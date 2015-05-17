Обзор геймерской материнской платы MSI Z97 Gaming 7

Перед нами новый продукт от компании MSI построенный на самой современной платформе Intel Z97. Его отличием от рассмотренной ранее MSI Z97 MPower MAX/AC является целевая направленность. MSI Z97 Gaming 7 - это материнская плата для игрового компьютера. Мне стало интересно, что же такое игровая материнская плата и чем она отличается от «неигровой» и есть ли вообще отличие, а то может так получится что перед нами очередной продукт от маркетологов, а не инженеров. Попробуем найти ответ на этот вопрос.

Упаковка, внешний вид и комплектация

Дизайн упаковки всячески подчеркивает игровую принадлежность материнской платы: тут и изображение шита «Gaming Series», и дракон который в продукции MSI всегда ассоциируется с играми. Мне очень нравится фактура фона под печатную плату, на мой взгляд, это очень технологично. Кроме названия и пиктограмм, повествующих о поддержке процессоров Intel, есть место надписям AudioBoost2 и Killer E2200. Под первой подразумевается технология усиления аудио, под второй использование навороченного сетевого аппаратного решения в лице контроллера Qualcomm Atheros Killer E2200.

Обратная часть коробки как принято у производителей пестрит от информации различного характера, ее цель «показать и продать товар».

Первое, на что падает взгляд это так называемое богатое оснащение, оно специально выделено красным цветом.

На первом месте изображена возможность сборки многочиповых конфигураций из видеокарт, как производства Nvidia, так и AMD.

На следующем изображении рассказывают о технологии Sound Blaster Cinema 2, программном «улучшайзере» звука от компании Creative.

Следующим пунктом идет описание единой утилиты для оверклокинга процессора и видеокарты – MSI Gaming App.

И наконец, нам дают возможность использовать XSPLIT Gamecaster для потокового вещания в режиме Premium в течение 6 месяцев после активации.

Идем дальше. Следующее, на чем делают акцент в MSI, это аудиосистема материнской платы - некая технология, зашифрованная под лейблом АudioBoost 2. На картинках ниже представлено что же по мнению MSI к ней относится:

высококачественные аудио конденсаторы;

изолированный аудиотракт;

высококачественный усилитель звука;

разъем 3.2 jack с позолоченными контактами;

возможность питания аудиотракта от отдельного источника;

защита от ЭМИ.

Вторым пунктом идет продвинутая сетевая карта Killer E2200. Особенностями это решения является возможность фильтрации трафика в автоматическом режиме, т.е. Killer E2200 анализирует и выставляет приоритеты сам, улучшает пинг в сетевых играх. Можно выставлять приоритеты и вручную при помощи программного обеспечения.

Третьим идут особые порты USB и PS/2, специально для игровой периферии, с повышенной частотой опроса, что положительным образом должно сказаться на комфортности игрового процесса.

На этом с коробкой заканчиваем и переходим к ее содержимому:

Содержимое упаковано в антистатический пакет.

Вместе с платой поставляется стандартный набор печатных буклетов и большое руководство пользователя. Приятным подарком станет наклейка (у кого как, а на моем холодильнике скоро кончится свободное от IT`шных наклеек место), многим по душе придется указатель на дверную ручку с надписью на английском языке «Извините, Я занят, играю».

В комплекте с платой идет большой ассортимент интерфейсных шнурков. Отдельного упоминания стоит удобная система подключения проводов передней панели корпуса и USB - в недорогих корпусах еще встречаются разборные USB разъёмы, что доставляет огромные неудобства для неопытных пользователей, да и опытные бывает, ошибаются.

В комплекте также имеется пакетик с удобными «удлинителями» V-Check Points для использования мультиметром, такие штуки уберегут щуп от случайного выпадения, что очень удобно.

Это специальный шнурок для подключения дополнительного питания аудиоподсистемы. О его назначении более подробно будет рассказано немного позже.

Внешний вид

Перед нами плата стандарта ATX, в фирменных цветах серии MSI GAMING, с ярким логотипом на радиаторе чипсета и накладками, стилизованными под драконов на радиаторе охлаждения подсистемы питания сокета процессора.

