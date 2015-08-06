Обзор игровой видеокарты MSI R9 270X GAMING

Далеко не секрет, что компания AMD дала новую жизнь линейке видеокарт HD 7000, проведя ребрендинг и значительно снизив цены на видеокарты. Например, хорошо знакомые ускорители графики, такие как Radeon HD 7870, сейчас предлагаются под другим именем - R9 270X. От такого хода маркетологов, конечно же, выигрываем мы с вами – конечные пользователи. Нельзя говорить о том, что AMD при выпуске видеокарт серии R9 занималась только «переименованием» - ведь есть и действительно новые карты, на базе нового графического процессора Tahiti – Radeon R290X и R90. В остальном, вся серия видеокарт построена на уже хорошо знакомой архитектуре GCN первой вариации. С другой стороны, что в этом такого, ведь теперь мы с вами можем получить прежний уровень производительности, но в среднем на 100 долларов дешевле.

В распоряжении нашей тестовой лаборатории оказалась видеокарта MSI R9 270X GAMING. Она построена на базе графического процессора Curacao aka Pitcairn XT. Того самого, что использовался и в Radeon HD 7870.

Так или иначе, отличия у между эталонными вариантами Radeon HD 7870, Radeon R9 270X и MSI R9 270X GAMING в спецификациях все же имеются.

Так, например, Radeon HD 7870 имеет меньшую частоту ядра, чем R9 270X – разница составляет 50 МГц, что не очень значительно. А вот разница в частоте памяти куда более существенна и составляет немалых 800 МГц: 4800 МГц у HD 7870 против 5600 МГЦ у R9 270X.

Если говорить об особенностях MSI R9 270X GAMING, то одним абзацем тут не обойтись. Собственно, этой видеокарте и посвящен данный обзор.

MSI R9 270X GAMING – упаковка, комплектация и внешний вид

Видеокарта MSI R9 270X GAMING является типичным представителем игровой серии GAMING от компании MSI. Стало быть, мы можем найти много общего с другими решениями этой линейки как в дизайне упаковки, так и в дизайне самого продукта.

О принадлежности видеокарты к игровой серии говорят наличие логотипа GAMING SERIES, логотип дракона. Также на лицевой стороне упаковки можно найти информацию о том, что видеокарта имеет заводской разгон – и это действительно так. Если вы обратили внимание на таблицу с спецификациями в самом начале статьи, то могли заметить, что частота графического процессора MSI R9 270X GAMING составляет 1120 МГц, что на 70 МГц выше, чем у эталонных вариантов.

Помимо прочего, нельзя было обойтись и без упоминания системы охлаждения TwinFrozr, которой снабжаются все геймерские видеокарты от MSI.

Комплектация видеокарты выглядит вполне обычной для большинства видеокарт: переходники питания, DVI, диск да книжка. Никаких наклеечек, ярлыков на двери, которые можно найти в коробках с материнскими платами MSI GAMING тут нет.

Внешне, MSI R9 270X GAMING использует точь-в-точь тот же дизайн, что и MSI GTX 770 GAMING, которую мы рассматривали раньше. Даже габариты видеокарт полностью совпадают.

Не изменилась даже система охлаждения – тут также используется TwinFrozr IV с двумя вентиляторами класса Propeller Blade.

Для питания видеокарты используется два шести-контактных разъема питания PCIe.

Подключение мониторов к видеокарте можно осуществлять по средством DVI-D, DVI-I, HDMI и DisplayPort.

Если снять радиатор охлаждения, то можно заметить, что MSI использует пластину, которая позволяет предотвратить изгибы печатной платы, и, заодно, отводит тепло с элементов питания и чипов памяти.

Конструкция системы охлаждения TwinFrozr IV нам уже хорошо знакома по обзору MSI GTX 770 GAMING, только вот основание адаптировано под нужды графических процессоров AMD Radeon.

Качество полировки основания нельзя назвать идеальным, хотя, уровень обработки «подошвы» характерен для многих штатных систем охлаждения и является вполне приемлемым и обычным. Система охлаждения по-прежнему использует 4 медных теплотрубки, одна из которых имеет диаметр 8 миллиметров. Основная масса тепловых трубок пронизывает заднюю часть радиатора.

В дизайне печатной платы мы можем заметить несколько нераспаянных мест. Очевидно, что за основу карты лежит PCB от старшой «сестры» из оверклокерского стана – MSI R9 270X HAWK.

Таким образом, GAMING относительно HAWK лишилась пару фаз и точек замера напряжений. В остальном, видеокарты фактически идентичны.

MSI R9 270X GAMING для питания графического процессора использует шесть фаз. В цепи используются DirectFET-мосфеты, дроссели SFC с ферритовым сердечником и твердотельные конденсаторы.

Для питания памяти и PLL предусмотрены отдельные фазы: две из них для памяти, и одна – для PLL.

Видеокарта MSI R9 270X GAMING использует новый контроллер питания графического процессора - IR 3563B. Он расположен с обратной стороны печатной платы. К сожалению, на момент написания статьи, ни одна из имеющихся бета-версий MSI AfterBurner не могла программно управлять напряжением на GPU. Возможно, поддержка этого ШИМ-а появится в дальнейших версиях AfterBurner.

В качестве памяти MSI R9 270X GAMING использует микросхемы Elpida W20332BBBG. Все чипы памяти расположены на лицевой стороне печатной платы, а общий объём видеопамяти равен двум Гигабайтам.

По дизайну печатной платы MSI R9 270X GAMING можно сделать следующий вывод. Во-первых, перед нами действительно качественная плата, которая существенно отличается от референсов HD 7870 и R9 270X. Во-вторых, используются иные элементы в системе питания, да и выглядит вся разводка достаточно аккуратно и весьма надежно, что внушает доверие.

