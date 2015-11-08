Обзор защищенного флеш-накопителя Silicon Power Jewel J05 с поддержкой USB 3.0

USB-накопители в нашей тестовой лаборатории не являются частыми гостями, но, все же периодически, к нам заглядывают. Например, ранее были рассмотрены решения с поддержкой USB 3.0 от ADATA и PQI.

В этот раз мы рассмотрим еще один накопитель, но уже от компании Silicon Power – Jewel J05. Silicon Power Jewel J05 – это флешка с поддержкой стандарта USB 3.0, и, в нашем случае, объемом в 32 ГБ. Вообще, если говорить Silicon Power, то этот бренд достаточно популярен на нашем рынке. Продукцию этого производителя в виде USB/SD-накопителей можно найти практически в любом магазине который специализируется на продажах компьютерной техники и даже в салонах сотовой связи.

Упаковка, внешний вид, комплектация

Silicon Power Jewel J05 поставляется в весьма типичной упаковке для подобных устройств и ничем выдающимся не выделяется.



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Используется все тот же картон и блистер, за которым и красуется наш накопитель. С обратной стороны имеется описание устройства и системные требования на нескольких языках. В общем, ничего такого.



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Разве что на лицевой стороне в правом нижнем углу можно найти информацию о том, что накопитель у нас соответствует стандарту USB 3.0, то, что он ударо- и водостойкой, имеет пожизненную гарантию и совместим с Windows 8.



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Сам накопитель, в нашем случае, серого цвета. Хотя, по данным официального сайта он существует и в других цветовых гаммах – голубой и розовый.

Silicon Power Jewel J05 внешне напоминает замок. Корпус, точнее «колпачок» накопителя выполнен из силика-геля, что и придает свойства водостойкости и ударопрочности накопителю.

Сам накопитель достаточно компактный, судите сами:

Колпачок надежно, в пределах прочности силика-геля, прикреплен к корпусу (основанию) накопителя, поэтому он никогда не потеряется. Если его только насильно не оторвать. В добавок, такая конструкция и дизайн позволяют прикреплять флешку как брелок к тем же ключам и для этого вам не потребуется использовать какие-либо шнурки.



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При внешнем осмотре создалось впечатление, что наш «колпачок-нетеряшка» может создавать помехи при подключении флешки к USB-порту компьютера или ноутбука, так как может запутаться. Но впечатление оказалось ложным. Даже если колпак «закручивается» вокруг самого штекера USB, это не мешает, так как он, то бишь сам штекер USB 3.0, достаточно длинный.

Тестирование

К сожалению, информации о производительности Silicon Power Jewel J05 нет ни на самой упаковке, ни на сайте производителя. В связи с этим, скорость нашего «силиконового друга» нам предстоит выявить самостоятельно.

Кроме того, в случае с USB 3.0, производительность может зависеть и от используемых контроллеров USB 3.0 на материнской плате. Поэтому мы провели тестирование на двух платформах – LGA 2011 и LGA 1150. Для LGA 2011 использовалась материнская плата ASUS P9X79 – она использует сторонний контроллер USB 3.0 от ASMedia. Для LGA 1150 – материнская плата ASUS Maximus VI Extreme – она снабжена «родными» контроллерами от Intel.

Конфигурация стенда на платформе Intel LGA 2011:

- материнская плата ASUS P9X79

- процессор Intel Core i7-3930K

- оперативная память GeiL Evo Leggera 4x4 GB DDR3 2400

- операционная система Windows 7 x64 SP1

Конфигурация стенда на платформе Intel LGA 1150:

- материнская плата ASUS Maximus VI Extreme

- процессор Intel Core i7-4770K @ 4 GHz

- оперативная память G.Skill Flare 2x2 GB @DDR2400 CL7

- операционная система Windows 7 x64 SP1

Результаты тестов на платформе LGA 2011

Согласно показаниям HD Tune PRO 5.5 скорость линейного чтения Silicon Power Jewel J05 достигает отметки в 146,4 МБ/с.



При этом, средняя скорость чтения составляет 133.4 МБ/с, а минимальная - 128.7 МБ/c. На наш взгляд, это очень хороший показатель для накопителя объёмом в 32 ГБ. К сожалению, HD Tune Pro по каким-то причинам не смог провести тестирование скорости записи, поэтому для этого мы воспользовались утилитой ATTO.

По результатам теста в ATTO Disk Benchmark накопитель Silicon Power Jewel J05 смог достичь скорости чтения в 138,4 МБ/с (141 779 КБ/с), а скорость записи колеблется в среднем около 19-22 МБ/с, что не так уж и много, но достаточно.

Результаты тестирования на платформе Intel LGA 1150

В HD Tune Pro 5.5 в тесте на чтение на платформе LGA 1150 скорость чтения превысила прежние показатели.

Теперь, максимальная скорость чтения составляет 159.4 МБ/с, минимальная 140.9 МБ, а средняя – 155.2 МБ/с. Очень и очень похвально – по показателям чтения эта «малютка» обходит классические жесткие диски. Да и график, если сравнивать с результатом LGA 2011, выглядит намного стабильнее. Кроме того, можно заметить, что интегрированный контроллер USB 3.0 от Intel, меньше нагружает процессор – всего 1% против 4.2% в случае с LGA 2011 (Asmedia).

По результатам ATTO также наблюдается улучшение в показателях скорости чтения – в случае с LGA 1150 скорость чтения достигает отметки в 149 МБ/с, что на 10 МБ/с больше, чем на предыдущей платформе. Что касается показателя скорости записи, то он не изменился и по-прежнему колеблется в районе 19-20 МБ/с.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Silicon Power Jewel J05 приятно удивила своими показателями скорости. Это действительно быстрый USB 3.0 накопитель. Конечно, нам бы хотелось получить и более высокую скорость записи, но и этого вполне достаточно. Ведь Jewel J05 не относится к USB-накопителям премиум класса, а смотреть фильмы в формате Full HD в каком-нибудь «тяжеловесном формате» типа *.mkv без «подгрузок» можно и напрямую с флешки – скорость чтения в 140-150 МБ/с это позволяет с лихвой. Дизайнерский подход при создании флешки также может найти своих фанатов.

Как итог, USB 3.0 накопитель Silicon Power Jewel J05 получился весьма удачным, и его можно смело рекомендовать к покупке.

Silicon Power Jewel J05 получает награду «Рекомендовано»

за свои хорошие показатели скорости

Автор: Евгений «John_White» Вологодский

Благодарности:

- Компании Silicon Power за предоставленный на тестирование образец.