Обзор материнской платы Asus Sabertooth Z97 Mark 1

Не секрет, что у компании Asus самое большое количество поклонников, и во многом заслуга в этом у материнских плат известных серий ROG и TUF, будь то платформы на базе Intel или AMD. В очередном обзоре мы не будем рассматривать «игровую» (ROG) серию материнских плат, сегодня мы остановимся на надежности, так как серия плат Asus TUF (The Ultimate Force) ориентирована на сценарии работы, в которых требуются повышенная надежность и стабильность.

Эта статья представляет собой обзор того, что вы можете ожидать от материнской платы Asus Sabertooth (TUF) Z97 Mark 1,с высокой надежностью и эффективным охлаждением, для процессоров 4-го поколения Intel.

Упаковка, внешний вид и комплектация

Материнская плата Asus Sabertooth Z97 Mark 1 поставляется в коробке стандартных размеров, выполненная в привычном для серии TUF стиле.

Лицевая сторона коробки несет на себе очень мало информации: модель материнской платы, поддерживаемые технологии, изображение щита с надписью пяти летней гарантией производителя.

На обратной стороне упаковки приведено изображение материнской платы и перечислены основные технические характеристики. Дизайн упаковки практически не претерпел никаких изменений в сравнении с Asus Sabertooth Z87.

Комплект поставки Asus Sabertooth Z97 Mark1 можно поделить на две части. Первая часть комплекта уже привычна для всех пользователей: в нее входят документация, диск с драйверами, гарантийный талон и сертификат соответствия военным и промышленным стандартам, кабели SATA 6 Gb/s, а так же SLI-мостик.

Вторая часть комплекта выглядит следующим образом:

набор заглушек для портов задней панели;

заглушки для слотов расширения платы;

заглушки для двух слотов оперативной памяти;

один 35 мм и один 40 мм вентиляторы, а также винты крепления к ним;

пылевой фильтр для заглушки задней панели;

три термопары для подключения к разъемам T_Sensor1-3.

Стоить заметить, компания Asus выпустила аналогичную материнскую плату, Sabertooth Z97 Mark 2, но без защитного кожуха и дополнительного комплекта поставки.

Дизайн и особенности платы

Asus Sabertooth Z97 Mark 1 сохранила уникальное сочетание оттенков цвета в камуфляжном стиле, что придает серии TUF особый military-стиль. Тепловая броня от Asus закрывает большую часть компонентов, хотя все порты и разъемы легкодоступны.

Бэкплэйт (TUF Fortifier) на обратной стороне Sabertooth Z97 Mark 1 увеличивает прочность на изгиб материнской платы, что позволяет без опаски устанавливать массивные системы охлаждения для процессора.

Кожух -броня Sabertooth Z97 Mark 1 увеличивает толщину материнской платы, что может помешать укладке кабелей за материнскую плату, при недостаточной глубине корпуса.

Одним из улучшений компании Asus является установка затворов на броне Thermal Armor, способствующих перенаправлению потока воздуха на нуждающиеся в нем элементы , будь то радиатор VRM, или околосокетное пространство.

Для установки модулей памяти на плате распаяны 4 слота, работающие в двухканальном режиме и с максимальным поддерживаемым объемом 32 Гб оперативной памяти. Максимальная заявленная частота памяти составляет 1866 МГц, тем не менее в настройках Bios можно выставлять частоты памяти вплоть до 3200МГц.

Рядом со слотами памяти расположена кнопка «MemOk!», нажатие которой сбрасывает настройки памяти по умолчанию.

На панели ввода/вывода мы все так же можем заметить четыре порта USB 2.0 (черные) и столько же портов USB 3.0 (синие). Отказ компанией Asus от портов PS/2 на топовых материнских платах уже не удивляет, хотя многие фирмы все еще используют данный разъем. Присутствует оптический вход SPDIF и пять аудиоразъемов 3,5 jack, два гнезда Gigabit Ethernet 1000BASE-T, а так же кнопка сброса Bios’a. В качестве видеовыходов задействованы DisplayPort и HDMI порт.

Для расширения функциональности материнской платы Asus Sabertooth Z97 в распоряжении имеются по три слота PCI Express x1 и PCI Express X16. Первые два слота PCI Express x16 3.0 делят 16 процессорных линий PCI Express, это означает, что они могут работать в режимах х8х8 или же х16х0. Третий же слот может работать как х1 или х4, причем в последнем случае два порта USB 3.0 на I/O панели будут отключены.

Компания Asus оснастила Sabertooth Z97 восемью портами SATA 6Гб/сек, а так же разъемом для подключения двух портов USB 3.0, например на передней панели корпуса. Одним из отличий Z97 от чипсета предыдущего поколения является порт SATA Express, который также имеется на данной плате.

Если снять защитный кожух, мы можем увидеть, как выглядит Asus Sabertooth mark 2 и более детально рассмотреть силовую часть материнской платы, которая имеет 8 фаз для процессора, за которые отвечает цифровой ШИМ-контролер DIGI+ VRM. Компания Asus применила новые дроссели «TUF Alloy Сhokes», которые имеют улучшенный температурный режим за счет увеличенной площади отвода тепла.

Осмотрев внешне всю материнскую плату, можно заметить отсутствие POST-индикатора и кнопок включения и перезагрузки. С одной стороны их не хватает, и они могли бы сыграть значимую роль в решении проблем связанных с невозможностью запустить систему, с другой стороны серия «TUF» предназначена для стабильной работы, которая предполагает более продолжительное время работы компьютера и менее частые запуски системы.

