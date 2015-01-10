Все о компьютерах, играх и киберспорте

Тестирование материнской платы MSI Z97 MPower MAX под жидким азотом

10.06.2014 | Категория: Обзоры | Разместил: admin

MSI Z97 MPower MAX/AC – это еще один представитель материнских плат на чипсете Intel Z97, с которым мне удостоена честь познакомиться вплотную и рассказать о своих впечатлениях. Что более интересно, так это то, что плата также, как и GIGABYTE Z97X-SOC Force относится к продуктам оверклокерским, а значит впереди испытание работы платы в условиях экстремального разгона.

Еще один интересный момент – через мои руки проходит уже третье поколение оверклокерских плат от MSI, а значит, мы можем наблюдать как развивается эта продуктовая линейка.

Упаковка, внешний вид и комплектация

Дизайн упаковки, в которой поставляется материнская плата MSI Z97 MPower MAX/AC, не сильно потерпел изменений в сравнении со своей предшественницей – MSI Z87 MPower.

Упаковка материнской платы MSI Z97 MPower MAX

Практически тот же стиль оформления, и та же «откидная» крышка «М». И это, на мой взгляд правильно. Люди привыкают к определенным цветовым гаммам, которые позволяют определить класс продукта только лишь по его цвету. Кстати, если кто-то хочет узнать, как MSI строит иерархию своей продукции, то можно почитать вводную часть обзора материнской платы MSI Z87M GAMING.

MSI Z97 MPower MAX AC
(изображения кликабельны)

Комплектация материнской платы очень большая, поэтому в один кадр она не вмещается.

Комплектация
КомплектацияКомплектация MSI Z97 MPower
(изображения кликабельны)

И так, в комплекте имеются: два DVD-диска с драйверами и утилитами, антенны Wi-Fi, карта Wi-Fi, много документации, в том числе и руководство по разгону процессоров Haswell, различные наклейки для SATA-шлейфов, наклейка на корпус, планка задней панели, кабели SATA и SATAe, уже хорошо знакомый дверной ярлык «Занят, ставлю мировые рекорды» и провода для замера напряжений.

ПостерПостер
(изображения кликабельны)

Ну и, конечно же, постер, с одной стороны которого изображение материнской платы MSI Z98 XPower/AC, а с другой – схематическое расположение Z97 MPower Max.

Материнская плата MSI Z97 MPower MAX - новая плата на чипсете Intel Z97

Сама материнская плата лежит в отдельной секции под блистером.

MSI Z97 MPower MAX
(изображения кликабельны)

Дизайн MSI Z97 MPower MAX не изменился кардинально в сравнении с предшественницей на базе Intel Z87, но радиаторы в цепях питания и на чипсете стали выглядеть значительно эффектнее. В основе платы лежит все тот же черный матовый текстолит, имеющий восемь слоев.

Схема питания процессора имеет 12 фаз, которые построены по концепту Military Class 4. Т.е. это говорит о том, что в цепи в обязательном порядке используются танталовые конденсаторы и дроссели SFC.

С обратной стороны платы можно обнаружить шесть микросхем-удвоителей фаз Intersil 11ACRZ с интегрированным драйвером. Также можно обратить внимание на то, что и в области процессорного гнезда имеется немалая группа SMD-конденсаторов.

Сокет LGA 1150

В самом гнезде конденсаторы также имеются. Даже «затесался» один танталовый. Такое большое их количество производитель разместил с целью обеспечения максимальной стабильности при разгоне процессора, особенно экстремальном.

Для питания процессора используется два EPS разъёма – на 4 и 8 контактов.

Конструкция охлаждения системы питания предусматривает возможность её подключения в контур системы водяного охлаждения. Три секции с радиаторами соединены одной медной теплотрубкой.


В целом, все радиаторы, используемые на материнской плате, включая тот, что охлаждает чипсет Intel Z97, выглядят очень стильно. Дизайнеров MSI можно в очередной раз похвалить, так как со своей работой они справляются неплохо.

DDR3

Как и подобает всем полноценным материнским платам на базе Intel Z97, MSI Z97 MPower MAX/AC имеет четыре слота памяти DDR3 с поддержкой двойного канала. Заявленная максимальная частота модулей памяти в режиме разгона равна 3300 МГц, а максимальный объём – 32 GB.

