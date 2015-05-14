Kingston DataTraveler microDuo - обзор флешки с поддержкой OTG

Относительно недавно, в марте этого года, компания Kingston выпустила из-под своего крыла весьма необычный USB-накопитель – DataTraveler microDuo. Необычность заключается в том, что он поддерживает одновременно два интерфейса – USB 2.0 и microUSB. Стало быть, накопитель можно подключать к устройствам, которые поддерживают стандарт OTG – т.е. к планшетам и смартфонам на базе операционной системы Google Android. При этом, сама флешка имеет очень малые габариты.

Поставляется это чудо инженерной мысли от «красноголовых» в обычной блистерной упаковке, содержимое которой также вполне обычно и типично для подобного рода устройств. Наш образец обладает объёмом в 32 ГБ, о чем крупно написано на лицевой стороне.

Итого, под блистером у нас имеются накопитель, документация и шнурок для того, чтобы эта малышка не потерялась.

Kingston DataTraveler действительно очень компактный накопитель и представляет из себя эдакий трансформер. В одном положении – это просто USB-флешка, в другом – флешка, способная подключаться по OTG к планшету или смартфону по интерфейсу microUSB.

С уверенностью можно сказать, что накопитель распознается любым более-менее современным смартфоном/планшетом на базе операционной системы Google Android. Так, например, Samsung Galaxy SII принял флешку «на ура». В любом случае, если есть какие-то сомнения, то можно ознакомиться со списком устройств, которые гарантированно поддерживают накопитель на сайте Kingston - http://www.kingston.com/ru/support/technical/otg_compatibility. Список устройств не большой, но на деле устройств поддерживающих флешку значительно выше.

Содержимое накопителя просматривается без проблем, фильмы открываются, файлы копируются туда-обратно, как и должно быть.

Но Kingston DataTraveler microDuo не обладает выдающимися скоростными показателями. Прежде всего виной тому интерфейс USB 2.0.

Плюс ко всему, Kingston DataTraveler microDuo использует достаточно медленную, но распространенную память типа TLC. Впрочем, ожидать MLC на накопителях с интерфейсом USB 2.0 – крайне глупо. Результаты тестов в HDD Tune и ATTO увидеть на скриншотах ниже.

Максимальная скорость чтения накопителя составляет 26.0 МБ в секунду, а в среднем она равна 24.8 МБ/c.

Результаты ATTO подверждают показания HDD Tune - скорость последовательного чтения около 24 МБ/c, а вот скорость записи колеблется в районе 10 МБ/с, что не очень то и много в современных реалиях.

Заключение

Как бы там ни было, Kingston DataTraveler microDuo очень интересный и своевременный продукт на рынке. Ведь сейчас эпоха смартфонов и планшетов. Накопитель может быть очень полезным, если у вас нет под рукой USB-кабеля, чтобы скопировать на телефон/планшет или наоборот какую-либо информацию. Или чтобы не забивать память планшета фильмами перед поездкой, например, в командировку или на отдых, флешку можно забить фильмами, а потом уже, будь то в поезде, будь то в самолете, можно смотреть свой любимый сериал или фильмы прямо с неё – скорости чтения (около 24 МБ/c) для этого более чем достаточно. Правда, наполнить все 32 ГБ с такими скоростями та еще задача, так как может занять много времени - скорость записи в лучшем случае 10 МБ в секунду.

С другой стороны, осмелюсь предположить, что те microSD карты, которые часто используют в смартфонах вряд ли имеют большие скорости. Да и сами смартфоны используют интерфейс, чьи скорости не превышают стандарты USB 2.0. В общем, рекомендуем.

Автор: Евгений "John_White" Вологодский

Благодарности:

- Компании Kingston за предоставленный на тестирование образец накопителя