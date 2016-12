Обзор материнской платы BIOSTAR Hi-Fi Z97WE 28.07.2014 | Категория: Обзоры | Разместил: Deep1984 В нашем очередном обзоре материнская плата от компании BIOSTAR с интригующим названием Hi-Fi Z97 WE. Это единственная плата в ассортименте компании, построенная на новейшем поколении чипсетов Intel Z97, что автоматически дает поддержку материнской платой процессоров Haswell Refresh и современного интерфейса M.2. Помимо этого, в маркировке платы присутствует аббревиатура Hi-Fi, что указывает на качественное звуковое решение, примененное инженерами. Упаковка и внешний вид BIOSTAR Hi-Fi Z97 WE Материнская плата поставляется в небольшой картонной коробке, выполненной в стилистике BIOSTAR, с преобладанием оттенков желтого, красного и коричневого цветов в оформлении Изображение динамической головки на фоне, яркая надпись Hi-Fi нам дают понять, что плата Hi-Fi Z97 WE нацелена на высокое качество звучания. Кроме этого, отдельно указаны особенности платы или преимущества, на которые, по мнению BIOSTAR мы непременно обратим свой взор: - 100% твердотельные конденсаторы; - поддержка работы оперативной памяти на частоте до 2800 МГц в режиме разгона; - порты USB 3.0; - интерфейс PCI-e M.2; - HDMI видеовыход с поддержкой 3D и разрешений 4k; - два гигабитных сетевых адаптера. Переходим к обратной стороне коробки. Как обычно, все доступное пространство заполнено информацией различного рода. Большая часть логотипов и аббревиатур рассказывает нам о музыкальной направленности материнской платы. В тексте про технологию PURO Hi-Fi рассказывается про инженерные особенности платы, используемые для повышения качества звука до почти профессионального уровня. - Ground Isolation Circle – аудиотракт платы отделен от электрических цепей зазором без металлизации; - Hi-Fi Cap – использование высококачественных неполярных электролитических конденсаторов; - Built-in Amplifier – встроенный усилитель для работы с нагрузкой с большим импедансом; - Hi-Fi Power – отдельный преобразователь питания для звукового тракта и т.п. Подобное оснащение в купе с возможностями, которые обеспечивает использование самого современного чипсета Intel Z97, позволяет отнести плату к сегменту производительных решений. С инженерной точки зрения при создании BIOSTAR Hi-Fi Z97 WE не приходилось идти на компромиссы между стоимостью и оснащением, все на уровне. А вот с комплектацией материнской платы все немного скромнее: руководство, DVD-диск с драйверами, четыре SATA3 шнурка, брошюра для ознакомления с настройками звука и планка задней панели. Дизайн и особенности платы Материнская плата BIOSTAR Hi-Fi Z97 WE выполнена в формате ATX на шестислойном текстолите, окрашенном в коричневый цвет. Радиаторы чипсета и VRM окрашены золотистой краской с серебряными вставками и имеют сложную форму. Все конденсаторы, кроме тех, что используются в звуковом тракте, твердотельные. Для питания материнской платы используются разъёмы 24pin ATX и 8pin EPS. Процессорный сокет без маркировки производителя, вероятнее всего - Foxconn. Подсистема питания процессора выполнена по десяти фазной схеме с удвоителями фаз 11ACRZ (ISL6611A) на тыльной стороне платы. Ниже процессорного сокета расположены четыре разъёма оперативной памяти с цветовой маркировкой каналов. Максимальный поддерживаемый объём памяти – 32Гб. Максимальная поддерживаемая частота работы ОЗУ – 2800 МГц в режиме разгона. Для подключения накопителей на плате доступно шесть разъёмов SATA 3 реализованных силами чипсета Z97. Неподалеку расположена внутренняя колодка для подключения портов USB 3.0. Интересно используется индикатор POST кодера, в момент загрузки платы на нем отображаются цифры с кодами процессов, ну или ошибки в случае их наличия, как только плата прогрузилась, на него выводится температура крышки процессора. Правда видно это будет только при использовании открытого стенда, как в моем случае. Так же удобно реализованы аппаратные кнопки включения и сброса, например, помимо