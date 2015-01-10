Тестирование материнской платы MSI Z97 MPower MAX под жидким азотом

MSI Z97 MPower MAX/AC – это еще один представитель материнских плат на чипсете Intel Z97, с которым мне удостоена честь познакомиться вплотную и рассказать о своих впечатлениях. Что более интересно, так это то, что плата также, как и GIGABYTE Z97X-SOC Force относится к продуктам оверклокерским, а значит впереди испытание работы платы в условиях экстремального разгона.

Еще один интересный момент – через мои руки проходит уже третье поколение оверклокерских плат от MSI, а значит, мы можем наблюдать как развивается эта продуктовая линейка.

Упаковка, внешний вид и комплектация

Дизайн упаковки, в которой поставляется материнская плата MSI Z97 MPower MAX/AC, не сильно потерпел изменений в сравнении со своей предшественницей – MSI Z87 MPower.

Практически тот же стиль оформления, и та же «откидная» крышка «М». И это, на мой взгляд правильно. Люди привыкают к определенным цветовым гаммам, которые позволяют определить класс продукта только лишь по его цвету. Кстати, если кто-то хочет узнать, как MSI строит иерархию своей продукции, то можно почитать вводную часть обзора материнской платы MSI Z87M GAMING.



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Комплектация материнской платы очень большая, поэтому в один кадр она не вмещается.





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И так, в комплекте имеются: два DVD-диска с драйверами и утилитами, антенны Wi-Fi, карта Wi-Fi, много документации, в том числе и руководство по разгону процессоров Haswell, различные наклейки для SATA-шлейфов, наклейка на корпус, планка задней панели, кабели SATA и SATAe, уже хорошо знакомый дверной ярлык «Занят, ставлю мировые рекорды» и провода для замера напряжений.



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Ну и, конечно же, постер, с одной стороны которого изображение материнской платы MSI Z98 XPower/AC, а с другой – схематическое расположение Z97 MPower Max.

Сама материнская плата лежит в отдельной секции под блистером.



(изображения кликабельны)

Дизайн MSI Z97 MPower MAX не изменился кардинально в сравнении с предшественницей на базе Intel Z87, но радиаторы в цепях питания и на чипсете стали выглядеть значительно эффектнее. В основе платы лежит все тот же черный матовый текстолит, имеющий восемь слоев.

Схема питания процессора имеет 12 фаз, которые построены по концепту Military Class 4. Т.е. это говорит о том, что в цепи в обязательном порядке используются танталовые конденсаторы и дроссели SFC.

С обратной стороны платы можно обнаружить шесть микросхем-удвоителей фаз Intersil 11ACRZ с интегрированным драйвером. Также можно обратить внимание на то, что и в области процессорного гнезда имеется немалая группа SMD-конденсаторов.

В самом гнезде конденсаторы также имеются. Даже «затесался» один танталовый. Такое большое их количество производитель разместил с целью обеспечения максимальной стабильности при разгоне процессора, особенно экстремальном.

Для питания процессора используется два EPS разъёма – на 4 и 8 контактов.

Конструкция охлаждения системы питания предусматривает возможность её подключения в контур системы водяного охлаждения. Три секции с радиаторами соединены одной медной теплотрубкой.





В целом, все радиаторы, используемые на материнской плате, включая тот, что охлаждает чипсет Intel Z97, выглядят очень стильно. Дизайнеров MSI можно в очередной раз похвалить, так как со своей работой они справляются неплохо.

Как и подобает всем полноценным материнским платам на базе Intel Z97, MSI Z97 MPower MAX/AC имеет четыре слота памяти DDR3 с поддержкой двойного канала. Заявленная максимальная частота модулей памяти в режиме разгона равна 3300 МГц, а максимальный объём – 32 GB.

