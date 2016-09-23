Наш сегодняшний материал посвящен очередной материнской плате на флагманском чипсете Intel Z170 для систем на базе процессоров Skylake – GIGABYTE Z170X GAMING 3. Эта материнская плата относится к среднему ценовому сегменту и оснащена всеми необходимыми новомодными фишками для «геймеров» и не только. Но обо всем этом несколько позже, а пока давайте взглянем, что нам предлагает производитель за 120 Евро (согласно ценнику в ComputerUniverse).

Упаковка и комплектация

GIGABYTE-Z170X-GAMING 3 поставляется в стандартной по размерам коробке для материнских плат в формате ATX, однако её лицевую сторону украшает концепт-арт компании Wargaming. Нечто подобное мы уже встречали. Ох уж эта Wargaming. Нужно отдать должное этой белоруской компании: им удалось сделать игры, о которых знают и в которые играют не только жители стран СНГ, но и всего мира. На это и стали обращать внимание производители материнских плат. Впрочем, это не первый случай, когда производители железа обращают внимание на игры из стран бывшего Советского Союза – мне помнится 8000 серия видеокарт GeForce, которая комплектовалась STALKER-ом.

Невольно даже начинаешь задумываться: кто кого рекламирует? То ли производители рекламируют продукцию Wargaming, толи Wargaming подстёгивает покупателей приобретать правильные материнские платы. На самом деле происходит и то, и другое, а от подобного сотрудничества в выигрыше все, в том числе и мы с вами, уважаемые геймеры.

С обратной стороны упаковки расписаны практически все основные «фишки» материнской платы, без которых, собственно, сейчас сложно себе представить нормальную плату, которая претендует на такое гордое звание, как «геймерская». Здесь мы можем найти информацию и об улучшенной звуковой системе с программным комплексом Sound Blaster X-Fi, и сетевом контроллере Killer E2200, и о прочих экранирующих/укрепляющих защитных элементах, навороченных конденсаторах и так далее. Не забыли и про новомодные SATA m2, USB Type C и USB 3.1 на базе контроллера Intel. В общем, плата оснащена по последнему слову техники.

Комплектация, на первый взгляд, может показаться достаточно скромной. Диск с драйверами, книжка, коннекторы для подключения кнопок корпуса, кабели SATA в серебряной оплетке, мостик SLI, заглушка для задней панели и три буклетика.

Так вот, если изучить содержимое буклетиков, то можно узнать, что GIGABYTE «отсыпала» нам 7 дней премиум аккаунта для World Of Tanks, тяжелый танк КВ-220, еще один бонус код, который дает еще 7 дней «према», немецкий танк Т-25 и слот в ангаре. Также есть и invite-код, за активацию которого выдадут прем-танк третьего уровня Pz.Kpfw. S35 739 (f), слот в ангаре, 7 дней премиум-аккаунта, а также 1500 «голды». А буклетик с World Of Warships может похвастать invite-кодом, за который можно получить эсминца II уровня под названием «Tachibana», дополнительный слот, 7 дней «према», а также 500 сигнальных флагов. После такого приятного набора бонусов, комплектация вовсе не кажется скромной.

Внешний вид

Материнская плата Gigabyte Z170X-GAMING 3 относится к игровой линейке, поэтому это было вполне ожидаемо увидеть материнскую плату на черном текстолите в сочетании с черно-красными слотами и радиаторами.

Материнская плата выполнена в форм-факторе ATX, поэтому она установится в любой корпус middle-tower.

Система питания процессора материнской платы достаточно простая и построена по семифазной схеме. Причем, часть каналов, как и у всех, отведено для питания интегрированного в процессор графического ядра, поэтому самим процессорным ядрам питания достается меньше. Охлаждается цепь при помощи двух радиаторах на защелках, которые не соединены между собой.

Конструктивно радиатор подразумевает наличие одной медной теплотрубки, которую, видимо, решили не использовать в этой модели.

Для подачи питания на процессор используется восьмиконтактный разъём EPS, без которого сейчас сложно представить более-менее приличную материнскую плату.

Справа от процессорного гнезда расположены слоты для оперативной памяти. У Gigabyte Z170X-GAMING 3 их четыре, они поддерживают до 64 ГБ памяти типа DDR4 с тактовой частотой в диапазоне от 2133 МГЦ до 3466 МГц. Разумеется, присутствует поддержка двойного канала.

Рядом со слотами оперативной памяти расположены разъём питания ATX 24 и два коннектора USB 3.0 для подключения четырех портов к передней панели.

Несколько странным мне показалось расположение коннектора CPU-FAN возле слотов оперативной памяти – на мой взгляд это не всегда удобно, особенно при использовании систем охлаждения и оперативной памяти с большим радиатором.

