались ни небольшими размерами, ни экономичностью, ни тепловыделением.

После того, как крупнейшие игроки x86-рынка наигрались в Pentium-4 и многоядерные гонки, т.е. примерно с 2006 года, с выходом архитектуры Core 2 и огромным вниманием, посвященным платформе Intel Centrino, стали появляться первые ласточки миниатюризации в сфере ultra-compact PC – по крайней мере именно тогда начали набирать популярность моноблоки, тонкие ноутбуки и, на рубеже 2012-2013 годов, компания Intel выкатила концепцию Next Unit of Computer, в анналах истории оставившая след под аббревиатурой Intel NUC. Это было некоторым переосмыслением и улучшением концепции Apple Mac Mini, с целью обеспечить в минимально возможном форм-факторе максимально широкие возможности ПК, к которому требовались только средство вывода на экран (монитор, проектор) и средства ввода (клавиатура, мышь).

В мае 2013 компания Gigabyte выпускает первый Brix, свое видение концепции Intel, предназначенный для рынка DIY (рынок самосбора, если уж совсем по-русски) – для получения работающего компьютера требовалось на свой вкус оснастить BRIX памятью и накопителем.

В последующие 2 года Gigabyte продолжает развитие линейки, расширив как ассортимент используемых процессоров (есть модели BRIX как на железе Intel, так и на гибридных процессорах AMD), так и закрывая различные ниши в финансовом аспекте – появился широкий выбор от Celeron до Core i7, на любой кошелек. Помимо этого, была проведена своеобразная корректировка модельного ряда – Gigabyte стала выпускать BRIX в двух форм факторах - более компактном (как на фото выше) и в форм-факторе, как у героя сегодняшнего обзора, предоставив пространство для наращивания мощности начинки.

Обзор Gigabyte Brix GB-BXBT-2807

Устройство попало ко мне в розничной упаковке, слегка потрепанной сложной жизнью вещи для обзоров.

На упаковке содержался минимум информации – перечислялись основные доступные разъемы (а доступны нам разъем для подключения питания, HDMI, LAN, 2 USB 2.0 и один USB 3.0, разъем D-SUB и универсальный разъем для skype-гарнитуры), приводилась справка о производителе.

После вскрытия коробки я получил следующий комплект:

Gigabyte Brix (без памяти и накопителя) с предустановленным модулем WiFi

Зарядное устройство 12V 2.5A с набором переходников под различные розетки

VESA крепление для фиксации Gigabyte Brix на совместимых мониторах и телевизорах

Согласно сведениям на упаковке, для приведения устройства в рабочее состояние мне понадобится вставить в материнскую плату память DDR3 в ноутбучном исполнении SO-DIMM и накопитель, тоже в мобильном исполнении (я использовал HDD, но никаких ограничений на использование SSD нет – честно говоря, я бы рекомендовал использовать для BRIX именно SSD-накопитель, пусть и не на самой шустрой архитектуре). После этого устройство включилось, и я смог установить операционную систему (с учетом того, что дисковода здесь нет, понадобилось создать загрузочную флешку с установочным пакетом Windows – альтернативой может так же выступать установка с компакт-диска при использовании USB-привода).

После установки были запущены диагностические утилиты, и я получил следующие скриншоты:

Как видим, использованный в GB-BXBT-2807 процессор Celeron N2808 относится к бюджетным ультра-мобильным решениям, по своим свойствам близким к Intel Atom. Он содержит два ядра и работает на частоте 1,58 ГГц (2,25 ГГц в режиме Turbo Boost). CPU-Z по каким-то причинам не смог корректно определить частоты шины процессора и множитель, и в результате демонстрирует нам 2,16ГГц. Этот процессор построен с использованием норм литографии 22нм и являет собой очередную попытку Intel создать процессор, конкурирующий с решениями ARM на мобильном рынке. Процессор поддерживает практически все важные SIMD-расширения команд x86 и корпусирован как микросхема BGA (т.е. припаян к плате). В отличие от предыдущих версий Atom, процессор не поддерживает технологию Hyper Threading, но зато поддерживает Out-of-Order выполнение инструкций, что должно благоприятно сказаться на производительности процессора без особого ущерба его энергоэффективности - уровень TDP процессора всего 4.5 Вт.

Материнской платой выступает модель MZBAYAP-00, что мало что скажет, я думаю, даже львиной части технического отдела Gigabyte, но радует, что используется прошивка F3, т.е. устройство уже получало какие-то минорные правки в BIOS (т.е. производитель поддерживает решение и следит за возможными ошибками даже после выпуска товара на рынок).

В силу того, что используемый процессор является, фактически, системой-на-чипе, возможности работы с памятью определяются именно процессором – мы видим, что процессор запустил память в режиме PC10666 (хотя память умеет работать и в более быстром режиме PC12800), но зато тайминги BIOS выставил по SPD, не став ослаблять их сверх необходимости. Из-за того, что Celeron N2808 не поддерживает двухканальный режим, на плате распаян только один разъем для памяти – и поэтому я бы советовал сразу устанавливать максимально емкий модуль.