Справа от слотов памяти расположены кнопки Easy Button 3 и V-Check Points для замера напряжений. Переключатель OC_SW1 отвечает за «агрессивность» работы алгоритмов автоматического разгона при помощи OC GENIE. Кнопка DISCH1, та, что с изображением молнии, используется, когда нужно разрядить материнскую плату и батарейку BIOS. «Reset» и «Power» вопросов ни у кого не должны вызывать, а вот кнопки «+» и «-» нужны для того, чтобы изменять частоту опорной шины BCLK «на лету». Правда, в связи с отсутствием драйвера Intel ME под Windows XP для чипсета Intel Z97, этот функционал будет работать только под Windows 7 и Windows 8.

На мой взгляд было бы куда практичнее, если бы кнопки «+» и «-» меняли не частоту опорной шины, а множитель процессора. Связано это с тем, что менять частоту BCLK даже во время экстремального разгона приходится существенно реже, чем частоту процессора.

MSI Z97 MPower MAX/AC имеет два «хэдера» для подключения фронтальных USB 3.0. Один возле 24-контактного разъёма ATX, другой возле портов SATA 3.0.

Портов SATA 3.0 у MSI Z97 MPower ровно восемь штук. Шесть из них, находятся под контролем чипсета Intel Z97, а еще два управляются при помощи ASMedia ASM1061. Несколько удивляет отсутствие новомодного SATA Express, который был у той же GIGABYTE Z97X-SOC Force, хотя в тоже время нисколько не огорчает.

Зато в отличие от GIGABYTE, решение MSI имеет другое «новомодное» явление получившее распространение с Intel Z97 - порт M2, который также, как и SATA Express, использует шину PCIe. Это, на мой взгляд даже практичнее, чем SATA Express.

В нижней части материнской платы могут заинтересовать переключатель SLOW_1, активирующий/деактивирующий режим SLOW MODE и индикатор POST. С точки зрения оверклокера, их расположение очень удачно: не нужно тянуться куда-нибудь в область оперативной памяти, чтобы отключить/включить «медленный режим», да и выявить причину не старта системы. Также имеются переключатель BIOS_SW1, переключающий микросхемы BIOS и кнопка сброса BIOS.

MSI Z97 MPower MAX/AC имеет три порта PCIe x16 и четыре порта PCIe x1. Дополнительных линий для PCIe x16 плата не имеет, поэтому в конфигурациях SLI/CrossFireX используются только 16 линий, которые предусмотрены контроллером PCIe процессоров Haswell. А стало быть, распределение линий PCIe в конфигурациях MultiGPU выглядят следующим образом:

- для одной видеокарты x16+x0+x0;

- для двух карт x8+x8+x0;

- для трех x8+x4+x4.

Для случаев, когда используется несколько особо прожорливых видеокарт, предусмотрено дополнительное питание для PCIe.

Несмотря на то, что перед нами материнская плата не из игровой серии, в MSI решили не экономить и таки назначить ответственным за звуковое сопровождение кодек Realtek ALC1150, но в улучшенной обвязке, усилителями (в том числе и для фронтальной панели).

В общем, перед нами уже хорошо знакомый Audio Boost, который уже встречался в предыдущих наших обзорах материнских плат MSI. Помимо сравнительно неплохого звучания для интегрированных аудио-решений, все это еще и неплохо выглядит, так как подсвечивается.

А вот сетевой контроллер используется не Killer E2200, который сейчас стал популярным во всех игровых материнских платах, а Гигабитный Intel I218-V. В отсутствии Killer E2200 не вижу никакой трагедии, на самом деле. Играть можно с комфортом и на этой сетевой карте, а оверклокерам сеть и вовсе не нужна.

На задней панели имеется парочка USB 2.0, комбинированный порт PS/2, 8 портов USB 3.0, HDMI, DisplayPort, сетевой разъём RJ 45, S/PDIF Input/Output, шесть аудио-джеков и кнопка сброса BIOS.

Модуль беспроводной связи может быть установлен между портами USB 2.0 и кнопкой сброса BIOS.

UEFI BIOS

Интерфейс BIOS не сильно отличается от такового у MSI Z87 MPower. Познакомиться с ним, а также с инструкцией по разгону процессоров Haswell, можно по этой ссылке. Так или иначе, некоторые изменения по части разгона Z97 MPower MAX имеет.

