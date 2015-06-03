Драйвер AMD Catalyst 15.5 Beta - оптимизация под Ведьмак и Project Cars

Компания AMD выпустила новую версию драйвера Catalyst 15.5 Beta, который приносит оптимизацию для игр "Ведьмак 3: Дикая охота" и Project Cars.
AMD Catalyst™ 15.5 Beta Driver может быть загружен по следующим ссылкам:
- AMD Catalyst™ 15.5 Beta Driver for Windows® 7 32-bit
- AMD Catalyst™ 15.5 Beta Driver for Windows® 7 64-bit
- AMD Catalyst™ 15.5 Beta Driver for Windows® 8.1 32-bit
- AMD Catalyst™ 15.5 Beta Driver for Windows® 8.1 64-bit
Как известно, Ведьмак 3 использует для рендера шерсти животных технологию NVIDIA HAIRWORKS. Компания AMD тажке руководство по оптимизации, которое позволяет поднять уровень FPS в игре, не теряя качество. Правда, все настройки необходимо делать вручную. Прочесть руководство по оптимизации Ведьмак 3 для видеокарт AMD Radeon можно на официальном сайте.