В качестве подсистемы видеовывода используется интегрированное в SoC решение Intel HD Graphics, причем под видеобуфер BIOS выделил 2GB из системной ОЗУ.

Это графическое решение поддерживает всего-лишь DirectX 9.0c, которому скоро исполнится уже 10 лет, поэтому про современные игры можно сразу забыть (это, не смотря даже на то, что видеоадаптер предлагает всего 2 ROP и 4 текстурных модуля, что в связке с всего-лишь 64-битным доступом к разделяемой памяти повзоляет сразу заявить о том, что по грубой мощности текстурирования это уровень топов 10-летней давности). Помимо этого, важно подчеркнуть, что максимальным разрешением, которое эта SoC может выдать посредством HDMI, ограничено значением 1920х1080, поэтому речи об использовании этой версии Brix в качестве мультимедийной приставки в связке с монитором 1440P или 4K быть не может.

В связи с тем, что видеоядро находится на одном кристалле с процессорными ядрами, можно оценить и производительность системы пассивного охлаждения – как видим, при комнатной температуре в 25-26С после 10-минутного прогона стресс-теста GPU-Z система прогрелась до 63,0С, что является весьма и весьма щадящим значением, учитывая тот факт, что речь идет о компьютере размером с ладонь.

Подытоживая, можно заранее сказать, что в этой версии Gigabyte Brix покажет себя не с самой лучшей стороны с точки зрения производительности – просто в силу использованной платформы и присущих ей ограничений.

Тестирование производительности

Параллельно с подготовкой обзора я, будучи бенчером, ковырялся со своей коллекцией процессоров Pentium III. И, должен Вам сказать, местами хорошо разогнанный Pentium III был отзывчивее и приятнее в использовании, чем Intel Celeron N2808.

Но не буду голословным, ниже приведены результаты в тестах (с моими комментариями в скобках следом за значением результата теста):

В графических тестах 1080p разброс результатов был очень высоким – слишком уж сложным оказался этот режим для Celeron N2808, поэтому об игровом применении в разрешениях выше 720p можно забыть даже в случае казуальных игр.

Помимо этого, я протестировал производительность встроенного видеодекодера на роликах Youtube, в разных браузерах и в разных разрешениях. В итоге можно сказать, что при воспроизведении ролика Katy Perry “ROAR” при использовании проигрывателя Adobe проигрыватель был не в силах удерживать около 20% видеокадров в разрешении 720p, при использовании плеера html5 в разрешении 1080p выпадало около 20% кадров, в разрешении 720p выпадало всего 3-4% кадров. В итоге, можно рассчитывать на возможность настроить систему на воспроизведение контента 720p, но гарантировать можно воспроизведение только 576p.

Вместо заключения

В силу не очень хороших результатов тестирования производительности я решил закончить статью перечислением плюсов и минусов Gigabyte Brix в версии с процессором Celeron N2808.

Плюсы:

Действительно компактный дизайн

дизайн Готовое решение, требующее только планку памяти и накопителя для получения работающей системы

решение, требующее только планку памяти и накопителя для получения работающей системы Пассивная охлаждения адекватно справляется со своей задачей

охлаждения адекватно справляется со своей задачей Наличие одного порта USB 3.0 , что позволяет подключать быстрые внешние накопители

, что позволяет подключать быстрые внешние накопители Наличие возможности подключения монитора/проектора как через современный HDMI , так и через старый, но все еще популярный D- Sub

, так и через старый, но все еще популярный Наличие модуля WiFi

Минусы:

Совершенно недостаточный для домашнего применения уровень производительности

Короткий шнур питания (всего 1,5м)

Малое количество портов USB 2.0 – после использования одного из портов под донгл для клавиатуры и мышки, доступным останется только 1 порт USB 2.0 (т.е. можно встать перед выбором, что использовать в каждый конкретный момент времени – МФУ, телефон и т.д.)

Излишняя глянцевость в отделке – материал маркий

Особенности (определяемые использованной платформой):

Имеется только один слот для памяти

Разрешение видеовыхода не более FullHD

Рекомендации:

Использовать GB- BXBT-2807 в качестве рабочего ПК – производительность вполне достаточна для работы в офисных пакетах и интернете, но недостаточна для праздного времепровождения на видеохостингах и в играх

в качестве рабочего ПК – производительность вполне достаточна для работы в офисных пакетах и интернете, но недостаточна для праздного времепровождения на видеохостингах и в играх Использовать GB- BXBT-2807 совместно с SSD. Вполне возможно, что это несколько компенсирует недостаток производительности железа

совместно с SSD. Вполне возможно, что это несколько компенсирует недостаток производительности железа Обратить внимание на другие версии Gigabyte Brix – производитель предлагает варианты в этом же форм-факторе, основанные на полноценных процессорах Core i7 новейших поколений, где производительность будет адекватна даже в современных играх. Просто стоит учитывать, что зарядка будет помощнее и появится активная система охлаждения по типу тех, что используются в ноутбуках

Автор: Николай "TerraRaptor" Серго

Благодарности:

- Казахстанскому представительству компании GIGABYTE за предоставленный для тестирования образец