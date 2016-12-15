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Новая информация и первые тесты драйвера Nvidia GeForce 337.50 Beta

07.04.2014 | Категория: Драйверы | Разместил: Deep1984

Компания Nvidia выдала дополнительную порцию информации о новом драйвере GeForce 337.50 Beta, а так же приготовила версии для всех актуальных версий Windows.

Новый драйвер как уже отмечалось, снимает нагрузку с процессора путем значительных оптимизаций. Помимо этого проделана большая работа с много чиповыми конфигурациями SLI.

Что нового в версии GeForce 337.50 Beta?

Прирост производительности для одиночной видеокарты серии GeForce GTX 700:

  • до 64% в Total War: Rome II
  • до 25% в The Elder Scrolls V: Skyrim
  • до 23% в Sleeping Dogs
  • до 21% в бенчмарке Star Swarm
  • до 15% в Batman: Arkham Origins
  • до 10% in Metro: Last Light
  • до 8% in Hitman Absolution
  • до 7% in Sniper Elite V2
  • до 6% in Tomb Raider
  • до 6% in F1 2013

Прирост для много чиповых конфигураций SLI линейки GeForce GTX 700:

  • до 71% в Total War: Rome II
  • до 53% в Sniper Elite V2
  • до 45% в Aliens vs. Predator
  • до 31% в Sleeping Dogs
  • до 20% в CoD: Black Ops 2
  • до 10% в Hitman Absolution
  • до 9% в F1 2013
  • до 7% в Far Cry 3
  • до 6% в Metro: Last Light
  • до 6% в Batman: Arkham Origins

Добавлены профили SLI для игр:

  • Total War: Rome II
  • War Thunder
  • Watch Dogs
  • Diablo III

Обновлены профили технологии 3D Vision и добавлен новый режим совместимости с 3D - «3D Compatibility Mode»:

  • Path of Exile – добавлен профиль с рейтингом “Хорошо”
  • KickBeat – добавлен профиль с рейтингом “Отлично”
  • Assassin’s Creed Liberation – рейтинг совместимости изменен с “Не рекомендуется” на  “Отличная”
  • Sniper Elite: Nazi Zombie Army – рейтинг совместимости изменен с “Хорошая” на  “Отличная”
  • Sniper Elite: Nazi Zombie Army 2 – рейтинг совместимости изменен с “Хорошая” на  “Отличная”
  • Strike Suit Zero – рейтинг совместимости изменен с “Не рекомендуется” на  “Хорошая”
  • Watchdogs – добавлен профиль с рейтингом “Хорошая”

 

Скачать драйвера Nvidia GeForce 337.50 Beta можно по следующим ссылкам:

  • Для Windows Vista, Windows 7 и Windows 8 (32-бита): оф.сайт
  • Для Windows Vista, Windows 7 и Windows 8 (64-бита): оф.сайт

Тема на форуме посвященная обсуждению драйверов Nvidia находиться тут

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