Обзор профессиональной игровой гарнитуры Kingston HyperX Cloud

Компания Kingston и ее подразделение HyperX продолжают увеличивать свое присутствие на рынке компьютерных комплектующих и периферии для геймеров. Так, например, все мы помним модули оперативной памяти, SSD и флеш-накопители Kingston HyperX Na’Vi Edition, стилизованные под киберспортивную организацию Natus Vincere. Составы команд Na’Vi находят своих фанатов среди геймеров по всему миру в различных дисциплинах, таких как DOTA 2, Counter-Strike и World of Tanks. Нельзя промолчать и о том, что HyperX уже много лет является одним из главных партнеров и спонсоров Intel Extreme Masters – международной серии киберспортивных турниров, одной из важнейших дисциплин в которой является StarCraft II.

Совсем не мудрено, что при такой заинтересованности в киберспорте HyperX имеют желание выпускать больше различных девайсов для геймеров. Так, HyperX при плотном взаимодействии со шведской компанией QPAD выпустила игровую гарнитуру для профессиональных геймеров Hi-Fi класса под своим брендом – HyperX Cloud.

Упаковка, комплектация и внешний вид

Новинка от HyperX поставляется в крупной коробке, которую нельзя назвать легкой. Из-за этого создается впечатление, что перед нами далеко не рядовая гарнитура, а действительно стоящий продукт

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Упаковка яркая и выполнена преимущественно в красном цвете. На лицевой стороне изображена гарнитура и расписаны ее основные характеристики. На обратной стороне также имеется изображение гарнитуры, но уделено больше внимания её элементам, таким как динамики, микрофон, пульт и т.п.

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По бокам также имеется общее описание продукта, но вот на русском языке ни слова.

На верхней части упаковки можно найти информацию о том, что HyperX Cloud, несмотря на свою новизну, уже является официальной гарнитурой таких профессиональных киберспортивных организаций, как Intel Extreme Masters, The Alliance и TeamLiquid.

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Под «оболочкой» имеется еще одна коробка. Она очень плотная, имеет черный цвет и уже в ней лежит сама гарнитура. Все содержимое разложено по своим ячейкам, хорошо зафиксировано и ничего не болтается. Благодаря этому транспортировка гарнитуры в упакованном виде становится безопасной.





HyperX Cloud могут похвастаться хорошей комплектацией: помимо наушников, в коробке имеются два удлинителя, один из которых с пультом, съёмный микрофон, переходник с комбинированным разъёмом для использования гарнитуры в сочетании с мобильными устройствами и некоторыми ноутбуками, переходник на двойной mini-Jack, который можно использовать в самолете и дополнительные велюровые амбушюры. Помимо этого, имеется сумка-чехол, для удобной транспортировки гарнитуры – ведь киберспортсмены обычно не расстаются со своими устройствами, а летать на соревнования приходится достаточно часто.

У всех кабелей и удлинителей используются позолоченные разъёмы mini-Jack:



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Исключение составляет удлинитель с пультом. На его выходе используются пластиковые разъёмы, что несколько странно на общем фоне, но на самом деле некритично.

Пульт сделан из пластика с покрытием софт-тач, имеет колесо для регулирования громкости, переключатель для отключения микрофона и кнопку, которая отключает микрофон только во его время зажатия.

Длина провода наушников без удлинителей составляет метр. Поэтому, при подключении наушников через удлинитель с пультом, сам пульт будет от вас на расстоянии одного метра, что не всегда удобно. Если пульт не требуется, то можно не использовать удлинители вовсе, либо использовать удлинитель без пульта.

По бокам наушников используются металлические вставки черного цвета с красным логотипом HyperX – это делает продукт узнаваемым, и в то же время не перенасыщенным яркими красками.

Сами чашечки сделаны из пластика с софт-тач покрытием, из-за чего наушники являются приятными на ощупь.

Гарнитура использует алюминиевый каркас, что делает её достаточно упругой. Оголовье покрыто кожзаменителем и очень мягкое. Оно прошито красными нитками, что добавляет, во-первых, долговечности наушникам, а во-вторых – подчеркивает дизайн.