Методика тестирования

Материнские платы серии TUF позиционируют как продукт высокого качества для получения стабильной и непрерывной работы Вашего компьютера.

Один из важных критериев стабильности является температура. Не с проста в любом помещении с серверами стоят высокопроизводительные системы охлаждения, для поддержания оптимальной температуры комплектующих.

Забегая вперед расскажу, что у Asus Z97 Sabertooth Mark 1 c температурой проблем не возникло. Во время тестирования были задействованы все три термопары установленные на:

T_Sensor1 – Радиатор охлаждающий чипсет Z97.

T_Sensor2 - Бэкплэйт (TUF Fortifier).

T_Sensor3 – Радиатор охлаждающий VRM.

При тестировании была использована система водяного охлаждения для процессора, а так же два вентилятора присутствующие в комплекте с материнской платой Asus Z97 Sabertooth Mark1. Дополнительный комплект «карлсонов» не был установлен даже на обдув пространства около сокета, чтобы проверить справится ли стандартная система охлаждения. Температура в комнате находилась на отметке 30°C градусов.

Конфигурация стенда:

Процессор: Intel Core i7 4770k 3.5Ghz

Материнская плата: Asus z97 Sabertooth Mark 1

Оперативная память: Kingston HyperX Predator DDR3 2666MHz

Накопитель информации: SSD Kingston V300 120Gb

Видеокарта: Asus GTX 780 Ti DC 2

Блок питания: Cooler Master 1000w

UEFI BIOS

Компания Asus обновила UEFI BIOS для Sabertooth Mark 1, дабы предоставить пользователю более эффективный и технический стиль дизайна.

При первом входе в UEFI BIOS нашему взору предстает страница EZ Mode, где можно не только следить за состоянием системы, температурой и напряжением процессора, материнской платы, но и настроить скорость вращения установленных вентиляторов, а также непосредственно изменить приоритет загрузки и настройки системы под разными профилями.

При нажатии клавиши F7 переходим в меню «Advanced Mode. Первая страница ничем не примечательна, кроме правой вкладки «Hardware Monitor», на ней указано текущее состояние системы, а именно частота, температура, напряжение подаваемое на процессор и оперативную память, а так же напряжения по линиям +3.3В, +5В +12В.

В меню «Ai Tweaker» находятся все возможные настройки для разгона процессора, которых должно хватить для хороших результатов.

В меню «Монитор» располагаются все доступные данные о температуре и напряжении. Так же в данном меню можно настроить скорость вращения вентиляторов.

Более детальные данные о температуре можно найти на вкладке «Thermal Radar Temperature». Тут указана температура не только процессора и установленных датчиков на материнской плате, но и показания термопар.

Утилиты

Рассматривая BIOS, возникало желание, что бы все это было реализовано в утилитах и не надо было лезть в BIOS, что бы что-то поменять или посмотреть, например температуру. Нужно отдать должное компании Asus, у них это получилось.

Итак, перейдем к самому интересному, что может понадобиться пользователю, который будет следить за стабильностью системы – пакет утилит Asus Ai Suit III.

При первом запуске программы, утилита предложит настроить вентиляторы, подключенные к материнской плате для оптимизации баланса между охлаждением и уровнем шума. Так же утилита Asus Ai Suit III показывает место установки датчиков на материнской плате Asus Sabertooth. Нижняя часть окна программы неизменна, отображаются показания датчиков и термопар, а так же скорость вращения вентиляторов.

При наведении мышки на место расположения датчика, можно получить детальную информацию о температуре, что может подсказать на какую часть материнской платы стоит обратить внимание, при повышенных показаниях температуры.

На вкладке «Fan Control» можно создавать и загружать профили с различными режимами работы вентиляторов.

Название меню «Thermal Status», говорит само за себя.

Так же в данном меню можно посмотреть коэффициент отношения температуры, С° к количеству использованной энергии Вт, в различных состояниях системы.

Меню «Recorder» позволяет детально изучить показания температурных датчиков материнской платы.

Последнее меню, несет в себе важные настройки системы питания процессора и памяти «DIGI + PowerControl.

Как можно заметить, почти все важные настройки BIOS перенесены в утилиту Asus Ai Suit III.Данная утилита позволит добиться более стабильной работы системы на базе материнской Asus Sabertooth.

Выводы

К сожалению , выпуск нового чипсета Z97 не принес много нового, отличий от Z87 минимум. Что касается виновника торжества, однозначно мы имеем дело с топовым продуктом. За все время тестирования Asus Sabertooth Z97 Mark 1 не дала усомниться в своей надежной работе. Плата имеет высокую функциональность. Все преимущества Asus присутствуют в этой материнской плате: отличное качество сборки, внешняя привлекательность, инновационные возможности, а так же хороший набор утилит.

В данном обзоре целенаправленно не делался акцент на «оверклокерские» возможности платы, потому что Asus Z97 TUF создавалась принципиально для других задач. И, тем не менее, ее функционал и возможности предполагают, что и с подобными желаниями своего хозяина она справится с легкостью.

ASUS Z97 TUF удостаивается награды "Рекомендовано" за высокое качество и широкие возможности.

Автор: Андрей "MD5" Тян

Благодарности:

- казахстанскому подразделению ASUS за представленный на тестирование образец