Материнская плата имеет шесть портов SATA 3.0, которые могут быть использованы для подключения аж трёх дисков с интерфейсом SATA Express. С другой стороны, накопители с этим интерфейсом до сих пор не получили широкого распространения, поэтому я бы предпочел, чтобы вместо двух дополнительных SATA Express на плате было бы два дополнительных SATA 3.0. Правда это бы потребовало установки дополнительного контроллера SATA усложнило бы разводку и скорее всего привело бы к повышению стоимости платы: ведь сам чипсет Intel Z170 поддерживает лишь шесть портов SATA. Разумеется, порты SATA поддерживают RAID-массивы уровней 0, 1, 5 и 15 силами самого чипсета.

Кстати о чипсете. Охлаждается он небольшим радиатором черного цвета с логотипом World Of Tanks. Радиатор не имеет никакой ребристости, что, в общем-то, не критично. Новые чипсеты греются не так уж сильно, поэтому, почему бы и не использовать поверхность радиаторов с декоративной целью. Смотрится ведь не плохо.

В нижней части материнской платы расположены разъемы для подключения кнопок корпуса, парочка разъёмов фронтальных USB 2.0, разъёмы для подключения COM-порта и TMP, а также коннекторы для подключения фронтального аудио.

Что касается звука, то GIGABYTE Z170X-GAMING 3 оснащена аудиокодеком Realtek ALC1150, который экранирован всеми доступными способами от электромагнитных помех и имеет в своей обвязке аудио-конденсаторы. Там же можно обнаружить интересную группу переключателей, которая создана для того, чтобы усилить сигнал звукового тракта на каждую пару каналов. Это может потребоваться во время использования игровых гарнитур с высоким импедансом. Я прослушал несколько композиций различного жанра с использованием гарнитуры HyperX Cloud Core, ничего плохого в звучании не услышал. Звук действительно неплохой, звучать может достаточно громко и качественно.

GIGABYTE Z170X-GAMING 3 поддерживает конфигурации multi-GPU , такие как NVIDIA SLI и AMD CrossFire X. Для этого у нее предусмотрено три необычных слота PCIe x16. Необычность этих слотов заключается в наличии металлического экрана, который то ли призван защищать от электромагнитных помех, то ли для того, чтобы увеличить прочность самих слотов. Мало ли, какие видеокарты, да с какой системой охлаждения будут стоять в этих слотах. Касательно работы и распределения линий PCIe между слотами все весьма обычно. Слоты поддерживают следующие режимы работы:

- x16+x0+x0 – для одной видеокарты

- x8+x8+x0 – для конфигурации с двумя видеокартами

- x8+x8+x4 – для конфигурации с тремя видеокартами.

Отдельно стоит отметить, что 3-Way SLI платой не поддерживается, но вот с тройным CrossFire проблем не должно быть.

Решение от GIGABYTE имеет два слота M2 для подключения SSD-накопителей данного типа. Для работы накопителей используются линии PCIe, и, что заслуживает отдельной похвалы, Z170X-GAMING 3 поддерживает накопители M2 всех типов - 2242/2260/2280 SATA & PCIe x4/x2/x1. То есть, она поддерживает накопители M2, использующие как интерфейс SATA, так и интерфейс PCIe. Далеко не все материнские платы поддерживают оба типа этих накопителей, поэтому будьте внимательны, если планируете использовать SSD типа M2. Кроме того, на фотографии можно заметить поддержку платой фирменной технологии Turbo B-Clock, благодаря которой у оверклокеров имеется больше возможностей в изменении тактовой частоты BCLK, которая по умолчанию ограничена диапазоном в 5%. В случае с GIGABYTE диапазон расширен от 90 МГц до 500 MHz BCLK. Так что, оверклокеры вряд ли будут ограничены в этом плане.

Так как плата создана прежде всего для геймеров, она оснащена достаточно навороченным сетевым контроллером Killer E2200 от Qualcomm Atheros, которой, при должной настройке программного обеспечения действительно способен оптимизировать сетевой трафик, что положительно сказывается на Ping в играх. Подробно этот сетевой контроллер мы уже тестировали в обзоре другой материнской платы.

На задней панели материнской платы расположились:

- комбинированный порт PS/2

- два порта USB 2.0 (желтого цвета)

- один порт D-SUB (VGA)

- один порт DVI-D

- один порт USB 3.1 Type C

- один порт USB 3.1 Type A (красный)

- три порта USB 3.0 (синие)

- один порт HDMI

- один порт RJ 45

- один оптический вывод S/PDIF

- 5 аудио-джеков для ввода/вывода аудио.

Казалось бы, как-то мало портов USB 3.0 имеет плата, но давайте вспомним, что еще четыре порта USB 3.0 доступны для подключения через фронтальную панель корпуса. Так что при наличии современного корпуса дефицита портов USB 3.0 не должно быть.

