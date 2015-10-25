Обзор и тест ASUS Rampage V Extreme и процессора Intel Core i7-5820K

Представленная в ноябре 2011 года старшая платформа-долгожитель Intel X79 в этом году наконец-то получила достойного преемника. 29 августа 2014 года компания Intel представила новый чипсет Intel X99 и новые процессоры на ядре Haswell-E, которые поддерживают совершенно новый тип оперативной памяти – DDR4, причем, с поддержкой всех четырех каналов, как и раньше. Помимо поддержки нового стандарта памяти, в этом году Intel представила свой первый восьмиядерный процессор для домашних систем – Intel Core i7 5960X. Начнем по порядку.

Процессоры Haswell-E

Наконец-то, высокопроизводительные вычислительные ядра архитектуры Haswell перешли и в сегмент энтузиастов. Процессоры Haswell-E используют 22-нм технологический процесс. При этом, площадь кристалла составляет 355 кв. мм, а сам процессор имеет около 2,6 миллиардов транзисторов. Внутреннее устройство процессоров Haswell-E очень сильно напоминает устройство Sandy Bridge-E (32-нм) и Ivy Bridge-E (22-нм): предшественники тоже задумывались как восьмиядерные решения, но их восьмиядерность была реализована только в серверном сегменте.



Haswell-E (слева) и Sandy Bridge-E (справа)

Несмотря на внешнее сходство, новые процессоры не совместимы с материнскими платами на базе чипсета Intel X79. Haswell-E использует меньший технологический процесс по сравнению с Sandy Bridge-E, да и производительность отдельно взятого ядра значительно выше, не говоря уже о контроллере памяти, который теперь приносит поддержку DDR4.

Ниже в таблице представлены спецификации процессоров Haswell-E и одного представителя Sandy Bridge-E – Intel Core i7-3930K.

Как видно, по сравнению с Sandy Bridge-E, помимо поддержки DDR4 и 8 ядер у Core i7-5960X, Haswell-E прибавили в объёме кэша и в уровне тепловыделения, которое теперь равно 140 Вт. Кстати, кому-то из читателей может быть не понятным, почему в данной статье я практически полностью игнорирую процессоры Ivy Bridge-E, которые были выпущены в прошлом году для Intel X79. На самом деле, моя логика проста. Sandy Bridge-E были первыми шестиядерными процессорами и именно они были первыми для чипсета Intel X79 и сокета LGA 2011. Аналогично и в случае с Haswell-E – это первенцы для LGA 2011-3 и DDR4. Моё чутьё говорит о том, что эти процессоры не будут единственными для Intel X99 и LGA 2011-3. Через несколько лет их могут заменить, например, процессоры Broadwell-E, которые также будут работать с Intel X99. Но рынок ПК в последнее время не так предсказуем, потому как иногда случаются технологические «скачки», либо наоборот, «застои». Прав я или нет – узнаем через года три.

Чипсет Intel X99

За почти три года жизни набор системной логики Intel X79 в некотором смысле перестал отвечать всем требованиям современности. Да, эта платформа и процессоры для LGA 2011 на самом деле до сих пор не потеряли ни в актуальности, ни в цене, но на сегодняшний день она не выглядит так свежо, как тот же чипсет Intel Z97 для процессоров Haswell – ведь X79 лишена поддержки новых интерфейсов SATA Express и M.2, количество нативных портов SATA 3.0 и USB 3.0 тоже уже не то.

Процессоры Haswell-E получили новый чипсет. Его блок-схема представлена ниже.

Для сравнения, предлагаю рассмотреть и блок-схему Intel X79:

Как видно, изначально Intel X79 не поддерживал даже PCI-Express 3.0, хотя это не совсем так. На самом деле, даже Sandy Bridge-E поддерживали эту высокоскоростную шину, однако, они просто-напросто не прошли сертификацию из-за некоторых энергосберегающих технологий. Поэтому, PCI-E 3.0 активировалось, например, в случае с NVIDIA, при помощи дополнительного патча. Intel X79 также не поддерживает и USB 3.0 – лишь 14 портов USB 2.0. Производителям приходилось использовать сторонние контроллеры для реализации этого интерфейса. В случае с Intel X99 все прекрасно – новый чипсет поддерживает 6 портов USB 3.0 и 8 портов USB 2.0. Изменилось и количество SATA портов – теперь их поддерживается 10 и все они соответствуют стандарту SATA 3.0. Ну и, конечно, главное отличие – это поддержка контроллером памяти стандарта DDR4-2133 МГц.

