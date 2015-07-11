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AMD Catalyst 15.7: официальная поддержка DirectX 12 и Windows 10

11.07.2015 | Категория: Драйверы | Разместил: admin

Компания AMD представила новую версию драйвера AMD Catalyst для своих видеокарт за номером 15.7. Примечательно, что это первый WHQL драйвер от AMD в этом году. 

Новый драйвер для видеокарт AMD Radeon имеет поддержку видеокарт R9 300 серии, в том числе и AMD Radeon Fury X, а также приносит поддержку DirectX 12, правда для этого потребуется Windows 10 и видеокарта поколения Radeon HD 7000 и старше. 

Помимо этого, были улучшены алгоритмы работы технологий VSR, FreeSync и FRTC. Также сообщается о повышении производительности в FarCry 4 и Tomb Raider.

Скачать AMD Catalyst 15.7 WHQL можно по следующим ссылкам: Windows 10 64-bitWindows 8.1 64-bit  | Windows 8.1 32-bit | Windows 7 64-bit | Windows 7 32-bit

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