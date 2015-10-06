Обзор материнской платы ASUS Z170 PRO GAMING

Наш сегодняшний обзор посвящен плате ASUS Z170 PRO GAMING. Эта материнская плата является «золотой серединой» в линейке материнских плат от компании ASUS на новом чипсете Intel Z170. В отличие от классической линейки, эта плата ориентирована на геймеров, при этом, она не относится к серии ASUS ROG (Republic of Gamers). Впрочем, серия ROG уже давно стала уделом энтузиастов и любителей экстремального разгона, в то время как GAMING-серия несколько проще в исполнении, но в это же время способна удовлетворять требованиям даже заядлых геймеров.

Упаковка и комплектация

Материнская плата ASUS Z170 PRO GAMING поставляется в стандартной по размерам для большинства материнских плат коробке. Лицевая сторона упаковки украшена артом из игры World Of Warships от известной компании Wargaming.

Но украшение коробки изображением игры от Wargaming не единственный элемент сотрудничества между двумя компаниями. Вместе с материнской платой пользователи получают 15-дневный премиум-аккаунт, а также бонус-код на получение премиум-крейсера Diana.

С обратной стороны упаковки перечислены технические характеристики платы и ее особенности. К слову, благодаря своему красному цвету, коробка напоминает упаковку продукции ASUS ROG. Полные характеристики платы выглядят следующим образом:

Кроме того, ASUS Z170 PRO GAMING поддерживает ранее эксклюзивные для линейки ASUS ROG программно-аппаратные решения, такие как программное обеспечение Game First III, позволяющее управлять приоритетами трафика; Sonic Radar II – приложение, позволяющее определять источник звука в шутерах от первого лица; звуковое решение Supreme FX – программное решение для улучшения качества звучания интегрированного звукового кодека.

Комплект поставки материнской платы достаточно простой. В коробке мы сможем найти книжку и диск с драйверами, планку для задней панели, четыре кабеля SATA 3.0, мостик 2-way SLI и CPU Installation Tool – инструмент для безопасной установки процессора в гнездо LGA 1151.

Надобность в CPU Installation Tool весьма сомнительна, особенно, если вы обладаете прямыми руками. Однако, если ASUS положили эту вещицу в комплект, значит они считают это нужным.





Материнская плата ASUS Z170 PRO GAMING использует текстолит черного цвета. Черный – доминирующий цвет этой материнской платы. На радиаторах платы имеются металлические вставки красного цвета. Основные слоты памяти и основной слот PCIe, а также порты SATA серые.

В цепи питания процессора в общей сложности имеется 10 фаз, которые управляются контроллером ASP1400B. Мосфеты охлаждаются при помощи двух раздельных радиаторов, которые не соединены между собою и закреплены пластиковыми фиксаторами, а не при помощи винтов.

Околосокетное пространство достаточно просторное, а радиаторы, охлаждающие систему питания нельзя назвать большими. Такое расположение позволяет использовать массивные системы охлаждения, правда, скорее всего, для некоторых моделей кулеров стоит обратить внимание на используемую память - возможно, вам будет нужна оперативная память с низкопрофильными радиаторами, либо без радиаторов вовсе.

Для дополнительного питания процессора используется 8-контактный разъём EPS, что, в общем-то не удивительно – эта плата основана на чипсете Intel Z170, а значит, предполагается возможность разгона процессора.

ASUS Z170 PRO GAMING имеет четыре слота для памяти типа DDR4 с поддержкой двойного канала. Согласно официальным спецификациям, плата поддерживает максимум 64 ГБ ОЗУ, а максимальная официально поддерживаемая частота равна 3400 МГц в режиме O.C.

Справа от слотов памяти какого-либо дополнительного функционала, который мы привыкли видеть на платах ASUS ROG, обнаружено не было. Нет ни точек замеров напряжения, ни LED-индикаторов, ни перемычек. Оно и понятно, плата-то не относится к ASUS ROG. Это просто плата для геймеров. Вряд ли какому-нибудь любителю Dota 2 или Counter Strike все это нужно. А если не нужно, то зачем перегружать плату излишним функционалом? К тому-же, это будет сказываться на цене не самым приятным для покупателя образом. В общем, единственное, что можно обнаружить полезное справа от слотов оперативной памяти – это разъём питания ATX, четырёхконтактный штекер для вентиляторов CHA_FAN 3, да разъём для подключения фронтального порта USB 3.0.