Первое, что бросается в глаза – это пункт меню Extreme OC Setup.

Он предназначен для разгона под жидким азотом и имеет два значения: LN2 Extreme и LN2 Normal. В соответствии с выбранным значением, плата автоматически настраивает систему питания, выставляя ограничения по силе тока и т.п. В общем, то, что раньше оверклокерам приходилось каждый раз выставлять вручную в разделе Digitall Power, сейчас оптимально выставляется автоматом:

Были также добавлены и расширены профили памяти.

Причем, плата не только загружает настройки таймингов и частот памяти, как это делается у большинства материнских плат, но и выставляет необходимые напряжения в соответствии с выбранной предустановкой:

Конечно, это все мелочи, но приятные. Каких-либо явных проблем с BIOS обнаружить не удалось, даже в процессе экстремального разгона несмотря на то, что использовалась пред-релизная версия.

Экстремальный разгон, результаты тестов

Для тестирования платы под жидким азотом использовались те же комплектующие и тот же набор тестов, что и при обзоре материнской платы GIGABYTE Z97X-SOC Force. Соответственно, у вас есть возможность сравнить полученные результаты.

Стендовая конфигурация:

Процессор: Intel Core i7 4770K

Материнская плата: MSI Z97 MPower MAX/AC

Оперативная память: G.Skill Flare DDR3-2000 CL7

Блок питания: Corsair AX1200i

Накопитель: SSD ADATA XPG SX300 120 GB

Операционная система: Windows 7 SP1 x64, Windows XP SP3 32 bit

LN2 Pot: Magnum by xtremelabs

Термопаста: Gelid GC-Extreme

Нельзя не заметить, что используемый мною комплект оперативной памяти G.Skill Flare смог себя проявить несколько лучше на MSI Z97 MPower MAX/AC, чем на GIGABYTE Z97X-SOC Force. Как следствие, мне удалось выставить более агрессивные тайминги, что в итоге привело к улучшению ряда результатов.



(стенд в сборе)

Разгон преимущественно осуществлялся при помощи утилиты MSI Command Center Lite, созданной специально для экстремального разгона. Рабочие температуры процессора были от -136 до -115 градусов Цельсия.

При разгоне MSI категорически не рекомендует опираться на напряжение, которое отображается в утилите CPU-Z, что в общем-то правильно. Но в случае с MSI Z97 MPower MAX/AC действительно лучше пользоваться мультиметром для мониторинга напряжений и вот почему. Плата склонна завышать напряжение относительно того, что выставляется в Command Center Lite. Причем, разница в итоговых напряжениях зависит от операционной системы. Так, например, если я выставляю 1.73 Вольт на процессорные ядра в Windows XP, итоговое напряжение на процессор даже в нагрузке становится равным 1.78 Вольт. А в Windows 7 – 1.75В. Такая разница очень существенна, поэтому пренебрегать мультиметром не стоит, иначе можно отправить в утиль свой процессор. Тем более, MSI имеет специально отведенные точки для замера напряжений - V-Check Points. При этом, CPU-Z и вовсе отображает нечто несуразное – свыше 1.83 Вольт.

Прежде чем приступать к тестам, первым делом я решил проверить максимально-возможную тактовую частоту процессора.



(изображения кликабельны)

Результат в 6366.18 МГц был получен при температуре в -132 градуса, двумя активными ядрами и напряжении 1.78 Вольт.



http://valid.canardpc.com/bz65kf

Для данного образца Core i7-4770K этот результат не является максимальным, но «выжать» максимум не удалось. К слову, по результату вы можете наглядно убедиться в том, что утилита CPU-Z неверно считывает данные о напряжении процессора, показывая 1.83 Вольта.

Переходя к тестам, начну с классики жанра – тестов SuperPi. Первый из них – SuperPi 1M, известный также как «короткий Пи».



(изображение кликабельно)

Полученный результат равен 5 секундам 688 миллисекундам. Процессор работал на тактовой частоте 6265 МГц.



