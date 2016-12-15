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Новый бета-драйвер AMD Catalyst 14.9.1 с исправлениями

07.10.2014 | Категория: Драйверы | Разместил: Deep1984

Компания AMD подготовила новый бета-драйвер с большим количеством исправлений - Catalyst 14.9.1 Beta.

Список изменений:

  1. исправлена случайная  ошибка установки драйвера
  2. исправлена проблема с черным экраном или BSOD после перезагрузки ПК при установке нового драйвера
  3. вылет Catalyst Control Center  
  4. случайная ошибка BSOD в Battlefield 4 при использовании «quad Crossfire»
  5. случайная ошибка при активации или отключении «quad Crossfire» в панели настроек Catalyst Control Center  
  6. вылеты игры Sniper Elite 3 при запуске в случае использования «quad Crossfire»

Известные проблемы:

  1. проблема с появлением BSOD при обновлении драйверов на видеокарте AMD Radeon 7990
  2. вылеты игры Battlefield 4 при изменении разрешения игры в случае использования APU Mantle

 

Скачать драйвер AMD Catalyst™ 14.9.1 Beta Driver for Windows® 7 & Windows® 8.1 32bit/64bit 

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