Материнская плата ASUS Rampage V Extreme

ASUS Rampage V Extreme – это флагманское решение компании ASUS на базе чипсета Intel X99. Материнская плата относится к семейству Republic Of Gamers, которое традиционно в почете не только у геймеров-энтузиастов, но и экстремальных оверклокеров.

Флагман поставляется в большущей коробке, которой свойственно достаточно скромное оформление в стиле ROG. На лицевой стороне указано лишь название платы, имеется логотип ROG, NVIDIA SLI, AMD CrossFireX, логотипы Intel и Windows. Ну и, конечно же, отмечено, что OC Panel также в комплекте. На этом все.

Упаковка у материнской платы очень надежная – неоднократные перелеты несколько помяли ее внешнюю часть, но все её содержимое в целости и сохранности.

На развороте упаковки нанесена основная информация о плате. Тут уделено внимание OC Panel, системе охлаждения, звуковому решению и новым фишкам, таким как Key Bot и O.C. Socket. Отдельно об O.C. Socket я расскажу позже, а про работу Key Bot можно прочитать в этой статье.

Обратная сторона упаковки несколько скромнее разворота: тут лишь базовые спецификации.

В силу того, что Rampage V Extreme это флагманское решение, жаловаться на недостаток в комплектации не приходится.

Полный список комплектации выглядит следующим образом:

Руководство пользователя Задняя панель 10 кабелей SATA 6Гб/с Антенна Wi-Fi (Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac) 1 x мост 3-Way SLI 1 x мост 4-Way SLI 1 x SLI bridge(s) 1 x мост CrossFire Набор коннекторов Q-connector 3 термопары 12 наклеек на кабеля/шлейфы и т.п. 1 набор X-Socket 2 Дверная вывеска ROG OC Panel, о которой можно прочитать в нашем обзоре Maximus VI Extreme Корзина для 5.25-дюймового отсека для OC Panel Кабель OC Panel и набор болтов.

При первом взгляде на материнскую плату невольно вырывается «вау». С точки зрения дизайна она выполнена в известном нам стиле ASUS ROG, но эффект восторга дает не это. Плата огромна. Она выполнена в форм-факторе E-ATX и на ней практически нет свободного места – она вся «усыпана» SMD компонентами, ее радиаторы массивны, и она имеет целых пять слотов PCIe X16.

Также бросается в глаза массивная система охлаждения, хотя часть ее – лишь элемент дизайна. Само охлаждение разделено на две секции, которые соединены одной медной тепловой трубкой.

Система питания процессора ASUS Rampage V Extreme выполнено по классической для ASUS ROG восьмифазной схеме – ASUS уже давно доказала, что не в количестве счастье, а в качестве. В качестве контроллера питания ASUS использует дизайн Extreme Engine Digi+ IV, который включает модифицированный ASUS PWM Digi+, микросхемы IR3555 и дроссели MicroFine. Для питания процессора используются один восьми-контактный и один шести-контактный разъемы.

Устройство процессорного гнезда, на первый взгляд, не сильно отличается от LGA 2011, что использовался с материнскими платами Intel X79. Но совместимости нет, по ряду причин. На самом деле, процессоры Haswell-E для сокета LGA 2011-3 имеют больше контактов, чем Sandy Bridge-E или Haswell-E, да и крышка процессора немного другая.

Intel Core i7-5820K (Haswell-E)

Несмотря на то, что контактов больше, материнские платы референсным с сокетом LGA 2011-3 имеют ровно 2011 контакт. В компании ASUS учли это и разработали свой собственный дизайн процессорного гнезда, который использует дополнительные контакты процессора для повышения стабильности в разгоне. Как оказалось, благодаря дополнительным контактам можно увеличить разгонный потенциал Uncore, памяти, да и процессора в целом.

Примечательно, что ASUS Rampage V Extreme не единственный «носитель» такого гнезда – O.C. Socket также используется и на материнской плате ASUS X99 Deluxe. Ну, а если у вас материнская плата не от ASUS, то при желании хоть как-то серьезно разгонять процессор Haswell-E, вам придется «дорабатывать» свой процессор за 1000 долларов паяльником. Интересная перспектива, не так ли?

Изображение из руководства по модификации процессоров Haswell-E

от немецкого оверклокера Der8auer

Справа и слева от процессорного сокета расположены по четыре слота памяти. Заполнять их нужно слева направо и, согласно документации, начинать устанавливать память нужно с красных слотов. Согласно спецификациям, ASUS Rampage V Extreme поддерживает 64 ГБ памяти, что несколько странно – в одной из последних прошивок к Rampage IV Extreme на чипсете Intel X79 была добавлена поддержка 128 ГБ оперативной памяти. Стандарт поддерживаемой памяти – DDR4 в четверном канале с максимальной частотой 3300 МГц.

