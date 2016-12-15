Обзор и тестирование материнской платы ASUS Maximus VII Hero на чипсете Intel Z97

Интересный факт – производители компьютерных комплектующих крайне редко используют отдельный бренд для линейки материнских плат, созданных для конкретной целевой аудитории. На ум приходят разве что линейки LanParty от DFI, Fatality от Abit и ROG от Asus. Первые два производителя, получившие в давно минувшие дни блестящую репутацию именно в сегменте плат для оверклокеров, ушли в другие ниши, а Asus до сих пор занимает лидирующие позиции не только на рынке материнских плат, но и успешно разрабатывает и продает широчайший перечень комплектующих и периферии – от мониторов до видеокарт, от мышек до Asus ROG Front Base.

И все же, с момента появления линейки Republic of Gamers меня всегда интересовал вопрос – ну почему же именно «Республика геймеров», а не «Республика оверклокеров»? Ведь платы ROG, будем честны, в первую очередь отличаются от обычных плат Workstation и Deluxe/Premium именно развитым оверклокерским потенциалом и различными оверклокерскими фенечками – а по возможностям расширения и наличию дополнительных контроллеров вполне сравнимы.

Что же, с анонсом плат на базе чипсета Z87 Asus решили разбавить классическую линейку плат ROG (Extreme, Gene, Formula) еще парой вариантов – была добавлена крошечная Impact, ставшая откровением для оверклокеров по своим возможностям работы с памятью, и полноразмерная Hero, которая и впрямь стала платой для Republic of Gamers – не лишенная возможности хорошо разгонять и сохранившая почти весь «обвес» линейки ROG, это была плата для сборки именно игровых систем, с адекватным ценником и приятной внешностью.

В этом обзоре же нам предстоит познакомиться с наследницей Maximus VI Hero – платой Maximus VII Hero на базе чипсета Z97, выход которого был приурочен к выходу обновленных процессоров Haswell и получивших собственное название Devil’s Canyon. Плата стала лишь одной из многих этого же поколения – выпущены также Gene, Impact, Formula и Ranger (младшая плата в линейке, Hero немного круче).

Внешний вид, комплект поставки

Плата окрашена в традиционные для ROG цвета – комбинация черного и красного цветов давно уже стала визитной карточкой плат Maximus и Rampage. Из интересного в плане «боевого окраса» можно отметить разве что ноу-хау с двуцветностью текстолита в области VRM процессора и промежутке от чипсета до слотов памяти:

Радиаторы на греющихся элементах имеют винтовое крепление, при этом радиатор на VRM оснащен бэкплейтами для меньшей нагрузки на текстолит и более равномерного прижатия к элементам преобразователя:

Преобразователь питания процессора построен по традиционной 8-фазной схеме, используются последние наработки Asus в этой сфере – Extreme Engine Digi+ III с 60А дросселями и 10К конденсаторами. Заявленные мощностные характеристики (VCCin может быть повышен до 2.44v) могут «дать фору» мелкому чайнику или утюгу, можно уверенно говорить о полном снятии вопроса по недостаточности питания для любого, даже экстремального, разгона. Питание преобразователя производится через один стандартный 8-pin разъем EPS12v. Элементы преобразователя находятся на достаточном удалении от процессорного разъема, что позволит использовать практически любые системы охлаждения:

Преобразователь питания памяти построен по 2-фазной схеме. Возможность регулирования напряжений в диапазоне от xx до 2.4v позволяет использовать самую экзотическую память – от древних планок на базе D9GTR, охочих до напряжений свыше 2в, до сверхэкономичных низковольтных планок класса DDR3L:

На плате распаяно 8-канальное звуковое решение Supreme FX, аналогичное тому, что мы видели в обзоре Maximus VI Formula , также возможен вывод звука на ресивер посредством оптического SPDIF out на задней панели:

Плата оснащена двумя полноразмерными слотами PCI-E x16 ver3.0 для видеокарт – при использовании одной карты она будет работать в режиме x16, при использовании двух карт формула слотов изменится на x8+x8. Помимо этого на плате распаяно еще 3 слота PCI-E x1 и один слот PCI-E x4 (выполненный в форм-факторе PCI-E x16), но для этих слотов присуще следующее ограничение: либо PCI-E x4 работает на полной скорости и отключаются слоты PCI-E x1 и порт M.2, либо (в случае использования PCI-E x1 и/или M.2) на этот слот будет приходиться только одна линия PCI-E. К сожалению, это ограничение чипсета – он предлагает только 4 свободных линии:

Плата предлагает возможность подключения к 13 портам USB, причем 6 разъемов соответствуют спецификации USB 3.0 (4 разъема USB 3.0 выведены на заднюю панель, оставшиеся два разъема поддерживают только USB 2.0). Обратите внимание на то, что для работы технологии KeyBot клавиатуру нужно подключать к конкретному порту:

Задняя панель также предлагает RJ45 для подключения к гигабитной сети, при этом используемый контроллер Intel® I218V поддерживает уже третье поколение технологии Asus Gamefirst, позволяющей повысить приоритет сетевого трафика для выбранных пользователем приложений – игр, потоковых видеотрансляций. Обещается лучшая, чем у конкурирующих с Intel I218V чипов, скорость обработки UDP-пакетов, что может сильно сказаться на качестве отзывчивости в онлайн-играх. Заявляется защита от статического электричества по сети – я не уверен, что защита адекватно отработает удар молнии в свитч на крыше, но, по крайней мере, электрические глюки оборудования провайдера сетевой контроллер пережить должен.

На задней панели также разведены видеовыходы DVI, D -SUB и HDMI, которые позволяют использовать встроенную в процессор графику с практически любым монитором – как древними ЭЛТ, которые «понимают» чаще всего только аналоговый D-sub, так и к современному телевизору через HDMI. PS/2 порт может использоваться для подключения либо мышки либо клавиатуры, кнопка USB Bios Flashback предлагает возможность восстановления и прошивки BIOS одним нажатием кнопки (при этом не требуется ни процессор, ни память – главное, чтобы на плату подавалось напряжение и на флеш-накопителе, подключенному к разъему KeyBot, была прошивка для платы).

Перевод взора на верхний правый угол платы – и мы видим 4 разъема для памяти (производителем заявлена поддержка частот до 3200Мгц в разгоне), пост-индикатор, а также кнопки Start, Reset, MemOk! и KeyBot (кнопка для активации режима расширения функционала клавиатуры, чему далее будет посвящена отдельная часть обзора):

Систему хранения данных можно построить, используя 6 чипсетных портов SATA III (c возможностью объединения дисков в массивы RAID 0, 1, 5, 10), разъем M.2 Socket3 и 2 порта, реализуемые контроллером ASMedia (эти порты можно использовать только для SSD/HDD – устройства ATAPI не поддерживаются). Разъем M.2 позволяет использовать устройства типоразмера 2260/2280 с прямым подключением к шине PCI-E:

В нижней части платы обнаруживаются кнопки Sonic SoundStage (используется для переключения между различными режимами работы аудио-тракта для различных жанров – шутеров, гонок, файтингов и спортивных игр – всего 4 режима работы, между которыми можно переключаться вне зависимости от операционной системы и драйверов, т.к. реализация технологии аппаратная), ClearCMOS для сброса настроек UEFI/BIOS и разъем для подключения OC Panel (панель не входит в комплект, но может быть приобретена отдельно):

Технология KeyBot

Данная технология базируется на специализированном чипе, который перехватывает команды клавиатуры, подключенной к разъему USB Keybot.

Для работы технологии предлагается установить программу KeyBot с прилагаемого диска или, как вариант, загруженной в разделе поддержки Maximus VII Hero на сайте Asus.

После запуска оболочки нам становится доступен главный экран:

В левом верхнем углу находятся кнопки для сохранения (export) и загрузки (import) профилей, который пользователь может создавать в любом количестве под свои нужды (например, различные клавиатурные комбинации для RTS или какого-либо видеоредактора).

В правом верхнем углу окна имеется кнопка On/Off, которая позволяет включить и/или выключить чип Keybot (т.е. (де-)активацию технологии можно произвести как кнопкой в верхнем правом углу платы, так и через программу, если материнская плата установлена в закрытый корпус – кстати, возле кнопки на материнской плате имеется красный светодиод, который светится, когда чип активен).

По центру сверху расположены четрые вкладки:

Macro keys – позволяют привязать любую комбинацию клавиш на одну из функциональных клавиш F1…F10:

SmartLogin позволяет закрепить пароль учетной записи на одну из функциональных клавиш:

Function keys позволяет привязать вызов какого-либо стандартного мультимедийного приложения или функции к одной из функциональных клавиш, при этом выбор функций крайне обширен:

Shortcut позволяет привязать вызов конкретного приложения к нажатию клавиши – например бечерам можно привязать вызов CPU-Z к бесполезной, чаще всего, клавише F1 (ну а нафига им «Справка и поддержка»?).

