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AMD Catalyst 15.10 Beta - список изменений и известных проблем

28.10.2015 | Категория: Драйверы | Разместил: admin

Компания AMD выпустила новую бета-версию драйверов для своих видеокарт - AMD Catalyst 15.10 Beta. Новая версия приносит ряд улучшений и исправлений, правда исправлены далеко не все ошибки.

В AMD Catalyst 15.10 Beta было исправлено следующее:

- исправлена ошибка при проигрывании видео в формате MPEG2
- исправлены вылеты Unreal Engine 4 Editor в режиме DirectX 12
- Star Wars™: Battlefront  лучше работает на мобильных устройствах, которые имеют переключаемую GPU.
- Исправлены проблемы с воспроизведением  через CyberLink PowerDVD на 3D-дисплеях подключенных через HDMI
- Ashes of the Singularity™ больше не вылетает в режиме DX12
- на некоторых конфигурациях установка драйвера была невозможной.
- исправлены проблемы во время просмотра видео в формате 4K на Youtube

Известные проблемы Catalyst 15.10 Beta:

- Ashes of the Singularity может "вылетать" на некоторых видеокартах AMD 300 Series
- Частота ядра GPU может "колебаться" когда используется одновременно FreeSync, FRTC и CrossFire
- Ashes of the Singularity может вылетать на видеокартах с двумя Гигабайтами видеопамяти.
- Windows 8.1 не всегда может обнаружить второй дисплей
- Elite: Dangerous - низкая производительность в режиме SuperCruise
- Во время загрузки Windows 10 может наблюдаться черный экран. После загрузки операционной системы драйвер функционирует корректно.

Скачать драйвер Catalyst 15.10 Beta можно на официальном сайте AMD.

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