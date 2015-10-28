AMD Catalyst 15.10 Beta - список изменений и известных проблем

Компания AMD выпустила новую бета-версию драйверов для своих видеокарт - AMD Catalyst 15.10 Beta. Новая версия приносит ряд улучшений и исправлений, правда исправлены далеко не все ошибки.

В AMD Catalyst 15.10 Beta было исправлено следующее:

- исправлена ошибка при проигрывании видео в формате MPEG2

- исправлены вылеты Unreal Engine 4 Editor в режиме DirectX 12

- Star Wars™: Battlefront лучше работает на мобильных устройствах, которые имеют переключаемую GPU.

- Исправлены проблемы с воспроизведением через CyberLink PowerDVD на 3D-дисплеях подключенных через HDMI

- Ashes of the Singularity™ больше не вылетает в режиме DX12

- на некоторых конфигурациях установка драйвера была невозможной.

- исправлены проблемы во время просмотра видео в формате 4K на Youtube

Известные проблемы Catalyst 15.10 Beta:

- Ashes of the Singularity может "вылетать" на некоторых видеокартах AMD 300 Series

- Частота ядра GPU может "колебаться" когда используется одновременно FreeSync, FRTC и CrossFire

- Ashes of the Singularity может вылетать на видеокартах с двумя Гигабайтами видеопамяти.

- Windows 8.1 не всегда может обнаружить второй дисплей

- Elite: Dangerous - низкая производительность в режиме SuperCruise

- Во время загрузки Windows 10 может наблюдаться черный экран. После загрузки операционной системы драйвер функционирует корректно.

Скачать драйвер Catalyst 15.10 Beta можно на официальном сайте AMD.