При этом все операции по назначению комбинаций выполняются мышкой – выбирается, к примеру, мультимедийная функция «Убавить громкость», выбирается в левом ряду конкретная функциональная клавиша (например, F6), в нижнем правом угулу нажимается кнопка “Apply” и все, привязка сделана – теперь нажатие на F6 будет убавлять громкость.

Возможности UEFI SETUP

Со времен моего обзора Maximus VI Formula изменений в оболочке практически нет – структура облочки и пункты меню практически полностью идентичны:

Первоначально интерфейс UEFI мне показался заметно более «тормозящим», если сравнивать его скорость со скоростью меню Maximus VI Formula/Extreme – нет мгновенной реакции на нажатия и «скакать» по меню получается не так быстро, задержки в несколько десятков миллисекунд раздражали очень сильно. По прошествии месяца, который я провел за знакомством с этой платой, ощущение тормознутости ушло – скорость пролистывания вполне на уровне MSI Z97 MPower и прочих конкурентов. Видимо, M6E была просто шустрее.

Из того, что может не хватить в этой плате (а это те нюансы, которые и отличают Formula и Gene от Hero):

-отсутствие некоторых пунктов меню в Tweaker’s Paradise (X-Talk Cancellation, управление встроенной графикой и т.д. – сравнивайте скриншоты раздела);

-отсутствие некоторых пунктов меню в DRAM Configuration (в частности, нет предустановленных профилей памяти, нет возможности управления Maximus Tweak, нет настроек под тип используемых чипов);

-ограничен лимит по напряжению VCCIn («взрослые» платы Maximus VII умеют больше 2.44в, доступных на Hero – в целом это не великая беда, т.к. Devil’s Canyon не любят завышенное напряжение VCCIn, а для любого охлаждения, кроме сурового LN2, 2.44в будет достаточно и для старых Haswell и для новых Pentium AE);

- нет режимов встроенного VRM, присущих LN2 mode – fully manual mode для кэша и ядер с возможностью «прокидки» VCCin

Все, в этом все отличия, важные для азотного оверклокинга. Никакой разницы в возможностях разгона пользователь не ощутит до тех пор, пока не воспользуется жидким азотом – имеющиеся настройки позволяют полностью раскрыть потенциал любого процессора в диапазоне температур от воздушных до минусовых (с использованием чиллеров, фреонок и сухого льда).

Из приятных добавлений – правая часть экрана отдана мониторингу (частоты, тепературы, напряжения). Теперь сразу после входа в UEFI можно проверить, нормально ли был установлен кулер и не забыли ли Вы после азотного бенча сбросить напряжения для работы 24/7.

Помимо этого, мне понравилась возможность наглядной настройки частоты вращения каждого из вентиляторов системы средствами меню Q-Fan Tuning, причем поддерживается настройка как 4-pin, так и 3-pin вентиляторов:

Результаты разгона

Так уж вышло, что эта плата оказалась в моих руках одновременно с новым процессором 4790К и я смог поучаствовать в нескольких конкурсах HWBOT – Asus ROG OC Showdown и Asus Open Overclocking Cup 2014 Qualifier. Разумеется, произвольно выбранный в рознице процессор и мои, не самые прямые, руки сыграли свою зловещую роль, но тем не менее плата показала себя бодрячком даже на азоте.

Во-первых, у меня впервые получилось выйти из 5 минут в тесте SuperPi 32M:

Во-вторых, обойти самого себя в тесте hexus pifast (старый результат был получен на Core i7 3770K, частота которого была аж на 500Мгц выше):

Наконец, при всем моем «неудовольствии» отсутствием некоторых настроек, плата также отлично разгоняет память, ведь пусть даже и с азотом, режим памяти DDR3-2800 с таймингами 8-11-7-22 1T является очень и очень неплохим:

В общем, не будь я прожженым бенчером, пользовался бы я этой платой с превеликим удовольствием. Прекрасный представитель «Республики геймеров», лишь слегка недотягивающий до гражданства Republic of Overclockers. При этом различные фирменные функции Republic of Gamers вроде GameFirst III, KeyBot, игровой звук SupremeFX с технологиями SoundStage и SonicRadar – делают эту плату не только качественной, но и комфортной в работе и развлечениях.



ASUS Maximus VII Here удостоена награды "Разумный выбор" за

хорошее сочетания цены, качества и разгнонного потенциала

Автор: Николай "TerraRaptor" Серго

Благодарности: казахстанскому подразделению ASUS за представленный на тестирование образец