При изготовлении платы используется шестислойный текстолит, причем это можно увидеть вживую – рядом с аудиокодеком сделано специальное окошко.

На плате используется процессорный сокет LGA 1150 производства компании Lotes. Не многие вспомнят, но на заре появления Sandy Bridge именно сокеты этой компании не подгорали в отличие от разъёмов производства Foxconn, хотя это уже и не актуально. Рядом с сокетом расположены точки замера напряжений, если вдруг есть недоверие к программным средствам, правда реализованы они не очень удобно – простые контактные площадки.

Система питания процессора

Рассмотрим подсистему питания более подробно:

Вся элементная база (кроме аудиотракта) соответствует внутреннему стандарту MSI - Military Class 4. Это значит, что используются компоненты военного класса, фирменные ферритовые катушки индуктивности SFC, танталовые и твердотельные конденсаторы.

Для питания платы используются 24-pin и 8-pin EPS разъемы:

Система питания реализована по схеме 6+1 фаз, причем для улучшения характеристик используются специальные удвоители фаз ISL6611A расположенные с обратной стороны платы.

Для удобства плата так же оснащена кнопками включения питания, перезагрузки и OC Genie.

Периферия и ОЗУ

Для инсталляции модулей памяти на плате предусмотрено четыре DIMM-разъёма, поддерживаются модули памяти стандарта DDR3 максимальным суммарным объёмом 32Гб.

Рядом располагается специальная колодка с контактами V-Check Points для мониторинга напряжения с помощью вольтметра, вот тут и пригодятся шнурки удлинители с пакетика.

Недалеко распложён индикатор кодов ошибок, POST-кодер – незаменимая вещь для диагностики возникших проблем, в руководстве пользователя есть расшифровка кодов.

Интерес так же представляет специальный переключатель Slow Mode Booting Switch – он переключает работу процессора на пониженные частоты, это может пригодиться при экстремальном разгоне под низкими температурами, например с использованием жидкого азота (LN2).

Для подключения накопителей на MSI Z97 Gaming 7 реализовано восемь портов стандарта SATA3 600 Мб/сек, шесть из них силами контроллера в Z97 и еще два с помощью контроллера ASMedia ASM1061.

Плата так же оснащена самым новомодным, но пока не сильно популярным среди SSD накопителей разъемом M.2. Интерфейс M.2 реализован на уровне чипсета Z97, он использует две линии PCI-e и два порта SATA3. При выборе накопителя с таким интерфейсом следует обратить внимание на его тип – существует два варианта: первый использует PCI-e, а второй SATA . Теоретическая пропускная способность порта для SSD накопителя формата M.2 PCI-е до 10Гбит/ сек. В случае использования M.2 SATA накопителя – пропускная способность ограничена скоростью портов SATA 3 – 6 Гбит/с.

Рядом располагается переключатель Multi-BIOS, между микросхемами хранящими BIOS (UEFI).

Для подключения периферии в MSI Z97 Gaming 7 реализовано десять портов стандарта USB 3.0 и шесть стандарта USB 2.0.

От чипсета Z97 разведено четыре порта USB 3.0 (два на панели ввода/вывода и два с помощью колодки на плате), из шести USB 2.0 только два на панели, остальные с помощью внутренних колодок. Все оставшиеся порты реализуются с помощью двух контроллеров: четыре порта USB 3.0 от ASM1074 и два от ASM1042.

Аудиотракт

Встроенный аудиокодек материнской платы MSI Z97 Gaming 7 достоин отдельного упоминания. Дело в том, что со времен введения стандарта AC`97 встроенный звук всегда воспринимался как «паршивенькая замена» каноничной Creative SB Live. Но время идет, и как временная замена или альтернатива для нетребовательных пользователей, встроенный звук превратился в весомый аргумент при выборе. Не в последнюю очередь в этом заслуга и маркетологов, но все-таки основная на плечах инженеров, которые смогли реализовать достойное качество при очень ограниченных возможностях с питанием и местом.

Сердцем аудио тракта материнской платы стал кодек фирмы Realtek ALC1150, поддерживающий вывод звука в формате 7.1.

