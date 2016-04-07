Обзор защищённого флеш-накопителя Kingston Data Traveler 2000

В рамках прошедшей в январе этого года выставке CES 2016 компания Kingston представила новый USB накопитель DataTraveler 2000 (DT2000). Этот USB-накопитель поддерживает современный стандарт USB 3.1, но его главной особенностью является защита данных при помощи PIN-кода и аппаратного 256-битного шифрования информации класса XTS-AES.

Упаковка, комплектация и внешний вид

Kingston Data Traveler 2000 поставляется в прозрачной блистерной упаковке, а колпачок самой флешки снят и лежит в упаковочной таре рядом. Судя по всему, в Kingston решили упаковать накопитель именно таким образом для того, чтобы обнаженная клавиатура для ввода PIN-кода привлекала внимание потенциальных покупателей.

Также на лицевой стороне упаковки мы можем узнать общие характеристики нашего накопителя: он имеет объём в 32GB и поддерживает новый стандарт USB 3.1.

С обратной стороны упаковки не так много информации, а большую часть текст занимает информация о лицензии на продукт и так далее. Имеется табличка совместимости по стандартам, на миниатюрах указано, что стандартный PIN-код накопителя - 11-22-33-44, ну и в описании указано, что руководство пользователя находится на сайте Kingston. Что касается руководства – его в комплекте нет, но оно есть на самом накопителе в формате PDF, правда, полностью на английском языке. Но это не беда. Если пройти на указанный на упаковке раздел сайта Kinston, то можно найти руководство и на многих языках, в том числе и на русском, во вкладке Technical Support (http://media.kingston.com/support/downloads/dt2000_UserManual.pdf).

Как вы уже наверняка смогли заметить, Kingston DT2000 имеет синий окрас и других цветов, насколько мне известно, производитель не предлагает. Корпус самого накопителя выполнен из пластика, в то время как колпачок - из металла. Надевается колпачок очень плотно, так как у основания флешки имеется очень плотный резиновый ринг, который вряд ли быстро износится.

Накопитель нельзя назвать компактным. С надетым колпачком в длину он целых восемь сантиметров.

Оно и понятно, ведь это не просто флешка, а флешка, защищающая конфиденциальность ваших данных. Накопитель имеет клавиатурный блок, который состоит из 11 резиновых кнопок, три LED-индикатора. Также накопитель Kinston DT2000 оснащен аккумулятором на 40 mAh, который необходимо зарядить, перед началом эксплуатации устройства. Об этом говорится как в миниатюрах с обратной стороны упаковки, так и в руководстве. Для того, чтобы зарядить устройство, рекомендуется подключить его в порт USB как минимум на час. Ну и, конечно же, габариты устройства обусловлены наличием платы, которая собственно и отвечает за безопасность наших с вами данных – за шифрование.

Прежде чем начать записывать или считывать данные с накопителя, его нужно сначала разблокировать. Для этого мы нажимаем клавишу с изображением ключа (Key), после чего начинает мигать красный LED-индикатор. После – набираем PIN-код и еще раз нажимаем клавишу Key

После этого загорится зеленый индикатор и накопитель готов к эксплуатации.

Третий LED-индикатор, который расположен у кнопки KEY используется во время подключения накопителя к компьютеру, либо во время служебных операций, таких как смена пароля. В целом, индикаторы могут, например, мигать или светить постоянно, что означает то или иное состояние. Все состояния индикаторов описаны в руководстве.

Из функциональных особенностей накопителя стоит отметить функцию автоматической блокировки по времени, наличие режима «только для чтения» и защита от подбора PIN. Особенно важной является защита от подбора PIN-кода: после 10 попыток подбора PIN информация на накопителе будет утеряна навсегда. Поэтому, меняйте PIN код с особой аккуратностью. В руководстве описана процедура смена кода, но не менее любопытны требования к пин-коду, а также рекомендации Kingston по созданию нового пароля. Так, например, DT2000 требует, чтобы длина пин-кода была не менее семи цифр (максимум 15), а производитель рекомендует создавать пин-код на основе латинского алфавита: придумываем слово на английском языке, и вместо букв используем порядковый номер этих букв в алфавите. Например, слово «abba» по такой логике превращается в пин-код 1-2-2-1.

