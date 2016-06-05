Kingston KC400: обзор и тестирование

Компания Kingston продолжает расширять ассортимент своих SSD-накопителей, стремясь представить решения во всех сегментах рынка. На этот раз «красноголовые» представили накопители серии KC400, которые по факту охватывают сразу два сегмента – они хорошо подходят как для домашнего использования, так и для корпоративного. Так вышло благодаря тому, что накопитель имеет высокую производительность, повышенную надежность и вполне приемлемую стоимость.

Упаковка и технические характеристики

К нам в руки для тестирования попал накопитель Kingston KC400 объёмом в 512 ГБ, при том, что модельный ряд KC400 открывают накопители объёмом в 120 ГБ, а старшие накопители имеют объём в 1 ТБ.

Накопители поставляются в типичной упаковке для подобного класса устройств. Аналогичную упаковку мы видели, например, в случае накопителем SSDNow V300. Даже лицо человека, которое используется в качестве фонового изображения осталось прежним. На лицевой стороне можно увидеть модель накопителя, его объём, а сам диск спрятан под блистером. Также есть ярлычок, который гордо заявляет о том, что SSD накопитель быстрее в 15 раз согласно тестам HDD Suite из пакета PC Mark Vantage, чем классический жесткий диск, имеющий 7200 оборотов в минуту.

С обратной стороны упаковки накопителя ничего принципиально интересного нет, хотя для себя мы нашли интересную пометку: производитель отмечает, что данный накопитель разработан для работы в настольных системах и ноутбуках и не предназначен для эксплуатации в серверных системах. Также стоит заметить, что в отличие от серии KC300, с накопителями SSDNow KC400 производитель предлагает пятилетнюю гарантию.

Накопитель SSDNow KC400 имеет металлический корпус серого цвета. В целом, по дизайну он очень сильно напоминает тот же SSDNow V300.

Вскрыть накопитель, не снимая этикетку с красной головой, не получится. В некотором смысле эта этикетка является своего рода пломбой.

Накопитель имеет толщину в 7 мм, что делает его подходящим для использования в современных ноутбуках и ПК. Но в отличие от SSDNOW V300, в комплекте c KC400 нет подложки, позволяющей увеличить толщину накопителя до 9.5 миллиметров. Поэтому, для использования этого накопителя в старых ноутбуках придется что-то подкладывать самостоятельно.

Технические характеристики Kingston SSDNow KC400 объёмом в 512 ГБ выглядят следующим образом:

Форм-фактор: 2.5"

Интерфейс: SATA 3.0 (6Gb/s)

Объём: 512GB

Контроллер: Phison 3110

Скорость последовательного чтения/записи: 550/530MB/s соответственно

Скорость последовательного чтения/записи блоков 4k: 99,000/86,000 IOPS

Скорость чтения/записи случайных блоков 4k: 86,000/88,000 IOPS

Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя в день: 800TB 0.87 DWPD

Энергопотребление: 0.255 Вт в простое / 0.335 Вт в среднем / 1.22 Вт (MAX) чтение / 3.74 Вт запись (MAX)

Температуры для записи: -40°C~85°C

Рабочие температуры: 0°C~70°C

MTBF: 1 миллион часов

Согласно спецификациям, Kingston SSDNow KC400 работает на базе контроллера Phison PS3110-S10. Аналогичный контроллер использует, например, рассмотренный нами ранее накопитель HyperX Savage. Стало быть, по части производительности KC400 скорее всего должен быть конкурентом для HyperX Savage, но объёмы накопителей, предлагаемые производителем, не позволяют это сделать (HyperX Savage предлагаются объёмом в 480 ГБ, а не 512).

Почему SSDNow KC400 относят к корпоративному сегменту? На самом деле, компания Kingston определяет его в категорию Business, т.е. «для бизнеса». Именно поэтому на упаковке указано, что накопитель не создан для работы в составе серверов, но при этом, он хорошо подходит для работы в рабочих станциях и ноутбуках. В отличие от «обычных» накопителей Kingston (в том числе и HyperX Savage), KC400 обладает поддержкой технологий защиты данных SmartECC, а также защитой от ошибок чтения SmartRefresh. Судя по всему, именно эти технологии и выводят KC400 в категорию корпоративного сегмента, и именно они позволяют дать пятилетнюю гарантию на накопитель.