В обвязке кодека используются японские электролитические конденсаторы Nichicon, основные цепи аудиотракта (цепь питания и цепь НЧ сигнала) отделены от цепей материнской платы зазором.

Еще одной особенностью является использование пары операционных усилителей Texas Instruments OP1652, это даст возможность насладиться громким и качественным звуком даже при использовании наушников с большим сопротивлением, например Kingston HyperX Cloud с импедансом 60 Ом.

Для поклонников HI-FI предлагается так же реализовать питание всего тракта от отдельного разъёма питания Direct Audio Power. Для этого потребуется специальный шнурок и свободный разъем MOLEX у блока питания.

Для любителей всякого рода модинга, MSI организовали подсветку изолирующей полосы и крышки экрана над чипом. В темноте смотрится красиво, правда если у вас закрытый корпус, то смотреть на эту красоту будет некому.

Немного об ощущениях от такой навороченной встроенной звуковой карты. Как среднестатистический человек с синдромом «медведь на ухо наступил» особой разницы в качестве звука в сравнении с внешней Asus Xonar DSX я не заметил, хорошая громкость в наушниках и никаких посторонних шумов.

Программное обеспечение: Ч.1 UEFI.

Как и для всех плат MSI в Z97 Gaming 7 для UEFI используется фирменное оформление Click BIOS 4, основанное на микрокоде от AMI (American Megatrends Inc.).

Управление реализовано как мышью, так и клавиатурой, рабочими так же оказались и все стандартные комбинации клавиш.

Главный экран Click BIOS 4 показывает не только меню, но и кое-какую информацию. Например, в левой верхней части доступна кнопка OC Genie, дублирующая функцию аппаратной кнопки на материнской плате. Рядом кнопка поменьше с названием XMP – она включает профили оперативной памяти. Тут же сосредоточены сенсоры – температура процессора и температура материнской платы.

Правая верхняя часть отдана под краткую информацию о характеристиках системы, версии БИОСа и часах. По центру собраны пиктограммы устройств с указанием приоритета загрузки, вполне удобно и не загружено.

Отдельно выведены пиктограммы выбора языка, выбора «любимой вкладки» и функции «скриншота», которая сохраняет снимок экрана в формате bmp.

Для выбора меню настроек надо нажать на картинку с надписью «SETTINGS», по центру появится меню, которое состоит из 6 пунктов.

Первый пункт называется «System Status», здесь можно настроить текущую дату, время и язык.

В этом же меню отображается информация о подключенных накопителях, краткий обзор характеристик процессора и устройства на шине DMI.

Второй пункт «Advanced» - позволяет настроить встроенную периферию, встроенное графическое ядро, настроить управление питанием платы, сконфигурировать порты SATA и так далее.

Пункт «Boot», как не трудно догадаться, отвечает за настройку загрузочных параметров, таких как приоритеты накопителей при загрузке, отключение заставки при загрузке, настройка режимов загрузки (Legacy Boot, Legacy + Uefi). Интересный, но странный факт в версии v1.0b13 присутствует пункт GO2BIOS , но на плате отсутствует аппаратная кнопка быстрого входа в BIOS - ее заменяет утилита с аналогичным названием.

Пункт «Security» - настройки безопасности плат здесь можно установить пароль на изменение конфигурации BIOS, можно настроить действие на срабатывание датчика открытия корпуса.

И последний пункт в этом меню – «Save & Exit» в комментариях не нуждается.

Переходим к самому интересному пункту меню - «Overclock Setings «OC»», в котором собраны все необходимые настройки, влияющие на разгон.

По умолчанию установлен режим представления «Simple», в котором многие параметры и настройки скрыты, в принципе для небольшого разгона его более чем достаточно. Изначально доступны для изменения: частоты шины CPU BASE Clock, множителя процессора CPU Ratio, напряжений процессора и памяти и многое другое.