Отсутствие двух фаз, место для которых таки имеется на самой PCB, нисколько не «прибедняет» карту, так как вся система питания построена по схеме 6+2+1 фазы. Этого более чем достаточно для данного графического процессора и ожидать каких-либо перегрузок по питанию, перегревов и тому подобное в обычных условиях, таких как игры – явно не придется.

ТЕСТИРОВАНИЕ

Уровень производительности видеокарт R9 270X хорошо прогнозируемый, ведь перед нами уже знакомая видеокарта AMD Radeon HD 7870 в новой обвертке. Но, в отличие от HD 7870, R9 270X оснащены более быстрой памятью и возросшими частотами GPU.

Можно вспомнить, что Radeon HD 7870 была по производительности незначительно слабее, чем GeForce GTX 660Ti или GeForce GTX 760, которые, в свою очередь, в некоторых задачах могли потягаться с Radeon HD 7950. В связи с этим, проводить обширного тестирования этой видеокарты смысла как такового нет, но сравнить со старым конкурентом в лице GeForce GTX 660 Ti, в том же 3DMark, таки стоит.

Отдельно хочется замолвить пару слов касательно GeForce GTX 760 – очень странный на наш взгляд продукт со стороны NVIDIA, который получил 256-битную шину, но меньшее количество ядер CUDA в сравнении с 660 Ti. Как результат, в каких-то тестах 760, могла обходить 660 Ti, в каких-то нет.

Стендовая конфигурация:

Процессор: Intel Core i7-4770K @ 4.2 GHz

Материнская плата: MSI Z87M Gaming

Оперативная память: 2x2 GB G.Skill Flare DDR3-2000 CL7

Система охлаждения CPU: Scythe Yasya

Дисковая система: 120GB SSD ADATA XPG SX300

Операционная система: Windows 7 x64 SP1

Драйвер AMD: Catalyst 14.1

Драйвер NVIDIA: 334.89

Так как видеокарта MSI R9 270X GAMING имеет заводской разгон, для того, чтобы оценить его преимущество, для «эмуляции» референсной R9 270X были опущены тактовые частоты. Напомним, что по-умолчанию MSI R9 270X GAMING работает на частотах 1120/1400 (5600) МГЦ для ядра и памяти соответственно, а референс на частотах 1050/1400 (5600) МГц .

Оппонентом для нашей героини выступает видеокарта Palit GeForce GTX 660 Ti JetStream.

Пару слов о разгоне MSI R9 270X GAMING

Как уже сообщалось, MSI Afterburner не позволяет изменять напряжение на GPU и память для MSI R9 270X. Поэтому, разгон осуществлялся на стандартных напряжениях, без каких-либо аппаратных модификаций.

В результате, частоты, на которых видеокарта смогла пройти тесты составили 1200 МГц для ядра и 1500 МГц для памяти. Учитывая, что изначально R9 270X имеет тактовую частоту ядра в 1050 МГц, а варианте HD 7870 этот же GPU имел тактовую частоту в 1000 МГц, получить на выходе 1200 МГц – весьма неплохо.

Результаты

В 3DMark 2011 (Performance Preset) расположение сил выглядит следующим образом:

GeForce GTX 660 Ti в лице Palit JetStream, оказывается быстрее референса R9 270X, но уже уступает решению от MSI, пусть и не так значительно. В разгоне MSI R9 270X GAMING демонстрирует значительный прирост производительности - ~1500 дополнительных баллов, что на 11% быстрее, чем референсный вариант R9 270X.

В более требовательном к графической подсистеме 3DMark FireStrike расположение сил выглядит иначе.

Самой медленной видеокартой, по результатам этого теста, оказывается GeForce GTX 660 Ti. Причина тому - 192-битная шина, которая явно стала узким местом. Далее, все закономерно. GAMING оказывается быстрее референса, не говоря о разгоне.

Система охлаждения

Явным преимуществом MSI R9 270X GAMING является ее система охлаждения. Мы смогли убедиться в её эффективности еще на примере MSI GTX 770 GAMING. В случае с R9 270X – картина не изменилась. Система охлаждения работает достаточно эффективно, и очень тихо.

Как вы можете видеть по скриншоту, за десять минут прогрева в MSI Kombustor, температура графического процессора поднялась всего до 74 градусов по Цельсию. Почему «всего»? Если глянуть на показатель тахометра вентиляторов, то скорость вращения составила всего 1397 оборотов в минуту. Как результат, видеокарта смогла сохранить тихий режим работы в экстремально жарких условиях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В случае с MSI R9 270X GAMING лично я не был ничем удивлен. В хорошем смысле этого слова. Я изначально ожидал от этой видеокарты неплохой разгонный потенциал и тишину её работы. Карта полностью оправдала все ожидания, хотя есть некоторая нота сожаления о том, что MSI AfterBurner, по крайней мере сейчас, не позволяет менять напряжения. Потому как есть уверенность в том, что карта сможет работать и на более высоких частотах.

Но если забыть о разгоне, и поговорить о геймерах, то тут конечный пользователь получает из коробки тихую, мощную игровую видеокарту, с надежной системой питания и качеством. Иными словами, поставил в системный блок и забыл. Поддержка нового API Mantle, который был представлен с новой серией видеокарт компанией AMD, тоже играет немаловажную роль для геймеров, ведь такие игры как BattleField 4 и Thief, этот API уже поддерживают. В итоге, MSI R9 270X можно отнести к фаворитам на игровом рынке.

MSI R9 270X GAMING получает награду «Рекомендовано»

за тихую работу и высокую производительность,

в сочетании с отличительным дизайном.

Автор: Евгений «John_White» Вологодский

Благодарности:

- Компании MSI за предоставленный на тестирование образец.