Правая верхняя часть материнской платы – настоящий концентрат инженерной мысли. Итак, у нас имеются:

- кнопки Power и Reset;

- пять коннекторов 4-Pin для подключения вентиляторов;

- LED-индикатор Post;

- хорошо знакомая по предыдущим платам ASUS кнопка MemOK, которая позволяет загрузить оптимальные профили оперативной памяти в случае неудачного разгона;

- кнопка Safe Boot, позволяющая запустить материнскую в «безопасном» режиме в случае неудачного разгона, при этом, имеется возможность продолжить настройки BIOS не обнуляя настройки;

- кнопка Retry Button необходима в тех случаях, если система циклически пытается пройти POST, но не может. Обычно это также случается во время разгона. Раньше для того, чтобы вывести систему из такого цикла нужно было отключать блок питания на некоторое время, после чего система стартовала и успешно выдавала сообщение “Overclocking Failed”. Теперь этого делать не нужно – просто нажмите кнопку;

- переключатель LN2 Mode, который также хорошо знаком. Основное предназначение данного переключателя – это сброс множителя процессора на минимальный с целью сохранения результатов (скриншота) разгона в случае, когда система находится в разгоне на грани стабильности и любая лишняя/малейшая нагрузка может привести к потере результата;

- Выключатели слотов PCIe, отключающие соответствующий слот PCI Express;

- два коннектора для подключения термопар;

- точки замера напряжений (под разъёмом питания ATX 24-Pin)

- Порт SATA M.2

- Порт для подключения фронтальной панели USB 3.0

ASUS Rampage V Extreme имеет двенадцать портов SATA 3.0, четыре из которых могут быть отданы под нужны SATA Express. Правда, одна пара SATA 3.0 выделенных для SATA Express управляется контроллером ASMedia. В любом случае, такое количество портов позволяет создать настоящий файловый сервер в домашних условиях, так как имеется поддержка Raid 0, 1, 5 и 10-го уровней. Поддержка RAID реализована при помощи чипсета Intel X99, который охлаждается весьма немалым радиатором:

В нижней части материнской платы помимо стандартных хэдеров для подключения корпусных кнопок и фронтальной аудио-панели можно найти еще несколько интересных вещей.

Например, можно обратить внимание на наличие еще одного хэдера для подключения фронтального порта USB 3.0 и фронтальных USB 2.0, еще два коннектора для подключения вентиляторов (которых и без того много на плате), хэдер для подключения OC Panel. Так как плата использует две микросхемы BIOS, то полагается и наличие кнопки переключения между ними – BIOS_SWITCH.

Помимо BIOS_SWITCH в нижней части платы есть еще две кнопки: KeyBot и SoundStage. SoundStage позволяет «на лету» переключать звуковые профили платы, ну, а о KeyBot мы подробно писали в обзоре Maximus VII Hero и повторяться не имеет смысла. Также в нижней части можно найти разъем для питания Molex, который служит для усиления питания слотов PCIe при использовании большого количества видеокарт. К слову, о видеокартах.

ASUS Rampage V Extreme снабжена пятью слотами PCIe 3.0 x16 и одним слотом PCIe x1. В силу того, что процессоры Haswell-E имеют разное количество линий PCI Express конфигурации SLI/CrossFire и линии распределяются по-разному. Например, Core i7-5820K поддерживает только 3-Way SLI и Tripple CrossFireX, так как он имеет всего 28 линий PCIe. Старшие процессоры, Core i7-5930K и Core i7-5960X, имеют уже 40 линий PCIe и поддерживают конфигурации из четырех видеокарт.

Распределение линий выглядит следующим образом:

- x16 + x0 + x0 + x0 для одной видеокарты;

- x16+ x16 + x0 + x0 для двух видеокарт;

- x16 + x8 + x8 для трех видеокарт;

- x16 + x8 + x8 + x8 для четырёх видеокарт.

Черный слот, который подписан как PCIeX8_4, разделяет свои линии с SATA M2. В случае использования процессоров с 28-ю линиями PCIe, он будет всегда отключен, а свободные линии будут выделены для M2.

Так как ASUS Rampage V Extreme относится к семейству Republic of Gamers, то совершенно ожидаемым было увидеть Supreme FX в качестве звукового решения на этой плате. Звуковая карта имеет предусилитель Sonic SenseAmp, что позволяет поддерживать гарнитуры с высоким импедансом – вплоть до 150 Ом. В обвязке используются японские конденсаторы премиум-класса от ELNA. Сама звуковая изолирована от электро-магнитных помех – кодек покрыт никелированной крышкой, да и протравленная дорожка в текстолите с подсветкой никуда не делась. На выходе используются позолоченные разъемы.