Kingston DataTraveler 2000 имеет следующие характеристики при использовании интерфейса USB 3.1:

- Модель 16 ГБ: скорость чтения до 120МБ/с, записи до 20 МБ/с

- Модель 32 ГБ: скорость чтения до 135МБ/с, записи до 40 МБ/с

При использовании интерфейса USB 2.0, характеристики устройства выглядят следующим образом:

- Модель 16 ГБ: скорость чтения до 30МБ/с, записи до 20 МБ/с

- Модель 32 ГБ: скорость чтения до 30МБ/с, записи до 20 МБ/с

Помимо этого, накопитель имеет защиту от попадания пыли и воды согласно сертификату IP57. Это говорит нам о том, что даже если пыль и попадет внутрь устройства, она не нарушит работу устройства, а также нам не страшны кратковременные погружения под воду, что я и проверил до начала тестирования:

Тестирование

Так как флешка Kingston DT2000 смогла успешно пройти подводный стресс-тест, пришло время протестировать ее и в реальных условиях.

Стендовая конфигурация:

Процессор: Intel Core i7-5930K @3750 МГц

Материнская плата: ASUS Rampage V Extreme

Оперативная память: 4x4 GB DDR4-3000 Kingston HyperX Predator

Дисковая система: Corsair Force LS 240GB

Операционная система: Windows 7 SP1 x64

К моему сожалению, используемый вариант ASUS Rampage V Extreme не имеет поддержки USB 3.1, однако судя по характеристикам Kingston DT2000, этот накопитель не будет ограничен интерфейсом USB 3.0 (скорость передачи интерфейса USB 3.0 – 600 МБ/c). Во время тестирования использовались порты USB 3.0 SuperSpeed, управляемые контроллером ASMedia.

Тестирование производительности накопителя Kingston DT2000 в программе AS SSD показало, что скорость последовательного чтения может достигать отметки в 146 МБ/с, а последовательной записи в 86 МБ/с. Это превышает те показатели, что указаны в спецификациях. Причем показатель записи вдвое выше, чем это указано на сайте производителя.

Программа ATTO поддерживает AS SSD: Kingston DataTraveler 2000 показывает высокие результаты и в этом тесте. Скорость чтения достигает 157594 КБ/с, а записи 93531 КБ/с.

Следующий тест: копирование 24,6 ГБ файлов с видеозаписями.

Скопировать пять сезонов одного из любимых сериалов весом в 24,6 ГБ на флешку удалось за 9 минут 28 секунд и 42 миллисекунды. При этом, начальная скорость записи составляла практически 90 МБ/с.

Но чем дольше копировались файлы и чем меньше свободного места оставалось на флешке, тем ниже становилась скорость записи.

Ближе к концу операции копирования, скорость записи составляла 46 МБ/с. В целом, производитель нам обещал скорость записи в 40 МБ/с, и в этом плане мы получили очень честную картину.

Заключение

После тестирования Kingston DataTraveler 2000 можно сделать следующие выводы. DT2000 – это достаточно быстрый накопителm и при наличии высокоскоростных портов USB 3.0, копирование информации не заставит вас долго ждать. Защита данных при помощи PIN-кода – весьма интересное решение, которое определенно вызовет интерес в бизнес-среде и в тех ситуациях, когда случайная потеря накопителя может привести к потере какой-либо коммерческой тайны, доступа к банковским счетам и так далее – ведь люди часто хранят свои SSL-сертификаты на USB-накопителях. Иными словами, Kingston DT2000 это отличное, производительное, надёжное и безопасное бизнес-решение и в этом сегменте у Kingston практически нет конкурентов.

Благодарности:

- Компании Kinston за предоставленный на тестирование образец.