Обзор флеш-накопителя Silicon Power Blaze B05 объемом 32Гб

В нашей тестовой лаборатории уже были USB-флеш накопители от Silicon Power, например Jewel J05 который, в общем-то, достаточно неплохо себя показал. Но, как оказалось, это не пик совершенства от SP, и сегодня речь пойдет о другой «флешке» с интерфейсом USB 3.0 – Silicon Power Blaze B05 32Gb.

Упаковка, внешний вид, комплектация

Silicon Power Blaze B05 поставляется в простом блистере, на титульной стороне приведена основная информация: название продукта, тип интерфейса, сведения о пожизненной гарантии и поддержке MS Windows 8.

Обратная сторона снабжена большим количеством различной информации, причем основная продублирована на 14 языках, среди них русский и казахский.

Вскроем упаковку и осмотрим накопитель. Интерфейсный разъем USB 3.0 сделан выдвижным, легко фиксируется кнопкой и так же легко убирается в корпус. Я не очень хорошо отношусь к таким корпусам, потому что со временем пластик изнашивается и надежно фиксировать разъём становится затруднительно.

Из плюсов я бы еще отметил наличие отверстий для крепления шнурка, многим представительницам слабого пола это придется по душе - «фенечка» на флешке это «ми-ми».

Тестирование

Производитель не стал снабжать упаковку информацией о производительности флэш накопителя, а также информации о контроллере и типе памяти. Если скорость работы можно определить опытным путем, то для определения контроллера вскрывать корпус новой флэшки желания не возникло. Для этого я воспользуюсь бесплатной программой Flash Drive Information Extractor.

Используемый в Silicon Power Blaze B05 – Phison PS2307, очень популярный контроллер, может выдавать отличные скорости при условии использования хорошей флэш-памяти. Точно определить память не удалось, на выбор три типа микросхем с почти идентичными параметрами, главное, что это память MLC, а не модная память TLС с трехбитовыми ячейками и не очень хорошими показателями количества циклов записи/перезаписи.

Тестирование накопителя проводилось в следующих бенчмарках: HD Tune Pro, ATTO Disk Benchmark и CrystalDiskMark.

Тестовая конфигурация:

Процессор: Intel Core i7-4770k

Материнская плата: Asus Z87 Maximus Extreme VI

Оперативная память: 4x4 ГБ DDR3-2400 Geil

Операционная система: Windows 7 SP 1 x64

Контроллер USB 3.0: Intel Z87

Результаты тестов

HD Tune Pro 5.00 - тест на чтение:

Максимальная скорость чтения на уровне 200 Мб/сек отличный результат ! Из минусов – относительно высокая нагрузка на процессор. Если на Core i7-4770k это незаметно, то система на слабых процессорах может и подтормаживать.

ATTO Disk Benchmark:

Максимальная скорость записи уперлась в барьер – 50 Мб/сек, причем на больших блоках. Похоже, контроллеру проще работать именно с большими блоками. Скорость записи все такая же высокая в пике до 217 Мб/сек.

CrystalDiskMark:

Можно с уверенностью сказать, что накопитель очень быстрый, как в чтении, так и в записи. Тест наглядно показывает, что 99% флэш накопителей плохо работают с многопоточной нагрузкой, так что при копировании большого количества файлов лучше делать это поочерёдно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Silicon Power Blaze B05 очень быстрый накопитель, идеально подойдет тем людям кто носит с собой большие объёмы информации и обладает современной техникой, потому как использование этого накопителя в режиме USB 2.0 убивает главное его преимущество – скорость.

Так же порадовал внешний вид, крепкий корпус с выдвижным разъёмом и ушками для шнурка – получается очень практичная флэшка, с возможностью самовыражения владельца.

Silicon Power Blaze B05 заслуженно получает награду "Разумный выбор"

Автор: Ярослав «Deep1984» Карпинский

Благодарности:

- компании Silicon Power за предоставленный на тестирование образец.