Переключаемся в режим «Advanced» и количество доступных параметров и пунктов удваивается:

Добавляется важный пункт с настройками работы процессора «CPU Features»:

Увеличивается количество доступных к настройке напряжений, некоторые настройки вынесены в отдельный пункт «DigitALL Power»:

В этом же меню есть возможность узнать точные характеристики и параметры используемого процессора и памяти:

Следующим пунктом идет меню с встроенной утилитой для обновления UEFI. Для обновления микрокода UEFI вам потребуется нажать на меню «M-Flash» и вставить флэш накопитель со свежей версией в свободный порт USB.

Функционал стандартный: можно сохранить текущий биос, обновить на более свежий, либо использовать файл биоса с диска для тестовой загрузки.

Следующий пункт «OC Profile» в нем можно сохранять профили с различными настройками, что очень удобно при занятиях оверклокингом.

Кроме того, свои профили можно сохранять на USB накопитель, и так же применять профили с накопителей.

Предпоследний пункт под названием «Hardware monitor» позволяет осуществлять мониторинг температур, напряжений, скорости вращения вентиляторов и что самое интересное регулировать их режимы работы с помощью удобного графического интерфейса.

На мой взгляд, это самая удобная реализация управления вентиляторами: выставили на графике пороги с температурами и плата сама регулирует. Таким образом, можно с легкостью подобрать те режимы, которые будут комфортны пользователю.

Последний пункт, «Board Explorer», позволяет наглядно убедиться в том, что куда вставлено и как работает. Например, при нажатии на слот PCI-e внизу появляется надпись с названием устройства занявшего его.

А если нажать на изображение 4pin коннектора вентилятора, то можно увидеть частоту вращения крыльчатки в данный момент.

Программное обеспечение: Ч.2 Комплектный СОФТ.

В комплекте с платой поставляется DVD-диск с фирменным программным обеспечением MSI и комплектом драйверов для всех встроенных устройств.

Менеджер установки, запускающийся при использовании диска, может в автоматическом режиме установить все необходимые драйвера, для установки утилит требуется выбрать меню с утилитами и отметить требуемые:

Для установки доступно фирменное программное обеспечения MSI:

MSI Command Center

MSI ECO Center

MSI Super Charger

MSI Gaming App

MSI Extreme Tuning Utility

MSI Fast Boot

MSI Live Update

Остановимся на каждой немного поподробнее и начнем мы с программного комплекса MSI Command Center. Под этим названием скрывается целый ряд различных утилит предназначенных для мониторинга, настройки и разгона.

В верхней части отображается информация о процессоре, его температуре, версии UEFI материнской платы. Ниже на вкладке «CPU» можно настроить частоты процессора путем изменения множителя или частоты шины.

В правой части можно отрегулировать режим работы доступных в системе вентиляторов:

Следующие вкладки «DRAM» и «IGP» отображаются одновременно. На первой можно управлять напряжением, подаваемым на память, и если включено встроенное в процессор видеоядро, то доступны и его настройки.

Следующий пункт «RAMDisk», который позволяет создавать виртуальный диск из свободной оперативной памяти с огромными скоростями чтения и записи. Возможно, кому-то будет полезен и этот дополнительный функционал комплектного ПО.

Наконец перейдем к одному из самых интересных пунктов «OC Genie». Суть этой технологии в автоматическом подборе настроек для безопасного и одновременного разгона, как процессора, так и оперативной памяти.

Для активации этой технологии вам придется выключить ПК, нажать аппаратную кнопку «OC Genie» на материнской плате и включить компьютер.

Результатом этих действий станет применение для оперативной памяти доступных профилей XMP (если есть), отключение энергосберегающих технологий процессора и установка единого множителя для всех ядер процессора в значение x40.

Основные напряжения для процессора при этом не изменяются, остаются стоковыми. Минус такого решения – процессор при отсутствии загрузки не переходит в энергосберегающие режимы, не сбрасывает частоты ядер.

MSI CC так же имеет в своем арсенале и несколько дополнительных разделов, например, полный доступ ко всем регулируемым напряжениям в материнской плате:

Имеется и специальный раздел управления таймингами оперативной памяти. Правда, в связи с ограничениями компании Intel, изменять их на лету нельзя, потребуется перезагрузка.

