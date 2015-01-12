Обзор и тестирование mSATA-накопителя Kingston SMS200S3/240G

В апреле этого года компания Kingston обновила свою линейку mSATA накопителей, выпустив в семействе накопителей SMS200S3 модели с повышенным объёмом – на 240 и 480 ГБ. Один из таких накопителей, объёмом в 240 ГБ, попал к нам на тестирование. Но, для начала, хотелось бы поговорить отдельно об интерфейсе mSATA.

Сам стандарт mSATA, он же mini-SATA, был представлен в 2009 году и изначально был предназначен для использования SSD накопителей с малым форм-фактором в ультрабуках или даже планшетах. Но история развития mSATA не стала ограничиваться портативными устройствами, и такие накопители пришли в настольный сегмент, с появлением платформы Ivy Bridge и набора системной логики Intel Z77. Изначально, объёмы mSATA накопителей не были большими. Даже встречались накопители на 8 и 16 ГБ, выполненные в данном стандарте. Предназначение данных накопителей было изначально только одно – служить в виде системного кэша, что заметно ускоряло работу системы и было своеобразным ответом на гибридные жесткие диски. Для этого, компания Intel придумала такую технологию, как Intel Smart Response (IRST). Мы уже тестировали эту технологию, и, если кому интересно, то познакомиться с тем, как работает IRST, а также ознакомиться с результатами теста можно в данной статье.

Позже, когда объёмы накопителей «подросли», а цены поубавились, mSATA стало возможным использовать не только в качестве кэша, но и в качестве основного системного диска. В связи с этим, SSD накопители с mSATA стали применяться обширно во многих ноутбуках и ультрабуках (тот же Apple MacBook Air или ASUS ZenBook), системах All-in-One, баребонах, в мини-ПК, таких как GIGABYTE BRIX – ведь они такие накопители занимают мало места. Да и многие материнские платы, основанные на еще актуальных чипсетах Intel Z87 и Z77, поддерживают интерфейс mSATA. Вся прелесть использования этого интерфейса в настольных ПК также заключается в том, что такой накопитель не требует отдельного питания и каких-либо шлейфов, а стало быть, в корпусе появляется больше места. Помимо объёмов, накопители mSATA прибавили и к скорости, которая либо сопоставима с обычными 2.5-дюймовыми SSD-накопителями, а порою и превосходит ее. Поэтому, даже на недорогих платах формата mini-ITX, таких как BIOSTAR B85N 3D HIFI, которую мы рассматривали ранее, используется этот разъём. Благодаря чему, каждый может собрать по-настоящему компактную систему с высокой производительностью дисковой подсистемы.

Конечно, совсем недавно официально был представлен новый интерфейс, преемник mSATA – SATA M2. Но он еще не успел получить широкого распространения, да и поддерживают его платы только на новейшем чипсете Intel Z97, а сами накопители с интерфейсом M2 будут еще долгое время редким гостем на прилавках магазинов, в связи с чем, актуальности в интерфейсе mSATA нисколько не убавилось.

Упаковка и внешний вид

Накопитель Kingston SMS200S3/240G поставляется в очень простой и компактной пластиковой упаковке. Она ничем особенным не выделяется и складывается ощущение, что накопитель главным образом предназначен для сборщиков систем.

Под блистером находятся сам SSD и руководство пользователя.

Накопитель выполнен согласно типоразмеру mSATA Full Size, и его габариты составляют 50,88 х 30 мм. Энергопотребление диска составляет всего 0.4 Вт в простое, 1.2 Вт при чтении и 1.8 Вт при записи. Такой низкий уровень энергопотребления в сочетании с габаритами делает использование диска в ноутбуках, планшетах и других компактных системах достаточно эффективным.

SSD выполнен на печатной плате синего цвета, а микросхемы памяти расположены с обеих сторон диска. На лицевой стороне накопителя имеется наклейка, которая дает нам информацию о модели диска, его объеме и питающем напряжении.

Kingston SMS200S3 использует популярный контроллер LSI SandForce SF-2281VB4-SPC, который поддерживает интерфейс SATA 3.0 и имеет восьмиканальную архитектуру, в отличие от SandForce SD-2241.

На борту накопителя имеется четыре микросхемы памяти производства Micron и имеющие маркировку NW606. Эта память выполнена по 20-нм технологическому процессу, её плотность составляет 128 Гбит, а тип памяти – MLC.

Характеристики

Форм-фактор: mSATA

Интерфейс: SATA 3.0 (6Гбит/с) Емкость: 240ГБ

Шифрование: AES, 128-битное

Скорость последовательного чтения/записи: 540МБ/с / 530МБ/с

Максимальная скорость чтения/записи случайных блоков размером 4КБ: до 72,000/до 40,000 IOPS

Скорость чтения/записи случайных блоков размером 4КБ:21,000/41,000 IOPS

Энергопотребление: 0,4Вт при простое/1,2Вт (типичное) при чтении/1,8Вт (типичное) при записи

TRIM: поддерживается

Размер: 50,88 х 30мм

Вес: 6,86г

Средняя наработка до первого отказа (MTTF): 1 млн часов

Гарантия и техническая поддержка: трехлетняя гарантия и бесплатная техническая поддержка

Суммарное число записываемых байтов (TBW): 240GB: 585TB

Официальный сайт: Kingston.com

Тестирование

Тестирование накопителя Kingston SMS200S3/250G было проведено в трех утилитах AS SSD, ATTO и Crystal Disk Mark. Конкуренцию решению от «красной головы» составит другой накопитель mSATA – ADATA XPG SX300, который основан на том же контроллере SF-2281, но использует другие микросхемы памяти и имеет вдвое меньший объём - 120 ГБ.

