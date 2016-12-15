Новая информация и первые тесты драйвера Nvidia GeForce 337.50 Beta

Компания Nvidia выдала дополнительную порцию информации о новом драйвере GeForce 337.50 Beta, а так же приготовила версии для всех актуальных версий Windows.
Новый драйвер как уже отмечалось, снимает нагрузку с процессора путем значительных оптимизаций. Помимо этого проделана большая работа с много чиповыми конфигурациями SLI.
Что нового в версии GeForce 337.50 Beta?
Прирост производительности для одиночной видеокарты серии GeForce GTX 700:
- до 64% в Total War: Rome II
- до 25% в The Elder Scrolls V: Skyrim
- до 23% в Sleeping Dogs
- до 21% в бенчмарке Star Swarm
- до 15% в Batman: Arkham Origins
- до 10% in Metro: Last Light
- до 8% in Hitman Absolution
- до 7% in Sniper Elite V2
- до 6% in Tomb Raider
- до 6% in F1 2013
Прирост для много чиповых конфигураций SLI линейки GeForce GTX 700:
- до 71% в Total War: Rome II
- до 53% в Sniper Elite V2
- до 45% в Aliens vs. Predator
- до 31% в Sleeping Dogs
- до 20% в CoD: Black Ops 2
- до 10% в Hitman Absolution
- до 9% в F1 2013
- до 7% в Far Cry 3
- до 6% в Metro: Last Light
- до 6% в Batman: Arkham Origins
Добавлены профили SLI для игр:
- Total War: Rome II
- War Thunder
- Watch Dogs
- Diablo III
Обновлены профили технологии 3D Vision и добавлен новый режим совместимости с 3D - «3D Compatibility Mode»:
- Path of Exile – добавлен профиль с рейтингом “Хорошо”
- KickBeat – добавлен профиль с рейтингом “Отлично”
- Assassin’s Creed Liberation – рейтинг совместимости изменен с “Не рекомендуется” на “Отличная”
- Sniper Elite: Nazi Zombie Army – рейтинг совместимости изменен с “Хорошая” на “Отличная”
- Sniper Elite: Nazi Zombie Army 2 – рейтинг совместимости изменен с “Хорошая” на “Отличная”
- Strike Suit Zero – рейтинг совместимости изменен с “Не рекомендуется” на “Хорошая”
- Watchdogs – добавлен профиль с рейтингом “Хорошая”
Скачать драйвера Nvidia GeForce 337.50 Beta можно по следующим ссылкам:
- Для Windows Vista, Windows 7 и Windows 8 (32-бита): оф.сайт
- Для Windows Vista, Windows 7 и Windows 8 (64-бита): оф.сайт
Тема на форуме посвященная обсуждению драйверов Nvidia находиться тут