Новая информация и первые тесты драйвера Nvidia GeForce 337.50 Beta

Компания Nvidia выдала дополнительную порцию информации о новом драйвере GeForce 337.50 Beta, а так же приготовила версии для всех актуальных версий Windows.

Новый драйвер как уже отмечалось, снимает нагрузку с процессора путем значительных оптимизаций. Помимо этого проделана большая работа с много чиповыми конфигурациями SLI.

Что нового в версии GeForce 337.50 Beta?

Прирост производительности для одиночной видеокарты серии GeForce GTX 700:

до 64% в Total War: Rome II

до 25% в The Elder Scrolls V: Skyrim

до 23% в Sleeping Dogs

до 21% в бенчмарке Star Swarm

до 15% в Batman: Arkham Origins

до 10% in Metro: Last Light

до 8% in Hitman Absolution

до 7% in Sniper Elite V2

до 6% in Tomb Raider

до 6% in F1 2013

Прирост для много чиповых конфигураций SLI линейки GeForce GTX 700:

до 71% в Total War: Rome II

до 53% в Sniper Elite V2

до 45% в Aliens vs. Predator

до 31% в Sleeping Dogs

до 20% в CoD: Black Ops 2

до 10% в Hitman Absolution

до 9% в F1 2013

до 7% в Far Cry 3

до 6% в Metro: Last Light

до 6% в Batman: Arkham Origins

Добавлены профили SLI для игр:

Total War: Rome II

War Thunder

Watch Dogs

Diablo III

Обновлены профили технологии 3D Vision и добавлен новый режим совместимости с 3D - «3D Compatibility Mode»:

Path of Exile – добавлен профиль с рейтингом “Хорошо”

KickBeat – добавлен профиль с рейтингом “Отлично”

Assassin’s Creed Liberation – рейтинг совместимости изменен с “Не рекомендуется” на “Отличная”

Sniper Elite: Nazi Zombie Army – рейтинг совместимости изменен с “Хорошая” на “Отличная”

Sniper Elite: Nazi Zombie Army 2 – рейтинг совместимости изменен с “Хорошая” на “Отличная”

Strike Suit Zero – рейтинг совместимости изменен с “Не рекомендуется” на “Хорошая”

Watchdogs – добавлен профиль с рейтингом “Хорошая”

Скачать драйвера Nvidia GeForce 337.50 Beta можно по следующим ссылкам:

Для Windows Vista, Windows 7 и Windows 8 (32-бита): оф.сайт

Для Windows Vista, Windows 7 и Windows 8 (64-бита): оф.сайт

Для Windows XP (32-бита): оф.сайт

Для Windows XP (64-бита): оф.сайт

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