Справа от слотов памяти расположены кнопки Easy Button 3 и V-Check Points для замера напряжений. Переключатель OC_SW1 отвечает за «агрессивность» работы алгоритмов автоматического разгона при помощи OC GENIE.  Кнопка DISCH1, та, что с изображением молнии, используется, когда нужно разрядить материнскую плату и батарейку BIOS. «Reset» и «Power» вопросов ни у кого не должны вызывать, а вот кнопки «+» и «-» нужны для того, чтобы изменять частоту опорной шины BCLK «на лету». Правда, в связи с отсутствием драйвера Intel ME под Windows XP для чипсета Intel Z97, этот функционал будет работать только под Windows 7 и Windows 8.

На мой взгляд было бы куда практичнее, если бы кнопки «+» и «-» меняли не частоту опорной шины, а множитель процессора. Связано это с тем, что менять частоту BCLK даже во время экстремального разгона приходится существенно реже, чем частоту процессора.

MSI Z97 MPower MAX/AC имеет два «хэдера» для подключения фронтальных USB 3.0. Один возле 24-контактного разъёма ATX, другой возле портов SATA 3.0.

Портов SATA 3.0 у MSI Z97 MPower ровно восемь штук. Шесть из них, находятся под контролем чипсета Intel Z97, а еще два управляются при помощи ASMedia ASM1061. Несколько удивляет отсутствие новомодного SATA Express, который был у той же GIGABYTE Z97X-SOC Force, хотя в тоже время нисколько не огорчает.

Зато в отличие от GIGABYTE, решение MSI имеет другое «новомодное» явление получившее распространение с Intel Z97 - порт M2, который также, как и SATA Express, использует шину PCIe. Это, на мой взгляд даже практичнее, чем SATA Express.

В нижней части материнской платы могут заинтересовать переключатель SLOW_1, активирующий/деактивирующий режим SLOW MODE и индикатор POST. С точки зрения оверклокера, их расположение очень удачно: не нужно тянуться куда-нибудь в область оперативной памяти, чтобы отключить/включить «медленный режим», да и выявить причину не старта системы. Также имеются переключатель BIOS_SW1, переключающий микросхемы BIOS и кнопка сброса BIOS.

Слоты PCIe

MSI Z97 MPower MAX/AC имеет три порта PCIe x16 и четыре порта PCIe x1. Дополнительных линий для PCIe x16 плата не имеет, поэтому в конфигурациях SLI/CrossFireX используются только 16 линий, которые предусмотрены контроллером PCIe процессоров Haswell. А стало быть, распределение линий PCIe в конфигурациях MultiGPU выглядят следующим образом:

- для одной видеокарты x16+x0+x0;

- для двух карт x8+x8+x0;

- для трех x8+x4+x4.

Дополнительное питание для PCIe

Для случаев, когда используется несколько особо прожорливых видеокарт, предусмотрено дополнительное питание для PCIe.

Звуковая система AUDIO BOOST

Несмотря на то, что перед нами материнская плата не из игровой серии, в MSI решили не экономить и таки назначить ответственным за звуковое сопровождение кодек Realtek ALC1150, но в улучшенной обвязке, усилителями (в том числе и для фронтальной панели).

В общем, перед нами уже хорошо знакомый Audio Boost, который уже встречался в предыдущих наших обзорах материнских плат MSI. Помимо сравнительно неплохого звучания для интегрированных аудио-решений, все это еще и неплохо выглядит, так как подсвечивается.

Сетевой контроллер

А вот сетевой контроллер используется не Killer E2200, который сейчас стал популярным во всех игровых материнских платах, а Гигабитный Intel I218-V. В отсутствии Killer E2200 не вижу никакой трагедии, на самом деле. Играть можно с комфортом и на этой сетевой карте, а оверклокерам сеть и вовсе не нужна.

На задней панели имеется парочка USB 2.0, комбинированный порт PS/2, 8 портов USB 3.0, HDMI, DisplayPort, сетевой разъём RJ 45, S/PDIF Input/Output, шесть аудио-джеков и кнопка сброса BIOS.

Модуль беспроводной связи может быть установлен между портами USB 2.0 и кнопкой сброса BIOS.

