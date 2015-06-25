Обзор NZXT Kraken X31: сквозь огонь и медные трубы

Представляем вашему вниманию первый на нашем ресурсе обзор готовой системы водяного охлаждения, на примере NZXT Kraken X31. Первоначально при планировании обзора я хотел сравнить заводскую водянку с «самосборной», но в итоге решил отказаться от подобного, по вполне понятным причинам: огромная разница в стоимости и эффективности.

На данный момент замкнутые заводские системы водяного охлаждения набирают популярность не только в среде энтузиастов, но и среди обычных, а так же корпоративных пользователей.

Все началось с того момента когда известная компания Asetec решила работать на OEM рынок, ее решения первоначально нацеленные на корпоративный сегмент, заполонили рынок готовых решений (под различными марками) , причем тенденция такова что и некоторые видеокарты оснащаются необслуживаемыми система водяного охлаждения, свежий пример - AMD Radeon R9 295X2. Стоит так же отметить чрезвычайно агрессивную патентную политику Asetec, запрещающую любые попытки продажи комбинированных водоблоков с помпой на территории США, что например, произошло с Swiftesh H2O 220.

Упаковка и внешний вид NZXT Kraken X31

Система водяного охлаждения поставляется в небольшой коробке с большим количеством графики.

Помимо изображения самой СВО Kraken X31 приводиться большое количество подробной информации о дополнительных сервисах, характеристиках и описании на различных языках.

Компания NZXT делает акцент на шести особенностях СВО Kraken X31:

- высокопроизводительная помпа с регулируемой скоростью и медным основанием с микроканальной структурой

- набор ПО NZXT CAM позволяющий управлять скоростью вращения вентилятора и работой помпы

- простой монтаж СВО

- подобранный по статическому давлению вентилятор для радиатора

- длинные и толстые шланги от помпы до радиатора

- шесть лет гарантии от производителя

На одной из сторон приведены технические характеристики, показывающие эффективность радиатора Kraken X31 по сравнению с обыкновенными, толщиной 2,5см, радиаторами. Заявлено, что на 16% более тонкий радиатор NZXT, обеспечивает лучшее охлаждение и более низкий уровень шума. Опровергнуть или подтвердить данное утверждение у нас точно не получиться, потому как что имелось под стандартным радиатором и каковы были условия сравнения, не представляется возможным. Тут же приведена информация о совместимости с процессорными сокетами, как видно постепенно производитель отходят от поддержки устаревших сокетов, как например 775.

В целом упаковка выполнена очень качественно и ярко, что, безусловно, может привлечь внимание к продукту на прилавке. Перейдем к более близкому осмотру Kraken X31.

Перед нами классическая СВО замкнутого цикла от Asetec: совмещенная с водоблоком помпа сообщается с помощью резиновых трубок с небольшим радиатором под 120мм вентилятор.

Стоит отметить приличную обработку основания водоблока и удобные пластиковые фитинги, позволяющие не перекручиваться трубкам.

На водоблок-помпу с завода установлена крепёжная пластина для использования с системами на базе Intel, для систем AMD используется другая.

Для работы помпы требуется подключить один из выходящих из нее проводов в колодку для внутренних портов USB 2.0, по нему осуществляется управление помпой. Один из трех оставшихся разъёмов используется для подключения в материнскую плату в разъем процессорного вентилятора, в один из двух оставшихся коннекторов включается комплектный вентилятор, а во второй, если потребуется дополнительный.

Комплектный вентилятор RX-FX122-HP произведен компанией NZXT, выполнен с использованием гидродинамического подшипника. Заявленная скорость вращения крыльчатки лежит в пределах от 800 до 2000 оборотов/минуту при уровне шума от 18 до 34дБ.

Для управления оборотами вентилятора используется либо фирменное ПО NZXT CAM при условии подключения к помпе, либо PWM при подключении 4pin коннектора непосредственно в материнскую плату.

Радиатор NZXT Kraken X31 выполнен из алюминия, благодаря этому он имеет совсем небольшой вес и небольшое влияние на ценник системы, как известно стоимость меди намного выше. На радиатор, возможно, установить два вентилятора, тем самым повысив его эффективность, ценой акустического комфорта.

