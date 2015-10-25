Обзор и разгон материнской платы GIGABYTE Z97X-SOC Force

Сегодня компания Intel официально представила новое поколение чипсетов Intel 9 Series, а также процессоры Haswell Refresh. Говорить о каких-то серьезных изменениях в архитектуре новых процессоров не стоит, так как Haswell Refresh – это своего рода лишь «работа над ошибками».

Практически все производители уже успели выпустить новые прошивки для материнских плат на чипсетах предыдущего поколения (Intel 8 Series) для поддержки новых процессоров. Но что же нам дадут материнские платы на базе флагманского чипсета Intel Z97? По крайней мере сейчас ясно одно – поддержку процессоров Intel Core пятого поколения (Broadwell), SATA Express и интерфейс PCIe M2.

Что же такое SATA Express? Говорить о том, как новый интерфейс проявит себя на практике – в настоящий момент несколько рано. Но теоретическое представление имеется. Этот интерфейс главным образом предназначен для «пары высокопроизводительных SSD в одной коробке» (именно так будут устроены накопители SATA Express), которые на аппаратном уровне объединены в массив RAID 0. Чтобы снизить задержки между накопителями и повысить общую производительность используется интерфейс PCI Express, пропускная способность которого, как известно, значительно выше, чем таковая у SATA 3.0. В итоге, пиковая пропускная способность достигает отметки 10 Гбит/с вместо 6 Гбит/с. По крайней мере сейчас мы не можем утверждать, что накопители SATA Express будут продукцией для масс, и, скорее всего, этот интерфейс останется уделом энтузиастов. Впрочем, и сам чипсет Intel Z97 рассчитан на энтузиастов, которые не прочь побаловаться разгоном – ведь только этот чипсет (ну и Z87) имеют полную поддержку процессоров с разблокированным множителем.

Раз уж мы заговорили о разгоне, то спешим представить вашему вниманию новую материнскую плату для оверклокеров от компании GIGABYTE – Z97X-SOC Force. Но для начала хотелось бы напомнить о ее предшественнице, GIGABYTE Z87X-OC, обзор которой также имеется на нашем сайте. Опираясь на опыт с оверклокерской платой предыдущего поколения, можно сделать вывод о том, что GIGABYTE успешно справляется с поставленной задачей. Тому свидетельствует не только наш обзор по ней, но и статистика международной рейтинговой системы HWBot.org. Согласно последним отчетам, GIGABYTE Z87X-OC является самой популярной среди оверклокеров, в том числе и среди тех, кто использует жидкий азот. Подтвердит ли новая GIGABYTE Z97X-SOC Force успех своей предшественницы, покажет время. Ну, а нам еще предстоит сделать свой вывод.

GIGABYTE Z97X-SOC Force: Упаковка, комплектация и внешний вид

Материнская плата GIGABYTE Z97X-SOC Force поставляется в немаленькой, хотя в некотором смысле стандартных размеров упаковке. Стандартных для продукции такого класса – ведь это старшая материнская плата в оверклокерской серии от компании GIGABYTE.

Черно-оранжевая цветовая гамма – визитная карточка оверклокерских материнских плат от GIGABYTE. То, что плата создана для того, чтобы покорять мировые рекорды в разгоне символизирует и логотип «OC Motherboard». Те, кто занимается профессионально оверклокингом, смогут найти и другой логотип на гоночном автомобиле – логотип GOOC. GOOC расшифровывается как GIGABYTE OPEN OVERCLOCKING CHAMPIONSHIP – это международный чемпионат по оверклокингу, не менее масштабный, чем MSI Master OverClocking Arena или ASUS OPEN OC CUP. Но этот чемпионат не проводился аж с 2010-го года. Неужто GIGABYTE таким образом намекает на возвращение GOOC?

Коробка имеет разворот, на обратной стороне которого изображена промороженная напрочь материнская плата, а под блистером красуется сама GIGABYTE Z97X-SOC Force.

Комплектация материнской платы аккуратно разложена по секциям. Комплектацию платы нельзя назвать богатой. В ней имеются шлейфы SATA, мосты SLI\CrossFireX, документация, диски, OC Brace для фиксации видеокарт в стендовой сборки, провода для замера напряжений, планка задней панели и наклейка. Наклейка, кстати, с надписью Ultra Durable. На наш взгляд, было бы интереснее, если бы она была в стиле логотипа OC Motherboard.

