Новый бета-драйвер AMD Catalyst 14.9.1 с исправлениями

Компания AMD подготовила новый бета-драйвер с большим количеством исправлений - Catalyst 14.9.1 Beta.
Список изменений:
- исправлена случайная ошибка установки драйвера
- исправлена проблема с черным экраном или BSOD после перезагрузки ПК при установке нового драйвера
- вылет Catalyst Control Center
- случайная ошибка BSOD в Battlefield 4 при использовании «quad Crossfire»
- случайная ошибка при активации или отключении «quad Crossfire» в панели настроек Catalyst Control Center
- вылеты игры Sniper Elite 3 при запуске в случае использования «quad Crossfire»
Известные проблемы:
- проблема с появлением BSOD при обновлении драйверов на видеокарте AMD Radeon 7990
- вылеты игры Battlefield 4 при изменении разрешения игры в случае использования APU Mantle
Скачать драйвер AMD Catalyst™ 14.9.1 Beta Driver for Windows® 7 & Windows® 8.1 32bit/64bit