Новый бета-драйвер AMD Catalyst 14.11.1 с улучшениями для игр

Компания AMD вовсю ведет работы по улучшению производительности своих видеокарт в современных играх. На этот раз ее взор устремлен на Call of Duty: Advanced Warfare и Assassin's Creed Unity.

Улучшение производительности:

оптимизация Call of Duty: Advanced Warfare

оптимизация Assassin’s Creed Unity

Известные проблемы:

Occasional stuttering in Assassin’s Creed Unity in CrossFire mode under specific game settings

Small chance of intermittent screen tearing or corruption in Call of Duty: Advanced Warfare on high settings 4K resolution in AMD CrossFire mode

Quad CrossFire AMD Radeon R9 295X2 may sometimes black screen when loading a game in Call of Duty: Advanced Warfare

AMD Radeon R9 280X/280 may experience a crash when playing Call of Duty: Advanced Warfare and a video at the same time. If you experience this issue a work around is turning off the video while playing the game.

CrossFire users may experience intermittent flickering in Call of Duty: Advanced Warfare menus. As a work around if this issue is seen restarting the game may cause the issue to disappear.

Важные замечания:

Компания AMD продолжает совместную работу с Activision для устранения таких проблем в Call of Duty: Advanced Warfare как пропадание текстур и проблемы с масштабированием изображения в случае использования AMD CrossFire.

Скачать драйвера AMD Catalyst 14.11.1 для 64-битных ОС можно по следующим ссылкам:

AMD Catalyst 14.11.1 Beta Driver for Windows 7 64-bit

AMD Catalyst 14.11.1 Beta Driver for Windows 8.1 64-bit