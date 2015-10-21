AVerMedia LGP Lite - все "схвачено" в один клик

В не очень далеком 2013 году компания AVerMedia представила на рынке карт захвата настоящую бомбу – AVerMedia Live Gamer Portable. Это портативное устройство для захвата/записи и онлайн трансляции изображения с компьютеров и приставок, которое имеет аппаратный кодировщик H.264. Live Gamer Portable также может работать автономно – благодаря имеющемуся разъему для карт Micro SD, можно записывать видео прямо на SD карту в формате 720p. В общем, устройство действительно получилось у AVerMedia революционным, но при этом достаточно дорогим. Оно и сейчас, спустя столько времени, на NewEgg.com стоит около 150 долларов США.

В январе 2014 года было представлено еще одно подобное устройство от AVerMedia – Live Gamer Portable Lite. LGP Lite – это «облегченная» версия Live Gamer Portable, которая лишилась возможности автономной записи. Но устройство «похудело» не только в данном функционале, который, объективно, был нужен далеко не каждому, но и в цене на целых 50 долларов (по данным того же NewEgg.com). Вполне разумный и логичный шаг – ведь действительно далеко не всем нужна возможность автономной записи на карту памяти, а у вот транслировать свои игровые «лулзы» на «Твиче» необходимо. Таким образом, AVerMedia смогла угодить всем.

Упаковка и комплектация AverMedia LGP Lite

AVerMedia LGP Lite поставляется в коробке, которая обтянута полиэтиленом, что позволяет определить, вскрывалась ли упаковка или нет.

Упаковка выполнена в черно-красной цветовой гамме. На лицевой ее стороне имеется изображение и название устройства, логотип Full HD. С обратной стороны имеется краткое описание устройства на шести языках, в том числе и на русском, таблица с поддерживаемыми разрешениями, а также информация об имеющихся портах.

На одной из боковых сторон имеется список содержимого упаковки. Это, собственно, сам LGP Lite, руководство пользователя и кабель Mini USB для подключения устройства к компьютеру. Отдельно отмечается вес устройства, который составляет всего 117 г. Примерно такой же массой, для сравнения, обладают многие современные смартфоны.

С одной из торцевых сторон указаны краткие спецификации и системные требования для полноценной работы устройства. Последние выглядят следующим образом:

- Процессор уровня Intel Core 2 Duo 2.8 GHz или AMD Athlon 64X 3.0 GHz;

- Видеокарта с поддержкой DirectX 10.0c;

- 4 ГБ оперативной памяти;

- Порт USB 2.0;

- Звуковая карта;

- Операционные системы Windows 8/7 (32/64 бита);

В целом, системные требования выглядят достаточно скромно. Никого сейчас не удивишь процессорами восьмилетней давности (первые Core 2 Duo были представлены в 2006 году) и четырьмя Гигабайтами оперативной памяти.

Несколько странным выглядит требование к видеокарте: на моей памяти, DirectX 10.0C не выпускали в принципе. Скорее всего, тут прокралась ошибка, и имеется ввиду DirectX 9.0c.

С описанием комплектации производитель нас не обманул. В коробке нашлись действительно только само устройство LGP Lite, кабель Mini USB и руководство пользователя. Видимо, производитель постарался сделать устройство максимально недорогим. Поэтому, за драйверами нас отсылают сходить на сайт gamerzone.avermedia.com, где попутно предлагают обновить прошивку устройства. В нашем случае, устройство было со свежей прошивкой и не нуждалось в обновлении. Ну, а за кабелями HDMI или 3.5мм аудио-кабелем придется прогуляться в ближайший магазин. С другой стороны, если вы хотите захватывать видео только со своего компьютера (режим «Этот ПК») – то достаточно обойтись одним HDMI кабелем.

По дизайну LGP Lite очень сильно похож на Live Gamer Portable, разве что отсутствует разъём для карт SD и цвет у него не красный, а практически черный. В центре устройства, также, как и у старшего собрата, расположена «Большая красная кнопка», которая запускает ReCentral, если он не был запущен в системе или начинает трансляцию/запись, если ReCentral уже был запущен. Кнопка имеет световую индикацию, которая обозначает различные состояния устройства. Так, например, если индикатор мигает синим цветом по часовой стрелке, то устройство либо ПО ReCentral загружаются. Если индикатор горит синим цветом, то устройство находится в режиме ожидания. Если мигает красным – ведется запись, а синим – значит ведется трансляция. Кроме того, есть сигналы, которые обозначают ошибки: быстрое мигание красным означает предупреждение, быстрое переменное мигание красным/синим – ошибка.

На левом боку LGP Lite расположен порт Micro USB, через который устройство получает питание и взаимодействует с системой.

В верхней части девайса имеются порты входа-выхода HDMI и порты входа-выхода Audio. При трансляции с текущего ПК нужно только подключать вход HDMI, звук захватывается из системы. При захвате с другого компьютера или консоли, придется обзавестись двумя кабелями HDMI и звуковыми кабелями. К слову, захват с устройств, чей сигнал защищен при помощи HDCP не поддерживается.

