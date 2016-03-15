Компания NVIDIA выпустила новый драйвер Game Ready с версией 352.86 для видеокарт GeForce, который сопутствует выходу таких серьёзных игр, как «Ведьмак 3: Дикая охота» и Batman: Arkham Knight. Нельзя упустить из виду и первый WHQL-драйвер для Windows 10, который также был выпущен на днях и имеет версию 352.84.