Вообще после слабых помп именно небольшие алюминиевые радиаторы являются узким местом в создании максимально эффективных систем охлаждения.

Для нормального крепления Kraken X31 на процессоры Intel используется платина жесткости – backplate, в случае AMD или же платформы Intel 2011, потребуется использовать всего лишь подходящий комплект стоек и гаек с катаной головкой. На мой взгляд, в комплекте поставки крепления не хватает простейшей отвертки, хотя всегда можно воспользоваться женской пилочкой для ногтей ).

В установленном виде на материнскую плату, все выглядит достаточно эффектно. При условии, что в мой корпус CM HAF932 на тоже место без проблем помещается 360 мм радиатор EK-CoolStream RAD XTX, который как минимум в три раза больше, создается впечатление, что слишком много свободного места. В стандартном корпусе Middle Tower подобного не будет. Как видно длины шлангов достаточно для установки, как верхней части корпуса, так и на задней стенке. Тут самое место вспомнить, что зря в NZXT не сделали подсветку логотипа на помпе, смотрелось бы просто замечательно.

Программное обеспечение NZXT CAM

Отдельного внимания заслуживает фирменное программное обеспечение NZXT CAM, на самом деле это целый комплекс, включающий в себя и мобильное приложение.

Сразу оговоримся, что мобильное проверить не получилось в связи с временными ограничениями ПО и его доступности для устройств отличных от использующих Apple IOS. На сайте есть информация о доступности версии для Android устройств в ноябре 2014 года, для платформы Windows Phone похоже ничего и не планируется.

Для работы с ПО NZXT CAM потребуется регистрация на сайте, что даст возможность удаленно управлять системами охлаждения NZXT ,а так же следить за состоянием всего компьютера, вплоть до подключенных USB-накопителей.

Немного бы хотелось упомянуть про такой интересный продукт как NZXT GRID, этот девайс является тем промежуточный звеном, которое позволяет управлять охлаждением, что с учетом удаленного мониторинга и мобильного доступа через фирменный софт, дает достаточно широкие возможности мониторинга, присущие старшим решениям из мира строгих корпоративных серверов.

После прохождения регистрации и перезагрузки ПК, перед нами появляется окно под названием «Basic», несущее простейший функционал мониторинга и справки о системе. Интерес тут представляют разве что графики загрузки процессора, использования памяти и температуры устройств.

Совсем другой вид программа приобретает в режиме «Kraken». Помимо стандартного функционала мониторинга добавляется и возможность управления профилями Kraken X31, причем можно создать и свои настройки с помощью двух профилей «Custom» и «Manual».

Приведенный на скриншоте профиль «Silent» повышает порог увеличения скорости вращения вентилятора, что напрямую влияет на акустический шум. График зависимости скорости от вращения крыльчатки вентилятора от температуры жидкости имеет вид плавного подъёма, этим и обеспечивается тишина работы Kraken X31.

Профиль «Performance» имеет другой рабочий график, и нижняя граница скорости вращения вентилятора расположена гораздо выше, соответственно и шум выше.

Профиль «Custom» позволяет отстроить «график» под свои требования, для регулировки можно создавать столько точек сколько потребуется. Полезный профиль, потому что не всегда заводские» настройки соответствуют желанию пользователя.

Последний профиль «Manual», позволяет регулировать скорость вращения вентилятора в отрыве от температуры жидкости, сколько выставите, такая и будет скорость.

Есть возможность настроить уведомления, выставить пороги срабатывания тревоги как для вентилятора так и для помпы, все таки остановка помпы это чрезвычайная ситуация и лучше быть предупрежденным об этом.

Тестирование

В качестве конкурента для NZXT Kraken X31 я выбрал один из самых эффективных в далеком 2010 году по соотношению цена/градус кулер - Ice Hammer IH4500. К сожалению, родной вентилятор IH4500 погиб от лапы домашнего котейки, но его место занял благородный Arctic Cooler F12.

