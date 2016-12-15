Бета-драйвер AMD Catalyst 14.11.2 специально для FarCry 4 и Dragon Age: Inquisition

Гонка продолжается, и вот перед нами очередной драйвер для видеокарт AMD Catalyst 14.11.2, выпущенный специально для игр FarCry 4 и Dragon Age: Inquisition.

Для FarCry 4 обещают улучшение производительности одиночной видеокарты до 50% с включенным сглаживанием AA по сравнению с прошлой версией драйверов AMD Catalyst 14.11.1.

Для второй игры Dragon Age: Inquisition улучшение производительности составляет скромные 5%, так же для нее обновлен профиль CrossFire.

Компания AMD сообщает, что совместная работа над исправлением некорректной работы CrossFireX связок видеокарт в играх от Ubisoft -FarCry 4 и Assassin's Creed Unity, продолжается.

Скачать драйвера AMD Catalyst 14.11.2 можно по следующим ссылкам:

AMD Catalyst 14.11.2 Beta Driver for Windows 7 / 8.1 32-bit

AMD Catalyst 14.11.2 Beta Driver for Windows 7 / 8.1 64-bit