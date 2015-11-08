Обзор набора оперативной памяти Kingston HyperX Fury DDR3-1600 (H316C10FK2/8) объёмом в 8 ГБ

Совсем недавно, около месяца назад, компания Kingston, а точнее ее подразделение HyperX, представило новый модельный ряд оперативной памяти - HyperX Fury. Новая серия вышла на смену линейке HyperX Blu и представляет собою решение начального и производительного уровней для геймеров и компьютерных энтузиастов.

Новинка не могла пройти мимо нас, и сегодняшняя статья будет посвящена комплекту памяти Kingston HyperX Fury, который состоит из двух планок по 4 ГБ c тактовой частотой 1600 МГц и имеет модельный номер H316C10FK2/8.

Упаковка, внешний вид и комплектация

Новый комплект памяти от «красноголовых» поставляется в обычной для памяти упаковке: пластик + блистер.

На лицевой же стороне можно найти все характеристики памяти: ее модельный номер, объём, тактовую частоту, стандартное напряжение и информацию о CAS Latency. В нашем случае, как уже говорилось, набор состоит из двух планок объёмом в 4 ГБ с эффективной частотой 1600 МГц и работающих при напряжении 1.5В. CAS Latency при этом равен 10.

Казалось бы, что может быть в комплекте с памятью кроме самой памяти?

Оказалось, что в упаковке помимо двух «плашек» еще лежат наклейка с логотипом HyperX и руководство по установке памяти. Если руководство многим без надобности, то наклейку на корпус или еще куда налепить – милое дело. Мелочь, но приятно.

В нашем распоряжении оказалась модель синего цвета, хотя есть варианты и в других цветах: красном, белом и черном. В общем, каждый сможет подобрать себе набор на свой вкус и цвет.

Несмотря на то, что используется низкопрофильный радиатор, дизайнеры HyperX нашли как реализовать свой талант на столь малой площади. Получилось весьма эффектно.

К тому же, низкопрофильный радиатор имеет один очень хороший плюс – память не будет мешать установке супер-массивных систем охлаждения на процессор. При производстве памяти используется текстолит черного цвета, что добавляет контраста и лишний раз подчеркивает её внешний вид.

Ну, а если в вашем распоряжении имеется достаточно яркая материнская плата, то память и вовсе смотрится в слотах безупречно. Любители моддинга и эстетической красоты внутри системного блока должны будут оценить это по достоинству.

Тестирование

Оперативная память Kingston HyperX Fury H316C10FK2/8 работает на частоте 1600 МГц с формулой таймингов CL10-10-10-30 1t.

Несколько странноватая формула таймингов, так как обычно тайминг tRCD несколько выше, чем CL. Полный набор таймингов выглядит следующим образом:

Память не поддерживает Intel XMP, а ее частоты и тайминги выставляются полностью благодаря технологии PnP (Plug and Play). Т.е., в отличие от модулей памяти, которые формируют свои итоговые частоты и формулы таймингов за счет активации профиля Intel XMP в BIOS, модули Kingston не требуют вмешательства пользователя и сами выставляют оптимальные настройки. Причем, судя по данным AIDA 64, Kingston HyperX Fury имеет 6 готовых для работы профилей.

Разгонный потенциал

Тестирование оперативной памяти, как правило, сводится к изучению ее разгонного потенциала и сравнению производительности между стандартным режимом и режимом разгона.

HyperX Fury имеют напряжение по умолчанию равное 1.5 В. Без поднятия напряжения и без ослабления таймингов, Kingston HyperX Fury H316C10FK2/8 удалось покорить частоту в 2000 МГц. Дальнейшее повышение напряжения не позволило увеличить тактовую частоту без ослабления задержек. Впрочем, и без того неплохой результат: +400 МГц без поднятия напряжения к заводским частотам оказались полностью стабильными.

После незначительного ослабления таймингов и поднятия напряжения до 1.55 Вольт Fury удалось покорить частоту в 2133 МГц. Однако пройти все тесты на этой частоте не удалось, а повышение напряжения не добавляло стабильности.

При дальнейшем ослаблении таймингов до формулы CL11-12-11-30 и при значении tRFC 220 памяти удалось достичь отметки 2200 МГц при напряжении всего в 1.6 Вольт. При этом, работа памяти оказалась стабильной во всех тестах. Дальнейшее повышение напряжения не позволило добиться больших частот.

