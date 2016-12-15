Новые драйвера AMD Catalyst 14.4 WHQL

Компания AMD представила официальную версию драйвера Catalyst 14.4 WHQL. Новый драйвер приносит поддержку двухчиповой видеокарты Radeon R9 295X2, а также некоторое количество улучшений.

реализована поддержка API OpenGL 4.4 ;

; оптимизирована работа API Mantle ;

; оптимизирована работа связок CrossFireX ;

; снижена задержка в игре Crysis 3 для CrossFireX конфигураций;

для конфигураций; повышена производительность связок 3-Way и 4-Way CrossFireX на высоких настройках качества в Far Cry 3 ;

на высоких настройках качества в ; на величину до 34% повышена производительность CrossFireX в игре Anno 2070 ;

в игре ; решена проблема с мерцанием в Titanfall при активации CrossFireX ;

при активации ; повышена производительность до 10% у CrossFireX конфигураций в игре Metro: Last Light ;

конфигураций в игре ; откорректирована работа технологии AMD Eyefinity при использовании трех 4K-мониторов;

при использовании трех 4K-мониторов; устранено подергивание изображения в некоторых программах при активации технологии AMD Eyefinity и вертикальной синхронизации;

и вертикальной синхронизации; реализована полная поддержка интерфейса программирования приложений OpenGL 4.4 ;

; устранены недостатки в работе API Mantle в шутере Battlefield 4.

Информация о сборке:

DriverVer=04/17/2014, 14.100.0.0000

Catalyst: 14.4 WHQL

CCC: 2014.0417.2226.38446

D3D: 9.14.10.01029

OGL: 6.14.10.12847

OCL: 10.0.1445.5

Mantle: 9.1.10.0013

Скачать драйвер AMD Catalyst 14.4 WHQL для Windows Vista/7/8.1 for 64 bit можно по ссылке

Скачать драйвер AMD Catalyst 14.4 WHQL для Windows Vista/7/8.1 for 32 bit можно по ссылке