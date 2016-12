Обзор стильного флеш-накопителя Silicon Power TOUCH 825 объемом 32Гб 24.06.2014 | Категория: Обзоры | Разместил: Deep1984 Рынок USB флеш-накопителей в настоящий момент заполнен чуть более, чем полностью. Высокая конкуренция заставляет производителей проявлять все больше креативности, что в итоге играет на пользу нам с вами – конечным пользователям. Нам бы хотелось рассказать вам об еще одном оригинальном устройстве от компании Silicon Power – о «флешке-скрепыше» TOUCH 825. Упаковка, внешний вид, комплектация Silicon Power TOUCH 825 поставляется в стандартном для компании блистере, на титульной стороне приведена основная информация: название продукта, графика правильной ориентации разъема накопителя, сведения о пожизненной гарантии и поддержке MS Windows 8. На обратной стороне помимо информации рекламного характера, рассказывающего о стильном дизайне и стальном корпусе переведенной на 14 языков, есть информации о поддержке альтернативных ОС в лице MacOS и Linux (с версии ядра 2.6.х). SP предлагает воспользоваться виджетами рабочего стола (актуально для семейства ОС Microsoft), упрощающие рутинные операции по резервированию, шифрованию, проверке антивирусом. Из особо интересных возможностей я бы выделил такую функцию, как блокировка компьютера при отсутствии накопителя в порту USB. Приступим к осмотру пациента. Накопитель изготовлен в литом корпусе без внешней части разъёма, такое решение позволяет изготавливать очень компактные флеш накопители, но уменьшает ремонтопригодность. Корпусом является и ее металлическая часть, сделанная таким образом, что для использования флешки надо ее вывернуть. Внешняя металлическая часть имеет специальные изгибы, что делает похожим накопитель на клипсу и скрепку одновременно. Это позволяет закреплять его, к примеру, на папке с бумагами. Кроме того, такое исполнение корпуса делает его пылевлагозащищенным, металл оказался слабо подвержен намагничиванию, так что он может быть и нержавеющей сталью. Тестирование Производитель не стал снабжать упаковку информацией о производительности флэш накопителя, а также информации о контроллере и типе памяти. Если скорость работы можно определить опытным путем, то для определения контроллера вскрывать корпус новой флэшки желания не возникло. Для этого я воспользуюсь бесплатной программой Flash Drive Information Extractor. Используется одноканальный контроллер Silicon Motion SM3257 в паре с недорогой памятью TLC от компании Toshiba. Стандартная конфигурация для недорогих USB 2.0 накопителей. Тестирование накопителя проводилось в следующих бенчмарках: HD Tune Pro, ATTO Disk Benchmark и CrystalDiskMark. Тестовая конфигурация: Процессор: Intel Core i7-4770k

Материнская плата: Asus Z87 Maximus Extreme VI

Оперативная память: 4x4 ГБ DDR3-2400 Geil

Операционная система: Windows 7 SP 1 x64

Контроллер USB 3.0: Intel Z87 Результаты тестов HD Tune Pro 5.00 - тест на чтение: Для недорогой USB 2.0 флешки скорость чтения в 28,6 Мб/сек является очень неплохим достижением. ATTO Disk Benchmark: Максимальная скорость записи 13,7 Мб/сек при тестовых блоках размером 64Кб, скорость чтения преодолевает рубеж в 30 Мб/сек только на блоках больше 1Мб. CrystalDiskMark: Данные предыдущих тестов подтверждаются - Silicon Power TOUCH 825 недорогая и достаточно шустрая USB 2.0 флешка. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Чем примечательна флешка Silicon Power Touch 825 32GB? В первую очередь, это дизайн, компактность и удобство применения. Во вторую - крепкий пылевлагозащищенный корпус. Ну а в третью – для своей цены (по данным Яндек.Маркет – 5500тг/870руб) флешка показывает достаточно неплохую скорость чтения при большом доступном объёме. Очень удобным оказался корпус в виде скрепки,пользователям, работающим с бумажными документами, такое исполнение должно понравиться - меньше шансов потерять накопитель. Silicon Power Touch 825 32GB получает награду "Протестировано" Автор: Ярослав «Deep1984» Карпинский