На этом внешний осмотр GIGABYTE Z170X0-GAMING 3, считаю, можно закончить. Дизайн платы выдержан в классическом игровом стиле, которому придерживаются и многие другие производители (черные и красные тона). Радиатор чипсета украшен логотипом World Of Tanks. Думаю, любителям танков это придется по нраву. Необычными показались слоты PCIe с «усилителями опоры». Видимо, производитель рассчитывает, что в системе будут использоваться видеокарты с массивными системами охлаждения, тяжелыми водоблоками, да еще и по нескольку штук. Что же, возможно, такое конструктивное решение и имеет смысл в таких случаях.

Тестирование

В случае с GIGABYTE Z170X-GAMING 3 наш метод тестирования несколько изменился и носит характер руководства пользователя. Как известно, материнские платы на чипсетах Intel, маркировка которых начинается с литеры Z, например, Z170, Z97, Z87, обладают поддержкой разгона процессоров. Но разгоняются процессоры не все, а те, которые имеют суффикс K в своей маркировке. Например, Core i7-6700K или Core i7-4790K. В былые времена, когда курс доллара и цены на железо были весьма приемлемыми, мы брали старший актуальный процессор и пускали его в разгон под жидким азотом. Тестирования такого рода были хорошей стресс-нагрузкой на материнские платы. Но в этот раз мы поступим несколько иначе, и в качестве центрального процессора будем использовать более «народный» Intel Core i3-6300. Этот процессор не имеет свободного множителя, и, стало быть, не должен разгоняться. Однако, не тут-то было.

Оказывается, разгон этих процессоров на чипсете Intel Z170 ограничен лишь программно в UEFI BIOS. Когда появились первые Skylake в сети сразу же появились и специальные версии BIOS для некоторых материнских плат, которые позволяют разгонять любые процессоры Intel на платах с чипсетом Intel Z170. GIGABYTE Z170X-GAMING 3 как раз оказалась такой платой, для которой был выпущен особенный BIOS. Если у используется в системе процессор с суффиксом K (например, Core i7-6700K), то вам нет нужды прошивать эту версию BIOS. Ну, а если у вас Core i3 или Core i5 с заблокированным множителем, то это руководство как раз для вас.

Для начала, нужно скачать и прошить UEFI BIOS для разгона процессоров без суффикса K. Для GIGABYTE Z170X-GAMING 3 его можно найти по следующей ссылке.

http://overclocking.guide/download/gigabyte-ga-z170x-gaming-3-non-k-oc-bios/?wpdmdl=1986

Далее, нужно действовать согласно видео-руководству, которое мы подготовили:

Следует обратить внимание, что администрация ресурса не несет ответственности за ваши действия. Если беретесь за разгон, то вы должны осознавать, что вы делаете все на свой страх и риск.

Стендовая конфигурация:

- Процессор: Intel Core i3-6300 (3.8 ГГц)

- Материнская плата: GIGABYTE Z170X-GAMING 3

- Оперативная память: Kingston HyperX Predator DDR3-3000 2x4GB (ES)

- SSD: Kingston SSDNow V300

- Система охлаждения: Scythe Yasya

- Блок питания: Corsair AX1200i

- Операционная система: Windows 8.1 x64

Как вы можете видеть, используемый Core i3-6300 смог без особых проблем смог работать на частоте 4179 МГц вместо стандартных 3800 МГц на воздушном охлаждении. Иными словами, «специальный» BIOS для разгона non-K процессоров работает. Единственное что стоит отметить, если вы используете интегрированную в процессор графику, может случиться так, что изображение перестанет подаваться на экран. Поэтому, лучше использовать дискретную графику. Температура процессора осталась в разумных пределах, правда, после разгона процессора по шине, AIDA 64 перестала считывать корректно температуру процессорных ядер.

Заключение

GIGABYTE Z170X-GAMING 3 оставляет после себя неплохие впечатления. Интересный дизайн, неплохая обвязка звука, одна из лучших сетевых карт Killer E2200, без которой не может быть ни одной игровой материнской платы. Все это есть у решения GIGABYTE. При желании, можно собрать систему на производительных дисках SATA M2. Причем плата дает возможность установить несколько накопителей такого типа. Любители игр от Wargaming смогут оценить те приятные бонусы, которые идут в комплекте с материнской платой: премиум танки и корабли, а также премиум-аккаунты. Материнскую плату действительно можно назвать игровой

Несмотря на то, что плата создана для геймеров, она способна и на разгон, причем даже того, что в принципе разгоняться по задумке Intel не должно. Увы, мы не проводили тестирование на предмет разгона в экстремальных условиях, но на практике это мало кому нужно, да и с разгоном процессоров с разблокированным множителем плата гарантированно справится. Ведь разгонять по шине, как в случае с Core i3-6300, для платы куда сложнее, чем по множителю.

В целом, плата показала стабильную работу и придраться можно, разве что, к расположению CPU FAN. В остальном ругать плату не за что, и ее можно смело рассматривать как основу для игрового компьютера.