ASUS Z170 PRO GAMING обладает шестью полноценными портами SATA 3.0, управляемых чипсетом Intel Z170, два из которых можно использовать для нужд SATA Express.

На этом поддержка высокоскоростных накопителей поддержка не ограничивается. Помимо SATA Express, эта материнская плата снабжена слотом M.2, который позволяет использовать накопители и этого типа. Стоит отметить, что используемый M.2 на данной материнской плате является полноценным, так как позволяет использовать накопители этого типа как в режиме PCIe x4, так и в режиме SATA.

За охлаждение чипсета Intel Z170 отвечает сравнительно небольшой, но весьма эффектный радиатор, который выполнен черно-красной цветовой гамме.

В нижней части материнской платы удалось обнаружить две любопытные вещи. Первая из них – переключатель CPU_OV, который позволяет расширить диапазон возможных напряжений, что, сдается мне, предназначено для любителей экстремального разгона. Другая – наличие группы коннекторов для ROG_EXT, которая передает привет линейке плат ASUS ROG, и предназначена для подключения OC Panel и ASUS FrontBase. Впрочем, официально ASUS не говорит о поддержке OC Panel, а в документации к материнской плате упоминается только FrontBase. Впрочем, если функционал OC Panel полностью поддерживается, то это еще один звоночек в адрес оверклокеров.

Что касается звука, то тут используется кодек Realtek ALC 1150 в виде решения SupremeFX. В цепи используются аудио-конденсаторы Nichicon, имеется защита от электромагнитных помех, встроенный предусилитель и так далее. Подобное решение в звуке также используют и другие производители материнских плат, так что тут ничего особенного. Конечно, в сравнении с «классической серией» SupremeFX звучит намного лучше и интереснее, да и позволяет использовать игровые гарнитуры с высоким импедансом.

Из слотов расширения, ASUS Z170 PRO GAMING оснащена тремя слотами PCI-E типа x16 и тремя типа x16. Слоты PCI-E x16 работают по следующим схемам:

- x16 + x0 +x4

- x8+x8+x4

При этом, производителем заявлена поддержка TrippleCrossfire и 2-way SLI для одночиповых карты, и 4-way SLI для двухчиповых карт NVIDIA.

На задней панели можно обнаружить: комбинированный PS/2, два USB 2.0, DisplayPort, HDMI, DVI, D-Sub, четыре USB 3.0, USB 3.1 (type A + Type C), Гигабитный RJ45, S/PDIF и пять разъёмов для аудио. Весьма похвален набор возможных способов подключения дисплеев – доступны все стандарты, а HDMI и DisplayPort способны выводить изображение в разрешении 4K.

По заключению внешнего осмотра можно сделать вывод, что ASUS Z170 PRO GAMING по-настоящему современная, ничем не «обделенная» материнская плата на чипсете Intel Z170, поддерживающая все передовые технологии. Взглянем на возможности BIOS.

BIOS UEFI

По умолчанию, интерфейс UEFI BIOS на этой материнской плате работает в режиме EZ Mode. Лично для меня, этот интерфейс является не сколько функциональным, сколько информативным.

В главном окне можно получить практически всю информацию о системе: какой процессор используется, сколько модулей памяти установлено, какой накопитель, какие сейчас температуры и так далее. Помимо этого, можно очень быстро настроить систему на несколько режимов работы при помощи EZ Tuning: можно сосредоточиться на тишине работы, а можно на производительности. Либо настроить сбалансированный режим.

При нажатии клавиши F7 интерфейс переходит в режим Advanced Mode, который для меня, и, наверное, многих других, является более привычным. Вообще, сам интерфейс UEFI BIOS у ASUS Z170 PRO GAMING по оформлению очень сильно напоминает таковой у плат линейки ASUS ROG: та же черно-красная цветовая гамма и шрифт серого цвета.

Вкладка AI Tweaker – самая любимая часть меню оверклокеров. На удивление, ASUS Z170 PRO GAMING обладает полным набором настроек, которые могут потребоваться даже при экстремальном разгоне, плата обладает достаточно большим диапазоном множителей памяти DDR4, вплоть до 4266 МГц. Благодаря переключателю CPU_OV действительно можно расширить диапазон напряжений на центральный процессор, а вкладка Extreme Over-Voltage становится активной.