Отдельного упоминания требует набор из информационных разделов и панелей мониторинга. Вам не потребуется установка отдельной программы подобной CPU-Z для того чтобы ознакомиться с процессором, все встроено в MSI CC для вашего удобства:

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Для удобного контроля прямо с рабочего стола есть удобная панель по типу виджета с мониторингом частот, напряжений и температуры:

Следующим программным продуктом идет MSI ECO Center:

Утилита позволяет оперативно отключать устройства для уменьшения энергопотребления. Достаточно сомнительная возможность для плат игровой направленности.

Экономия от отключения, к примеру, контроллера USB 3.0 на фоне общего энергопотребления системы с игровой видеокартой, в целом будет мизерной. Подобная технология была заявлена для «экологичной» линейки материнских плат MSI ECO.

Из списка комплектного ПО остановимся на отдельно, на MSI Gaming App и MSI Extreme Tuning Utility.

Первая программа MSI Gaming App – это своего рода комбайн для одновременного управления производительностью видеокарты и процессора. По нажатию на кнопки можно включить различные режимы работы связки процессор+ видеокарта. Первый режим «Silent» - максимальное энергосбережение. Второй «Стандарт», процессор и видеокарта работают на своих стандартных частотах, энергосберегающие технологии процессора так же работоспособны. Третий «OC Mode» это связка из технологии OC genie и разгона видеокарты. Для ее включения потребуется перезагрузка компьютера. Эффективность данной технологии мы рассмотрим в разделе «Тестирование».

Так же на диске поставляется брендированная версия утилиты Intel Xtreme Tuning Utility. В принципе эта утилита позволяет заменить MSI CC, обеспечиваю доступ к аналогичным настройкам и возможностям разгона процессора, плюс встроенный бенчмарк.

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Тестирование

В данном разделе не будет проводиться сравнение производительности в оверклокерских бенчмарках ввиду явной игровой направленности материнской платы и их полной бессмысленности для среднестатистического геймера. Вместо этого мы проведем сравнение эффективности от использования технологии MSI Gaming App. Для симуляции игрового процесса воспользуемся общепризнанным мерилом – 3DMARK 11.

Тестовый стенд:

Процессор: Intel Core i7-4770k + Ice Hammer 4500+

Материнская плата: MSI Z97 Gaming 7

Оперативная память: 4x4 ГБ DDR3-2400 Geil

Видеокарта: MSI Radeon R270X Gaming

Операционная система: Windows 7 SP 1 x64

Для начала проведем тест в « Silent» режиме без использования технологий автоматического разгона.

Результат 8680 волнистых попугаев, частота процессора при отсутствии нагрузки моментально сбрасывается до 800МГц, частота ядра у видеокарты 1050 Мгц.

Включаем «Gaming Mode» и проводим тест:

Частота процессора заморожена на отметке в 3,9 ГГц, частота ядра видеокарты поднята до 1080 Мгц , итоговый результат 8792 попугайчиков.

Ну и наконец, включаем «OC Mode» и прогоняем тест:

Итоговый результат – 9084 волнистых попугаев, прирост относительно режима «Silent» 368 очков или ~5%, вполне достойный результат от действий, не требующих вмешательства от пользователя.

Вывод

В процессе тестирования плата показала абсолютно беспроблемную работу. Отдельно хочется упомянуть UEFI – неперегруженный и в меру лаконичный интерфейс, в котором все на своих местах. В целом плата получилось очень интересной тут и фишки от старшей MSI Z97 MPower MAX (качественная подсистема питания сокета, точки замера напряжения, переключатель Slow Mode Booting ) и множество своих, например сетевой контроллер Killer E2200 с возможностью приоритезации трафика, качественная обвязка звукового кодека, продуманный дизайн и световая индикация. Видно что инженерная мысль превалировала над всеми остальными и я не смог найти ничего такого, что стоило бы критики.

По результатам использования этой платы, после всех оценок и знакомства с внешним видом платы и возможностями софта и железа, материнская плата MSI Z97 Gaming 7 награждается наградой "Лучший выбор" и "Оригинальный дизайн":

Автор: Ярослав «Deep1984» Карпинский

Благодарности:

- компании MSI за предоставленный на тестирование образец.