На задней панели имеются:

- кнопка сброса BIOS

- кнопка BIOS FlashBack

- комбинированный порт PS/2

- 10 портов USB 3.0

- разъемы для подключения антенн WiFi с поддержкой сетей Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и скоростью до 1300Mbps

- семь аудио выходов и оптический S/PDIF

- сетевой разъём RJ 45 с поддержкой Гигабитной сети на базе контроллера Intel I218V.

Кстати, о сетевом разъёме. Далеко не секрет, что часто происходит так, что из-за молний может выгореть вся системная плата, если вы используете выделенную линию для сети Интернет, подключенную к компьютеру напрямую с хаба провайдера, без маршрутизаторов. Для защиты от таких случаев компания ASUS разработала технологию защиты LANGuard, которые защищают плату от статического электричества и молний.

Подводя итоги внешнего осмотра, хочется сказать, что компания ASUS не изменяет своему фирменному стилю. Перед нами настоящий флагман, который несет на себе все инновации линейки ASUS ROG, имеет высокое качество и предлагает больше, чем другие решения. Чего только стоит O.C. Socket или OC Panel. Создавая Rampage V Extreme уделили внимание не только оверклокерским возможностям платы, но и уделили внимание потребностям геймеров, снабдив плату хорошей звуковой картой, улучшенным сетевым контроллером и фирменными фишками, наподобие Sonic Radar или Game First.

Но насколько новая платформа быстрее и мощнее «старушки» Intel X79? Пора выяснить это.

Тестирование

Основная цель нашего тестирования – определить, насколько шагнула вперед платформа Intel X99 и процессоры на базе архитектуры Haswell-E относительно своих первых предшественников – Intel X79 и процессоров Sandy Bridge-E. Для сравнения с Intel Core i7-5820K использовался процессор Intel Core i7 3820K. Ниже приведены конфигурации обоих стендов:

Платформа Intel X99:

- Процессор: Intel Core i7-5820K 3.3 GHz (3.6 GHz Turbo Boost)

- Материнская плата: ASUS Rampage V Extreme

- Оперативная память: 4x4 GB Kingston HyperX Predator DDR4-2400 CL16-16-16-39

- SSD накопитель: Kingston SSD Now V300

- Операционная система: Windows 7 X64 SP1

Платформа Intel X79:

- Процессор: Intel Core i7-3930K @ 3.2 GHz (3.8 GHz Turbo Boost)

- Материнская плата: ASUS P9X79

- Оперативная память: 4x4 GB GeIL EVO Veloce DDR3-2400 CL10-12-12-28

- SSD накопитель: Kingston SSD Now V300

- Операционная система: Windows 7 X64 SP1

Прежде чем переходить к результатам теста, хочется поговорить отдельно об оперативной памяти. В случае с платформой Intel X99 мы использовали далеко не самый быстрый четырехканальный набор памяти DDR4: полученные в распоряжения планки памяти Kingston HyperX Predator имеют ту же частоту, что в и случае с Intel X99, которая равна 2400 МГц. Но при этом, память типа DDR4 имеет очень высокие задержки CL16-16-16-39 против CL10-12-12-28 в случае с DDR3. В связи с этим, необходимо учитывать частоту и такие задержки при анализе результатов.

Результаты AIDA 64 v4.60 (Cache & Memory Benchmark)

В первом же тесте, Cache & Memory Benchmark утилиты AIDA 64 v4.60 процессор на архитектуре Intel Sandy Bridge-E демонстрирует преимущество над процессором Haswell-E. Core i7-3930K превосходит Core i7-5820K по показателям чтения, записи и копирования, а также по показателю латентности. Возможно, причина кроется в том, что AIDA 64 не оптимизирована для работы с памятью типа DDR4, либо виной тому высокие задержки у памяти типа DDR4. В общем, у нас интересное начало, но как эти процессоры покажут себя дальше?

CineBench R11.5

CineBench R11.5 – это старый, но по-прежнему актуальный многопоточный тест рендера силами центрального процессора.

Core i7-5820K, как свежее решение, превосходит «дедушку» Core i7-3930K, но не значительно.