Внешне Z97X-SOC Force очень похожа на свою предшественницу на PCH Z87. Но это только на первый взгляд. Изменениям были подвергнуты как дизайн радиаторов, так и дизайн самой печатной платы, но сохранилась общая цветовая гамма.

Новинка сохранила восьмифазный дизайн системы питания процессора с использованием мосфетов в упаковке DirectFET. Причем, сохранилось и расположение радиатора, отвечающего за её охлаждение. Отказ от «Г-образной» конструкции в системе охлаждения платы заметно облегчает установку массивных систем охлаждения, что определенно является плюсом. Также никуда не делись и твердотельные конденсаторы, без которых нынче сложно представить флагманские решения. GIGABYTE использует конденсаторы премиум класса, имеющие черный цвет и срок жизни не менее 10 тысяч часов в режиме интенсивной нагрузки.

За управление питанием процессора отвечает контроллер IR3580 предназначенный для оверклокерских и геймерских материнских плат. Рабочие частоты контроллера от 194 KHz до 2 MHz для каждой из фаз, а рабочие температуры – от -40 до +85 градусов Цельсия. Для питания процессора используются разъёмы 4+8 ATX EPS.

Процессорный сокет у GIGABYTE не простой, а «золотой» – толщина золотого покрытия в используемом сокете увеличена в пять раз. На самом деле это не является каким-либо ноу-хау от GIGABYTE и многие другие производители также используют подобные процессорные сокеты.

Материнская плата GIGABYTE Z97X-SOC Force имеет четыре слота для памяти DDR3 с поддержкой двойного канала и стандарта DDR3-3300 MHz в режиме разгона. Первый слот памяти – дальний от сокета, а четвертый – ближний к сокету. В случае использования двойного канала с двумя планками памяти рекомендуется использовать слоты оранжевого цвета (1-ый и 2-ой слоты).





Справа от слотов памяти расположилась панель кнопок OC Touch, функционал которых был описан ранее и не изменился по сравнению с Z87X-OC. Там же и точки для замера напряжений. Есть незначительные различия в положении кнопок – например, кнопка OC Ignition была перенесена с задней панели в область OC Touch, добавились выключатели DIMM_SW, благодаря чему теперь можно отключать не только слоты PCIe, но и слоты памяти. На наш взгляд это очень удобно – сокращает риски при экстремальном разгоне памяти с использованием жидкого азота.

Плата имеет шесть портов SATA 3.0, два из которых выделены под нужды SATA Express.

Для SATA Express требуется дополнительное питание и собственный шлейф, которого в комплекте с материнской платой не оказалось. Скорее всего, кабели SATA Express будут поставляться вместе с накопителями.

Далее, возле портов SATA имеются два внутренних порта USB 2.0. Рядовому пользователю они могут показаться ненужными, но во время экстремального разгона они действительно могут пригодиться, так как не всегда есть возможность с комфортом добраться к задней панели платы для того, чтобы, например, скопировать скриншоты с результатами разгона.

PCH Z97 охлаждается черно-оранжевым ребристым радиатором, который, в общем-то, достаточно эффективно смотрится.

GIGABYTE Z97X-SOC Force имеет четыре слота PCIe x16, один слот PCIe x1 и два слота PCI. Материнская плата поддерживает Multi-GPU конфигурации, сертифицирована для работы с NVIDIA SLI и AMD CrossFireX. При этом, при установке нескольких видеокарт линии PCIe распределяются следующим образом:

- x16 для одной видеокарты

- х8 + х8 для двух видеокарт

- х8 + х4 +х4 для трех видеокарт

- x8 + x4 +x4 + x4 для четырех видеокарт.

Причем, последний слот PCIe получает свои линии с PCH. Честно говоря, несколько удивляет отсутствие чипа PLX для увеличения количества линий PCIe на этой плате.

Так или иначе, плата снабжена дополнительным питанием для PCIe, имеющим шесть контактов. Оно нужно для мощных графических систем и призвано повысить стабильность.

Между двумя последними слотами PCIe x16 расположены две микросхемы BIOS. Одна из них основная, другая резервная. Впрочем, ничто не мешает использовать каждую из них как основную, да и переключение между ними с панели OC Touch также имеется. Например, в одной микросхеме могут быть настройки для 3D тестов, в другой для 2D. Если конечно вам не хватает профилей.

За звук на плате отвечает весьма популярный в современных платах звуковой кодек Realtek ALC 1150. В случае с GIGABYTE Z97X-SOC Force, в звуковой обвязке присутствует усилитель, что позволяет «раскачать» высокоомные гарнитуры. Также можно заметить протравленную полупрозрачную дорожку, предназначение которой сокращение всех возможных шумов и помех в звучании.