(изображение кликабельно)

SuperPi 32M, или же «Длинный Пи», удалось пройти на той же таковой частоте за 4 минуты, 57 секунд, 860 миллисекунд. Это очень неплохой результат, который был достигнут за счет более строгих настроек таймингов памяти, которые не получилось применить в случае с GIGABYTE Z97X-SOC Force. Прежний результат, полученный на данных процессоре и памяти был равен 5 минутам, 8.531 сек.

Следующий тест – PiFast.



(изображение кликабельно)

Результат – 10.48 секунд на тактовой частоте 6265 МГц. Вновь перебит результат, полученный на плате GIGABYTE. Прежний показатель был равен 10.53 секундам.

Для прохождения тестов SuperPi и PiFast были отключены ненужные процессорные ядра с целью повысить стабильность системы. Но следующий тест, HWBot Prime – многопоточный и использует все четыре ядра и 8 потоков.



(изображение кликабельно)

Результат выполнения теста равен 6969,35 баллам, что на момент написания и публикации статьи соответствует 14-ому месту в мире среди процессоров Intel Core i7 4770K и 18-ому месту в мире среди всех четырёхъядерных процессоров.

Но больше всего удивляет тот факт, что процессор оказался стабильным в этом тесте на тактовой частоте 6,313 ГГц со всеми активными ядрами.

Следующий многопоточный тест – CineBench R11.5.

Для работы данного бенчмарка требуется Windows 7 x64. Результат равен 13,14 баллам, а тактовая частота процессора была равна 6 ГГц при напряжении 1.78 Вольт и температуре -132 Градуса Цельсия. Результат, полученный на GIGABYTE перебить не удалось.

В случае с CineBench R15 удача вновь на стороне MSI.

Результат в 1220Cb был также получен на тактовой частоте 6 ГГц, при этом он соответствует 19-ому месту в мире рейтинга HWBot.org среди всех четырёхъядерных процессоров.

Еще один тест, который не был включен в оборе оверклокерской платы от GIGABYTE – это Intel XTU. Тест очень славится своей чрезвычайной нагрузкой на процессор, так как основан на базе Prime.

http://hwbot.org/submission/2553814_

Результат в 1431 балл был получен на тактовой частоте 5.8 ГГц. Поднимать частоту процессора для этого теста я, откровенно говоря, не осмелился, поэтому результат именно такой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе полученного мною опыта, я могу смело утверждать, что MSI Z97 MPower MAX/AC – это лучшая материнская плата от MSI, из тех, что мне доводилось тестировать. В отличие от своей предшественницы в лице Z87 MPower, новинка отлично переносит низкие температуры и демонстрирует высокую стабильность на высокой тактовой частоте. Как и в случае с GIGABYTE, решение от MSI ведет себя под жидким азотом предсказуемо, что очень важно – плата действительно хорошо подходит для разгона. Главное, следить за напряжениями на процессоре не программным способом, а с при помощи мультиметра.

Но экстремальный разгон – это лишь частный случай. Далеко не каждый из пользователей покупает материнские платы с целью поплескаться с жидким азотом, да выжать «гигагерцы». И в случае с Z97 MPower MAX/AC у MSI есть что предложить еще. Во-первых, это надежность, которая подтверждена тестированием в экстремальных условиях в этой статье. Во-вторых – наличие беспроводной сети и улучшенный звук. Третье – стильный дизайн, который не может остаться незамеченным любителями эстетики и моддинга. Нельзя не упомянуть и возможности подключить СВО к радиаторам на цепи питания. Иными словами, плата удалась и способна полностью удовлетворить потребности широкой аудитории – как заядлых геймеров, так оверклокеров и моддеров.

MSI Z97 MPower MAX/AC получает две награды. «Overclocker’s Choice», как решение, созданное для оверклокинга и сумевшее отстоять звание оверклокерской платы и «Original Design» за великолепный дизайн.

Автор: Евгений «John_White» Вологодский

Благодарности:

- компании MSI за предоставленный на тестирование образец.