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Драйвер AMD Catalyst 15.5 Beta - оптимизация под Ведьмак и Project Cars

03.06.2015 | Категория: Драйверы | Разместил: admin

Компания AMD выпустила новую версию драйвера Catalyst 15.5 Beta, который приносит оптимизацию для игр "Ведьмак 3: Дикая охота" и Project Cars.

AMD Catalyst™ 15.5 Beta Driver может быть загружен по следующим ссылкам:

Как известно, Ведьмак 3 использует для рендера шерсти животных технологию NVIDIA HAIRWORKS. Компания AMD тажке руководство по оптимизации, которое позволяет поднять уровень FPS в игре, не теряя качество. Правда, все настройки необходимо делать вручную. Прочесть руководство по оптимизации Ведьмак 3 для видеокарт AMD Radeon можно на официальном сайте.

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