Нижняя часть LGP Lite имеет прорезиненное покрытие, для того, чтобы сократить скольжение устройства по столу.

Программное обеспечение ReCentral

Дизайн ПО ReCentral уже хорошо нам знаком по предыдущим обзорам и не сильно изменился с 2012 года. Хотя некоторые отличия есть.

Главное окно встречает нас новостями от AVerMedia. Кнопки «Запись» и «Трансляция» переключают режимы работы устройства, каждый из режимов имеет свои уникальные настройки, но интерфейс самих настроек одинаков. Разве что, в режиме записи нет возможности настроить сервис трансляций, что логично.

Что примечательно, цветовое обозначение записи и трансляции в ReCentral соответствует LED-индикации устройства: запись красная, а трансляция – синяя.

Мастер настроек AVerMedia ReCentral показывает наглядно, как осуществлять подключение, в режимах «Этот ПК», «Другой ПК» и «Игровая консоль».

Источник видео у нашего устройства один – только HMDI. А вот источников аудио доступно несколько:

Для захвата звука игрового окружения в режиме «Этот ПК» стоит выбрать виртуальное устройство AVerMedia Desktop Audio Capture. Чтобы захватывать звук и из микрофона, необходимо поставить галочку «Доп. источник аудио» и выбрать микрофон.

В настройках «Видео поток» имеется возможность выбрать формат, разрешение, битрейт аудио и видео и частоту кадров. Максимальная частота кадров при разрешении Full HD составляет 30 кадров в секунду. Для настройки трансляции все параметры будут сугубо индивидуальны, так как это зависит от пропускной способности вашего Интернет-канала.

Тестирование

Объективно, я не вижу смысла записывать трансляцию, для того, чтобы показать, как качественно справляется Live Gamer Portable Lite со своей задачей. Причина проста – интернет-канал у каждого свой, соответственно, у каждого будут свое качество на выходе. Да и загруженное видео на YouTube будет еще раз «пережато» сервисом, что негативно повиляет на качество записанного видео. Но цель устройства не только в том, чтобы удобно создавать трансляции, но и в том, чтобы снизить нагрузку центрального процессора, а стало быть, сделать так, чтобы трансляция не влияла на FPS в игре.

Итак, ниже представлена стендовая конфигурация:

Процессор: Intel Core i7-3930K @ 3.2 GHz (3.8 GHz в режиме Turbo Boost);

Оперативная память: 4х4GB GeiL Evo Veloce DDR3-2400 MHz;

Видеокарта: ASUS R9 290X Direct CU II Top

SSD: SK Hynix 120 GB

Операционная система: Windows 7 SP 1 x64

Как можно заметить, конфигурация стенда очень даже не слабая: шестиядерный процессор, 16 Гб оперативной памяти и флагманская видеокарта AMD Radeon.

Ниже представлено видео, на котором можно наглядно посмотреть, как нагружается процессор без использования LGP Lite. Трансляция на YouTube была создана при помощи XSplit:

Как можно заметить, несмотря на достаточно мощную конфигурацию, нагрузка на центральный процессор составляет от 9 до 13%.

Следующее видео также создано при помощи XSplit, но захват изображения был сделан не с области экрана, а с AVerMedia LPG Lite:

По результатам этого теста мы видим идентичную картину – нагрузка на процессор составляет те же 9-13%. Оно на самом деле и понятно: XSplit просто получает изображение от AVerMedia LGP Lite, после чего сам его кодирует программным способом за счет центрального процессора и отправляет видео-поток на YouTube.

Последнее видео было сделано при помощи трансляции через ReCentral:

Невероятно, но факт: нагрузка на процессор практически нулевая и составляет 2-3%, что, в принципе, соответствует нагрузке в простое. Именно во время трансляций через AVerMedia ReCentral используется аппаратный кодировщик.

Заключение

К сожалению, LGP Lite проявляет свое преимущество аппаратного кодировщика видео только при трансляции через ReCentral. Увы, AverMedia ReCentral не обладает такими богатыми возможностями для трансляций, как тот же XSplit. Уж больно не хватает возможности переключаться между сценами, добавлять в трансляцию дополнительный источник изображения, как, например, логотип или веб-камеру. Если возможности ReCentral вас полностью устраивают, то LGP Lite дает очевидное преимущество – исчезает лишняя нагрузка на процессор, что положительно сказывается на игровой производительности. В другом случае, очевидные плюсы становятся не такими явными.

В целом, AVerMedia LGP Lite – это очень удачный и интересный продукт. Во-первых, он не занимает дополнительного слота в материнской плате, а требует лишь один свободный порт USB и наличие HDMI. Это делает возможным осуществлять захват и трансляцию как с ноутбуков, так и, например, с планшетов. Его можно взять с собой, так как оно не занимает много места и не обладает большой массой, не требует отдельного блока питания. Устройство хорошо сбалансировано по своим возможностям и цене – в казахстанской рознице его можно купить за 24500 тг (примерно $135). Если вы очень любите стримить или записывать «Lets Play» на различные игры – устройство будет разумным выбором.

Автор: Евгений "John_White" Вологодский

Благодарности:

- Компании AverMedia за предоставленный для тестирование образец.