Возможностей по тонкой на стройке памяти также не мало, поэтому список настроек достаточно длинный. Единственное, чего нет у серии PRO GAMING, но есть у ASUS ROG – это подготовленных производителем профилей памяти. Поэтому, если вам хочется заняться серьезной и глубокой отстройкой памяти, то все придется делать собственными руками. Впрочем, в большинстве случаев именно так память и настраивается.

В принципе, перед нами вполне полноценный и типичный для ASUS UEFI BIOS. Он имеет 8 профилей для оверклокинга, имеется возможность управлять интенсивностью подсветки материнской платы, возможности разгона также полные. Так что записываем очередной плюс в копилку ASUS.

Тестирование

К нашему большому сожалению, на момент проведения тестов в нашем распоряжении оказался лишь Core i5-6500. Этот процессор не имеет свободного множителя, поэтому говорить о каком-либо серьезном разгоне в качестве стресс-теста материнской платы увы не приходится.

интегрированной графики процессоров Skylake, а полученные результаты сравнить с дискретными видеокартами по статистике разгона HWBOT.org.

Стендовая конфигурация:

Процессор: Intel Core i5-6500 @ 3.2 GHz

Материнская плата: ASUS Z170 PRO GAMING

Оперативная память: 2x4 GB DDR4-3000 MHz Kingston HyperX Predator

Накопитель: HyperX Savage 240 GB

Блок питания: Corsair AX1200i

Результаты тестов

В бенчмарке 3DMark 2011 (Performance) интегрированная карта от Intel на данной конфигурации набирает P1753 балла.

Согласно статистике HWBot.org этот результат говорит о том, что интегрированная карта Intel оказывается быстрее, чем видеокарты Radeon HD 5670 вкупе с восьмиядерным процессором AMD FX8350 или даже быстрее Radeon HD7540D интегрированной в процессор AMD A6-5400K 'Trinity', знатно разогнанной при помощи "фреонки".

В тесте 3DMark FireStrike интегрированная Intel HD 530 на нашем стенде получила 976 баллов. Такой результат, например, был получен и на процессоре предыдущего поколения Intel Core i7-4790K. При этом, этот процессор был разогнан до 4.8 ГГц, а его графическое ядро было разогнано на 11%.

Учитывая то, что мой результат был получен без всякого разгона, да и процессор не имеет восьми потоков как Core i7-4790K, остается сделать вывод, что Intel провела серьезную работу по улучшению производительности интегрированной графики, которая заметна в сравнении с предыдущим поколением.

Что касается 3DMark SkyDriver, то Intel HD 530 по-прежнему значительно опережает HD 4600 и оставляет позади такие карты как GeForce GT 740M и Radeon HD 7660D. Иными словами, встроенная графика Intel теперь по настоящему может тягаться по производительности с APU компании AMD, которые, в общем-то, и славились мощной интегрированной графикой.

Заключение

ASUS Z170 PRO GAMING – это старшая плата в линейке PRO GAMING, но не самая старшая во всей продукции ASUS. Тем не менее, эта материнская плата является полноценным решением, который ориентирован на геймеров, но при этом обладает и богатыми возможностями для разгона. Традиционное качество от ASUS, поддержка новых технологий, фирменный стиль – это то, что вы найдете при покупке этой платы. Она хорошо подходит тем, кому не нужны все «оверклокерские фишки», но нужно качество и возможности.

Что касается процессоров Skylake, к сожалению, всех преимуществ новой платформы в рамках данного обзора раскрыть не удалось, однако компанию Intel однозначно можно похвалить за работу над интегрированной графикой. Её производительность значительно выросла, а стало быть, у пользователей появляются новые возможности. Во всяком случае, чтобы играть в Dota 2 и Counter Strike – этой видеокарты будет достаточно.

Материнская плата ASUS Z170 PRO GAMING получает награду

"Рекомендовано" за хороший баланс функционала и дизайн.

Автор: Евгений "John_White" Вологодский

Благодарности:

- Компании ASUS за предоставленную для тестирования материнскую плату

- Компании Intel за предоставленный процессор