UEFI BIOS

Интерфейс BIOS не сильно отличается от такового у MSI Z87 MPower. Познакомиться с ним, а также с инструкцией по разгону процессоров Haswell, можно по этой ссылке. Так или иначе, некоторые изменения по части разгона Z97 MPower MAX имеет.

Первое, что бросается в глаза – это пункт меню Extreme OC Setup.

Он предназначен для разгона под жидким азотом и имеет два значения: LN2 Extreme и LN2 Normal. В соответствии с выбранным значением, плата автоматически настраивает систему питания, выставляя ограничения по силе тока и т.п. В общем, то, что раньше оверклокерам приходилось каждый раз выставлять вручную в разделе Digitall Power, сейчас оптимально выставляется автоматом:

Были также добавлены и расширены профили памяти.

Причем, плата не только загружает настройки таймингов и частот памяти, как это делается у большинства материнских плат, но и выставляет необходимые напряжения в соответствии с выбранной предустановкой:

Конечно, это все мелочи, но приятные. Каких-либо явных проблем с BIOS обнаружить не удалось, даже в процессе экстремального разгона несмотря на то, что использовалась пред-релизная версия.

Экстремальный разгон, результаты тестов

Для тестирования платы под жидким азотом использовались те же комплектующие и тот же набор тестов, что и при обзоре материнской платы GIGABYTE Z97X-SOC Force. Соответственно, у вас есть возможность сравнить полученные результаты.

Стендовая конфигурация:
Процессор: Intel Core i7 4770K
Материнская плата: MSI Z97 MPower MAX/AC
Оперативная память: G.Skill Flare DDR3-2000 CL7
Блок питания: Corsair AX1200i
Накопитель: SSD ADATA XPG SX300 120 GB
Операционная система: Windows 7 SP1 x64, Windows XP SP3 32 bit
LN2 Pot: Magnum by xtremelabs
Термопаста: Gelid GC-Extreme

Нельзя не заметить, что используемый мною комплект оперативной памяти G.Skill Flare смог себя проявить несколько лучше на MSI Z97 MPower MAX/AC, чем на GIGABYTE Z97X-SOC Force. Как следствие, мне удалось выставить более агрессивные тайминги, что в итоге привело к улучшению ряда результатов.

Экстремальный разгон с жидким азотом
(стенд в сборе)

Разгон преимущественно осуществлялся при помощи утилиты MSI Command Center Lite, созданной специально для экстремального разгона. Рабочие температуры процессора были от -136 до -115 градусов Цельсия.

При разгоне MSI категорически не рекомендует опираться на напряжение, которое отображается в утилите CPU-Z, что в общем-то правильно. Но в случае с MSI Z97 MPower MAX/AC действительно лучше пользоваться мультиметром для мониторинга напряжений и вот почему. Плата склонна завышать напряжение относительно того, что выставляется в Command Center Lite. Причем, разница в итоговых напряжениях зависит от операционной системы. Так, например, если я выставляю 1.73 Вольт на процессорные ядра в Windows XP, итоговое напряжение на процессор даже в нагрузке становится равным 1.78 Вольт. А в Windows 7 – 1.75В. Такая разница очень существенна, поэтому пренебрегать мультиметром не стоит, иначе можно отправить в утиль свой процессор. Тем более, MSI имеет специально отведенные точки для замера напряжений - V-Check Points. При этом, CPU-Z и вовсе отображает нечто несуразное – свыше 1.83 Вольт.

Прежде чем приступать к тестам, первым делом я решил проверить максимально-возможную тактовую частоту процессора.


(изображения кликабельны)

Результат в 6366.18 МГц был получен при температуре в -132 градуса, двумя активными ядрами и напряжении 1.78 Вольт.


http://valid.canardpc.com/bz65kf

Для данного образца Core i7-4770K этот результат не является максимальным, но «выжать» максимум не удалось. К слову, по результату вы можете наглядно убедиться в том, что утилита CPU-Z неверно считывает данные о напряжении процессора, показывая 1.83 Вольта.

Переходя к тестам, начну с классики жанра – тестов SuperPi. Первый из них – SuperPi 1M, известный также как «короткий Пи».


(изображение кликабельно)

Полученный результат равен 5 секундам 688 миллисекундам. Процессор работал на тактовой частоте 6265 МГц.


