AMD подготовила новый драйвер Catalyst 14.7 RC

На днях AMD выложила новый драйвер для видеокарт и APU собственного производства - AMD Catalyst 14.7 RC. Драйвер предназначен для видеокарт поколения Radeon HD 5000 и старше. Версия драйвера Catalyst 14.7 RC включает в себя все исправления и нововведения, привнесённые драйверами Catalyst 14.6 RC. Поддерживаемые операционные системы - Windows 7 SP1 и Windows 8.1 (32- и 64-bit).

Новый драйвер :

Включает в себя все улучшения драйвера AMD Catalyst 14.6 RC

Обновлены профили AMD CrossFire и AMD Radeon Dual Graphics для игры Plants vs. Zombies

Улучшена масштабируемость до 93% технологии CrossFire в игре Assassin's Creed IV

Совместно с компанией AOC решена проблема с монитором AOC U2868PQU на некоторых видеокартах серии AMD Radeon.

Скачать AMD Catalyst 14.6 RC2: официальный сайт AMD (Windows 7 & Windows 8.1)