Тестовый стенд:

Процессор №1: Intel Core i7-4790k

Процессор №2: Intel Pentium G3258 Anniversary Edition

Материнская плата: MSI Z97 Gaming 7

Оперативная память: 4x4 ГБ DDR3-2400 Geil

Видеокарта: MSI Radeon R270X Gaming

Операционная система: Windows 7 SP 1 x64

Термопаста: Gelid GC-EXTREME Thermal Compound

Для тестирования процессоры работали в двух режимах: стандартный и разогнанный. В разогнанном режиме частота 4790k составляла 4,8 ГГц при напряжении питания 1.3В, для Pentium G3258 разогнанный режим составил 4,4 ГГц, «низкая» частота обусловлена неудачностью самого процессора.

Тестирование в номинальном режиме

Результаты при использовании Ice Hammer IH4500:

G3258 + Ice Hammer IH4500 1350rpm

4790k + Ice Hammer IH4500 1350rpm

Профиль «Silent»:

G3258 +NZXT Kraken X31 «Silent»

4790k +NZXT Kraken X31 «Silent»

Профиль «Performance»:

G3258 +NZXT Kraken X31 «Performance»

4790k +NZXT Kraken X31 «Performance»

Профиль «Manual 100%»:

G3258 +NZXT Kraken X31 «Manual»

4790k +NZXT Kraken X31 «Manual»

Для удобства пиковые значения температуры для процессоров собраны в диаграммы:

Можно констатировать проигрыш воздушного кулера в профилях СВО «Performance» и «Ручной», пусть разница и не десяток градусов, тем не менее, она есть. Стоит отметить, что скорость вращения крыльчатки вентилятора в случае IH4500 составляла 1300-1360 об/мин, а для Kraken X31 в профиле «Performance» 1000-1700 об/мин. Соответственно, под нагрузкой, о звуковом комфорте в режимах отличных от «Silent» речи не идет, слышен гул от проходящего через радиатор воздуха.

Тестирование в разогнанном режиме

Результаты при использовании Ice Hammer IH4500:

G3258@4.4 + Ice Hammer IH4500 1350rpm

4790k@4.8 + Ice Hammer IH4500 1350rpm

Профиль «Manual 100%»:

G3258@4.4 + NZXT Kraken X31 «Manual»

4790k@4.8+ NZXT Kraken X31 «Manual»

Дополнительный тест процессора G3258@4.4 с охлаждением NZXT Kraken X31 профиль «Silence»:

G3258@4.4 + NZXT Kraken X31 «Silence»

Можно смело констатировать, что для разгона современных четырехядерных процессоров поколения Haswell, производительности NZXT Kraken X31 недостаточно. Как и в случае с IH4500 процессор перегревается и сбрасывает частоты. Тем не менее, для «холодного» Pentium G3258 в разгоне до 4,4 ГГц, даже в профиле «Silence» мощности NZXT Kraken X31 достаточно, запас до критичной температуры (72°С) почти 5°С.

Заключение

Система водяного охлаждения Kraken X31 от компании NZXT оставляет приятные впечатления от использования, ее уровень производительности достаточен для эффективного охлаждения почти всех процессоров доступных на рынке, наверное, за исключением таких монстров тепловыделения, как платформа Intel 2011-3 и процессоры AMD серии FX-9000.

При стоимости Kraken X31 в $73, такого рода СВО конечно же не могут конкурировать с топовыми современными кулерами той же стоимости, но и те в свою очередь не обладают таким широким функционалом: удобство установки, свободного околосокетного пространство и интересного программного обеспечения NZXT CAM. Кроме того владение подобным продуктом, дает возможность приобщиться к лагерю «водянщиков», что для многих будет первым шагом в стан энтузиастов-компьютерщиком, а там и до оверклокеров недалеко ))).

По результатам знакомства и тестирования возможностей NZXT Kraken X31, данная СВО награждается наградой "Рекомендовано" и "Оригинальный дизайн":

Автор: Ярослав «Deep1984» Карпинский

Благодарности: