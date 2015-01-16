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AMD подготовила новый драйвер Catalyst 14.7 RC

12.07.2014 | Категория: Драйверы | Разместил: Deep1984

На днях AMD выложила новый драйвер для видеокарт и APU собственного производства - AMD Catalyst 14.7 RC. Драйвер предназначен для видеокарт поколения Radeon HD 5000 и старше. Версия драйвера Catalyst 14.7 RC включает в себя все исправления и нововведения, привнесённые драйверами Catalyst 14.6 RC. Поддерживаемые операционные системы - Windows 7 SP1 и Windows 8.1 (32- и 64-bit).

Новый драйвер :

  • Включает в себя все улучшения драйвера AMD Catalyst 14.6 RC
  • Обновлены профили AMD CrossFire и AMD Radeon Dual Graphics  для игры Plants vs. Zombies
  • Улучшена масштабируемость до 93% технологии CrossFire в игре Assassin's Creed IV
  • Совместно с компанией  AOC решена проблема с монитором AOC U2868PQU на некоторых видеокартах серии AMD Radeon.

 

Скачать AMD Catalyst 14.6 RC2: официальный сайт AMD (Windows 7 & Windows 8.1)

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