Еще одно ослабление таймингов и HyperX Fury со стандартных 1600 МГц удалось достичь 2400 МГц по частоте. Но, к сожалению, стабильной работу памяти на этой частоте назвать было нельзя, а дальнейшее ослабление задержек привело бы к существенному падению производительности, что делает гонку за «мегагерцами» бессмысленной.

Конфигурация стенда

После изучения памяти на предмет разгонного потенциала, определены три режима, которые полностью стабильны:

- стандартный режим с заводскими настройками;

- режим DDR3-2000 с зафиксированными таймингами, соответствующими заводским;

- режим DDR3-2200 с таймингами CL11-12-11-30

Конфигурация стенда выглядит следующим образом:

Процессор: Intel Core i7-4770K @ 4.0 GHz

Материнская плата: GIGABYTE Z97X-SOC Force

Видеокарта: ASUS ROG GTX 580 Matrix

Дисковая система: SSD ADATA XPG SX300 120 GB

Блок питания: Corsair AX1200i

Система охлаждения: Scythe Yasya

Операционная система: Windows 7 x64 SP 1

Результаты тестов

По результатам «Теста кэша и памяти» утилиты AIDA 64 v4.30 «разогнанная» HyperX Fury демонстрирует явное преимущество над стандартными частотами.

Наиболее быстрым режимом оказывается DDR3-2200, что вполне закономерно. Режим DDR3-2000 уступает незначительно, так как имеет более строгие тайминги.

Аналогичная ситуация наблюдается и в показаниях латентности. Производительность памяти крайне близка в режимах DDR3-2000 и DDR3-2200, но в обоих случаях значительно превосходит показания штатных 1600 МГц.

Архиватор WinRar также охотно реагирует на рост частоты памяти. По результату, складывается ощущение, что этой программе важнее, чтобы память обладала большей пропускной способностью (и как следствие частотой), чем меньшими задержками памяти. Наиболее производительным режимом является DDR3-2200 MHz. В это же время, программа для теста скорости рендера CineBench R11.5 демонстрирует обратную картину:

Для CineBench R11.5 оказались важнее более низкие тайминги. Поэтому режим DDR3-2000 оказывается наиболее быстрым. DDR3-2200 обходит показатели на штатных частотах (1600 МГц), но менее значительно.

CineBench версии R15, напротив, не демонстрирует разницы в производительности между режимом DDR3-2000 и DDR3-2200, в то время как оба режима немного быстрее штатных 1600 МГц.

3DMark 2011 – это графический тест, измеряющий производительность в 3D-приложениях с поддержкой DirectX11, включающий и тесты производительности в просчетах игровой физики. Согласно результатам, по общему баллу наиболее производительным режимом является DDR3-2200 МГц, хотя режим DDR3-2000 отстает незначительно. Отчетливо влияние частоты памяти на производительность заметно в подтесте Physics Score. Производительность системы в данном тесте от разгона памяти возрастает практически на 10%.

В последней версии 3DMark, 3DMark Firestrike, влияние частоты памяти на общий результат не столь ощутимо, хотя следует заметить, что пусть и с небольшим отрывом, но наиболее быстрым оказывается режим DDR3-2000. Вероятно, причина тому более строгие тайминги, чем в режиме DDR3-2200.

Может больше, чем предлагают

Новая линейка памяти Kingston HyperX Fury оставляет после себя положительные впечатления. Используемый нами в обзоре комплект HyperX Fury H316C10FK2/8 не является старшим в серии и работает на тактовой частоте равной всего в 1600 МГц. Однако, как показало тестирование, в умелых руках данный комплект памяти может продемонстрировать намного больше, чем изначально предлагает производитель. Нельзя оставить без внимания и внешний вид модулей - выглядят они достаточно эффектно, что позволяет HyperX Fury идеально вписаться в интерьер игровых ПК.

Память способна работать на тактовой частоте DDR3-2000 МГц с теми задержками и напряжением, что предусмотрены производителем. При этом, уровень производительности значительно возрастает в сравнении с изначальными характеристиками. Ну, а если память может быть еще быстрее, то почему бы этим не воспользоваться?



Комплект оперативной памяти Kingston HyperX Fury

получает награду "Рекомендовано" за свой стиль,

качество и разгонный потенциал.

Благодарности:

- Компании Kingston за предоставленный на тестирование образец памяти HyperX Fury

- Компании GIGABYTE за предоставленную на тестирование материнскую плату GIGABYTE Z97X-SOC Force

Автор: Евгений "John_White" Вологодский