(изображение кликабельно)

SuperPi 32M, или же «Длинный Пи», удалось пройти на той же таковой частоте за 4 минуты, 57 секунд, 860 миллисекунд. Это очень неплохой результат, который был достигнут за счет более строгих настроек таймингов памяти, которые не получилось применить в случае с GIGABYTE Z97X-SOC Force. Прежний результат, полученный на данных процессоре и памяти был равен 5 минутам, 8.531 сек.

Следующий тест – PiFast.


(изображение кликабельно)

Результат – 10.48 секунд на тактовой частоте 6265 МГц. Вновь перебит результат, полученный на плате GIGABYTE. Прежний показатель был равен 10.53 секундам.

Для прохождения тестов SuperPi и PiFast были отключены ненужные процессорные ядра с целью повысить стабильность системы. Но следующий тест, HWBot Prime – многопоточный и использует все четыре ядра и 8 потоков.


(изображение кликабельно)

Результат выполнения теста равен 6969,35 баллам, что на момент написания и публикации статьи соответствует 14-ому месту в мире среди процессоров Intel Core i7 4770K и 18-ому месту в мире среди всех четырёхъядерных процессоров.

Но больше всего удивляет тот факт, что процессор оказался стабильным в этом тесте на тактовой частоте 6,313 ГГц со всеми активными ядрами.

Следующий многопоточный тест – CineBench R11.5.

CineBench R11.5

Для работы данного бенчмарка требуется Windows 7 x64. Результат равен 13,14 баллам, а тактовая частота процессора была равна 6 ГГц при напряжении 1.78 Вольт и температуре -132 Градуса Цельсия. Результат, полученный на GIGABYTE перебить не удалось.

В случае с CineBench R15 удача вновь на стороне MSI.

CineBench R15

Результат в 1220Cb был также получен на тактовой частоте 6 ГГц, при этом он соответствует 19-ому месту в мире рейтинга HWBot.org среди всех четырёхъядерных процессоров.

Еще один тест, который не был включен в оборе оверклокерской платы от GIGABYTE – это Intel XTU. Тест очень славится своей чрезвычайной нагрузкой на процессор, так как основан на базе Prime.

http://hwbot.org/submission/2553814_

Результат в 1431 балл был получен на тактовой частоте 5.8 ГГц. Поднимать частоту процессора для этого теста я, откровенно говоря, не осмелился, поэтому результат именно такой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе полученного мною опыта, я могу смело утверждать, что MSI Z97 MPower MAX/AC – это лучшая материнская плата от MSI, из тех, что мне доводилось тестировать. В отличие от своей предшественницы в лице Z87 MPower, новинка отлично переносит низкие температуры и демонстрирует высокую стабильность на высокой тактовой частоте. Как и в случае с GIGABYTE, решение от MSI ведет себя под жидким азотом предсказуемо, что очень важно – плата действительно хорошо подходит для разгона. Главное, следить за напряжениями на процессоре не программным способом, а с при помощи мультиметра.

Но экстремальный разгон – это лишь частный случай. Далеко не каждый из пользователей покупает материнские платы с целью поплескаться с жидким азотом, да выжать «гигагерцы». И в случае с Z97 MPower MAX/AC у MSI есть что предложить еще. Во-первых, это надежность, которая подтверждена тестированием в экстремальных условиях в этой статье. Во-вторых – наличие беспроводной сети и улучшенный звук. Третье – стильный дизайн, который не может остаться незамеченным любителями эстетики и моддинга. Нельзя не упомянуть и возможности подключить СВО к радиаторам на цепи питания. Иными словами, плата удалась и способна полностью удовлетворить потребности широкой аудитории – как заядлых геймеров, так оверклокеров и моддеров.

MSI Z97 MPower MAX/AC получает две награды. «Overclocker’s Choice», как решение, созданное для оверклокинга и сумевшее отстоять звание оверклокерской платы и «Original Design» за великолепный дизайн.

Выбор оверклокераОригинальный дизайн

Автор: Евгений «John_White» Вологодский

Благодарности:

- компании MSI за предоставленный на тестирование образец.

Количество уникальных просмотров: 5963

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Похожие записи:

Последнее с форума:

Последнее в блогах:

Социальные сети и RSS:

Популярное (за 30 дней):

Дружественные проекты:

Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 0.7512 seconds and used 0.88MB of RAM. We need to overclock it :-)!