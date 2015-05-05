Тестирование SSD накопителя Silicon Power S55 емкостью 120 Гб

Добрый день дорогие читатели. Сегодня вашему внимаю, будет предоставлен обзор интересного SSD накопителя от компании Silicon Power модель S55. Интерес вызывает тот факт, что вместо наиболее часто применяемого в бюджетных накопителях контроллера LSI SandForce в Silicon Power S55 используется относительно новый контроллере Phison 3108. Было бы интересно узнать, что может предложить такой накопитель пользователю.

Начнем наш обзор, как заведено, с внешнего осмотра упаковки и комплекта поставки.

Упаковка и внешний вид.

Накопитель поставляется в картонной упаковке с ярким дизайном. На упаковку нанесены различные маркетинговые указатели: высокая скорость чтения до 550 Мб/с и записи 440 Мб/с, бесшумная работа, низкое энергопотребление, ударопрочность и наличие трехлетней гарантии. Там же указывается, что накопитель выполнен толщиной всего 7 мм.

Оборотная сторона упаковки содержит графику показывающую преимущество твердотельных накопителей над традиционными жесткими дисками, нам обещают четырех кратное преимущество в скоростях записи и чтения.

Краткая информация по накопителю приведена на 18 языках, среди них русский, казахский и украинский. Упоминается о поддержке технологий TRIM, NCQ и RAID. Накопителем используется интерфейс SATA3 6 Гбит/с.

Наличие сертификата RoHS говорит о том, что при изготовлении накопителя ограничивалось использование вредных веществ (ртути, свинца, кадмия и др.). Тем не менее, просто так выбрасывать накопитель в мусорное ведро не стоит, для этого надо воспользоваться специальными приемными пунктами для электроники.

Вскроем упаковку и взглянем на твердотельный диск ближе.

Накопитель надежно закреплен в пластиковом боксе, рядом с ним руководство по установке, а под ним в небольшом углублении пакет с болтами для крепления в корпусе.

Сам твердотельный диск выполнен в стандартном формате 2,5 дюйма, его толщина всего 7 мм (это пригодится тем, кто планирует покупку SSD для установки в ноутбук).

Помимо имени накопителя и логотипа производителя, на лицевой стороне снова нанесена информация о сертификатах безопасности, а также указано, что накопитель произведен в Тайване.

Обратная сторона лишена, какой-либо информации, только гарантийная наклейка и разъемы. Для подключения к ПК используется, как уже говорилось интерфейс SATA3 6Гбит/с, соответственно разъемы стандартные.

Заглянем внутрь накопителя (Внимание! Разборка накопителя лишает вас гарантии, будьте осторожны):

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После разборки корпуса можно посмотреть какой точно контроллер уставлен и какая память используется.

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В качестве контроллера используется Phison 3108, кэш память стандарта DDR3 производства Nanya объемом 256 Мб (NT5CB128M16FP). Основная MLC NAND память набрана из восьми микросхем TT57G2GAHC произведенных по нормам 19нм компанией Toshiba для Phison . Емкость микросхем 16 Гбит, используемый интерфейс - Toggle Mode.

На этом с визуальной частью заканчиваем и переходим к непосредственно тестированию.

Тестирование Silicon Power S55

Тестирование накопителя проводилось в следующих бенчмарках: HD Tune Pro, AS SSD, CrystalDiskMark и ATTO Disk Benchmark. Каждый тест проводился 5 раз, для обзора использовались результаты с максимальными показателями.

Тестовая конфигурация:

Процессор: Intel Core i7-4770k

Материнская плата: Asus Z87 Maximus Extreme VI

Оперативная память: 4x4 ГБ DDR3-2400 Geil

Операционная система: Windows 7 SP 1 x64

Контроллер SATA3: Intel Z87

Обновление микрокода контроллера накопителя

По ходу тестирования оказалось, что накопитель поставляется со «старой S8FM06.1» прошивкой и мне стало интересно, если ли смысл в обновлении?

