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AMD Radeon Software Crimson Edition 16.3

15.03.2016 | Категория: Драйверы | Разместил: admin

Компания AMD выпустила новую версию драйверов для видеокарт Radeon Software Crimson Edition 16.3. Новый драйвер приносит поддержку Hitman, а также повышает производительность в играх Rise of Tomb Raider и ​Gears of War Ultimate Edition для видеокарт AMD Fury.

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AMD Catalyst 15.10 Beta - список изменений и известных проблем

28.10.2015 | Категория: Драйверы | Разместил: admin

Компания AMD выпустила новую бета-версию драйверов для своих видеокарт - AMD Catalyst 15.10 Beta. Новая версия приносит ряд улучшений и исправлений, правда исправлены далеко не все ошибки.

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NVIDIA представила драйвер GeForce 355.82 WHQL Game Ready

03.09.2015 | Категория: Драйверы | Разместил: admin

Компания NVIDIA выпустила новейший драйвер GeForce 355.82 WHQL GameReady. Новая версия приносит оптимизацию для игр Metal Gear Soild V: The Phantom Pain и Mad Max как для одиночных видеокарт, так и для SLI конфигураций. Также драйвера добавляют новые профили SLI для таких игр как Batman: Arkham Knight, DMC 4 Special Edition, Rocket League и World of Tanks (для Windows 10).

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Вышел AMD Catalyst 15.8 Beta

03.09.2015 | Категория: Драйверы | Разместил: admin

AMD Catalyst 15.8 Beta

Компания AMD выпустила новую версию драйверов для своих видеокарт Catalyst 15.8 Beta. Новый драйвер приносит поддержку видеокарт Radeon R9 Nano и R9 370X, а также имеет оптимизацию производительности DirectX 12 для "Ashes of the Singularity" и добавлена поддержка Oculus 0.7 SDK.

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NVIDIA выпустила драйвер 353.62 WHQL для Windows 10

31.07.2015 | Категория: Драйверы | Разместил: admin

Дравера GeForce

В связи с официальным выходом Windows 10 компания NVIDIA выпустила свежий драйвер 353.62 WHQL для своих видеокарт. Этот драйвер приносит полную поддержку WDDM 2.0 и DirectX 12 (level 12_0) для видеокарт на базе микроархитектуры Maxwell и Kepler.

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AMD Catalyst 15.7: официальная поддержка DirectX 12 и Windows 10

11.07.2015 | Категория: Драйверы | Разместил: admin

Компания AMD представила новую версию драйвера AMD Catalyst для своих видеокарт за номером 15.7. Примечательно, что это первый WHQL драйвер от AMD в этом году. 

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Драйвер AMD Catalyst 15.5 Beta - оптимизация под Ведьмак и Project Cars

03.06.2015 | Категория: Драйверы | Разместил: admin

Компания AMD выпустила новую версию драйвера Catalyst 15.5 Beta, который приносит оптимизацию для игр "Ведьмак 3: Дикая охота" и Project Cars.

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NVIDIA выпустила новый драйвер Geforce 352.86 Game Ready WHQL с оптимизацией для The Witcher 3: Wild Hunt

19.05.2015 | Категория: Драйверы | Разместил: admin

Компания NVIDIA выпустила новый драйвер Game Ready с версией 352.86 для видеокарт GeForce, который сопутствует выходу таких серьёзных игр, как «Ведьмак 3: Дикая охота» и Batman: Arkham Knight. Нельзя упустить из виду и первый WHQL-драйвер для Windows 10, который также был выпущен на днях и имеет версию 352.84.

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AMD Catalyst 15.4 Beta - драйвер для видеокарт Radeon с оптимизацией под GTA V

15.04.2015 | Категория: Драйверы | Разместил: admin

AMD Catalyst для GTA V

Компания AMD выпустила новую бета-версию драйвера для видеокарт Radeon - Catalyst 15.4 Beta. Новая версия несет в себе улучшенную поддержку GTA V, что должно благоприятно сказаться на производительности в игре.

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Новый Game Ready драйвер от NVIDIA версии 347.25 WHQL

26.01.2015 | Категория: Драйверы | Разместил: Deep1984

Компания NVIDIA подготовила драйвер GeForce 347.25 WHQL Game Ready приуроченный к выходу GeForce GTX 960. Помимо добавленной поддержки видеокарты GTX 960 в драйвере добавлены улучшения "game ready" для новой игры Dying Light.

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