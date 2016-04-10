Как разгонять процессоры Core i7 4770K и Core i7 4790K на материнских платах ASUS

В данном материале нет ничего нового для постоянных читателей сайта, посколько он является частью обзора материнской платы ASUS Maximus VII Gene на чипсете Intel Z97.

Основные принципы разгона процессоров на материнских платах ASUS на чипсете Intel Z97 на самом деле одинаковы и о них очень подробно рассказано в этом видео-уроке:

Несмотря на то, что для примера использовался процессор Intel Pentium G3258, общие правила разгона дейсвуют и для процессоров Intel Core i7-4770K и Core i7-4790K. Но есть дополнительные рекомендации. Когда я создавал это видео, я использовал систему фреонового охлаждения, которая позволяет охладить процессор до минус 40 градусов цельсия. Это позволяет избегать перегревы, но у большинства пользователей нет возможности использовать такое охлаждение. Поэтому, придерживайтесь следующих правил при разгоне на воздушной системе охлаждения:

- никогда не превышайте напряжение на ядро (CPU vCore) выше 1.325 Вольт. Эти процессоры и без того горячие, а дальнешее повышение наряжения превратит их утюг, подвергая кристалл процессора деградации

- никогда не поднимайте напряжение на System Agent/VCCA - 1.2 Вольт.

- никогда не включайте Max VCORE на платах ASUS. Иначе плата подаст CPU Input Voltage (1.8 Вольт по умолчанию) на ядро процессора (и оно сгорит).

- следите за температурой процессора. Она не должна превышать 70 градусов.