Казалось бы, что любители всего светящегося в корпусе должны бы «облизнуться» - неужто у нас будет оранжевая подсветка? Но нет. Никаких «ряшечек» и «рюшечек» - плата создана для суровых оверклокеров, и никаких «гирлянд» на ней нет. Травленный текстолит используется строго по назначению и не несет никаких декоративных функций.

За сетевые возможности платы отвечает контроллер не Intel, а Killer E2200. Последний хорошо известен тем, что ориентирован на игровые решения, сопровождается программно-аппаратным решением контроля пакетами, и тем, что «прописался» в игровых материнских платах GIGABYTE серии Sniper и MSI GAMING.

На задней панели имеются четыре порта USB 2.0, четыре порта USB 3.0, VGA (D-SUB), цифровые видео-выводы DVI, HDMI, Display Port, комбинированный PS/2, 6 джеков для подключения акустики 7.1 и оптический S-PDIF/OUT.

Из того, что не было описано стоит отметить возможность подключения до 8 вентиляторов, в том числе и с поддержкой PWM, фронтальной панели USB 3.0 и наличие вывода для COM-порта.

После внешнего осмотра можно сказать следующее. Перед нами все тот же GIGABYTE, все то же качество, надежность, аккуратность исполнения и стиль.

UEFI BIOS

После того, как в моду вошел графический UEFI BIOS, каждый из производителей старается сделать интерфейс базовой системы ввода-вывода максимально отличным от других. Возможно, кто-то находит это интересным, но лично я откровенно скучаю по временам, когда BIOS у плат всех производителей был максимально похожим.





С точки зрения дизайна, новый вид UEFI BIOS у GIGABYTE Z97X-SOC Force выглядит эффектно, но я предпочитаю использовать классический режим, переключение к которому происходит при нажатии клавиши F2.

В силу того, что используемый процессор не является представителем новой архитектуры, ничего нового из настроек BIOS обнаружить не удалось. Разве что множители памяти стали доступны новые.

Перед нами уже хорошо знакомые настройки, в том числе и по части оверклокинга. Примечательно, что GIGABYTE в опции CPU Upgrade предусмотрела профиль автоматического разгона до 4.7 ГГц, но далеко не каждый Haswell может покорить эту частоту в условиях воздушного охлаждения.

Не забыли и профили памяти от профессиональных оверклокеров: над ними поработали австралийцы из TEAM AU и легенда HiCookie:

Профили рассчитаны для работы с определенными моделями памяти на базе разных микросхем. В частности, имеются профили для памяти на микросхемах Hynix MFR, Samsung и PSC. Профили для памяти на базе Elpida BBSE/Hyper отсутствуют. Правда, последние не пользуются популярностью в последнее время среди стендов на базе Haswell.

Экстремальный разгон

GIGABYTE Z97X-OC Force плата созданная для экстремального разгона и грех этим не воспользоваться.

Стендовая конфигурация:

Процессор: Intel Core i7 4770K

Материнская плата: GIGABYTE Z97X-SOC Force

Оперативная память: G.Skill Flare DDR3-2000 CL7

Блок питания: Corsair AX1200i

Накопитель: SSD ADATA XPG SX300 120 GB

Операционная система: Windows 7 SP1 x64, Windows XP SP3 32 bit

Внимание! Все озвученные позиции полученных результатов в международном рейтинге HWBOT.org актуальны только на момент публикации статьи.

Если вспомнить прошлое наше знакомство с оверклокерской платой от GIGABYTE, то результаты получились весьма неплохими. В отличие от прошлого раза, я обзавелся более «удачным» экземпляром процессора Core i7 4770K, поэтому грех не попытаться побороть предыдущие результаты.

Первое, на что я проверил – это максимальная частота процессора. В данном случае она составила 6.5 ГГц, но файл валидации сохранился испорченным. Поэтому вам придется поверить мне на слово.