Для обновления прошивки требуется скачать утилиту с сайта производителя.

Новая прошивка идет в комплекте с утилитой, в данном случае это S8FM07.0.

Сам процесс прошивки моментальный, после завершения программа вежливо попросит сделать «холодный» рестарт.

Результаты тестов

HD Tune Pro 5.00 - тест на чтение:

S8FM06.1

S8FM07.0

Средняя скорость чтения с новой прошивкой выросла на 30 Мб/с, пиковая наоборот стала ниже 474 Мб/с против 456 Мб/с.

HD Tune Pro 5.00 - тест на запись:

S8FM06.1

S8FM07.0

Несмотря на многократное повторение теста, новая прошивка при записи в целом медленнее, чем старая. Из плюсов стоит отметить меньшую нагрузку на процессор.

HD Tune Pro 5.00 - тест на случайное чтение:

S8FM06.1

S8FM07.0

В этом тесте новая прошивка оказывается производительнее, причем сценарий с случайным чтением более приближен к реальному использования SSD в домашнем ПК. Таким образом, обновление очень даже целесообразно - прирост есть в операциях ввода-вывода (IOPS) и в скоростях работы с блоками небольшого размера.

HD Tune Pro 5.00 - тест на случайную запись:

S8FM06.1

S8FM07.0

В тесте с записью все сложнее, прирост только на блоках малого размера, при работе с большими блоками есть падение производительности.

AS SSD Benchmark 1.7.4:

S8FM06.1

S8FM07.0

Со сменой прошивки выросла скорость записи и уменьшилось время доступа – итоговый результат 650 очков против 639, немного, но приятно.

ATTO Disk Benchmark:

S8FM06.1

S8FM07.0

Неоднозначные результаты, новая прошивка проигрывает на небольших блоках и равна по производительности на больших блоках. Итоговые скорости записи 553 Мб/с и чтения 555 Мб/с очень даже неплохие результаты, на уровне SSD Samsung Pro 256Gb.

CrystalDiskMark 3.0.3:

S8FM06.1

S8FM07.0

Свежая прошивка проигрывает по всем пунктам кроме блоков размером 4K.

О прошивке

Что можно сказать о целесообразности обновления микропрограммы контроллера? В целом немного уменьшаются скорость чтения и записи, но при этом общая производительность операций ввода-вывода немного подросла. К сожалению, Silicon Power на сайте не знакомит с изменениями в прошивках, возможно, еще идет обкатка прошивки и небольшое замедление исправят в следующем обновлении.

Заключение

На основании проведенных тестов и имея под рукой результаты с обзора Samsung Pro 256Gb и результаты (см. форум) домашнего Plextor M3S 128Gb, можно с уверенностью заявить в скорости последовательного чтения и записи Silicon Power S55 120 Gb ничем не уступает. А вот в сценариях с большими блоками или многопоточной нагрузкой он отрабатывает хуже. Но опять-таки, если взглянуть на эти тесты с колокольни трезвого экономического расчета и понимания реальности условий эксплуатации у среднестатистического пользователя, нет смысла в гонке за высокими показателями, даже сверхбюджетный SSD будет обладать огромным преимуществом в отклике по сравнению с традиционными жесткими дисками.

Если сравнивать контроллер Phison 3108 и его конкурента SandForce SF-2281, то можно констатировать очень похожие характеристики и алгоритмы работы. В целом, при выборе между этими контроллерами стоит обратить внимание на тип используемой NAND памяти и поэтому показателю выбирать себе накопитель.

Представленный в обзоре SSD Silicon Power S55 120 Gb, помимо отличных скоростных параметров, обладает так же хорошей производительностью, что в купе с умеренной ценой ($100-$110) делает его покупку очень выгодной.

Твердотельный накопитель Silicon Power S55 120 Gb получает награду «Рекомендовано»

Автор: Ярослав «Deep1984» Карпинский

Благодарности:

- компании Silicon Power за предоставленный на тестирование образец.