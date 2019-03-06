Сообщение «Обнаружена влага» при подключении зарядного устройства Samsung

Как известно, многие флагманские смартфоны снабжены защитой IP68, которая включает в себя защиту от влаги и пыли. Однако, спустя некоторое время эта защита может обернуться небольшой проблемой (которая, на самом деле является плюсом) – при подключении зарядного устройства, ваш смартфон может выдавать сообщение о том, что обнаружена влага. Такая проблема встречается у многих смартфонов, но очень актуальна среди пользователей Samsung Galaxy S7, S8, S9 и так далее.

На самом деле, причин для этой проблемы может быть достаточно много.

Первая причина – влага действительно есть. Отключите свой телефон и просушите разъем прохладным феном!

Вторая причина – программный сбой. Несмотря на то, что это очень даже маловероятно, но именно такой ответ мне дали в официальной службе поддержки Samsung. Можно пробовать сделать hard-reset телефону, и, возможно, эта проблема будет решена.

Третья причина – старый телефон или поврежденные кабеля зарядки. Попробуйте другой кабель для зарядного устройства. Однако, если вашему смартфону уже «сто лет в обед», т.е. вы им пользуетесь уже достаточно долго, то скорее всего проблема у вас именно с портом зарядки. Конечно, вам нужно сначала убедиться, что влаги действительно нет. Затем нужно убедиться в целостности порта microUSB или USB Type-C. Если обнаружены повреждения порта, то несите телефон в сервис, или просто покупайте беспроводную зарядку, или другой телефон.

Если же разъем на телефоне цел и невредим, то вам нужно просто прочистить его от грязи. Не исключено, что за годы ношения смартфона в кармане и сумке, в разъем что-то попало. А при попадании во влажный климат (например, пришла весна), и возникла эта проблема – грязь в разъеме разбухла и удерживает влагу. Именно поэтому и срабатывает защита от короткого замыкания. Если бы ваш Samsung не поддерживал защиту IP68, то в подобном сценарии ваш телефон просто бы задымился, что и случилось однажды с телефоном моей жены. Решение – прочистить порт зарядки.

Как же прочистить порт MicroUSB или USB Type-C?

При должной аккуратности прочистить порт MicroUSB или USB Type-C не является сложной задачей.

Шаг первый: отключите ваш телефон.

Шаг второй: возьмите немного ватки, и уложите ее в порт MicroUSB или USB Type-C, используя деревянную или пластиковую зубочистку. Не используйте иголки или другие металлические предметы, чтобы не повредить разъем.

Шаг третий: залейте ватку спиртом и прочистите порт, используя деревянную или пластиковую зубочистку.

Шаг четвертый: просушите ваш телефон при помощи фена. Не используйте горячий поток воздуха. Используйте прохладный, или слегка теплый режим.

Если все процедуры выполнены удачно, то ваш телефон снова будет заряжаться, не имея никаких проблем. Если вам ничего не помогло – то меняйте телефон или используйте беспроводную зарядку.

На этом все, всем удачи!