CineBench R15

В более свежей версии CineBench, R15, преимущество Core i-5820K становится более явным. Хотя, в это же время, разница в производительности составляет 8.8%. Казалось бы, за три года существования Intel X79 процессорам Haswell-E можно было бы быть и быстрее, но тут нельзя не учитывать фактор влияния оперативной памяти – ведь мы используем далеко не самый быстрый комплект памяти DDR4. Очень вероятно, что будь у нас в наличии комплект памяти с частотой хотя бы в DDR4-2800 МГц, преимущество было бы более явным. К тому же, контроллер памяти Sandy Bridge-E такую высокую частоту памяти, пусть и DDR3, уже не поддерживает.

wPrime 1.55

wPrime 1.55 также является многопоточным тестом, результаты которого зависят от вычислительной мощности процессора и производительности оперативной памяти.

Несмотря на высокие задержки памяти DDR4, Core i7-5820K также оказывается быстрее, чем Core i7-3930K. Но разница в производительности несущественна – всего в 3 секунды.

HWBot Prime

HWBot Prime – это также многопоточный и кросс-платформенный тест, написанный на языке Java. Он также зависит от вычислительной мощности процессора и связки процессор-оперативная память в целом.

Как ни удивительно, но Core i7-5820K впервые продемонстрировал существенное преимущество над «дедушкой» i7-3930K. Преимущество новой платформы составляет целых 23,3% над старой несмотря на высокие задержки памяти DDR4. Очевидно, HWBot Prime оказался более чувствительным к новой архитектуре.

3DMark Vantage (тест процессора)

Последний тест, который мы использовали – это процессорные тесты из пакета 3DMark Vantage.

Core i7-5820K вновь оказывается быстрее, хотя его преимущество не так сильно, как хотелось бы.

Заключение

Заключение этой статьи будет поделено на несколько частей.

Первая часть относится к платформе Intel X99. Intel X99 – это современное во всех смыслах этого слова решение. Большое количество портов SATA, поддержка SATA Express и SATA M.2. Конечно же, нельзя умолчать о том, что эта платформа приносит нам и поддержку нового стандарта памяти в настольных системах - DDR4. Кроме того, с выходом Intel X99 были впервые представлены восьмиядерные процессоры Intel для настольного сегмента. В этом ключе у Intel нет конкуренции, AMD потребуется еще много лет для того, чтобы хотя бы нагнать своего конкурента.

Процессор Core i7-5820K и память DDR4. В данном случае все не так однозначно. Если вы владелец платформы Intel X79 и возможности подключения периферийных устройств этой платформы устраивают вас, тот тут хорошо стоит подумать при переходе с шестиядерных Sandy Bridge-E/Ivy Bridge-E на шестиядерные Haswell-E.

Если планируете переходить на восьмиядерный Core i7-5960X– тут без компромиссов, переход того стоит. В остальных случаях задайтесь вопросом, а стоят ли 10-15 процентов прироста того, чтобы потратить около тысячи долларов на апгрейд. С другой стороны, если вы берете комплект с хорошей высокочастотной памятью DDR4, например, DDR4-2800 или DDR4-3000, то, возможно, оно того стоит.

Касательно Core i7-5820K нельзя не отметить тот факт, что это самый дешевый шестиядерный процессор в линейке Intel – его рекомендованная цена всего $400 долларов. Его ближайший конкурент по цене для Intel x79 – процессор Core i7-4820K на ядре Ivy Bridge-E, который имеет на два ядра меньше, и, соответственно, значительно уступает в производительности. Ну и да, герой нашего обзора Core i7-3930K если остался у кого-то на прилавках, то стоит дороже, чем Core i7-5820K даже сейчас. Ниже приведены официальные цены, взятые с сайта Intel. Судите сами.

Эти рассуждения касаются только тех, кто думает об апгрейде своей платформы Intel X79. А те, кто только собирается покупать новую современную платформу, выбор, на мой взгляд, очевиден. Cтарым процессорам LGA 2011 и чипсету Intel X79 заслуженно пора на пенсию.

ASUS Rampage V Extreme – это яркий представитель семейства Republic Of Gamers. Это материнская плата-мечта для многих. Она одинаково хорошо подходит для двух категорий энтузиастов: заядлых геймеров и оверклокеров. Геймерам-энтузиастам она предлагает широкий программно-аппаратный комплекс (Sonic Radar, GameFirst и т.п.), а оверклокерам она предлагает такие эксклюзивные технологии ASUS, как OC Panel и специальный процессорный сокет OC Socket. По этой части решение ASUS, на мой взгляд, вне конкуренции и заслуживает всяческих похвал.

ASUS Rampage V Extreme заслуживает награду

«Выбор редакции»

Благодарности:

- Казахстанскому подразделению ASUS за предоставленные для тестирования образцы материнской платы ASUS Rampage V Extreme и оперативной памяти Kingston HyperX Predator DDR4-2400

- Компании Alser за предоставленный для тестирования процессор Intel Core i7-5820K

Автор: Евгений "John_White" Вологодский