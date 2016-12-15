Новые драйвера AMD Catalyst 14.4 WHQL

Компания AMD представила официальную версию драйвера Catalyst 14.4 WHQL. Новый драйвер приносит поддержку двухчиповой видеокарты Radeon R9 295X2, а также некоторое количество улучшений.
- реализована поддержка API OpenGL 4.4;
- оптимизирована работа API Mantle;
- оптимизирована работа связок CrossFireX;
- снижена задержка в игре Crysis 3 для CrossFireX конфигураций;
- повышена производительность связок 3-Way и 4-Way CrossFireX на высоких настройках качества в Far Cry 3;
- на величину до 34% повышена производительность CrossFireX в игре Anno 2070;
- решена проблема с мерцанием в Titanfall при активации CrossFireX;
- повышена производительность до 10% у CrossFireX конфигураций в игре Metro: Last Light;
- откорректирована работа технологии AMD Eyefinity при использовании трех 4K-мониторов;
- устранено подергивание изображения в некоторых программах при активации технологии AMD Eyefinity и вертикальной синхронизации;
- реализована полная поддержка интерфейса программирования приложений OpenGL 4.4;
- устранены недостатки в работе API Mantle в шутере Battlefield 4.
Информация о сборке:
DriverVer=04/17/2014, 14.100.0.0000
Catalyst: 14.4 WHQL
CCC: 2014.0417.2226.38446
D3D: 9.14.10.01029
OGL: 6.14.10.12847
OCL: 10.0.1445.5
Mantle: 9.1.10.0013
Скачать драйвер AMD Catalyst 14.4 WHQL для Windows Vista/7/8.1 for 64 bit можно по ссылке
Скачать драйвер AMD Catalyst 14.4 WHQL для Windows Vista/7/8.1 for 32 bit можно по ссылке