Как уже было сказано, HyperX Cloud используют съёмный микрофон, который подключается к левому «уху».

К слову, о микрофоне. Микрофон HyperX Cloud гибкий по своей конструкции, имеет уплотнение из того же софт-тач пластика у основания, а также ветрозащиту для того, чтобы ваши «вздохи» не попадали в эфир.

Согласно спецификациям, микрофон использует одностороннюю диаграмму направленности (кардиоидную), а частотный диапазон от 100 до 12000 Гц.

Гарнитура HyperX Cloud использует динамики диаметром в 53 мм с достаточно широким частотным диапазоном – от 15 до 25 000 Гц. HyperX Cloud имеют высокий импеданс – 60 Ом. Поэтому, если вы пользуетесь интегрированной звуковой картой без предусилителей, то можно потерять в громкости. С другой стороны, многие производители материнских плат уже представили ряд моделей, у которых даже интегрированный звук обладает улучшенной обвязкой и усилителями. Если на вашей материнской плате такого звука не имеется, то, как бы там ни было, уровень громкости гарнитуры в любом случае будет в пределах комфортного.

По умолчанию HyperX Cloud поставляется «одетой» в кожаные амбушюры, но при желании, их можно «переодеть» в велюровые.

Как видно по фотографии, благодаря алюминиевому каркасу гарнитура легко изгибается, поэтому заменить одни амбушюры на другие не составляет труда. Кроме того, такая гибкость может быть полезной, когда необходимо слушать лишь один динамик.

Опыт эксплуатации и заключение

Kingston HyperX Cloud очень хорошо смотрятся, приятны тактильно и хорошо сидят. Несмотря на то, что они достаточно массивные, их вес не ощущается из-за мягкого оголовья. После двух-трех часов игры или прослушивания музыки, шея не затекает и не возникает никакого дискомфорта. В висках наушники не давят, а уши удобно располагаются внутри амбушюр. Кожаные амбушюры обладают отличной изоляцией от внешнего шума, за счет чего увеличиваются общая громкость и насыщенность звука. Правда, через несколько часов, особенно в жаркий день, уши могут немного запотевать. Так или иначе, если это происходит и вызывает у вас дискомфорт, то на помощь приходят велюровые амбушюры – в них уши дышат, правда за счет более худшей шумо-изоляции, может потеряться общий уровень громкости, а низкие частоты могут стать менее выраженными. Велюровые амбушюры также очень удобны и даже в некотором смысле мягче, а гарнитура с ними кажется легче.

Наушники прослушивались на дискретной звуковой карте среднего класса ASUS Xonar DX. Звучание HyperX Cloud при прослушивании музыки откровенно говоря радует. Очевидно, свою роль играют 53-мм динамики с широким диапазоном частот. В итоге, звучание становится насыщенным и слышны многие мелкие детали. У гарнитуры нет перебора с низкими частотами, поэтому басы кажутся мягкими, но в то же время достаточно глубокими. Кроме того, не наблюдается «перекоса» и в сторону высоких и средних частот - в этом плане, на мой взгляд, HyperX Cloud очень хорошо сбалансированы. Разумеется, все это положительно сказывается и на игровом процессе. Играть в наушниках очень приятно. Микрофон гарнитуры достаточно четкий, имеет функции шумоподавления, а качество передачи голоса остается на высоком уровне.

Kingston HyperX Cloud выпущены в ценовом сегменте около $100. В этом ценовом диапазоне у HyperX очень много достойной конкуренции, но Kingston есть что предложить – помимо качественного звука и стиля, HyperX Cloud могут похвастать богатой комплектацией. Такой набор встречается далеко не у каждого производителя. К тому же, в Kingston не прогадали и с партнером в лице QPAD – ведь этот шведский производитель пусть и не очень известен на постсоветском пространстве, но уже давно себя зарекомендовал на рынке Европы. Таким образом, Kingston и HyperX можно поздравить с успешным дебютом – HyperX Cloud несомненно удачный продукт, который можно рекомендовать к покупке.

Автор: Евгений “John_White” Вологодский

Благодарности:

- Компании Kingston Kazakhstan за предоставленный на тестирование образец