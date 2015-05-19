NVIDIA выпустила новый драйвер Geforce 352.86 Game Ready WHQL с оптимизацией для The Witcher 3: Wild Hunt

Компания NVIDIA выпустила новый драйвер Game Ready с версией 352.86 для видеокарт GeForce, который сопутствует выходу таких серьёзных игр, как «Ведьмак 3: Дикая охота» и Batman: Arkham Knight. Нельзя упустить из виду и первый WHQL-драйвер для Windows 10, который также был выпущен на днях и имеет версию 352.84.

Новый WHQL-драйвер Nvidia Geforce 352.84 является первым в мире графическим драйвером, который прошел сертификацию Microsoft. Драйвер поддерживает WDDM 2.0 и приносит официальную поддержку DirectX 12 для видеокарт на базе микроархитектур NVIDIA Kepler и Maxwell. К сожалению, в настоящий момент нет игр, которые позволят нам по достоинству оценить преимущество DirectX 12, а имеются лишь некоторые демо, такие как Forza DX12, Fable Legends DX12 Game Demo, King of Wushu DX12 и Unreal Engine Race DX12.

Помимо драйвера Geforce 352.84 WHQL для Windows 10, компания NVIDIA также анонсировала новый драйвер Geforce 352.82 WHQL Game Ready, который предназначен для использования в других операционных системах. Не менее важным является тот факт, что драйвер имеет оптимизацию для игры «Ведьмак 3: Дикая охота», мировой релиз которой состоялся сегодня. Также драйвер получил новые профили для SLI.

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Как известно, Ведьмак 3 и Batman: Arkham Knight входят в комплект нового игрового бандла “Two Times the Adventure”, который NVIDIA использует для продвижения своих видеокарт. Обе эти игры используют эксклюзивные технологии NVIDIA, такие как Game Works, PhysX, HBAO+.

Как обычно, скачать новый драйвер NVIDIA можно с официального сайта поддержки.