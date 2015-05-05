Обзор Kingston SSDNow V300 120 Gb - SSD в массы

В нашем новом обзоре мы хотим вас познакомить с накопителем далеко не флагманской модели, Kingston SSDNow V300 120 Gb - доступном SSD, который может захватить рынок недорогих твердотельных накопителей.

По утверждению компании Kingston, твердотельные накопители серии SSDNow V300 – это оптимальное сочетание цены и производительности. И, прежде чем приступить к рассмотрению накопителя, давайте посмотрим на рыночную стоимость SSDNow V300. На момент написания статьи, Kingston SSDNow V300 120Gb обладает самой низкой ценой среди накопителей с интерфейсом SATA 6Гб/c, и начинается она с отметки чуть меньше 100$.

Стоит заметить, что Kingston SSDNow V300 120Gb имеет несколько вариантов комплектации, и за 100$ мы получаем минимальную комплектацию. Именно в таком варианте мы и будем рассматривать накопитель.

Накопитель Kingston SSDNow V300 в нашем случае имеет объём в 120 Gb, упакован в прозрачный блистер. На окрашенном картоне указаны характеристики устройства.

За накопителем в самой упаковке спряталась рамка с клейкой лентой, которая нужна для увеличения высоты Kingston SSDNow V300 с 7 мм до 9,5мм.

Корпус Kingston SSDNow V300 выполнен из окрашенной в «асфальтный» цвет стали, который защитит сам накопитель от ударов и изгибов.

Металлический корпус не только представляет собой защиту от механических повреждений, но и выступает в качестве пассивного радиатора, который обеспечивает теплоотвод от микросхем накопителя, что обеспечит более длительный срок службы для компонентов.

Рассмотрим элементную базу Kingston V300. Как можно заметить, все чипы имеют маркировку Kingston. Если рассмотреть внимательнее контроллер, то под логотипом Kingston можно разглядеть строчку SandForce. Как и большинство твердотельных накопителей, доступных на потребительском рынке, SSDNowV300 использует контролер LSI SandForce SF-2281.

При производстве данного накопителя Kingston использует 16 чипов памяти Toggle Mode MLCNAND, которые изготовлены компанией Toshiba с соблюдением 19-нм технологического процесса.

Тестирование

Прежде чем мы начнем тестирование, рассмотрим официальные спецификации SSDNow v300, которые имеются на сайте компании Kingston.

Спецификации накопителя Kingston SSDNow v300 120gb просто радуют глаз: бюджетный накопитель стоит гораздо меньше топовых решений, а по заявленной скорости уступает не так уж и сильно.

Тестирование накопителя производилось на следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i7 4770k

Материнская плата: Asus Maximus VI Formula

Оперативная память: 2 x 2Gb Kingston HyperX DDR3 2000

Операционная система: Windows 7 x86 SP1

Результаты тестов

ATTO Disk Benchmark

По данным АТОО накопитель превосходит заявленные характеристики. Скорость чтения и записи составляют 541/517,8 соответственно.

Следующим бенчмарком выступит HDD pro версии 5.50

Результат линейного чтения: средняя скорость составляет 355.7Mb/s , максимальная 369.8Mb/s.

Результат линейной записи: средняя скорость составляет 331.1Mb/s, максимальная 362.7Mb/s.

Тест на произвольное чтение: демонстрируется заявленная скорость в 450Mb/s при передаче файлов длиной в 1Мб.

Тест произвольной записи: показывает скорость выше заявленной и составляет 473MB/s при длине файла 1Мб.

В тесте File Benchmark, Kingston SSDNow V300 120Gb показывает превосходные результаты. Скорость последовательного чтения составляет – 462.1 Мб/с, а записи – 471.3 Мб/c.

Следующим тестом является CrystalDiskMark 3.0.3

Скорость последовательного чтения в CrystalDiskMark составляет в среднем 433.6 МБ/с, а скорость последовательной записи 170.9 МБ/с.

Завершает наше тестирование бенчмарк AS SSD Benchmark.

Kingston SSDNow V300 120Gb получает 539 очков бенчмарка. Скорость чтения и записи составляют 451.68Мб/cи 161.37 Мб/с соответственно.

Что можно сказать в завершении обзора Kingston SSDNow V300 120Gb? Покупая относительно не дорогой SSD (100$), мы получаем продукт хорошего качества и превосходящего по скорости большинство накопителей на основе SandForce. Kingston SSDNow V300 120Gb почетно получает награду нашего сайта «Рекомендовано».

Автор выражает благодарность компании Kingston за предоставленный на тестирование твердотельный накопитель SSDNow V300 120 Gb

Автор: Андрей «md5»Тян