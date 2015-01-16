Все о компьютерах, играх и киберспорте

Драйвер Intel Graphics Drivers 15.36 с улучшениями для интегрированных видеокарт

16.01.2015 | Категория: Драйверы | Разместил: Deep1984

Компания Intel подготовила новый драйвер с значительным повышением производительности для видеокарт встроенных в процессоры Intel Core 4го и 5го поколения -  HD Graphics 5500, HD Graphics 6000, Iris Graphics 6100, HD Graphics 4600 и другие.

Улучшения коснулись так же и технологии аппаратного ускорения видео в формате VP9, который используется в сети Интернет. Ускорения декодирования видео в формате HEVC – используется для 4K Ultra HD контента. А так же добавлены новые расширения для Open CL и Open GL.

Драйвер доступен для загрузки с официального сайта по следующим ссылкам:

Windows Vista, Windows 7 и Windows 8.1 32-bit

Windows Vista, Windows 7 и Windows 8.1 64-bit

Количество уникальных просмотров: 1954

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Последнее с форума:

Последнее в блогах:

Социальные сети и RSS:

Популярное (за 30 дней):

Дружественные проекты:

Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 1.0276 seconds and used 0.83MB of RAM. We need to overclock it :-)!