Тестирование

Для тестирования данного накопителя мы выбрали три бенчмарка: CrystalDiskMark, AS SSD Benchmark и ATTO.

Тестирование проводилось на следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i7-5930K

Материнская плата: ASUS Rampage V Extreme

Оперативная память: DDR4-3000 4x4 GB Kingston HyperX Predator

Операционная система: Windows 7 x64 SP1

Стендовая операционная система была установлена на отдельный SSD накопитель. В качестве портов SATA 3.0 использовались те порты, что управляются контроллером Intel X99.

Комментируя полученные результаты, мы так или иначе будем ссылаться на результаты накопителя HyperX Savage, которые были получены в предыдущем обзоре. Это обусловлено тем, что он использует аналогичный контроллер. Стоит отметить, что для тестирования накопителя Savage использовалась другая платформа – Intel Z97, поэтому любое сравнение в данном контексте носит лишь относительно, так как результаты могут меняться в зависимости от платформы.

Накопитель был отформатирован в файловую систему NTFS, а его реальный объём составил 476 ГБ. Это обусловлено тем, что производители накопителей указывают объём в «десятичной» системе – т.е. считается, что в 1 КБ не 1024 Байта, а 1000. В целом, к этому уже давно все привыкли.

Результаты тестов в AS SSD Benchmark

Первым бенчмарком станет AS SSD, тестирование проводилось на стандартных настройках.

Согласно полученным результатам, Kingston KC400 при последовательном чтении/записи набирает скорость до 526/489 МБ/с, что несколько ниже, чем заявлено в характеристиках. HyperX Savage в этом же тесте набрал чуть более скромные, хотя и близкие результаты: 501 МБ/с и 491 МБ/с соответственно. С чтением/записью случайных блоков объёмом в 4К накопитель KC400 справился также немного лучше, но при тесте 4K глубиной последовательности в 64, HyperX Savage справляется лучше. В итоге, KC400 получает 1042 очка, а Savage смог набрать 1203 балла.

Результаты тестов в CrystalDiskMark

Настройки данного бенчмарка также являются стандартными.

Полученные результаты в этом тесте превосходят заявленные производителем характеристики. Скорость последовательного чтения глубиной очереди 32 достигла 557 МБ/с, а записи 542 МБ/с. Результаты очень близки к таковым у HyperX Savage. Чтение/запись блоков 4К глубиной очереди в 32 составило 269МБ/с и 240 МБ/с, что в среднем на 100 МБ/с ниже, чем у HyperX Savage. По последовательному чтению накопители вновь выступают практически на равных. Что касается случайного чтения/записи блоков 4К, то Savage выглядит лучше в записи и аналогично при чтении.

Результаты ATTO

Согласно результатам ATTO, накопитель начинает работать на своей максимальной скорости начиная с блоков длиной в 256 КБ. Для записи KC400 удается получить около 528 МБ/с, а для чтения 549 МБ/с, что в принципе соответствует заявленным производителем характеристикам. В целом, HyperX Savage на платформе Intel Z97 показал аналогичные результаты.

Заключение

В заключении хотелось бы упомянуть программное обеспечение, которое предлагает компания Kingston. Утилита Kingston SSD Manager доступна для скачивания с официального сайта и предназначена для обслуживания вашего накопителя. К сожалению, она не смогла корректно заработать на нашем тестовом стенде. Программа просто не смогла определить поддерживаемый накопитель. Возможно, причиной этому стало наличие в системе SSD-накопителей других производителей, либо операционная система должна быть установлена непосредственно на сам SSD от Kingston.

Сам по себе Kingston KC400 получился достаточно удачным накопителем, который гармонично в себе сочетает как производительность, так и надежность. Производительность накопителя держится на уровне HyperX Savage благодаря контроллеру Phison PS3110-S10, а надежность достигается благодаря поддержке технологий SmartECC и SmartRefresh. Если вас волнует только показатель производительности, и вы не нуждаетесь в повышенной надежности (а многие SSD-накопители сейчас достаточно надежны), то принципиальной разницы при выборе HyperX Savage или KC400 нет. Но стоит напомнить, что тот же HyperX Savage имеют достаточно интересную комплектацию, например, комплектный мобил-рэк с интерфейсом USB 3.0 – весьма весомый бонус. У KC400 такого бонуса нет. Если вас сильно беспокоит надежность и защита данных, то имеет смысл присмотреться к модели KC400.