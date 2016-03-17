Экспресс обзор видеорегистратора Prestigio RoadRunner 560

Вот и приходит весна, а вместе с весной у людей наступает период авитаминоза и гормональных всплесков. Все это непременно сказывается и на безопасности движения на дороге. Решил озадачиться покупкой видеорегистратора для своего авто, чтобы быть хоть как-то подстрахованным на всякий случай. После длительных раздумий мой выбор пал на Prestigio RoadRunner 560 в версии без GPS. Подкупила меня эта модель своей широкоугольной камерой и матрицей в 4 мегапикселя. Честно говоря, я не собирался писать обзор по этому устройству, но в конечном счете решил написать, так как посчитал, что кому-нибудь эта статья поможет определиться с выбором.

Упаковка, комплектация и внешний вид

Видеорегистратор Prestigio RoadRunner 560 поставляется в черной плотной упаковке, которая выполнена в фирменном «шахматном» стиле Prestigio.

Комплектация RoadRunner 560 выглядит следующим образом:

В комплекте имеются:

- «присоска» на лобовое стекло;

- шнур питания от автомобильного прикуривателя;

- кабель mini-USB для подключения регистратора к компьютеру;

- руководство пользователя и гарантийный талон;

- видеорегистратор.

В руководстве пользователя, указано, что в комплекте должен быть еще и диск, которого обнаружено не было. Возможно, это обусловлено тем, что данным руководством комплектуется и более дорогой вариант регистратора с GPS-трекингом - Prestigio RoadRunner 560GPS. Какой-либо карты памяти в комплекте с регистратором нет, поэтому карточку microSD придется приобретать отдельно.

Сам девайс выглядит добротно, имеет 3-дюймовый дисплей, а корпус имеет металлический каркас. Основные кнопки управления расположены сверху (на фотографии они снизу, так как устройство перевернуто), а стрелочки вниз-вверх для выбора файлов и переходу по меню расположены справой стороны.

Поставляемый в комплекте адаптер питания достаточно длинный – мне хватило его длины, чтобы аккуратно уложить шнур под обивку автомобиля, пустив его по правой стороне автомобиля. Нареканий не вызывает и комплектная «присоска», которая крепится очень надежно и беспроблемно.

Технические характеристики

Prestigio RoadRunner 560 обладает достаточно неплохими техническими характеристиками. Видеорегистратор имеет угол обзора в 170 градусов, который охватывает практически все. Видеозапись ведется в разрешении 1920х1080p при 30 кадрах в секунду. Впрочем, если вам нужно больше FPS на видео, то в разрешении 1280х720p доступно 60 FPS. Видео записывается в формате MP4, хотя файлы сохраняются с расширением *.mov, а за кодирование отвечает процессор Ambarella A7LA30. Устройство оснащено датчиком движения, однако лишено датчика удара и GPS-трекинга. Дисплей устройства имеет диагональ в 3 дюйма, а разрешение – 960x240 пикселей. Качество дисплея нельзя назвать отличным, но для видеорегистратора оно вполне приемлемо. Prestigio Roadrunner обладает встроенным аккумулятором ёмкостью в 130 мАч, которого не хватит для того, чтобы вести хоть какую-нибудь запись и нужен он, главным образом, лишь для сохранения настроек и для функции «Задержка выключения» - регистратор продолжает писать еще какое-то время после того, как пропало питание бортовой сети.

Интерфейс пользователя

Как и было сказано выше, я не планировал писать обзор по этому устройству, поэтому мучиться с фотографированием интерфейса и настроек просто не стал. В принципе, интерфейс достаточно простой и в нем можно разобраться даже не читая инструкцию. Однако заметил одну ошибку или особенность настроек. Это касается опции «Датчик движения», которая полезна с точки зрения экономии места на карте памяти и в качестве отличного дополнения к сигнализации машины. Суть в чем. Когда мы активируем эту функцию, устройство начинает писать, если фиксирует движение автомобиля, либо какие-то движения рядом с ним. Например, если кто-то будет проходить мимо вашей машины – регистратор это начнет записывать. Для этого, регистратор должен быть постоянно включен и подключен к бортовой сети, что вполне логично. Однако есть один недостаток: если питание бортовой сети отключается или просто выключить регистратор, нажав кнопку питания на нём, то опция «Датчик движения» перестает быть активной. Её нужно включать заново, что не очень-то удобно, когда вы уже закрепили регистратор в рабочем положении. Иными словами, регистратор не запоминает эту настройку.

Поэтому, либо регистратор никогда не выключается и всегда питается от бортовой сети, но зато снимает всех, кто ходит рядом с машиной, а если не ходит, то терпеливо ждет прохожих. Либо забываем про эту функцию регистратора, настраиваем автоматическую запись при включении и не паримся.

Roadrunner 560 поддерживает циклическую запись, при этом, можно устанавливать длину записываемого файла в минутах. Например, можно настроить так, чтобы он писал ролики по 5 или по 10 минут. По мере наполнения карты, старые ролики перезаписываются. Кроме того, имеется возможность защитить файл от перезаписи. В добавок, на видео можно наложить дату/время и номер вашего авто при желании. Из дополнительного, можно отметить возможность записи видео в режиме HDR.

Качество видео

Как уже и говорилось, Prestigio RoadRunner 560 записывает файлы с расширением *.mov.

При этом, десятиминутный ролик в максимальном качестве занимает 1,07 ГБ места при разрешении 1920х1080. Иными словами, карточки на 16 ГБ хватит примерно на 150 минут. При этом, битрейт видео на выходе равен 14973 кб/с, что, в общем-то не так уж и много, но вполне достаточно.

(щелкните на изображении, чтобы увеличить. Полный размер)

В принципе, качество записи получается достаточно неплохим, особенно если судить по тем видео, что выкладывают люди на Youtube. Номера, как на скриншоте выше – становятся читаемыми на расстоянии уже примерно с 10-15 метров.

(полный размер)

(полный размер)

Я установил видеорегистратор справа за зеркалом заднего вида и немного повернул его в левую сторону. Как видно по картинке, видеорегистратор захватывает полностью проезжую часть, и, несмотря на поворот, позволяет читать надписи на билборде справа у дороги, а слева – захватывается даже часть салона.

(полный размер)

К сожалению, в вечернее время номера, по крайней мере встречных автомобилей, прочитать уже не получится, но качество картинки по-прежнему остается на уровне. Ниже представлен видеоролик, в котором видеорегистратор демонстрирует работу в различных условиях: солнце и блики, пасмурно, снег, вечернее время. При просмотре необходимо учесть, что Youtube и Sony Vegas, в котором я делал нарезку и склейку видеофайлов, уже успели пережать исходное видео.

​

К сожалению, на карте памяти не осталось образцов с записями в ночное время, и если в ближайшее время доведется прокатиться ночью, то запись обязательно будет добавлена в этот обзор. Кстати, звук устройство пишет тоже неплохо, но как оказалось, у меня был отключен микрофон в настройках регистратора.

Обновлено:А вот и видео в ночном режиме:

Заключение

В целом, Prestigio RoadRunner 560 – достаточно неплохой видеорегистратор. Особенно подкупает угол обзора камеры – 170 градусов. Качество картинки в целом неплохое, хотя есть некоторые проблемы с балансом белого. Так или иначе, устройство неплохо справляется со своей задачей.

Что касается цены, то он обошелся мне в 32 181 тенге, что никак нельзя назвать демократичным ценником. С другой стороны, в этом ценовом сегменте найти регистратор с углом в 170 градусов и матрицей в 4 Мегапикселя мне не удалось.