основной функции кнопки сброса, она так же является индикатором активности накопителей. Стоит упомянуть и про слоты для плат расширения, на BIOSTAR Hi-Fi Z97 WE доступно: 2 разъема PCIe 3.0 x16 (x8+x8), два PCIe 2.0 x1 и два PCI. Одним из нововведений Z97 освоенным в BIOSTAR Hi-Fi Z97 WE является использование интерфейса M.2 для подключения полноразмерных твердотельных накопителей, причем тип интерфейса M.2 PCI-е с теоритической пропускной способностью 10Гбит/ сек. Основой звукового тракта стал кодек Realtek ALC892, сам по себе он примечателен разве, что поддержкой 7.1 канальной акустики, технологии Digital Theater System и двумя 24 битными ЦАП в своем составе. Гораздо интереснее выглядит его обвязка: тут и Hi-Fi неполярные электролитические конденсаторы, свой отдельный преобразователь питания и защита от электромагнитного излучения в виде металлического экрана (клетки Фарадея). На просвет очень хорошо видно, что слова, про изолированный звуковой тракт не пустой звук, подобное решение может избавить от множества помех от остальных электрических цепей материнской платы BIOSTAR Hi-Fi Z97 WE. Хочу сразу сказать, что прослушивание музыки вещь очень субъективная и то, что слышу я, может не услышать кто-то другой и наоборот. При прослушивании музыки на BIOSTAR Hi-Fi Z97 WE с помощью 32 Ом наушников Sennheiser HD215 звук оказался очень насыщенным и ясным. Например, при прослушивании рока и гитарных партий, чрезвычайно отчетливо слышится, как медиатор гитариста скребет об металлическую струну. К примеру, и на недавно протестированной нами плате MSI Z97 Gaming 7 слышно этот звук, но на BIOSTAR Hi-Fi Z97 WE он «яснее». В целом мне звучание платы очень понравилось. На задней панели BIOSTAR Hi-Fi Z97 WE расположены: - один порт PS/2 для клавиатуры - два порта USB 2.0 - четыре порта USB 3.0 - один HDMI - один D-SUB - один DVI - два порта RJ 45 (1 Гбит/с) - пять разъемов 3,5 jack для подключения акустики и один SPDIF Для коммутации видеовыходов используется высокоскоростной преобразователь уровней - мультиплексор NXP PTN3360DBS, его задача обеспечить преобразование сигнала с видеокарты встроенной в центральный процессор в совместимый сигнал стандарта DVI v1.0 или HDMI v1.4b. Что это дает на практике? Дает возможность использовать различные интерфейсы, распаянные на плате, хочешь DVI, а хочешь HDMI без переходников и проблем с совместимостью. UEFI BIOS Переходим к краткому обзору возможностей встроенного ПО UEFI: Главное окно в уже привычном для BIOSTAR стиле – красный фон с градиентом и общая информация о системе. В левой части экрана расположены различные индикаторы и часы, лаконично и удобно. Среди всех стандартных меню, больше всего интересно меню с оверклокерскими настройками под названием O.N.E. Все доступные настройки процессора открываются при переходе в ручной режим. Для конфигурирования памяти используется отдельное меню, причем как показала практика, почему-то не работают профили XMP для моих Geil Evo Leggera 2400 CL11. Плата просто не стартует при изменении, какого-либо параметра в настройках памяти. С чем это связанно осталось не выясненным, но подробный отчет по проблеме, представителям BIOSTAR был отправлен. Надеемся на скорейшее исправление проблемы. Для хорошего разгона процессора всегда приходится настраивать подсистему питания, даже перенос преобразователя с платы в процессор не избавил от подобной необходимости. Комплектное ПО с диска С материнской платой BIOSTAR Hi-Fi Z97 WE поставляется диск с фирменными утилитами и драйверами: Более всего нас интересуют такие программы как: - TOVERCLOCKER утилита для разгона процессора и оперативной памяти; - GPU II (Green Power Utility) утилита настройки профилей энергопотребления платы - Smart Speed Lan – утилита для настройки приоритетов сетевого трафика; Множество доступных для изменения и контроля параметров, в принципе все достаточно удобно расположено и понятно. Странным является факт оформления программы, такой привет из начала двухтысячных, можно было бы и современней сделать. Все портит один неприятный факт – утилита TOVERCLOCKER отказывается работать с вкладкой информации о памяти. Надеемся, что выйдет новая версия программы, и пользователи не столкнутся с подобными багами. Утилита Green Power Utility предназначена для переключения между четырьмя профилями, влияющими на производительность процессора. Первое, на что обращаешь внимание при использовании Green Power Utility, это архаичный дизайн, второе - это несоответствие иконок профилей с их названием. Например, на иконке профиля «Performance» изображен человечек, идущий небольшими шагами, что по идее символизирует экономный режим. Или же профиль с бегущим человечком подписан как «Medium». С другой стороны, если в BIOSTAR имеют ввиду не быстродействие системы, а уровень быстродействия энергоэффективности - то все в порядке. Т.е. «высокий» уровень энергосбережения, режим «Performance», соответственно человечек идет медленно - процессор будет работать немного медленнее и экономичнее. В любом случае, это создает некую путаницу в восприятии. Следующая утилита Smart Speed Lan позволяет не только выставить сетевые приоритеты для программ, но и применить некие хитрые твики повышающие общую скорость работы сети интернет. Наблюдается та же проблема что и с двумя первыми программами – кривой дизайн. Надписи, не влезающие в области кнопок и полей, цветовая схема из 90-х. По работе программы, каких-либо замечаний не было, как и особых эффектов, от ее работы. В целом, мое мнение относительно подобных сетевых «разгонялок» маркетинг чистой воды, один плюс в возможности заблокировать доступ к сети какому-либо запущенному приложению. Тестирование платы Тестирование BIOSTAR Hi-Fi Z97 WE заключалось в проверке ее способности к оверклокингу, тут стоит принять во внимание чрезвычайно неудачный экземпляр процессора Core i7-4770k в составе стенда. В свое время была проведена операция по снятию теплораспределительной крышки и замены термоинтерфейса, которая, к сожалению, положительного эффекта, кроме как уменьшения температур ядер процессора, не принесла. Что еще раз доказывает, что в оверклокинге немалый процент успеха зависит от госпожи Фортуны. Тестовый стенд: Процессор: Intel Core i7-4770k + Ice Hammer 4500+ Материнская плата: BIOSTAR Hi-Fi Z97 WE Оперативная память: 4x4 ГБ DDR3-2400 Geil Видеокарта: MSI Radeon R270X Gaming Операционная система: Windows 7 SP 1 x64 Максимальная частота достижимая моим процессором Core i7-4770k на предыдущих материнских платах, составила 4,5ГГц с напряжением 1,45В при использовании продвинутого водяного охлаждения на основе комплектующих компании EKWB. Поэтому для платы для проверки был выбран мой профиль 24/7, а общий множитель х43, напряжение питания 1,3В. Плата с лёгкостью переварила подобные настройки, а вот максимальные 4,5 ГГц оказались недостижимы. И причина вероятнее всего не в неудачном процессоре. Заключение Материнская плата BIOSTAR Hi-Fi Z97 WE получилась с технической точки зрения добротным и проработанным продуктом, чего не скажешь о ее программной части. Проблема с применением профилей XMP оперативной памяти, «корявые» и «багнутые» фирменные утилиты, это не то, что ждешь от материнской платы подобного уровня – ведь используется флагманский чипсет Intel Z97. В плюсы я отмечу качественный звук, элементную базу и чрезвычайно удобный POST кодер, показывающий температуру процессора. Компании BIOSTAR предстоит серьезная работа по доработке софта Hi-Fi Z97 WE, тем не менее, даже в таком виде эта плата будет неплохо смотреться в домашнем компьютере. Автор: Ярослав «Deep1984» Карпинский Благодарности:

- компании BIOSTAR за предоставленный на тестирование образец материнской платы BIOSTAR Hi-Fi Z97 WE Количество уникальных просмотров: 4425 Оцените материал: Подписаться на новости Последнее с форума: Последнее в блогах: Социальные сети и RSS: Популярное (за 30 дней): eSPORTconf Ukraine 2017 - первая бизнес-конференция по вопросам киберспорта в Украине Дружественные проекты: Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 0.6455 seconds and used 0.86MB of RAM. We need to overclock it :-)!