Прежде чем публиковать результаты тестов, хотелось бы сделать одно примечание. Показатели производительности SSD накопителей очень сильно зависят не только от платформы, которая используется в качестве стенда, но и от драйверов SATA. Например, изначально я начал проводить тесты в режиме AHCI на стандартном драйвере от Microsoft – MS AHCI, а потом с установленным драйвером Intel Rapid Storage 13 для чипсета Intel Z97. Как оказалось, драйвер от Microsoft показывает большую стабильность в тестах чтения, но общий результат оказывается ниже, чем с драйвером Intel Rapid Storage. В случае с IRST – все наоборот. Драйвер Intel ухудшает показатели записи, но повышает показатели чтения. Причем, раз от разу – результаты разные.

Очевидно, Intel есть еще над чем поработать по части оптимизации драйверов на свои SATA-контроллеры. В итоге, я решил остановиться на стандартной схеме, которая, по идее, используется в большинстве случаев при покупке компьютера или ноутбука с магазина – с установленным драйвером Intel Rapid Storage.

Стендовая конфигурация:

- процессор: Intel Core i7-4790K @ 4GHz

- оперативная память: G.Skill TridentX DDR3-2400 2x4GB

- материнская плата: MSI Z97 MPower MAX/AC

- видеокарта: Radeon HD 4650

- блок питания: Corsair AX1200i

- система охлаждения: Scythe Yasya

- операционная система: Windows 7 x64 SP1, установленная на отдельный SSD Kingston SSDNow V300 120GB

- драйвер SATA: Intel Rapid Storage 13

- версия AS SSD: 1.7.4739

- версия Crystal Disk Mark: 3.0.3 x64

Результаты тестов на чтение в AS SSD





По результатам утилиты AS SSD видно, что «старина» ADATA XPG SX300 еще способна составить серьезную конкуренцию новинкам на рынке, таким как Kingston SMS2003S3/240GB. Во многих под-тестах, включая последовательное чтение, чтение блоков размером в 4K и времени доступа, накопитель от ADATA оказывается немного лучше, чем решение Kingston. В то же время, Kingston демонстрирует лучшее время отклика при чтении.

Результаты тестов записи в AS SSD





В тестах на запись, наоборот, накопитель Kingston демонстрирует превосходство. «Красная голова» набирала 348 баллов в тестах чтения, против 294 у ADATA, уступив лишь в записи блоков 4К. Разница во времени отклика – на уровне погрешности.

Общий результат AS SSD

По общему результату в AS SSD очевиден паритет между двумя накопителями. Три балла в пользу Kingston – можно списать на погрешность.

Результаты тестов на чтение в Crystal Disk Mark

Результаты тестов на чтение в Crystal Disk Mark хоть и демонстрируют отличные от AS SSD показатели скорости чтения, но сохраняют общую тенденцию: ADATA справляется с чтением несколько лучше решения Kingston.

Результаты тестов записи в Crystal Disk Mark

Общая тенденция сохраняется и в тестах на скорость записи. Как и в случае с AS SSD, Kingston SMS200S3/240GB превосходит ADATA XPS SX300, и, порою, существенно.

Результаты ATTO



Результат Kington SMS200S3/240G



Результат ADATA XPG SX300 120 GB

По результатам теста ATTO, можно также сделать вывод, что Kingston SMS200S3/240G слегка быстрее по показателям записи (Write), и немного медленнее по показателям скорости чтения (Read), чем ADATA XPG SX300. Но разницу в производительности между двумя накопителями нельзя назвать существенной.

Заключение

По результатам тестов, можно сделать вывод, что SSD-накопитель Kingston SMS200S3/240G составляет достойную конкуренцию накопителям, использующим тот же контроллер - LSI SandForce SF-2281. Производительности этого контроллера более чем достаточно для большинства рядовых ситуаций, да и большинство SSD-накопителей, даже в форм-факторе 2.5” действительно основано именно на нем. А стало быть, разница в производительности SSD mSATA и SATA с этим контроллером будет стремиться к нулю.

К примеру, SMS200S3 ничем не хуже своего «полноразмерного» собрата Kingston SSDNow V300 120Gb, обзор которого также можно найти на нашем сайте – можете сами сравнить результаты в идентичных тестах. Но не стоит забывать, что SMS200S3 – это mSATA накопитель, габариты которого и объём памяти явно можно и нужно записать в плюс. Поэтому, если ваш ноутбук или планшет имеет порт mSATA – то стоит задуматься над тем, какой накопитель выбрать: «полноразмерный» или mSATA. Ответ, полагаю, очевиден.

Автор:

- Евгений "John_Whte" Вологодский

Благодарности:

- Компании Kingston Kazakhstan за предоставленный на тестирование образец.