Следующий тест, за который я принялся – это «короткий Пи», т.е. SuperPi 1M:

Результат на 5 секунд 594 миллисекунд был получен на частоте 6361 МГц. Неплохо, особенно принимая во внимание тот факт, что он «тянет» на 16-ое место в мире среди процессоров Core i7-4770K.

http://hwbot.org/submission/2545498_

Далее, по логике вещей, я занялся «длинным Пи» - SuperPi 32M:

Результат: 5 минут, 8 секунд и 531 миллисекунда. Так или иначе, это не лучший мой результат в принципе, но лучший мой результат на процессорах Haswell. Предыдущий результат был почти на 10 секунд медленнее. Частота, на которой удалось пройти тест – 6159 МГц. Для такой частоты результат мог бы быть и лучше.

http://hwbot.org/submission/2545499_

Очередной тест-«числодробилка» - PiFast:

Результат в 10 секунд 53 миллисекунд получен на частоте 6280 МГц. В настоящий момент это лучший мой результат в данном тесте и занимает он 33-ое место в мире среди процессоров Haswell.

http://hwbot.org/submission/2545502_

Следующий – многопоточный тест HWBot Prime:

Результат в 6938 баллов был получен на тактовой частоте 6260 МГц со всеми четырьмя активными ядрами с HT. Результат удостоен 23-го места в мире среди всех четырехъядерных процессоров и 19-го места среди процессоров Intel Core i7 4770K. http://hwbot.org/submission/2545503_

CineBench – достаточно тяжелый многопоточный тест. Результат в CineBench R11.5 составил 13.16 Pts.

Процессор смог пройти этот тест на тактовой частоте 5957 МГц, что весьма похвально – как итог, это лучший мой результат в данном тесте.

Еще более «тяжелый» CineBench R15 удалось покорить на той же частоте, а результат составил 1211cb.

Вновь получаем неплохой результат, который занимает 22 место как среди процессоров Core i7 4770K, так и среди остальных четырёхъядерных процессоров.

http://hwbot.org/submission/2545505_

Вместо заключения – Разгоняй как PRO

Новая серия оверклокерских плат от GIGABYTE сопровождается слоганом «Разгоняй как PRO». И не зря. Полученные результаты говорят о том, что GIGABYTE вновь выпустила весьма успешный продукт. Процесс разгона, как и в случае с Z87X-OC не сопровождался какими-то необъяснимыми глюками, багами и танцами с бубном. Просто заливай азот и ставь мировые рекорды при наличии хорошего комплекта памяти и экземпляра процессора.

Но у GIGABYTE Z97X-SOC Force есть некоторые особенности. Если внимательно рассмотреть все скриншоты, то можно обратить внимание, что эффективная частота памяти составляла примерно 2400 МГц, хотя тот же комплект G.Skill Flare, в случае с предшественницей, работал на частоте DDR3-2600 МГц. Получить подобную частоту на новой плате, по крайней мере сейчас, мне не удалось. Возможно, необходимо дождаться новой версии BIOS. С другой стороны, считаю совершенно справедливым отметить тот факт, что в последнее время среди оверклокеров набирает популярность память на базе микросхем Samsung, в то время как мои планки используют чипы PSC, что может менять приоритеты программистов в оптимизации системы. Кроме того, добиться абсолютной стабильности памяти на частоте 2600 МГц с агрессивными таймингами на данном комплекте «не по зубам» и многим другим платам, что проходили через мои руки. И еще. Когда я тестировал Z87X-OC, в моем распоряжении была специальная версия BIOS, ориентированная на экстремальный разгон, в то время как в случае с Z97X-SOC Force я использовал обычный BIOS, так как другой пока еще не выложен в открытый доступ.

Последний момент касается работы переключателя OC TGR aka “Slow Mode”. Напомню, что режим Slow Mode нужен для того, чтобы оперативно сбросить множитель процессора на х8. Это нужно, например, во время сохранения результата, который был получен далеко не одной каплей азота и терпения. При активации этого переключателя плата сбрасывает частоту процессора до 800 МГц (при опорной частоте в 100 МГц), и, как результат – высокая стабильность и нет потери скриншота, ради которого может быть потрачено несколько часов. Так вот, при деактивации OC TGR тактовая частота процессора «встает на место», но множитель кэша (UnCore) может так и остаться равным x8. Это происходит не всегда, но об этом стоит помнить.

GIGABYTE Z97X-SOC Force определенно будет иметь успех и популярность среди оверклокеров, как и ее предшественница – плата однозначно удалась. Через мои руки пройдет еще несколько материнских плат от других производителей, созданных для оверклокеров. Им будет предстоять непростая задача – перебить результаты, полученные на Z97X-SOC Force.

GIGABYTE Z97X-SOC Force получает награду «Выбор Оверклокера»

за проявленную стабильность в режиме экстремального разгона

Автор: Евгений "John_White" Вологодский

Благодарности:

- компании GIGABYTE за предоставленный на тестирование образец материнской платы.